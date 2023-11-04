Тур: 13. Стадион: Летцигрунд.
0'
0:1
4' ГолБедья Крис
0:2
62' ГолРуй Стив
82' Желтая карточкаДулин Давид
87' Желтая карточкаСеврен Йоан
89' Красная карточкаСтеванович Мирослав
90' Желтая карточкаБедья Крис
90' Желтая карточкаКамбери Линдрит
90'+7
Ход матча
4'
0:1
62'
0:2
82'
87'
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 10
-
3 Удары в створ 6
-
7 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
473 Количество передач 335
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
25
Бреше
Янник
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
28
Дулин
Давид
17
Кутеса
Дерек
29
Бедья
Крис
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Хорншу МаркЗащитник
- Полузащитник
-
8 Бар АрадПолузащитник
-
32 Селмин ХоджаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Ронер ФабианНападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
-
29 Бедья КрисНападающий
- Запасные игроки
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
30 Диба СамбаПолузащитник
-
20 Маньен ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайлер Рене
История личных встреч
Цюрих
Серветт
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.9%
61.5%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
29 матчей
34.5%
20.7%
44.8%
10 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
34.5%
44.8%
20.7%
10 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.6%
24.1%
48.3%
8 побед 7 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
20
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
25
19
Голов в среднем за матч
1.67
1.36
Среднее время на гол
54
66
Всего голов
46
39
Голов в среднем за матч
1.59
1.34
Тотал матчей
2.5
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
Среднее время на гол
56
66
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окита Жонатан
|6 (2)
|0.46
|Маркезано Антонио
|5
|0.38
|Ронер Фабиан
|2
|0.15
|Африйе Дэниел
|2
|0.15
|Катич Никола
|2
|0.15
|Мэтью Ифиний
|1
|0.08
|Боранияшевич Никола
|1
|0.08
|Камбери Линдрит
|1
|0.08
|Красничи Бледиан
|1
|0.08
|Око-Флекс Армостронг
|1
|0.08
|Герреро Адрия
|0
|0
|Консейсау Родригу
|0
|0
|Конде Шейк
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бедья Крис
|7 (1)
|0.54
|Кривелли Энцо
|3 (2)
|0.23
|Кутеса Дерек
|2
|0.15
|Стеванович Мирослав
|2
|0.15
|Севрен Йоан
|1
|0.08
|Антунес Алексис
|1
|0.08
|Роделен Ронни
|1
|0.08
|Руй Стив
|1
|0.08
|Флюке Патрик
|1
|0.08
|Мазику Брэдли
|1
|0.08
|Конья Тимоте
|0
|0
|Ондуа Гаэль
|0
|0
|Болла Бендегуз
|0
|0
|Барон Энтони
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Африйе Дэниел
|4
|0
|Катич Никола
|3
|0
|Камбери Линдрит
|3
|0
|Конде Шейк
|3
|0
|Окита Жонатан
|2
|0
|Ронер Фабиан
|2
|0
|Консейсау Родригу
|2
|0
|Сантини Иван
|1
|0
|Дапрела Фабио
|1
|0
|Боранияшевич Никола
|1
|0
|Бо Энриксен
|1
|0
|Герреро Адрия
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бедья Крис
|4
|0
|Дулин Давид
|3
|0
|Севрен Йоан
|3
|0
|Стеванович Мирослав
|1
|1
|Кривелли Энцо
|2
|0
|Ондуа Гаэль
|2
|0
|Кутеса Дерек
|2
|0
|Гийемено Джереми
|2
|0
|Мазику Брэдли
|2
|0
|Антунес Алексис
|2
|0
|Малл Джоэл
|1
|0
|Руй Стив
|1
|0
|Болла Бендегуз
|1
|0
|Барон Энтони
|1
|0
|Вуйоз Николя
|1
|0
|Цунэмото Кэйго
|1
|0
Результаты матчей
Цюрих
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Серветт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
3
Цюрих
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Серветт
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
10
12
Цюрих
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Серветт
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
12
15
Голы по времени матча
Забито
13
10
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
1
8%
2
20%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
3
23%
1
10%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
3
30%
61-75
4
31%
3
30%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Забито
10
12
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
2
20%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
3
25%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
2
20%
5
42%
76-90
Пропущено
6
8
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
3
50%
1
13%
76-90
Забито
23
22
8 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
3
13%
4
18%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
4
17%
1
5%
31-45
5
22%
3
14%
46-60
4
17%
5
23%
61-75
6
26%
8
36%
76-90
Пропущено
12
15
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
8%
3
20%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
17%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
5
42%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Беллинцона - Цюрих 0:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Янг Бойз - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 3:2
Люцерн - Цюрих 1:4 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0 Тугген - Цюрих 0:3 Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 Ред Стар Цюрих - Цюрих 0:2 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Цюрих - Лугано 3:0 Серветт - Цюрих 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Цюрих - Шаффхаузен 5:1 Цюрих - Рапперсвиль-Йона 4:2 Цюрих - Диетикон 6:0 Цюрих - Кройцлинген 8:0
Серветт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Серветт - Люцерн 4:2 Шериф - Серветт 1:1 Базель - Серветт 0:1
Лугано - Серветт 0:1 Рома - Серветт 4:0 Серветт - Лозанна 2:1 Серветт - Винтертур 2:2 Люцерн - Серветт 2:0 Серветт - Славия Прага 0:2 Бюль - Серветт 1:4 Серветт - Янг Бойз 0:1 Ивердон - Серветт 4:1 Мерен - Серветт 0:8 Серветт - Рейнджерс 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Рейнджерс - Серветт 2:1 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Генк - Серветт 2:2 Серветт - Цюрих 2:2
Результаты матчей
Цюрих
Серветт
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Цюрих
Серветт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
43
42
25
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
61
42
25
24
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
112
85
67
49
211
112
112
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|7 (2)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|6 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|5 (3)
|Винтертур
|Ди Джусто Маттео
|5 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|5 (2)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|7
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|6
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 4
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 4
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|5