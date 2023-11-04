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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Лозанна
3:1
Конец матча
Лугано
0'
26' Желтая карточка
Крешник Хайризи
27' Желтая карточка
Саншеш Алвин
32' Желтая карточка
Сене Кали
44' Желтая карточка
Маркеш Мартим
70' Вторая желтая карточка
Маркеш Мартим
1:0
71' Гол
Калу Самуэль
1:1
75' Гол
Саббатини Хонатан
79' Желтая карточка
Мацек Роман
2:1
80' Гол
Лабо Бригтон
3:1
90' Гол
Dominik Schwizer
90'+6

Ход матча

26'
 
Крешник Хайризи
27'
Саншеш Алвин
 
32'
Сене Кали
 
41'
 
Киминьяни Янис
Боттани Маттиа
44'
 
Маркеш Мартим
54'
 
Мацек Роман
Бабич Борис
57'
Лабо Бригтон
Сене Кали
 
57'
Сузуки Тоити
Диабате Фуссейни
 
70'
 
Маркеш Мартим
71'
Калу Самуэль
1:0
75'
1:1
Саббатини Хонатан
(Штеффен Ренато)
79'
 
Мацек Роман
80'
Лабо Бригтон
(Калу Самуэль)
2:1
81'
Кукурузович Степан
Саншеш Алвин
 
81'
Дабанлы Беркай
Поати Морган
 
83'
 
Май Ларс-Лукас
Бислими Уран
83'
 
Маю Хишам
Махмуд Хадж
83'
 
Аригони Аллан
Эспиноса Джон
90'
Dominik Schwizer
Калу Самуэль
 
90'
Dominik Schwizer
(Сузуки Тоити)
3:1

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 9
  • 5 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 417 Количество передач 418
  • 50 Владение мячом, % 50
25
Летица
Карло
10
Кустодио
Оливье
6
Дюссенн
Ноэ
4
Anel
Husic
18
Поати
Морган
24
Бернед
Антуан
8
Роше
Джейми
80
Саншеш
Алвин
11
Диабате
Фуссейни
9
Сене
Кали
22
Калу
Самуэль
90
Диана
Стивен
6
Эспиноса
Джон
4
Крешник
Хайризи
5
Хайдари
Альбиан
26
Маркеш
Мартим
14
Саббатини
Хонатан
29
Махмуд
Хадж
25
Бислими
Уран
11
Штеффен
Ренато
27
Бабич
Борис
10
Боттани
Маттиа
Лозанна
4-3-3
Лугано
4-3-3

История личных встреч

Лозанна
Лугано

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

19 матчей

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед

31 матч

32.3%
12.9%
54.8%
10 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

19.4%
48.4%
32.2%
6 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

29%
38.7%
32.3%
9 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

К
0:4
С
2:1
С
4:1
С
3:1
С
0:2
С
2:0
С
1:0
С
2:0
С
0:0
С
0:1
К
3:0
С
2:0
С
2:1
С
1:2
С
2:3
С
1:2
С
2:1
С
4:1
С
1:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
3:1
ЧЛ
1:2
ЧЛ
4:1
К
1:2
ЧЛ
0:5
ЧЛ
1:1
ЧЛ
1:0
ЧЛ
4:0

Голы

Всего голов

27
13

Голов в среднем за матч

1.69
0.87

Среднее время на гол

53
103

Всего голов

25
24

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Среднее время на гол

54
60

Всего голов

52
37

Голов в среднем за матч

1.68
1.19

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
26

Среднее время на гол

53
75

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 5 (3) 0.38
Саншеш Алвин 4 0.31
Дюссенн Ноэ 3 (1) 0.23
Калу Самуэль 2 0.15
Лабо Бригтон 2 0.15
Бальде Алиу 2 0.15
Илие Рареш 1 0.08
Каблан Крис 1 0.08
Dominik Schwizer 1 0.08
Сузуки Тоити 0 0
Кукурузович Степан 0 0
Бернед Антуан 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 3 0.25
Киминьяни Янис 3 0.25
Вляди Шкельчим 3 0.25
Штеффен Ренато 2 0.17
Саббатини Хонатан 2 0.17
Боттани Маттиа 1 0.08
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.08
Валенсуэла Мильтон 1 0.08
Эспиноса Джон 1 0.08
Хайдари Альбиан 1 0.08
Махмуд Хадж 1 0.08
Маркеш Мартим 1 0.08
Гргич Анто 0 0
Мацек Роман 0 0
Бислими Уран 0 0

Карточки

Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 6 0
Каблан Крис 3 1
Сене Кали 3 1
Anel Husic 4 0
Саншеш Алвин 3 0
Кустодио Оливье 2 0
Калу Самуэль 2 0
Raoul Giger 2 0
Бальде Алиу 2 0
Шпигель Рафаэль 1 0
Сузуки Тоити 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайдари Альбиан 4 0
Маркеш Мартим 2 1
Бислими Уран 3 0
Эспиноса Джон 1 1
Боттани Маттиа 2 0
Мацек Роман 2 0
Валенсуэла Мильтон 2 0
Май Ларс-Лукас 2 0
Киминьяни Янис 2 0
Штеффен Ренато 1 0
Гргич Анто 1 0
Саббатини Хонатан 1 0
Вляди Шкельчим 1 0
Крешник Хайризи 1 0
Махмуд Хадж 1 0
Эль-Вафи Айман 1 0

Результаты матчей

Лозанна
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Лугано
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
5
Лозанна
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Лугано
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

5
9
Лозанна
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Лугано
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

9
14

Голы по времени матча

Забито

13
11
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
2
18%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
5
38%
4
36%
61-75
5
38%
3
27%
76-90

Пропущено

10
17
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
20%
2
12%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
1
10%
5
29%
29%
61-75
4
40%
6
35%
76-90

Забито

10
9
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
3
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
5
50%
2
22%
76-90

Пропущено

9
5
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
3
33%
3
60%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

23
20
6 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
1
4%
2
10%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
2
9%
3
15%
31-45
2
9%
1
5%
46-60
5
22%
7
35%
61-75
10
43%
5
25%
76-90

Пропущено

19
22
4 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
1
5%
1
5%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
16%
3
14%
31-45
5
26%
4
18%
46-60
4
21%
5
23%
61-75
6
32%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Лозанна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лозанна - Лугано 0:4 Лозанна - Базель 3:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Лозанна - Люцерн 3:1
Серветт - Лозанна 2:1 Лугано - Лозанна 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0 Брюль II - Лозанна 0:4 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Лозанна - Винтертур 2:5 Веве - Лозанна 0:3 Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Ивердон 1:2 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лозанна 2:1 Лозанна - Ницца 3:1 Лозанна - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лозанна - Стад де Ньон 1:2 Лозанна - Сьон 3:1 Ивердон - Лозанна 2:1
Лугано
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лозанна - Лугано 0:4 Лугано - Янг Бойз 1:1 Лугано - Брюгге 1:3 Грасcхоппер - Лугано 2:1
Лугано - Серветт 0:1 Бешикташ - Лугано 2:3 Винтертур - Лугано 2:3 Лугано - Лозанна 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Ланси - Лугано 0:3 Люцерн - Лугано 3:2 Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0 Гунцвиль - Лугано 0:7 Лугано - Ивердон 6:1 Цюрих - Лугано 3:0 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Лугано - Парадисо 5:1

Результаты матчей

Лозанна
Лугано

Точный счет

3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

2:1
4 раза 67%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

2:1
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Лозанна
Лугано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
1
4
3
1.5
2
3
3
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
10
2
6
7
1.5
5
7
3
10
2.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 12 7 4 1 25 - 11 25
2.
Цюрих
 0:0 13 6 7 0 23 - 10 25
3.
Санкт-Галлен
 12 6 3 3 19 - 12 21
4.
Серветт
 0:0 13 5 5 3 18 - 17 20
5.
Люцерн
 12 5 3 4 17 - 19 18
6.
Лугано
 12 5 1 6 21 - 21 16
7.
Ивердон
 12 4 4 4 17 - 22 16
8.
Винтертур
 13 4 4 5 25 - 29 16
9.
Лозанна
 13 4 3 6 21 - 21 15
10.
Грасcхоппер
 12 3 2 7 15 - 19 11
11.
Стад Лозанна-Уши
 11 2 4 5 12 - 20 10
12.
Базель
 11 1 2 8 13 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 6 6 0 0 15 - 5 18
2.
Цюрих
 0:0 7 4 3 0 12 - 5 15
3.
Янг Бойз
 5 4 1 0 14 - 4 13
4.
Люцерн
 6 4 1 1 11 - 9 13
5.
Ивердон
 6 3 2 1 11 - 9 11
6.
Лозанна
 7 3 2 2 13 - 10 11
7.
Винтертур
 7 3 2 2 11 - 11 11
8.
Лугано
 5 3 1 1 10 - 4 10
9.
Серветт
 0:0 6 2 3 1 11 - 9 9
10.
Грасcхоппер
 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Стад Лозанна-Уши
 6 1 3 2 6 - 11 6
12.
Базель
 6 1 2 3 9 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 7 3 3 1 11 - 7 12
2.
Серветт
 0:0 7 3 2 2 7 - 8 11
3.
Цюрих
 0:0 6 2 4 0 11 - 5 10
4.
Лугано
 7 2 0 5 11 - 17 6
5.
Винтертур
 6 1 2 3 14 - 18 5
6.
Люцерн
 6 1 2 3 6 - 10 5
7.
Ивердон
 6 1 2 3 6 - 13 5
8.
Стад Лозанна-Уши
 5 1 1 3 6 - 9 4
9.
Грасcхоппер
 6 1 1 4 8 - 11 4
10.
Лозанна
 6 1 1 4 8 - 11 4
11.
Санкт-Галлен
 6 0 3 3 4 - 7 3
12.
Базель
 5 0 0 5 4 - 14 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 6 (2)
Цюрих Окита Жонатан 6 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 5 (3)
Винтертур Ди Джусто Маттео 5 (3)
Лозанна Сене Кали 5 (2)
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Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 7
Лозанна Дюссенн Ноэ 6
Ивердон Лунгой Кристофер 1 4
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 4
Винтертур Сидлер Сильван 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Martim Marques получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Боттани Маттиа уходит с поля. Киминьяни Янис выходит вместо него
    • 32'
      Сене Кали получил желтую карточку от судьи
    Где смотреть матч Лозанна 3:1 Лугано онлайн

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