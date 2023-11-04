Тур: 13. Стадион: Schuetzenwiese Stadion.
0'
1:0
4' ГолSamuel Ballet
1:1
6' ГолМонтейро Джоэл
15' Желтая карточкаУгриниц Филип
22' Желтая карточкаБенито Лорис
24' Желтая карточкаАли Мохамед
1:2
43' ГолУгриниц Филип
Ход матча
4'
1:0
6'
1:1
15'
22'
24'
43'
1:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 5
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
37 Владение мячом, % 63
25
Шмид
Янник
16
Арнольд
Ремо
77
Дзуффи
Лука
27
Блюм
Левин
13
Али
Мохамед
23
Бенито
Лорис
39
Малес
Дариан
15
Элиа
Мешак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
-
16 Арнольд РемоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Дзуффи ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Туркес АлдинНападающий
- Нападающий
-
13 Loic Luthi
-
-
Главный тренер: Рахмен Патрик
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Блюм ЛевинЗащитник
-
13 Али МохамедЗащитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
- Защитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Перссон НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Янко СаидиЗащитник
-
11 Колли ЭбримаПолузащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
История личных встреч
Винтертур
Янг Бойз
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
14 матчей
7.1%
28.6%
64.3%
1 победа 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
7.1%
50%
42.9%
1 победа 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
13
Голов в среднем за матч
1
1.18
Среднее время на гол
90
76
Всего голов
31
7
Голов в среднем за матч
2.82
2.33
Среднее время на гол
31
38
Всего голов
34
20
Голов в среднем за матч
2.43
1.43
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
37
63
Бомбардиры внутри турнира
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Джусто Маттео
|5
|0.38
|Лтайеф Сайфалла
|5
|0.38
|Samuel Ballet
|4
|0.31
|Туркес Алдин
|4 (1)
|0.31
|Буэсс Роман
|2 (1)
|0.15
|Randy Schneider
|1
|0.08
|Adrian Gantenbein
|1
|0.08
|Стильхарт Базиль
|1
|0.08
|Буркарт Нишан
|1
|0.08
|Янкевиц Александр
|0
|0
|Дзуффи Лука
|0
|0
|Samir Ramizi
|0
|0
|Шеттин Тобиас
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсаме Жан-Пьер
|5 (1)
|0.42
|Иттен Седрик
|4 (1)
|0.33
|Монтейро Джоэл
|4
|0.33
|Угриниц Филип
|3
|0.25
|Гарсия Улиссес
|1
|0.08
|Элиа Мешак
|1
|0.08
|Лакомы Лукаш
|1
|0.08
|Бенито Лорис
|1
|0.08
|Ридер Фабиан
|1
|0.08
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0.08
|Ганвула Сильвер
|1
|0.08
|Малес Дариан
|0
|0
|Имери Кастриот
|0
|0
|Колли Эбрима
|0
|0
|Блюм Левин
|0
|0
Карточки
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидлер Сильван
|5
|0
|Samuel Ballet
|4
|0
|Янкевиц Александр
|4
|0
|Лтайеф Сайфалла
|4
|0
|Буэсс Роман
|3
|0
|Стильхарт Базиль
|3
|0
|Диаби Сулейман
|2
|0
|Туркес Алдин
|2
|0
|Шеттин Тобиас
|2
|0
|Randy Schneider
|2
|0
|Араз Муса
|1
|0
|Thibault Corbaz
|1
|0
|Арнольд Ремо
|1
|0
|Шмид Янник
|1
|0
|Келлер Марвин
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед
|7
|0
|Угриниц Филип
|4
|0
|Бенито Лорис
|2
|0
|Янко Саиди
|2
|0
|Аменда Орель
|2
|0
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Ганвула Сильвер
|1
|0
|Монтейро Джоэл
|1
|0
|Расьоппи Антони
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
|Перссон Ноа
|1
|0
|Чайва Мигель
|1
|0
Результаты матчей
Винтертур
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Янг Бойз
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
5
Винтертур
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Янг Бойз
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
13
0
Упущенные победы
7
14
Винтертур
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Янг Бойз
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
16
0
Упущенные победы
10
19
Голы по времени матча
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
3
30%
1
14%
61-75
2
20%
2
29%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
3
50%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Забито
13
14
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
3
23%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
23%
4
29%
31-45
2
15%
3
21%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
38%
3
21%
76-90
Пропущено
19
4
7 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
4
21%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
16%
1
25%
31-45
3
16%
1
25%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
8
42%
2
50%
76-90
Забито
23
21
10 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 9
1 Не забивали 1
3
13%
4
19%
1-15
1
4%
2
10%
16-30
6
26%
5
24%
31-45
3
13%
4
19%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
7
30%
5
24%
76-90
Пропущено
26
10
10 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 7
5
19%
0
0%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
4
15%
2
20%
31-45
3
12%
1
10%
46-60
3
12%
3
30%
61-75
10
38%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Винтертур
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Блэк Старз - Винтертур 2:6 Ивердон - Винтертур 1:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Цюрих - Винтертур 3:2
Винтертур - Лугано 2:3 Серветт - Винтертур 2:2 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Арау - Винтертур 1:2 Винтертур - Ивердон 1:1 Лозанна - Винтертур 2:5 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 0:2 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Базель - Винтертур 5:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Винтертур - Вильярреал-2 3:1 Винтертур - Баден 5:0 Винтертур - Брюль 5:0 Винтертур - Арау 2:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 7:0
Янг Бойз
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Рапперсвиль-Йона - Янг Бойз 0:2 Лугано - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Янг Бойз - Цюрих 0:0
Янг Бойз - Базель 3:0 Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 Нёвшатель Ксамакс - Янг Бойз 0:1 Серветт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - Янг Бойз 0:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 0:5 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Лозанна 2:1 Янг Бойз - Тун 4:0
Результаты матчей
Винтертур
Янг Бойз
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
5:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
5 раз 83%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
5:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
7 раз 58%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 45%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Винтертур
Янг Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
42
41
15
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
15
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
101
93
56
210
38
111
29
111
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|12
|7
|4
|1
|23 - 11
|25
|2.
|12
|6
|6
|0
|23 - 10
|24
|3.
|12
|6
|3
|3
|19 - 12
|21
|4.
|12
|5
|4
|3
|18 - 17
|19
|5.
|12
|5
|3
|4
|17 - 19
|18
|6.
|0:0
|12
|5
|2
|5
|20 - 18
|17
|7.
|12
|4
|4
|4
|17 - 22
|16
|8.
|1:2
|13
|4
|4
|5
|25 - 27
|16
|9.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|18 - 20
|13
|10.
|12
|3
|2
|7
|15 - 19
|11
|11.
|11
|2
|4
|5
|12 - 20
|10
|12.
|11
|1
|2
|8
|13 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|15 - 5
|18
|2.
|6
|4
|2
|0
|12 - 5
|14
|3.
|2:1
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|11 - 9
|13
|5.
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|6.
|1:2
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|7.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|8.
|6
|2
|3
|1
|11 - 9
|9
|9.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|10.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|2.
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|3.
|6
|2
|4
|0
|11 - 5
|10
|4.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|10 - 14
|7
|5.
|1:2
|6
|1
|2
|3
|14 - 18
|5
|6.
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|7.
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|8.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|9.
|6
|1
|1
|4
|8 - 11
|4
|10.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|8 - 11
|4
|11.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|12.
|5
|0
|0
|5
|4 - 14
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|6 (2)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|6 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|5 (3)
|Винтертур
|Ди Джусто Маттео
|5 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|5 (2)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|7
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|6
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 4
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 4
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|5