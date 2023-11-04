Тур: 11. Стадион: Мандемейкерс. Главный судья: Ван Букель Пол
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Гаари
Жюрьен
28
Мейерс
Арон
14
Локеза
Крис
29
Крамер
Михил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Гаари ЖюрьенЗащитник
-
28 Мейерс АронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Локеза КрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Крамер МихилНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Меир РазЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Joey Kesting
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пайшао ИгорНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Лопес МаркосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сейер ЛеоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Валвейк
Фейеноорд
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
133.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
16 матчей
6.3%
31.3%
62.4%
1 победа 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
12.5%
12.5%
75%
2 победы 2 ничьи 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
0.71
1
Среднее время на гол
126
90
Всего голов
24
9
Голов в среднем за матч
2.67
1.29
Среднее время на гол
33
70
Всего голов
29
18
Голов в среднем за матч
1.81
1.13
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
49
80
Бомбардиры внутри турнира
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Укили Яссин
|3
|0.3
|Крамер Михил
|3 (2)
|0.3
|Мин Давид
|1
|0.1
|Маргарет Рихонелл
|1
|0.1
|Стеванович Филип
|1
|0.1
|Мейерс Арон
|0
|0
|Румерату Годфрид
|0
|0
|Клеонизе Денильо
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (1)
|1.36
|Пайшао Игор
|4
|0.36
|Стенгс Келвин
|3
|0.27
|Гертрейда Лютсхарел
|3
|0.27
|Минте Янкуба
|3
|0.27
|Виффер Матс
|2
|0.18
|Тимбер Квинтен
|1
|0.09
|Лингр Ондржей
|1
|0.09
|Иванушец Лука
|1
|0.09
|Сейер Лео
|1
|0.09
|Уэда Аясэ
|1
|0.09
|Миламбо Антони
|1
|0.09
|Хартман Квилиндси
|0
|0
|Траунер Гернот
|0
|0
|Ганцко Давид
|0
|0
Карточки
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мейерс Арон
|3
|0
|Румерату Годфрид
|3
|0
|Укили Яссин
|3
|0
|Крамер Михил
|2
|0
|Маргарет Рихонелл
|2
|0
|Ван ден Бёйс Дарио
|1
|0
|Вассен Этьенн
|1
|0
|Фелида Кевин
|1
|0
|Мин Давид
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велленройтер Тимон
|2
|0
|Хименес Сантьяго Томас
|2
|0
|Ниукоп Барт
|0
|1
|Слот Арне
|1
|0
|Ганцко Давид
|1
|0
|Пайшао Игор
|1
|0
|Хартман Квилиндси
|1
|0
Результаты матчей
Валвейк
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Фейеноорд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
3
Валвейк
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Фейеноорд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
2
19
Валвейк
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Фейеноорд
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
3
22
Голы по времени матча
Забито
4
14
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
50%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
50%
4
29%
76-90
Пропущено
8
5
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
3
38%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
20%
76-90
Забито
3
19
1 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
4
21%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
1
33%
2
11%
31-45
1
33%
4
21%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
1
33%
3
16%
76-90
Пропущено
9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
67%
76-90
Забито
7
33
3 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 1
0
0%
6
18%
1-15
0
0%
6
18%
16-30
3
43%
3
9%
31-45
1
14%
7
21%
46-60
0
0%
4
12%
61-75
3
43%
7
21%
76-90
Пропущено
17
8
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
3
18%
2
25%
16-30
3
18%
1
13%
31-45
4
24%
1
13%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Валвейк
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Утрехт - Валвейк 3:2 Спарта Роттердам - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 2:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0
Валвейк - Твенте 1:0 Витесс - Валвейк 0:2 Валвейк - ПСВ 0:4 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Валвейк 3:1 Спарта Роттердам - Валвейк 1:0 Валвейк - Марсель 0:1 Падерборн - Валвейк 3:0 НАК Бреда - Валвейк 2:3 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Валвейк - Кортрейк 0:0 Камбюр - Валвейк 4:0 Валвейк - Твенте 0:5 Утрехт - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 4:1
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Твенте - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Лацио 3:1 Фейеноорд - Витесс 4:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2
Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Селтик 2:0 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Утрехт - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 Фейеноорд - ПСВ 0:1 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Фейеноорд - Брюгге 2:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1
Результаты матчей
Валвейк
Фейеноорд
Точный счет
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
6:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
6
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
6:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
6
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Валвейк
Фейеноорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
13
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
91
27
82
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|41 - 5
|33
|2.
|0:0 Заявка
|10
|8
|2
|0
|26 - 6
|26
|3.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 7
|25
|4.
|0:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|36 - 8
|24
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|7.
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|17 - 18
|14
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 28
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 17
|11
|10.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 21
|10
|11.
|0:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 20
|10
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 17
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 17
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 19
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|18 - 26
|8
|16.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 16
|8
|17.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 21
|7
|18.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|20 - 4
|18
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|3.
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|19 - 3
|13
|4.
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|16 - 4
|13
|5.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 3
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 14
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 8
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|12.
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 11
|7
|13.
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 9
|7
|14.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 10
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 12
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|21 - 1
|15
|2.
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|3.
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|17 - 5
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|6.
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|10.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|11.
|0:0 Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|11 - 16
|2
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 14
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 14
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|14 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|9 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|6 (2)
|ПСВ
|Тиль Гус
|5 (2)
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Хераклес
|Брюнс Томас
|4
|Эксельсиор
|Загре Артур
|4
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|4
|Спарта Роттердам
|Версейрен Арно
|1 2