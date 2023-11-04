Тур: 13. Стадион: Stade de la Tuiliere.
0'
26' Желтая карточкаКрешник Хайризи
27' Желтая карточкаСаншеш Алвин
32' Желтая карточкаСене Кали
44' Желтая карточкаМаркеш Мартим
Ход матча
26'
27'
32'
44'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
25
Летица
Карло
18
Поати
Морган
80
Саншеш
Алвин
22
Калу
Самуэль
90
Диана
Стивен
29
Махмуд
Хадж
25
Бислими
Уран
27
Бабич
Борис
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Калу СамуэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Сузуки ТоитиНападающий
-
19 Илие РарешНападающий
-
96 Лабо БригтонНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
90 Диана СтивенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
- Нападающий
-
27 Бабич БорисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Маю ХишамПолузащитник
-
16 Гргич АнтоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Лозанна
Лугано
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
19 матчей
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед
31 матч
32.3%
12.9%
54.8%
10 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
19.4%
48.4%
32.2%
6 побед 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
29%
38.7%
32.3%
9 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
13
Голов в среднем за матч
1.69
0.87
Среднее время на гол
53
103
Всего голов
25
24
Голов в среднем за матч
1.67
1.5
Среднее время на гол
54
60
Всего голов
52
37
Голов в среднем за матч
1.68
1.19
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
Среднее время на гол
53
75
Бомбардиры внутри турнира
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сене Кали
|5 (3)
|0.38
|Саншеш Алвин
|4
|0.31
|Дюссенн Ноэ
|3 (1)
|0.23
|Бальде Алиу
|2
|0.15
|Илие Рареш
|1
|0.08
|Калу Самуэль
|1
|0.08
|Каблан Крис
|1
|0.08
|Лабо Бригтон
|1
|0.08
|Кукурузович Степан
|0
|0
|Бернед Антуан
|0
|0
|Сузуки Тоити
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|3
|0.25
|Киминьяни Янис
|3
|0.25
|Вляди Шкельчим
|3
|0.25
|Штеффен Ренато
|2
|0.17
|Боттани Маттиа
|1
|0.08
|Саббатини Хонатан
|1
|0.08
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0.08
|Валенсуэла Мильтон
|1
|0.08
|Эспиноса Джон
|1
|0.08
|Хайдари Альбиан
|1
|0.08
|Махмуд Хадж
|1
|0.08
|Маркеш Мартим
|1
|0.08
|Гргич Анто
|0
|0
|Мацек Роман
|0
|0
|Бислими Уран
|0
|0
Карточки
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|6
|0
|Каблан Крис
|3
|1
|Сене Кали
|3
|1
|Anel Husic
|4
|0
|Саншеш Алвин
|3
|0
|Кустодио Оливье
|2
|0
|Калу Самуэль
|2
|0
|Raoul Giger
|2
|0
|Бальде Алиу
|2
|0
|Шпигель Рафаэль
|1
|0
|Сузуки Тоити
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайдари Альбиан
|4
|0
|Бислими Уран
|3
|0
|Эспиноса Джон
|1
|1
|Боттани Маттиа
|2
|0
|Валенсуэла Мильтон
|2
|0
|Май Ларс-Лукас
|2
|0
|Киминьяни Янис
|2
|0
|Маркеш Мартим
|2
|0
|Штеффен Ренато
|1
|0
|Гргич Анто
|1
|0
|Саббатини Хонатан
|1
|0
|Мацек Роман
|1
|0
|Вляди Шкельчим
|1
|0
|Крешник Хайризи
|1
|0
|Махмуд Хадж
|1
|0
|Эль-Вафи Айман
|1
|0
Результаты матчей
Лозанна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Лугано
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
4
4
Лозанна
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Лугано
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
5
9
Лозанна
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Лугано
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
9
13
Голы по времени матча
Забито
10
10
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
2
20%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
4
40%
3
30%
61-75
3
30%
3
30%
76-90
Пропущено
9
14
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
22%
2
14%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
4
44%
4
29%
76-90
Забито
10
9
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
3
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
5
50%
2
22%
76-90
Пропущено
9
5
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
3
33%
3
60%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
20
19
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
1
5%
2
11%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
2
10%
3
16%
31-45
2
10%
1
5%
46-60
4
20%
6
32%
61-75
8
40%
5
26%
76-90
Пропущено
18
19
4 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
6%
1
5%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
3
17%
3
16%
31-45
5
28%
4
21%
46-60
3
17%
4
21%
61-75
6
33%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Лозанна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лозанна - Лугано 0:4 Лозанна - Базель 3:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Лозанна - Люцерн 3:1
Серветт - Лозанна 2:1 Лугано - Лозанна 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0 Брюль II - Лозанна 0:4 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Лозанна - Винтертур 2:5 Веве - Лозанна 0:3 Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Ивердон 1:2 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лозанна 2:1 Лозанна - Ницца 3:1 Лозанна - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лозанна - Стад де Ньон 1:2 Лозанна - Сьон 3:1 Ивердон - Лозанна 2:1
Лугано
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лозанна - Лугано 0:4 Лугано - Янг Бойз 1:1 Лугано - Брюгге 1:3 Грасcхоппер - Лугано 2:1
Лугано - Серветт 0:1 Бешикташ - Лугано 2:3 Винтертур - Лугано 2:3 Лугано - Лозанна 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Ланси - Лугано 0:3 Люцерн - Лугано 3:2 Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0 Гунцвиль - Лугано 0:7 Лугано - Ивердон 6:1 Цюрих - Лугано 3:0 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Лугано - Парадисо 5:1
Результаты матчей
Лозанна
Лугано
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Точный счет
2:1
4 раза 67%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:1
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
6
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Лозанна
Лугано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
33
23
24
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
92
57
56
210
38
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|12
|7
|4
|1
|23 - 11
|25
|2.
|12
|6
|6
|0
|23 - 10
|24
|3.
|12
|6
|3
|3
|19 - 12
|21
|4.
|12
|5
|4
|3
|18 - 17
|19
|5.
|12
|5
|3
|4
|17 - 19
|18
|6.
|0:0
|12
|5
|2
|5
|20 - 18
|17
|7.
|12
|4
|4
|4
|17 - 22
|16
|8.
|1:2
|13
|4
|4
|5
|25 - 27
|16
|9.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|18 - 20
|13
|10.
|12
|3
|2
|7
|15 - 19
|11
|11.
|11
|2
|4
|5
|12 - 20
|10
|12.
|11
|1
|2
|8
|13 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|15 - 5
|18
|2.
|6
|4
|2
|0
|12 - 5
|14
|3.
|2:1
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|11 - 9
|13
|5.
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|6.
|1:2
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|7.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|8.
|6
|2
|3
|1
|11 - 9
|9
|9.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|10.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|2.
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|3.
|6
|2
|4
|0
|11 - 5
|10
|4.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|10 - 14
|7
|5.
|1:2
|6
|1
|2
|3
|14 - 18
|5
|6.
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|7.
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|8.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|9.
|6
|1
|1
|4
|8 - 11
|4
|10.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|8 - 11
|4
|11.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|12.
|5
|0
|0
|5
|4 - 14
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|6 (2)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|6 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|5 (3)
|Винтертур
|Ди Джусто Маттео
|5 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|5 (2)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|7
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|6
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 4
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 4
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|5