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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 11867 Главный судья: Йоей Кой
Хераклес
0:6
Конец матча
ПСВ
0'
21' Красная карточка
Хоогма Джастин
0:1
22' Пенальти
Де Йонг Люк
26' Желтая карточка
Бакбоорд Навайо
0:2
44' Гол
Схаутен Йерди
0:3
65' Гол
Тильман Малик
0:4
69' Гол
Рамальо Андре
0:5
84' Гол
Тиль Гус
0:6
90' Гол
Пепи Рикардо
90'+6

Ход матча

21'
Хоогма Джастин
 
22'
0:1
Де Йонг Люк
23'
Честич Сава-Арангел
Энгельс Марио
 
26'
Бакбоорд Навайо
 
44'
0:2
Схаутен Йерди
(Тезе Джордан)
46'
 
Сайбари Исмаэль
Схаутен Йерди
46'
Виекхофф Яннес
Бакбоорд Навайо
 
46'
Шеперман Сэм
Вейинович Марко
 
54'
 
Тильман Малик
Сайбари Исмаэль
60'
 
Пепи Рикардо
Де Йонг Люк
60'
 
Ван Анхольт Патрик
Дест Серджиньо
65'
0:3
Тильман Малик
(Веерман Йоэй)
68'
Санкох Мохамед
Ханссон Эмиль
 
69'
0:4
Рамальо Андре
(Пепи Рикардо)
76'
Виллемс Джетро
Брюнс Томас
 
78'
 
Вертессен Йорбе
Бакайоко Жоан
78'
 
Самбо Шуранди
Боскальи Оливье
84'
0:5
Тиль Гус
(Лосано Ирвинг)
90'
0:6
Пепи Рикардо
(Тиль Гус)

Статистика матча

  • 0 Голы 6
  • 2 Удары по воротам 14
  • 1 Удары в створ 12
  • 1 Угловые 7
  • 0 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 6
  • 294 Количество передач 518
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Браувер
Микаэль
19
Бакбоорд
Навайо
4
Зонненберг
Свен
21
Хоогма
Джастин
12
Роскен
Рубен
17
Брюнс
Томас
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
18
Вейинович
Марко
10
Уахим
Анас
29
Ханссон
Эмиль
8
Энгельс
Марио
1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
8
Дест
Серджиньо
22
Схаутен
Йерди
23
Веерман
Йоэй
11
Бакайоко
Жоан
20
Тиль
Гус
27
Лосано
Ирвинг
9
Де
Йонг
Люк
Хераклес
4-2-3-1
ПСВ
4-2-3-1

История личных встреч

Хераклес
ПСВ

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
100%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

26 матчей

3.8%
96.2%
0 побед 1 ничья 25 побед

Первый тайм

11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 19 побед

Второй тайм

11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 24 победы

30 матчей

3.3%
13.3%
83.4%
1 победа 4 ничьи 25 побед

Первый тайм

13.3%
23.3%
63.4%
4 победы 7 ничьих 19 побед

Второй тайм

3.3%
16.7%
80%
1 победа 5 ничьих 24 победы

История матчей

Э
3:1
Э
0:2
Э
3:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
3:1
Э
0:4
Э
1:2
Э
3:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
2:0
К
2:3
Э
2:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:5
Э
4:0
К
3:0
Э
1:1
Э
4:1
Э
0:2
Э
5:2
Э
0:1
Э
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

0.73
0.47

Среднее время на гол

122
192

Всего голов

45
31

Голов в среднем за матч

3
2.07

Среднее время на гол

30
43

Всего голов

56
38

Голов в среднем за матч

1.87
1.27

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

48
71

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ханссон Эмиль 4 (1) 0.36
Энгельс Марио 2 0.18
Уахим Анас 2 0.18
Хоогма Джастин 1 0.09
Де Кеерсмакер Брайан 1 0.09
Нанкиши Абденего 1 0.09
Лимбомбе Брайан 1 0.09
Зонненберг Свен 1 0.09
Санкох Мохамед 1 0.09
Брюнс Томас 0 0
Бакбоорд Навайо 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 9 (3) 0.82
Тиль Гус 5 0.45
Лосано Ирвинг 4 0.36
Ланг Ноа 4 0.36
Тильман Малик 4 0.36
Вертессен Йорбе 3 0.27
Пепи Рикардо 3 (1) 0.27
Веерман Йоэй 2 0.18
Бакайоко Жоан 2 0.18
Сайбари Исмаэль 2 0.18
Рамальо Андре 2 0.18
Схаутен Йерди 1 0.09
Тезе Джордан 0 0
Ван Анхольт Патрик 0 0
Боскальи Оливье 0 0
Сангаре Ибрахим 0 0

Карточки

Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брюнс Томас 4 0
Бакбоорд Навайо 3 0
Хоогма Джастин 1 1
Виллемс Джетро 2 0
Энгельс Марио 2 0
Ханссон Эмиль 2 0
Уахим Анас 2 0
Де Кеерсмакер Брайан 2 0
Вейинович Марко 1 0
Лимбомбе Брайан 1 0
Бультман Стив 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Йонг Люк 1 0
Рамальо Андре 1 0
Боскальи Оливье 1 0
Схаутен Йерди 1 0
Тезе Джордан 1 0
Дест Серджиньо 1 0
Пепи Рикардо 1 0
Сайбари Исмаэль 1 0

Результаты матчей

Хераклес
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
ПСВ
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
0
Хераклес
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
ПСВ
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
0

Упущенные победы

3
20
Хераклес
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
ПСВ
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
0% (0)
55% (6)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
1

Упущенные победы

7
20

Голы по времени матча

Забито

11
21
0 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 16
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
2
18%
4
19%
46-60
5
45%
6
29%
61-75
4
36%
6
29%
76-90

Пропущено

13
1
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 1
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
1
100%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Забито

4
20
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
1
25%
3
15%
31-45
3
75%
8
40%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
0
0%
4
20%
76-90

Пропущено

14
4
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
3
21%
1
25%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
4
29%
2
50%
76-90

Забито

15
41
1 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 29
1 Забивали первыми 9
3 Не забивали 0
0
0%
1
2%
1-15
0
0%
5
12%
16-30
1
7%
6
15%
31-45
5
33%
12
29%
29%
46-60
5
33%
7
17%
61-75
4
27%
10
24%
76-90

Пропущено

27
5
14 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 2
10 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 4
5
19%
1
20%
1-15
5
19%
1
20%
16-30
4
15%
1
20%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
6
22%
0
0%
61-75
6
22%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Хераклес
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Харденберг - Хераклес 2:0 Херенвен - Хераклес 3:0 Хераклес - Твенте 2:2 Шальке 04 - Хераклес 4:1
Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 Волендам - Хераклес 2:2 Хераклес - Утрехт 1:3 Хераклес - Эксельсиор 3:1 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 Аякс - Хераклес 4:1 Хераклес - Волендам 1:3 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Хераклес - Эммен 1:0 Камбюр - Хераклес 4:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 4:2 Алмелосе Селекти - Хераклес 1:5 Хераклес - Аякс-2 2:0 НАК Бреда - Хераклес 0:3
ПСВ
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
ПСВ - Аякс 5:2 Ланс - ПСВ 1:1 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:4
ПСВ - Севилья 2:2 ПСВ - Волендам 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 0:4 Арсенал - ПСВ 4:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Валвейк - ПСВ 0:4 ПСВ - Рейнджерс 5:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Витесс - ПСВ 1:3 Штурм Грац - ПСВ 1:3 ПСВ - Утрехт 2:0 ПСВ - Штурм Грац 4:1 Фейеноорд - ПСВ 0:1 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 ПСВ - Эйндховен 3:1

Результаты матчей

Хераклес
ПСВ

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:6
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
3 раза 50%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:4
3 раза 60%
0:6
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
3 раза 60%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:6
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:4
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:6
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
4
4 раза 36%
3
4 раза 36%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Хераклес
ПСВ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
1
5
2.5
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
5
6
1.5
1
10
2.5
10
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 11 0 0 41 - 5 33
2.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 10 8 2 0 26 - 6 26
3.
Твенте
 Заявка 10 8 1 1 21 - 7 25
4.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 11 7 3 1 36 - 8 24
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
7.
Эксельсиор
 0:0 Заявка 11 3 5 3 17 - 18 14
8.
Хераклес
 Заявка 11 3 3 5 14 - 28 12
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 3 2 5 12 - 17 11
10.
Херенвен
 Заявка 10 3 1 6 13 - 21 10
11.
Валвейк
 0:0 Заявка 10 3 1 6 9 - 20 10
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 10 2 4 4 8 - 17 10
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 2 3 4 16 - 17 9
14.
Алмере Сити
 Заявка 10 2 3 5 8 - 19 9
15.
Аякс
 Заявка 9 2 2 5 18 - 26 8
16.
Витесс
 Заявка 10 2 2 6 7 - 16 8
17.
Волендам
 Заявка 10 2 1 7 11 - 21 7
18.
Утрехт
 Заявка 10 2 1 7 8 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 20 - 4 18
2.
Твенте
 Заявка 5 5 0 0 10 - 3 15
3.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
4.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 5 4 1 0 16 - 4 13
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 4 1 0 14 - 3 13
6.
Хераклес
 Заявка 6 3 1 2 10 - 14 10
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 1 2 11 - 8 7
10.
Херенвен
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
11.
Волендам
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
12.
Валвейк
 0:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 11 7
13.
Эксельсиор
 0:0 Заявка 6 1 4 1 8 - 9 7
14.
Аякс
 Заявка 4 2 0 2 7 - 10 6
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
16.
Алмере Сити
 Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
17.
Утрехт
 Заявка 4 1 0 3 5 - 12 3
18.
Витесс
 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 21 - 1 15
2.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 5 4 1 0 10 - 2 13
3.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 6 3 2 1 17 - 5 11
4.
Твенте
 Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
6.
Эксельсиор
 0:0 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
8.
Витесс
 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
9.
Алмере Сити
 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
10.
Утрехт
 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
11.
Валвейк
 0:0 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
12.
Херенвен
 Заявка 5 1 0 4 5 - 13 3
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
14.
Аякс
 Заявка 5 0 2 3 11 - 16 2
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
16.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
17.
Хераклес
 Заявка 5 0 2 3 4 - 14 2
18.
Волендам
 Заявка 5 0 0 5 4 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 14 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 9 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 6 (2)
ПСВ Тиль Гус 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Хераклес Брюнс Томас 4
Эксельсиор Загре Артур 4
Фортуна Ситтард Гут Родриго 4
Спарта Роттердам Версейрен Арно 1 2
Весь список
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      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Веерман Йоэй сделал ключевой пас для гола!
    • 90'
      Тиль Гус сделал результативную передачу.
    • 90'
      Г О О О О Л - Рикардо Пепи забивает с правой ноги!
    • 90'
      Тиль Гус создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 90'
      Контроль мяча: Хераклес: 35%, ПСВ: 65%.
    • 89'
      Веерман Йоэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 89'
      Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 89'
      Удар от ворот произведет Хераклес
    • 88'
      Браувер Микаэль из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Erve Asito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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