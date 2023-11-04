Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Г О О О О Л - Рикардо Пепи забивает с правой ноги!

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

87' Тильман Малик нанес удар головой, но Майкл Броувер спокойно отбил мяч.

87' Тезе Джордан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Удар от ворот произведет Хераклес

86' Рикардо Пепи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Г О О О О Л - Тиль Гус забивает с левой ноги!

84' Лосано Ирвинг из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Хорошую попытку сделал Санкох Мохамед . Удар в створ, но вратарь начеку

79' Удар от ворот произведет Хераклес

79' Матч возобновится спорным мячом

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Рикардо Пепи из команды ПСВ в офсайде

74' Удар от ворот произведет Хераклес

74' Ван Анхольт Патрик не смог попасть в створ ударом издали

73' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Веерман Йоэй создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Хорошую попытку сделал Лосано Ирвинг . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Тезе Джордан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Браувер Микаэль взял и забрал мяч на выходе

71' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

71' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Рикардо Пепи сделал результативную передачу.

69' Г О О О О Л - Рамальо Андре забивает с правой ноги!

69' Рикардо Пепи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

68' ПСВ нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

67' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

66' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

66' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для ПСВ

65' Г О О О О Л - Тильман Малик забивает с правой ноги!

65' Веерман Йоэй из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Веерман Йоэй навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Brian De Keersmaecker успешно блокирует удар.

63' Близко! Лосано Ирвинг нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

63' Удар от ворот произведет ПСВ

63' Шеперман Сэм оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Хорошую попытку сделал Ван Анхольт Патрик . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Лосано Ирвинг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Удар от ворот произведет Хераклес

61' ШТАНГА! Так было близко к голу - Тиль Гус нанес удар в каркас ворот!

61' Тильман Малик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Тактическая замена. Де Йонг Люк уходит с поля и его заменяет Рикардо Пепи

59' Удар от ворот произведет Хераклес

59' Бакайоко Жоан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Бакайоко Жоан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Удар от ворот произведет Хераклес

57' Браувер Микаэль взял и забрал мяч на выходе

57' Лосано Ирвинг из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Рамальо Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Виекхофф Яннес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Тезе Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Зонненберг Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Матч возобновлен

49' Ох, нехорошо это выглядит. Сайбари Исмаэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Сайбари Исмаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля