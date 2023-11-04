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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Геррец Лоренс
Эксельсиор
0:0
Первый тайм: 16'
АЗ Алкмаар
0'
7' Желтая карточка
Лампру Лазарос

Ход матча

7'
Лампру Лазарос
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
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Эксельсиор
Ничья
АЗ Алкмаар
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ван
Гассел
Стейн
2
Хореман
Сибе
5
Виделль
Каспер
16
Ньивпорт
Свен
12
Загре
Артур
33
Бас
Юлиан
8
Сандра
Сиссе
10
Фитц-Джим
Киян
7
Лампру
Лазарос
9
Пэрротт
Трой
14
Дриауех
Каухайб
1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
25
Базур
Рихедли
4
Инди
Мартинс
18
Мёллер
Вольфе
Давид
8
Класи
Йорди
16
Мейнанс
Свен
7
Одгор
Йенс
10
Де
Вит
Дани
19
Ван
Бредероде
Мирон
9
Павлидис
Вангелис
Эксельсиор
4-3-3
АЗ Алкмаар
4-2-3-1

История личных встреч

Эксельсиор
АЗ Алкмаар

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

19 матчей

26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.3%
26.3%
47.4%
5 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

Э
5:0
К
1:4
Э
2:1
Э
4:2
Э
2:1
ТМК
2:3
Э
1:2
Э
0:2
Э
1:1
Э
3:3
Э
2:0
Э
2:2
Э
1:4
Э
3:3
Э
2:0
Э
0:0
Э
2:1
Э
1:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.7
1.22

Среднее время на гол

52
73

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

35
31

Голов в среднем за матч

1.84
1.63

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

48
55

Бомбардиры внутри турнира

Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аграфиотис Николас 5 0.45
Пэрротт Трой 3 0.27
Дриауех Каухайб 2 0.18
Удденес Оскар 2 0.18
Оморова Ричи 1 0.09
Хореман Сибе 1 0.09
Загре Артур 1 0.09
Бас Юлиан 1 0.09
Виделль Каспер 1 0.09
Лампру Лазарос 0 0
Эль-Яакуби Редуан 0 0
Сандра Сиссе 0 0
Фитц-Джим Киян 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 14 1.4
Де Вит Дани 4 (1) 0.4
Класи Йорди 2 0.2
Лахдо Майкель 2 0.2
Ван Бредероде Мирон 1 0.1
Ван Боммел Рубен 1 0.1
Данташ Тьягу 1 0.1
Сугавара Юкинари 0 0
Поку Эрнест 0 0
Инди Мартинс 0 0
Садик Ибраим 0 0
Мейнанс Свен 0 0

Карточки

Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Загре Артур 4 0
Лампру Лазарос 2 1
Хореман Сибе 2 0
Эль-Яакуби Редуан 2 0
Пэрротт Трой 2 0
Бас Юлиан 2 0
Смеулерс Ян 1 0
Дриауех Каухайб 1 0
Сеймор Серано 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Вит Дани 2 0
Инди Мартинс 1 0
Базур Рихедли 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Садик Ибраим 1 0
Мёллер Вольфе Давид 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Поку Эрнест 1 0

Результаты матчей

Эксельсиор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

6
0
Эксельсиор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
АЗ Алкмаар
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

7
14
Эксельсиор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
АЗ Алкмаар
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

13
14

Голы по времени матча

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
1
13%
5
50%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
2
25%
2
20%
76-90

Пропущено

9
2
1 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
4
44%
1
50%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

9
14
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
1
11%
4
29%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
4
29%
76-90

Пропущено

9
3
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
5
56%
1
33%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
1
11%
1
33%
76-90

Забито

17
24
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
2 Не забивали 0
1
6%
5
21%
1-15
3
18%
2
8%
16-30
4
24%
2
8%
31-45
2
12%
8
33%
46-60
3
18%
1
4%
61-75
4
24%
6
25%
76-90

Пропущено

18
5
3 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
11%
1
20%
31-45
7
39%
1
20%
46-60
5
28%
2
40%
61-75
3
17%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Эксельсиор
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ден Бош - Эксельсиор 1:2 Волендам - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 Витесс - Эксельсиор 0:0
Эксельсиор - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Хераклес - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Эксельсиор - Аякс 2:2 Эксельсиор - Квик Бойс 1:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 Зульте-Варегем - Эксельсиор 0:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1 НАК Бреда - Эксельсиор 2:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Шахтёр Дн (до 21 года) 1:1 Волендам - Эксельсиор 3:2 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 3:0 Херенвен - Эксельсиор 0:0
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0
АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 Зриньски - АЗ Алкмаар 4:3 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 2:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - ФК Санта-Колома 2:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 ФК Санта-Колома - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Саутгемптон - АЗ Алкмаар 0:1 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Норвич 1:1

Результаты матчей

Эксельсиор
АЗ Алкмаар

Точный счет

2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

3:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
3
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Эксельсиор
АЗ Алкмаар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
3
2.5
2
2
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
4
1.5
8
1
2
8
2.5
5
4
1
9
3.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 11 0 0 41 - 5 33
2.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 10 8 2 0 26 - 6 26
3.
Твенте
 Заявка 10 8 1 1 21 - 7 25
4.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 11 7 3 1 36 - 8 24
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
7.
Эксельсиор
 0:0 Заявка 11 3 5 3 17 - 18 14
8.
Хераклес
 Заявка 11 3 3 5 14 - 28 12
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 3 2 5 12 - 17 11
10.
Херенвен
 Заявка 10 3 1 6 13 - 21 10
11.
Валвейк
 0:0 Заявка 10 3 1 6 9 - 20 10
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 10 2 4 4 8 - 17 10
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 2 3 4 16 - 17 9
14.
Алмере Сити
 Заявка 10 2 3 5 8 - 19 9
15.
Аякс
 Заявка 9 2 2 5 18 - 26 8
16.
Витесс
 Заявка 10 2 2 6 7 - 16 8
17.
Волендам
 Заявка 10 2 1 7 11 - 21 7
18.
Утрехт
 Заявка 10 2 1 7 8 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 20 - 4 18
2.
Твенте
 Заявка 5 5 0 0 10 - 3 15
3.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
4.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 5 4 1 0 16 - 4 13
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 4 1 0 14 - 3 13
6.
Хераклес
 Заявка 6 3 1 2 10 - 14 10
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 1 2 11 - 8 7
10.
Херенвен
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
11.
Волендам
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
12.
Валвейк
 0:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 11 7
13.
Эксельсиор
 0:0 Заявка 6 1 4 1 8 - 9 7
14.
Аякс
 Заявка 4 2 0 2 7 - 10 6
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
16.
Алмере Сити
 Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
17.
Утрехт
 Заявка 4 1 0 3 5 - 12 3
18.
Витесс
 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 21 - 1 15
2.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 5 4 1 0 10 - 2 13
3.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 6 3 2 1 17 - 5 11
4.
Твенте
 Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
6.
Эксельсиор
 0:0 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
8.
Витесс
 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
9.
Алмере Сити
 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
10.
Утрехт
 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
11.
Валвейк
 0:0 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
12.
Херенвен
 Заявка 5 1 0 4 5 - 13 3
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
14.
Аякс
 Заявка 5 0 2 3 11 - 16 2
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
16.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
17.
Хераклес
 Заявка 5 0 2 3 4 - 14 2
18.
Волендам
 Заявка 5 0 0 5 4 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 14 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 9 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 6 (2)
ПСВ Тиль Гус 5 (2)
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Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Хераклес Брюнс Томас 4
Эксельсиор Загре Артур 4
Фортуна Ситтард Гут Родриго 4
Спарта Роттердам Версейрен Арно 1 2
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эксельсиор
    Ничья
    АЗ Алкмаар
    8.50
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    5.60
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