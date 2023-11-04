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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Винтертур
1:2
Второй тайм: 46'
Янг Бойз
0'
1:0
4' Гол
Samuel Ballet
1:1
6' Гол
Монтейро Джоэл
15' Желтая карточка
Угриниц Филип
22' Желтая карточка
Бенито Лорис
24' Желтая карточка
Али Мохамед
1:2
43' Гол
Угриниц Филип

Ход матча

4'
Samuel Ballet
1:0
6'
1:1
Монтейро Джоэл
(Элиа Мешак)
15'
 
Угриниц Филип
22'
 
Бенито Лорис
24'
 
Али Мохамед
43'
1:2
Угриниц Филип
(Малес Дариан)

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
Лучшие коэффициенты
Винтертур
Ничья
Янг Бойз
9.50
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5.10
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3.75
Все Коэффициенты
33
Келлер
Марвин
19
Adrian
Gantenbein
25
Шмид
Янник
16
Арнольд
Ремо
3
Шеттин
Тобиас
45
Янкевиц
Александр
77
Дзуффи
Лука
10
Ди
Джусто
Маттео
4
Стильхарт
Базиль
99
Буркарт
Нишан
17
Samuel
Ballet
1
Расьоппи
Антони
27
Блюм
Левин
13
Али
Мохамед
23
Бенито
Лорис
21
Гарсия
Улиссес
39
Малес
Дариан
30
Лаупер
Сандро
77
Монтейро
Джоэл
15
Элиа
Мешак
7
Угриниц
Филип
18
Нсаме
Жан-Пьер
Винтертур
4-2-3-1
Янг Бойз
4-3-3

История личных встреч

Винтертур
Янг Бойз

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

14 матчей

7.1%
28.6%
64.3%
1 победа 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

7.1%
50%
42.9%
1 победа 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед

История матчей

С
5:2
С
2:1
С
1:1
С
5:1
С
1:5
ТМС
4:2
ТМК
0:0
К
2:2
ТМС
3:1
К
1:1
ТМС
1:1
ТМС
4:2
ТМС
2:0
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

3
13

Голов в среднем за матч

1
1.18

Среднее время на гол

90
76

Всего голов

31
7

Голов в среднем за матч

2.82
2.33

Среднее время на гол

31
38

Всего голов

34
20

Голов в среднем за матч

2.43
1.43

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

37
63

Бомбардиры внутри турнира

Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Джусто Маттео 5 0.38
Лтайеф Сайфалла 5 0.38
Samuel Ballet 4 0.31
Туркес Алдин 4 (1) 0.31
Буэсс Роман 2 (1) 0.15
Randy Schneider 1 0.08
Adrian Gantenbein 1 0.08
Стильхарт Базиль 1 0.08
Буркарт Нишан 1 0.08
Янкевиц Александр 0 0
Дзуффи Лука 0 0
Samir Ramizi 0 0
Шеттин Тобиас 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсаме Жан-Пьер 5 (1) 0.42
Иттен Седрик 4 (1) 0.33
Монтейро Джоэл 4 0.33
Угриниц Филип 3 0.25
Гарсия Улиссес 1 0.08
Элиа Мешак 1 0.08
Лакомы Лукаш 1 0.08
Бенито Лорис 1 0.08
Ридер Фабиан 1 0.08
Лустенбергер Фабиан 1 0.08
Ганвула Сильвер 1 0.08
Малес Дариан 0 0
Имери Кастриот 0 0
Колли Эбрима 0 0
Блюм Левин 0 0

Карточки

Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидлер Сильван 5 0
Samuel Ballet 4 0
Янкевиц Александр 4 0
Лтайеф Сайфалла 4 0
Буэсс Роман 3 0
Стильхарт Базиль 3 0
Диаби Сулейман 2 0
Туркес Алдин 2 0
Шеттин Тобиас 2 0
Randy Schneider 2 0
Араз Муса 1 0
Thibault Corbaz 1 0
Арнольд Ремо 1 0
Шмид Янник 1 0
Келлер Марвин 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед 7 0
Угриниц Филип 4 0
Бенито Лорис 2 0
Янко Саиди 2 0
Аменда Орель 2 0
Лустенбергер Фабиан 1 0
Иттен Седрик 1 0
Ганвула Сильвер 1 0
Монтейро Джоэл 1 0
Расьоппи Антони 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Перссон Ноа 1 0
Чайва Мигель 1 0

Результаты матчей

Винтертур
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Янг Бойз
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
5
Винтертур
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Янг Бойз
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

13
0

Упущенные победы

7
14
Винтертур
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Янг Бойз
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

16
0

Упущенные победы

10
19

Голы по времени матча

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
3
30%
1
14%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
3
50%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Забито

13
14
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
3
23%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
23%
4
29%
31-45
2
15%
3
21%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
38%
3
21%
76-90

Пропущено

19
4
7 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
4
21%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
16%
1
25%
31-45
3
16%
1
25%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
8
42%
2
50%
76-90

Забито

23
21
10 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 9
1 Не забивали 1
3
13%
4
19%
1-15
1
4%
2
10%
16-30
6
26%
5
24%
31-45
3
13%
4
19%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
7
30%
5
24%
76-90

Пропущено

26
10
10 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 7
5
19%
0
0%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
4
15%
2
20%
31-45
3
12%
1
10%
46-60
3
12%
3
30%
61-75
10
38%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Винтертур
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Блэк Старз - Винтертур 2:6 Ивердон - Винтертур 1:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Цюрих - Винтертур 3:2
Винтертур - Лугано 2:3 Серветт - Винтертур 2:2 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Арау - Винтертур 1:2 Винтертур - Ивердон 1:1 Лозанна - Винтертур 2:5 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 0:2 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Базель - Винтертур 5:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Винтертур - Вильярреал-2 3:1 Винтертур - Баден 5:0 Винтертур - Брюль 5:0 Винтертур - Арау 2:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 7:0
Янг Бойз
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Рапперсвиль-Йона - Янг Бойз 0:2 Лугано - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Янг Бойз - Цюрих 0:0
Янг Бойз - Базель 3:0 Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 Нёвшатель Ксамакс - Янг Бойз 0:1 Серветт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - Янг Бойз 0:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 0:5 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Лозанна 2:1 Янг Бойз - Тун 4:0

Результаты матчей

Винтертур
Янг Бойз

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

5:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
5 раз 83%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
5:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
7 раз 58%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 45%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Винтертур
Янг Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
4
2
1.5
4
1
1
5
2.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
1
5
1
5
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
10
1
9
3
1.5
5
6
2
10
2.5
3
8
1
11
3.5
2
9
1
11
4.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 2:1 12 7 4 1 23 - 11 25
2.
Цюрих
 12 6 6 0 23 - 10 24
3.
Санкт-Галлен
 12 6 3 3 19 - 12 21
4.
Серветт
 12 5 4 3 18 - 17 19
5.
Люцерн
 12 5 3 4 17 - 19 18
6.
Лугано
 0:0 12 5 2 5 20 - 18 17
7.
Ивердон
 12 4 4 4 17 - 22 16
8.
Винтертур
 1:2 13 4 4 5 25 - 27 16
9.
Лозанна
 0:0 13 3 4 6 18 - 20 13
10.
Грасcхоппер
 12 3 2 7 15 - 19 11
11.
Стад Лозанна-Уши
 11 2 4 5 12 - 20 10
12.
Базель
 11 1 2 8 13 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 6 6 0 0 15 - 5 18
2.
Цюрих
 6 4 2 0 12 - 5 14
3.
Янг Бойз
 2:1 5 4 1 0 14 - 4 13
4.
Люцерн
 6 4 1 1 11 - 9 13
5.
Ивердон
 6 3 2 1 11 - 9 11
6.
Винтертур
 1:2 7 3 2 2 11 - 9 11
7.
Лугано
 0:0 5 3 1 1 10 - 4 10
8.
Серветт
 6 2 3 1 11 - 9 9
9.
Лозанна
 0:0 7 2 3 2 10 - 9 9
10.
Грасcхоппер
 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Стад Лозанна-Уши
 6 1 3 2 6 - 11 6
12.
Базель
 6 1 2 3 9 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 2:1 7 3 3 1 9 - 7 12
2.
Серветт
 6 3 1 2 7 - 8 10
3.
Цюрих
 6 2 4 0 11 - 5 10
4.
Лугано
 0:0 7 2 1 4 10 - 14 7
5.
Винтертур
 1:2 6 1 2 3 14 - 18 5
6.
Люцерн
 6 1 2 3 6 - 10 5
7.
Ивердон
 6 1 2 3 6 - 13 5
8.
Стад Лозанна-Уши
 5 1 1 3 6 - 9 4
9.
Грасcхоппер
 6 1 1 4 8 - 11 4
10.
Лозанна
 0:0 6 1 1 4 8 - 11 4
11.
Санкт-Галлен
 6 0 3 3 4 - 7 3
12.
Базель
 5 0 0 5 4 - 14 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 6 (2)
Цюрих Окита Жонатан 6 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 5 (3)
Винтертур Ди Джусто Маттео 5 (3)
Лозанна Сене Кали 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 7
Лозанна Дюссенн Ноэ 6
Ивердон Лунгой Кристофер 1 4
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 4
Винтертур Сидлер Сильван 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Дариан Малес сделал результативную передачу.
  • 43'
    Г О О О О Л - Угриниц Филип бьет в цель!
  • 24'
    Али Мохамед получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Бенито Лорис получил желтую карточку от судьи
  • 15'
    Угриниц Филип получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Винтертур
Ничья
Янг Бойз
9.50
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5.10
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3.75
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Где смотреть матч Винтертур 1:2 Янг Бойз онлайн

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