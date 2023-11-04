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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 4400 Главный судья: Геррец Лоренс
Эксельсиор
1:1
Конец матча
АЗ Алкмаар
0'
7' Желтая карточка
Лампру Лазарос
25' Желтая карточка
Де Вит Дани
69' Желтая карточка
Базур Рихедли
71' Желтая карточка
Бас Юлиан
0:1
72' Гол
Лахдо Майкель
89' Желтая карточка
Мёллер Вольфе Давид
1:1
90' Гол
Сандра Сиссе
90'+11

Ход матча

7'
Лампру Лазарос
 
25'
 
Де Вит Дани
65'
 
Лахдо Майкель
Де Вит Дани
65'
 
Пенетра Алешандре
Одгор Йенс
65'
 
Данташ Тьягу
Инди Мартинс
69'
 
Базур Рихедли
71'
Бас Юлиан
 
72'
0:1
Лахдо Майкель
(Мейнанс Свен)
78'
Аграфиотис Николас
Загре Артур
 
78'
Санчес-Фернандес Деренсили
Пэрротт Трой
 
78'
Смеулерс Ян
Лампру Лазарос
 
85'
Науйокс Ноа
Ньивпорт Свен
 
85'
Оморова Ричи
Фитц-Джим Киян
 
87'
 
Садик Ибраим
Лахдо Майкель
87'
 
Ван Боммел Рубен
Ван Бредероде Мирон
89'
 
Мёллер Вольфе Давид
90'
Сандра Сиссе
1:1
90'
Бенита Мимеирхель
Дриауех Каухайб
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 6 Замены 5
  • 431 Количество передач 448
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ван
Гассел
Стейн
2
Хореман
Сибе
5
Виделль
Каспер
16
Ньивпорт
Свен
12
Загре
Артур
10
Фитц-Джим
Киян
33
Бас
Юлиан
8
Сандра
Сиссе
7
Лампру
Лазарос
9
Пэрротт
Трой
14
Дриауех
Каухайб
1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
25
Базур
Рихедли
4
Инди
Мартинс
18
Мёллер
Вольфе
Давид
8
Класи
Йорди
16
Мейнанс
Свен
7
Одгор
Йенс
10
Де
Вит
Дани
19
Ван
Бредероде
Мирон
9
Павлидис
Вангелис
Эксельсиор
4-3-3
АЗ Алкмаар
4-2-3-1

История личных встреч

Эксельсиор
АЗ Алкмаар

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

19 матчей

26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.3%
26.3%
47.4%
5 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

Э
5:0
К
1:4
Э
2:1
Э
4:2
Э
2:1
ТМК
2:3
Э
1:2
Э
0:2
Э
1:1
Э
3:3
Э
2:0
Э
2:2
Э
1:4
Э
3:3
Э
2:0
Э
0:0
Э
2:1
Э
1:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.7
1.22

Среднее время на гол

52
73

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

35
31

Голов в среднем за матч

1.84
1.63

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

48
55

Бомбардиры внутри турнира

Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аграфиотис Николас 5 0.45
Пэрротт Трой 3 0.27
Дриауех Каухайб 2 0.18
Удденес Оскар 2 0.18
Оморова Ричи 1 0.09
Хореман Сибе 1 0.09
Загре Артур 1 0.09
Бас Юлиан 1 0.09
Сандра Сиссе 1 0.09
Виделль Каспер 1 0.09
Лампру Лазарос 0 0
Эль-Яакуби Редуан 0 0
Фитц-Джим Киян 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 14 1.4
Де Вит Дани 4 (1) 0.4
Лахдо Майкель 3 0.3
Класи Йорди 2 0.2
Ван Бредероде Мирон 1 0.1
Ван Боммел Рубен 1 0.1
Данташ Тьягу 1 0.1
Сугавара Юкинари 0 0
Поку Эрнест 0 0
Мейнанс Свен 0 0
Инди Мартинс 0 0
Садик Ибраим 0 0

Карточки

Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Загре Артур 4 0
Лампру Лазарос 2 1
Бас Юлиан 3 0
Хореман Сибе 2 0
Эль-Яакуби Редуан 2 0
Пэрротт Трой 2 0
Смеулерс Ян 1 0
Дриауех Каухайб 1 0
Сеймор Серано 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Вит Дани 3 0
Базур Рихедли 2 0
Мёллер Вольфе Давид 2 0
Инди Мартинс 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Садик Ибраим 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Поку Эрнест 1 0

Результаты матчей

Эксельсиор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

7
1
Эксельсиор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
АЗ Алкмаар
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

7
14
Эксельсиор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
АЗ Алкмаар
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

14
15

Голы по времени матча

Забито

9
11
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
1
11%
5
45%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
3
33%
2
18%
76-90

Пропущено

10
3
1 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
5
50%
1
33%
61-75
2
20%
1
33%
76-90

Забито

9
14
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
1
11%
4
29%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
4
29%
76-90

Пропущено

9
3
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
5
56%
1
33%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
1
11%
1
33%
76-90

Забито

18
25
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 9
2 Не забивали 0
1
6%
5
20%
1-15
3
17%
2
8%
16-30
4
22%
2
8%
31-45
2
11%
8
32%
46-60
3
17%
2
8%
61-75
5
28%
6
24%
76-90

Пропущено

19
6
3 В 1-м тайме 1
16 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
11%
1
17%
31-45
7
37%
1
17%
46-60
6
32%
2
33%
61-75
3
16%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Эксельсиор
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ден Бош - Эксельсиор 1:2 Волендам - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 Витесс - Эксельсиор 0:0
Эксельсиор - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Хераклес - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Эксельсиор - Аякс 2:2 Эксельсиор - Квик Бойс 1:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 Зульте-Варегем - Эксельсиор 0:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1 НАК Бреда - Эксельсиор 2:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Шахтёр Дн (до 21 года) 1:1 Волендам - Эксельсиор 3:2 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 3:0 Херенвен - Эксельсиор 0:0
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0
АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 Зриньски - АЗ Алкмаар 4:3 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 2:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - ФК Санта-Колома 2:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 ФК Санта-Колома - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Саутгемптон - АЗ Алкмаар 0:1 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Норвич 1:1

Результаты матчей

Эксельсиор
АЗ Алкмаар

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

3:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
3
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Эксельсиор
АЗ Алкмаар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
4
1
2
3
2.5
2
3
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
5
1.5
8
2
2
9
2.5
5
5
1
10
3.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 11 0 0 41 - 5 33
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 10 8 2 0 27 - 7 26
3.
Фейеноорд
 Заявка 11 8 2 1 38 - 9 26
4.
Твенте
 Заявка 10 8 1 1 21 - 7 25
5.
Гоу Эхед Иглс
 1:0 Заявка 11 5 3 3 18 - 15 18
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
7.
Эксельсиор
 Заявка 11 3 5 3 18 - 19 14
8.
Хераклес
 Заявка 11 3 3 5 14 - 28 12
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 3 2 5 12 - 17 11
10.
Херенвен
 Заявка 10 3 1 6 13 - 21 10
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 10 2 4 4 8 - 17 10
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 2 3 4 16 - 17 9
13.
Валвейк
 Заявка 10 3 0 7 10 - 22 9
14.
Алмере Сити
 Заявка 10 2 3 5 8 - 19 9
15.
Аякс
 Заявка 9 2 2 5 18 - 26 8
16.
Витесс
 0:1 Заявка 11 2 2 7 7 - 17 8
17.
Волендам
 Заявка 10 2 1 7 11 - 21 7
18.
Утрехт
 Заявка 10 2 1 7 8 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 20 - 4 18
2.
Гоу Эхед Иглс
 1:0 Заявка 6 5 1 0 15 - 3 16
3.
Твенте
 Заявка 5 5 0 0 10 - 3 15
4.
Фейеноорд
 Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 16 - 4 13
6.
Хераклес
 Заявка 6 3 1 2 10 - 14 10
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 1 2 11 - 8 7
10.
Херенвен
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
11.
Волендам
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
12.
Эксельсиор
 Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
13.
Аякс
 Заявка 4 2 0 2 7 - 10 6
14.
Валвейк
 Заявка 5 2 0 3 7 - 13 6
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
16.
Алмере Сити
 Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
17.
Утрехт
 Заявка 4 1 0 3 5 - 12 3
18.
Витесс
 0:1 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 21 - 1 15
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
3.
Фейеноорд
 Заявка 6 4 1 1 19 - 6 13
4.
Твенте
 Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
6.
Эксельсиор
 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
8.
Витесс
 0:1 Заявка 6 2 0 4 5 - 9 6
9.
Алмере Сити
 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
10.
Утрехт
 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
11.
Валвейк
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
12.
Херенвен
 Заявка 5 1 0 4 5 - 13 3
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
14.
Аякс
 Заявка 5 0 2 3 11 - 16 2
15.
Гоу Эхед Иглс
 1:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
16.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
17.
Хераклес
 Заявка 5 0 2 3 4 - 14 2
18.
Волендам
 Заявка 5 0 0 5 4 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 14 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 9 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 6 (2)
ПСВ Тиль Гус 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Хераклес Брюнс Томас 4
Эксельсиор Загре Артур 4
Фортуна Ситтард Гут Родриго 4
Спарта Роттердам Версейрен Арно 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 102'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 102'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 102'
    Сегодняшная посещаемость составляет 4400 болельщиков
  • 101'
    Контроль мяча: Эксельсиор: 49%, АЗ Алкмаар: 51%.
  • 101'
    Аграфиотис Николас ослабляет давление, выбив мяч.
  • 101'
    Матч возобновлен
  • 101'
    Дриауех Каухайб получил травму и заменен. Бенита Мимеирхель выходит на поле.
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