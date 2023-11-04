Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Инди Мартинс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Загре Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Лампру Лазарос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

43' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Эксельсиор

42' Одгор Йенс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Базур Рихедли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Инди Мартинс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Мёллер Вольфе Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Мейнанс Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Загре Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Лампру Лазарос из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Эксельсиор

32' Ван Бредероде Мирон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Фитц-Джим Киян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Сугавара Юкинари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Пэрротт Трой нанес удар головой, но Мэтью Райан спокойно отбил мяч.

26' Лампру Лазарос из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

23' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Лампру Лазарос навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Класи Йорди пробует нанести удар издали, но Stijn van Gassel держит все под контролем

18' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

18' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Пэрротт Трой оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Загре Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Удар от ворот произведет Эксельсиор

14' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Мёллер Вольфе Давид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Дриауех Каухайб пробует нанести удар издали, но Мэтью Райан держит все под контролем

11' Дриауех Каухайб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Удар от ворот произведет Эксельсиор

7' Лампру Лазарос получил желтую карточку от судьи

7' Мёллер Вольфе Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Матч возобновится спорным мячом

6' Ох, нехорошо это выглядит. Де Вит Дани получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Де Вит Дани на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Бас Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

4' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

3' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Удар от ворот произведет Эксельсиор

2' Павлидис Вангелис не смог попасть в створ ударом издали

2' Сандра Сиссе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Райан Мэттью взял и забрал мяч на выходе

1' Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.

1' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Эксельсиор начинает с центра поля