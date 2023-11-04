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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Йоей Кой
Хераклес
0:2
Перерыв
ПСВ
0'
21' Красная карточка
Хоогма Джастин
0:1
22' Пенальти
Де Йонг Люк
26' Желтая карточка
Бакбоорд Навайо
0:2
44' Гол
Схаутен Йерди

Ход матча

21'
Хоогма Джастин
 
22'
0:1
Де Йонг Люк
23'
Честич Сава-Арангел
Энгельс Марио
 
26'
Бакбоорд Навайо
 
44'
0:2
Схаутен Йерди
(Тезе Джордан)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 6
  • 0 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 129 Количество передач 304
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
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Хераклес
Ничья
ПСВ
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Браувер
Микаэль
19
Бакбоорд
Навайо
4
Зонненберг
Свен
21
Хоогма
Джастин
12
Роскен
Рубен
17
Брюнс
Томас
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
18
Вейинович
Марко
10
Уахим
Анас
29
Ханссон
Эмиль
8
Энгельс
Марио
1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
8
Дест
Серджиньо
22
Схаутен
Йерди
23
Веерман
Йоэй
11
Бакайоко
Жоан
20
Тиль
Гус
27
Лосано
Ирвинг
9
Де
Йонг
Люк
Хераклес
4-2-3-1
ПСВ
4-2-3-1

История личных встреч

Хераклес
ПСВ

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
100%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

26 матчей

3.8%
96.2%
0 побед 1 ничья 25 побед

Первый тайм

11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 19 побед

Второй тайм

11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 24 победы

30 матчей

3.3%
13.3%
83.4%
1 победа 4 ничьи 25 побед

Первый тайм

13.3%
23.3%
63.4%
4 победы 7 ничьих 19 побед

Второй тайм

3.3%
16.7%
80%
1 победа 5 ничьих 24 победы

История матчей

Э
3:1
Э
0:2
Э
3:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
3:1
Э
0:4
Э
1:2
Э
3:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
2:0
К
2:3
Э
2:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:5
Э
4:0
К
3:0
Э
1:1
Э
4:1
Э
0:2
Э
5:2
Э
0:1
Э
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

0.73
0.47

Среднее время на гол

122
192

Всего голов

45
31

Голов в среднем за матч

3
2.07

Среднее время на гол

30
43

Всего голов

56
38

Голов в среднем за матч

1.87
1.27

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

48
71

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ханссон Эмиль 4 (1) 0.36
Энгельс Марио 2 0.18
Уахим Анас 2 0.18
Хоогма Джастин 1 0.09
Де Кеерсмакер Брайан 1 0.09
Нанкиши Абденего 1 0.09
Лимбомбе Брайан 1 0.09
Зонненберг Свен 1 0.09
Санкох Мохамед 1 0.09
Брюнс Томас 0 0
Бакбоорд Навайо 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 9 (3) 0.82
Лосано Ирвинг 4 0.36
Тиль Гус 4 0.36
Ланг Ноа 4 0.36
Вертессен Йорбе 3 0.27
Тильман Малик 3 0.27
Веерман Йоэй 2 0.18
Бакайоко Жоан 2 0.18
Сайбари Исмаэль 2 0.18
Пепи Рикардо 2 (1) 0.18
Рамальо Андре 1 0.09
Тезе Джордан 0 0
Ван Анхольт Патрик 0 0
Боскальи Оливье 0 0
Сангаре Ибрахим 0 0

Карточки

Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брюнс Томас 4 0
Бакбоорд Навайо 3 0
Хоогма Джастин 1 1
Виллемс Джетро 2 0
Энгельс Марио 2 0
Ханссон Эмиль 2 0
Уахим Анас 2 0
Де Кеерсмакер Брайан 2 0
Вейинович Марко 1 0
Лимбомбе Брайан 1 0
Бультман Стив 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Йонг Люк 1 0
Рамальо Андре 1 0
Боскальи Оливье 1 0
Схаутен Йерди 1 0
Тезе Джордан 1 0
Дест Серджиньо 1 0
Пепи Рикардо 1 0
Сайбари Исмаэль 1 0

Результаты матчей

Хераклес
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
ПСВ
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
0
Хераклес
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
ПСВ
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
0

Упущенные победы

3
20
Хераклес
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
ПСВ
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
0% (0)
60% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

14
1

Упущенные победы

7
20

Голы по времени матча

Забито

11
15
0 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 12
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
18%
4
27%
46-60
5
45%
4
27%
61-75
4
36%
4
27%
76-90

Пропущено

7
1
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
1
100%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
20
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 4
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
1
25%
3
15%
31-45
3
75%
8
40%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
0
0%
4
20%
76-90

Пропущено

14
4
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
3
21%
1
25%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
4
29%
2
50%
76-90

Забито

15
35
1 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 25
1 Забивали первыми 8
2 Не забивали 0
0
0%
1
3%
1-15
0
0%
4
11%
16-30
1
7%
5
14%
31-45
5
33%
12
34%
46-60
5
33%
5
14%
61-75
4
27%
8
23%
76-90

Пропущено

21
5
12 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
9 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 4
5
24%
1
20%
1-15
4
19%
1
20%
16-30
3
14%
1
20%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
4
19%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Хераклес
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Харденберг - Хераклес 2:0 Херенвен - Хераклес 3:0 Хераклес - Твенте 2:2 Шальке 04 - Хераклес 4:1
Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 Волендам - Хераклес 2:2 Хераклес - Утрехт 1:3 Хераклес - Эксельсиор 3:1 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 Аякс - Хераклес 4:1 Хераклес - Волендам 1:3 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Хераклес - Эммен 1:0 Камбюр - Хераклес 4:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 4:2 Алмелосе Селекти - Хераклес 1:5 Хераклес - Аякс-2 2:0 НАК Бреда - Хераклес 0:3
ПСВ
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
ПСВ - Аякс 5:2 Ланс - ПСВ 1:1 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:4
ПСВ - Севилья 2:2 ПСВ - Волендам 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 0:4 Арсенал - ПСВ 4:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Валвейк - ПСВ 0:4 ПСВ - Рейнджерс 5:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Витесс - ПСВ 1:3 Штурм Грац - ПСВ 1:3 ПСВ - Утрехт 2:0 ПСВ - Штурм Грац 4:1 Фейеноорд - ПСВ 0:1 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 ПСВ - Эйндховен 3:1

Результаты матчей

Хераклес
ПСВ

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
3 раза 50%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:4
3 раза 75%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:4
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
4 раза 40%
3
4 раза 40%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Хераклес
ПСВ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
5
1.5
1
9
2.5
9
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 2:0 Заявка 11 11 0 0 37 - 5 33
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 8 1 0 26 - 6 25
3.
Твенте
 Заявка 10 8 1 1 21 - 7 25
4.
Фейеноорд
 Заявка 10 7 2 1 36 - 8 23
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
7.
Эксельсиор
 Заявка 10 3 4 3 17 - 18 13
8.
Хераклес
 0:2 Заявка 11 3 3 5 14 - 24 12
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 3 2 5 12 - 17 11
10.
Херенвен
 Заявка 10 3 1 6 13 - 21 10
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 10 2 4 4 8 - 17 10
12.
Валвейк
 Заявка 9 3 0 6 9 - 20 9
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 2 3 4 16 - 17 9
14.
Алмере Сити
 Заявка 10 2 3 5 8 - 19 9
15.
Аякс
 Заявка 9 2 2 5 18 - 26 8
16.
Витесс
 Заявка 10 2 2 6 7 - 16 8
17.
Волендам
 Заявка 10 2 1 7 11 - 21 7
18.
Утрехт
 Заявка 10 2 1 7 8 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 2:0 Заявка 6 6 0 0 20 - 4 18
2.
Твенте
 Заявка 5 5 0 0 10 - 3 15
3.
Фейеноорд
 Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 16 - 4 13
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 4 1 0 14 - 3 13
6.
Хераклес
 0:2 Заявка 6 3 1 2 10 - 10 10
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 1 2 11 - 8 7
10.
Херенвен
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
11.
Волендам
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
12.
Аякс
 Заявка 4 2 0 2 7 - 10 6
13.
Валвейк
 Заявка 4 2 0 2 6 - 11 6
14.
Эксельсиор
 Заявка 5 1 3 1 8 - 9 6
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
16.
Алмере Сити
 Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
17.
Утрехт
 Заявка 4 1 0 3 5 - 12 3
18.
Витесс
 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 2:0 Заявка 5 5 0 0 17 - 1 15
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Фейеноорд
 Заявка 5 3 1 1 17 - 5 10
4.
Твенте
 Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
6.
Эксельсиор
 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
8.
Витесс
 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
9.
Алмере Сити
 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
10.
Утрехт
 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
11.
Валвейк
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
12.
Херенвен
 Заявка 5 1 0 4 5 - 13 3
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
14.
Аякс
 Заявка 5 0 2 3 11 - 16 2
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
16.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
17.
Хераклес
 0:2 Заявка 5 0 2 3 4 - 14 2
18.
Волендам
 Заявка 5 0 0 5 4 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 14 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 9 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 6 (2)
Твенте Стейн Сем 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Хераклес Брюнс Томас 4
Эксельсиор Загре Артур 4
Фортуна Ситтард Гут Родриго 4
Спарта Роттердам Версейрен Арно 1 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 43'
      Веерман Йоэй из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 43'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 43'
      Матч возобновлен
    • 42'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 42'
      Бакбоорд Навайо успешно блокирует удар.
    • 42'
      Веерман Йоэй нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 42'
      Браувер Микаэль делает важнейший сейв!
    • 42'
      Хорошую попытку сделал Де Йонг Люк. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 42'
      Тезе Джордан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 41'
      ПСВ контролирует мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Erve Asito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хераклес
    Ничья
    ПСВ
    9.30
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    6.30
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    1.27
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