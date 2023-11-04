Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

51' Команда Фейеноорд играла лучше в этом тайме.

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Леливелд Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Удар от ворот произведет Валвейк

49' Оооо... вот это был удар! Хименес Сантьяго Томас должен был забить с этой позиции.

48' ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Хименес Сантьяго Томас бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот

47' УДАЛЕНИЕ! - Адевойе Шоун тянет соперника за майку и получает красную карточку

47' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Адевойе Шоун из команды Валвейк - была желтая, а стала красная.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Валвейк

44' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Хартман Квилиндси - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

42' Стенгс Келвин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Удар от ворот произведет Валвейк

40' Хименес Сантьяго Томас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Тимбер Квинтен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Спенкелинк Марк взял и забрал мяч на выходе

39' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Пайшао Игор получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Пайшао Игор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Удар от ворот произведет Фейеноорд

37' Укили Яссин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Адевойе Шоун создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Стеванович Филип плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

35' Команда Фейеноорд сравняла счет! Игра продолжается!

35' Г О О О О Л - Тимбер Квинтен забивает ударом с левой ноги!

35' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Тимбер Квинтен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Матч возобновится спорным мячом

29' Хименес Сантьяго Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Команда Валвейк забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

25' Г О О О О Л - Клеонизе Денильо забивает с левой ноги!

25' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Укили Яссин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Игра в одни ворота сейчас. Фейеноорд доминирует и владеет мячом

23' Удар от ворот произведет Валвейк

23' Хартман Квилиндси не смог попасть в створ ударом издали

23' Стенгс Келвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Клеонизе Денильо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Гаари Жюрьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Удар от ворот произведет Фейеноорд

19' Мейерс Арон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Клеонизе Денильо из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

17' Хартман Квилиндси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Удар от ворот произведет Валвейк

16' Хименес Сантьяго Томас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Пайшао Игор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Спенкелинк Марк взял и забрал мяч на выходе

15' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Удар от ворот произведет Валвейк

13' Хартман Квилиндси создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Локеза Крис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Мейерс Арон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Ниукоп Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

7' Клеонизе Денильо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Хорошую попытку сделал Хартман Квилиндси . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Иванушец Лука создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Ганцко Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Удар от ворот произведет Фейеноорд

2' Удар от ворот произведет Валвейк

2' Стенгс Келвин из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Оооо... вот это был удар! Хименес Сантьяго Томас должен был забить с этой позиции.

2' Хорошую попытку сделал Хименес Сантьяго Томас . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Ганцко Давид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Сильный дождь сегодня.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Фейеноорд начинает с центра поля