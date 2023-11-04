Тур: 11. Стадион: Van Donge and De Roo Stadion. Главный судья: Геррец Лоренс
0:0
Первый тайм: 16'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Загре
Артур
33
Бас
Юлиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Загре АртурЗащитник
-
33 Бас ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Смеулерс ЯнЗащитник
-
15 Науйокс НоаПолузащитник
- Нападающий
-
17 Оморова РичиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Мейнанс СвенПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
30 Касиус ДенсоЗащитник
-
33 Гус ВаутерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Поку ЭрнестПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Садик ИбраимНападающий
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Эксельсиор
АЗ Алкмаар
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед
19 матчей
26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.3%
26.3%
47.4%
5 побед 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.7
1.22
Среднее время на гол
52
73
Всего голов
18
20
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
35
31
Голов в среднем за матч
1.84
1.63
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
Среднее время на гол
48
55
Бомбардиры внутри турнира
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аграфиотис Николас
|5
|0.45
|Пэрротт Трой
|3
|0.27
|Дриауех Каухайб
|2
|0.18
|Удденес Оскар
|2
|0.18
|Оморова Ричи
|1
|0.09
|Хореман Сибе
|1
|0.09
|Загре Артур
|1
|0.09
|Бас Юлиан
|1
|0.09
|Виделль Каспер
|1
|0.09
|Лампру Лазарос
|0
|0
|Эль-Яакуби Редуан
|0
|0
|Сандра Сиссе
|0
|0
|Фитц-Джим Киян
|0
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павлидис Вангелис
|14
|1.4
|Де Вит Дани
|4 (1)
|0.4
|Класи Йорди
|2
|0.2
|Лахдо Майкель
|2
|0.2
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0.1
|Ван Боммел Рубен
|1
|0.1
|Данташ Тьягу
|1
|0.1
|Сугавара Юкинари
|0
|0
|Поку Эрнест
|0
|0
|Инди Мартинс
|0
|0
|Садик Ибраим
|0
|0
|Мейнанс Свен
|0
|0
Карточки
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Загре Артур
|4
|0
|Лампру Лазарос
|2
|1
|Хореман Сибе
|2
|0
|Эль-Яакуби Редуан
|2
|0
|Пэрротт Трой
|2
|0
|Бас Юлиан
|2
|0
|Смеулерс Ян
|1
|0
|Дриауех Каухайб
|1
|0
|Сеймор Серано
|1
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Вит Дани
|2
|0
|Инди Мартинс
|1
|0
|Базур Рихедли
|1
|0
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Садик Ибраим
|1
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Поку Эрнест
|1
|0
Результаты матчей
Эксельсиор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
6
0
Эксельсиор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
АЗ Алкмаар
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
7
14
Эксельсиор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
АЗ Алкмаар
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
13
14
Голы по времени матча
Забито
8
10
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
1
13%
5
50%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
2
25%
2
20%
76-90
Пропущено
9
2
1 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
4
44%
1
50%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
9
14
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
1
11%
4
29%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
4
29%
76-90
Пропущено
9
3
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
5
56%
1
33%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
1
11%
1
33%
76-90
Забито
17
24
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
2 Не забивали 0
1
6%
5
21%
1-15
3
18%
2
8%
16-30
4
24%
2
8%
31-45
2
12%
8
33%
46-60
3
18%
1
4%
61-75
4
24%
6
25%
76-90
Пропущено
18
5
3 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
11%
1
20%
31-45
7
39%
1
20%
46-60
5
28%
2
40%
61-75
3
17%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Эксельсиор
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ден Бош - Эксельсиор 1:2 Волендам - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 Витесс - Эксельсиор 0:0
Эксельсиор - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Хераклес - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Эксельсиор - Аякс 2:2 Эксельсиор - Квик Бойс 1:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 Зульте-Варегем - Эксельсиор 0:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1 НАК Бреда - Эксельсиор 2:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Шахтёр Дн (до 21 года) 1:1 Волендам - Эксельсиор 3:2 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 3:0 Херенвен - Эксельсиор 0:0
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0
АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 Зриньски - АЗ Алкмаар 4:3 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 2:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - ФК Санта-Колома 2:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 ФК Санта-Колома - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Саутгемптон - АЗ Алкмаар 0:1 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Норвич 1:1
Результаты матчей
Эксельсиор
АЗ Алкмаар
Точный счет
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
3:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
3
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Эксельсиор
АЗ Алкмаар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
23
22
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
81
28
54
19
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|41 - 5
|33
|2.
|0:0 Заявка
|10
|8
|2
|0
|26 - 6
|26
|3.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 7
|25
|4.
|0:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|36 - 8
|24
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|7.
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|17 - 18
|14
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 28
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 17
|11
|10.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 21
|10
|11.
|0:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 20
|10
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 17
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 17
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 19
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|18 - 26
|8
|16.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 16
|8
|17.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 21
|7
|18.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|20 - 4
|18
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|3.
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|19 - 3
|13
|4.
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|16 - 4
|13
|5.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 3
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 14
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 8
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|12.
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 11
|7
|13.
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 9
|7
|14.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 10
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 12
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|21 - 1
|15
|2.
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|3.
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|17 - 5
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|6.
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|10.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|11.
|0:0 Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|11 - 16
|2
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 14
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 14
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|14 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|9 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|6 (2)
|ПСВ
|Тиль Гус
|5 (2)
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Хераклес
|Брюнс Томас
|4
|Эксельсиор
|Загре Артур
|4
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|4
|Спарта Роттердам
|Версейрен Арно
|1 2