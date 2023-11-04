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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Винтертур
1:4
Конец матча
Янг Бойз
0'
1:0
4' Гол
Samuel Ballet
1:1
6' Гол
Монтейро Джоэл
15' Желтая карточка
Угриниц Филип
22' Желтая карточка
Бенито Лорис
24' Желтая карточка
Али Мохамед
1:2
43' Гол
Угриниц Филип
51' Желтая карточка
Samuel Ballet
51' Желтая карточка
Малес Дариан
56' Красная карточка
Лаупер Сандро
69' Желтая карточка
Янкевиц Александр
1:3
71' Гол
Бенито Лорис
1:4
83' Гол
Элиа Мешак
90'+7

Ход матча

4'
Samuel Ballet
1:0
6'
1:1
Монтейро Джоэл
(Элиа Мешак)
15'
 
Угриниц Филип
22'
 
Бенито Лорис
24'
 
Али Мохамед
43'
1:2
Угриниц Филип
(Малес Дариан)
46'
 
Колли Эбрима
Монтейро Джоэл
51'
Samuel Ballet
 
51'
 
Малес Дариан
56'
 
Лаупер Сандро
61'
 
Ниассе Шейх
Малес Дариан
67'
Диаби Сулейман
Шеттин Тобиас
 
67'
Туркес Алдин
Буркарт Нишан
 
69'
Янкевиц Александр
 
71'
1:3
Бенито Лорис
(Гарсия Улиссес)
80'
Randy Schneider
Дзуффи Лука
 
80'
Буэсс Роман
Шмид Янник
 
80'
Samir Ramizi
Ди Джусто Маттео
 
80'
 
Янко Саиди
Блюм Левин
80'
 
Иттен Седрик
Нсаме Жан-Пьер
83'
1:4
Элиа Мешак
(Али Мохамед)
90'
 
Перссон Ноа
Элиа Мешак

Статистика матча

  • 14 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 8
  • 6 Угловые 3
  • 4 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 392 Количество передач 367
  • 51 Владение мячом, % 49
33
Келлер
Марвин
19
Adrian
Gantenbein
25
Шмид
Янник
16
Арнольд
Ремо
3
Шеттин
Тобиас
45
Янкевиц
Александр
77
Дзуффи
Лука
10
Ди
Джусто
Маттео
4
Стильхарт
Базиль
99
Буркарт
Нишан
17
Samuel
Ballet
1
Расьоппи
Антони
27
Блюм
Левин
13
Али
Мохамед
23
Бенито
Лорис
21
Гарсия
Улиссес
39
Малес
Дариан
30
Лаупер
Сандро
77
Монтейро
Джоэл
15
Элиа
Мешак
7
Угриниц
Филип
18
Нсаме
Жан-Пьер
Винтертур
4-2-3-1
Янг Бойз
4-3-3

История личных встреч

Винтертур
Янг Бойз

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

14 матчей

7.1%
28.6%
64.3%
1 победа 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

7.1%
50%
42.9%
1 победа 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед

История матчей

С
5:2
С
2:1
С
1:1
С
5:1
С
1:5
ТМС
4:2
ТМК
0:0
К
2:2
ТМС
3:1
К
1:1
ТМС
1:1
ТМС
4:2
ТМС
2:0
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

3
13

Голов в среднем за матч

1
1.18

Среднее время на гол

90
76

Всего голов

31
7

Голов в среднем за матч

2.82
2.33

Среднее время на гол

31
38

Всего голов

34
20

Голов в среднем за матч

2.43
1.43

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

37
63

Бомбардиры внутри турнира

Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Джусто Маттео 5 0.38
Лтайеф Сайфалла 5 0.38
Samuel Ballet 4 0.31
Туркес Алдин 4 (1) 0.31
Буэсс Роман 2 (1) 0.15
Randy Schneider 1 0.08
Adrian Gantenbein 1 0.08
Стильхарт Базиль 1 0.08
Буркарт Нишан 1 0.08
Янкевиц Александр 0 0
Дзуффи Лука 0 0
Samir Ramizi 0 0
Шеттин Тобиас 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсаме Жан-Пьер 5 (1) 0.42
Иттен Седрик 4 (1) 0.33
Монтейро Джоэл 4 0.33
Угриниц Филип 3 0.25
Элиа Мешак 2 0.17
Бенито Лорис 2 0.17
Гарсия Улиссес 1 0.08
Лакомы Лукаш 1 0.08
Ридер Фабиан 1 0.08
Лустенбергер Фабиан 1 0.08
Ганвула Сильвер 1 0.08
Малес Дариан 0 0
Имери Кастриот 0 0
Али Мохамед 0 0
Колли Эбрима 0 0
Блюм Левин 0 0

Карточки

Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидлер Сильван 5 0
Samuel Ballet 5 0
Янкевиц Александр 5 0
Лтайеф Сайфалла 4 0
Буэсс Роман 3 0
Стильхарт Базиль 3 0
Диаби Сулейман 2 0
Туркес Алдин 2 0
Шеттин Тобиас 2 0
Randy Schneider 2 0
Араз Муса 1 0
Thibault Corbaz 1 0
Арнольд Ремо 1 0
Шмид Янник 1 0
Келлер Марвин 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед 7 0
Угриниц Филип 4 0
Бенито Лорис 2 0
Янко Саиди 2 0
Аменда Орель 2 0
Лаупер Сандро 0 1
Лустенбергер Фабиан 1 0
Иттен Седрик 1 0
Ганвула Сильвер 1 0
Монтейро Джоэл 1 0
Расьоппи Антони 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Малес Дариан 1 0
Перссон Ноа 1 0
Чайва Мигель 1 0

Результаты матчей

Винтертур
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Янг Бойз
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
5
Винтертур
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Янг Бойз
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

13
0

Упущенные победы

7
14
Винтертур
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Янг Бойз
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

16
1

Упущенные победы

11
19

Голы по времени матча

Забито

11
11
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
1
9%
2
18%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
3
27%
2
18%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
3
27%
2
18%
61-75
2
18%
3
27%
76-90

Пропущено

11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
18%
1
14%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
3
43%
61-75
3
27%
2
29%
76-90

Забито

13
14
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
3
23%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
23%
4
29%
31-45
2
15%
3
21%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
38%
3
21%
76-90

Пропущено

19
4
7 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
4
21%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
16%
1
25%
31-45
3
16%
1
25%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
8
42%
2
50%
76-90

Забито

24
25
11 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
1 Не забивали 1
4
17%
5
20%
1-15
1
4%
2
8%
16-30
6
25%
6
24%
31-45
3
13%
4
16%
46-60
3
13%
2
8%
61-75
7
29%
29%
6
24%
76-90

Пропущено

30
11
12 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 8
6
20%
1
9%
1-15
1
3%
0
0%
16-30
5
17%
2
18%
31-45
3
10%
1
9%
46-60
4
13%
3
27%
61-75
11
37%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Винтертур
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Блэк Старз - Винтертур 2:6 Ивердон - Винтертур 1:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Цюрих - Винтертур 3:2
Винтертур - Лугано 2:3 Серветт - Винтертур 2:2 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Арау - Винтертур 1:2 Винтертур - Ивердон 1:1 Лозанна - Винтертур 2:5 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 0:2 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Базель - Винтертур 5:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Винтертур - Вильярреал-2 3:1 Винтертур - Баден 5:0 Винтертур - Брюль 5:0 Винтертур - Арау 2:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 7:0
Янг Бойз
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Рапперсвиль-Йона - Янг Бойз 0:2 Лугано - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Янг Бойз - Цюрих 0:0
Янг Бойз - Базель 3:0 Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 Нёвшатель Ксамакс - Янг Бойз 0:1 Серветт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - Янг Бойз 0:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 0:5 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Лозанна 2:1 Янг Бойз - Тун 4:0

Результаты матчей

Винтертур
Янг Бойз

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

5:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
5:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
7 раз 54%
1
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Винтертур
Янг Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
1
4
3
1.5
4
1
1
6
2.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
2
5
1
5
2.5
1
6
1
5
3.5
1
6
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
11
1
9
4
1.5
6
6
2
11
2.5
4
8
1
12
3.5
3
9
1
12
4.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 12 7 4 1 25 - 11 25
2.
Цюрих
 0:0 13 6 7 0 23 - 10 25
3.
Санкт-Галлен
 12 6 3 3 19 - 12 21
4.
Серветт
 0:0 13 5 5 3 18 - 17 20
5.
Люцерн
 12 5 3 4 17 - 19 18
6.
Лугано
 12 5 1 6 21 - 21 16
7.
Ивердон
 12 4 4 4 17 - 22 16
8.
Винтертур
 13 4 4 5 25 - 29 16
9.
Лозанна
 13 4 3 6 21 - 21 15
10.
Грасcхоппер
 12 3 2 7 15 - 19 11
11.
Стад Лозанна-Уши
 11 2 4 5 12 - 20 10
12.
Базель
 11 1 2 8 13 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 6 6 0 0 15 - 5 18
2.
Цюрих
 0:0 7 4 3 0 12 - 5 15
3.
Янг Бойз
 5 4 1 0 14 - 4 13
4.
Люцерн
 6 4 1 1 11 - 9 13
5.
Ивердон
 6 3 2 1 11 - 9 11
6.
Лозанна
 7 3 2 2 13 - 10 11
7.
Винтертур
 7 3 2 2 11 - 11 11
8.
Лугано
 5 3 1 1 10 - 4 10
9.
Серветт
 0:0 6 2 3 1 11 - 9 9
10.
Грасcхоппер
 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Стад Лозанна-Уши
 6 1 3 2 6 - 11 6
12.
Базель
 6 1 2 3 9 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 7 3 3 1 11 - 7 12
2.
Серветт
 0:0 7 3 2 2 7 - 8 11
3.
Цюрих
 0:0 6 2 4 0 11 - 5 10
4.
Лугано
 7 2 0 5 11 - 17 6
5.
Винтертур
 6 1 2 3 14 - 18 5
6.
Люцерн
 6 1 2 3 6 - 10 5
7.
Ивердон
 6 1 2 3 6 - 13 5
8.
Стад Лозанна-Уши
 5 1 1 3 6 - 9 4
9.
Грасcхоппер
 6 1 1 4 8 - 11 4
10.
Лозанна
 6 1 1 4 8 - 11 4
11.
Санкт-Галлен
 6 0 3 3 4 - 7 3
12.
Базель
 5 0 0 5 4 - 14 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 6 (2)
Цюрих Окита Жонатан 6 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 5 (3)
Винтертур Ди Джусто Маттео 5 (3)
Лозанна Сене Кали 5 (2)
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Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 7
Лозанна Дюссенн Ноэ 6
Ивердон Лунгой Кристофер 1 4
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 4
Винтертур Сидлер Сильван 5
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