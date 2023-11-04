Тур: 11. Стадион: Erve Asito. Зрители: 11867 Главный судья: Йоей Кой
0'
21' Красная карточкаХоогма Джастин
0:1
22' ПенальтиДе Йонг Люк
26' Желтая карточкаБакбоорд Навайо
0:2
44' ГолСхаутен Йерди
0:3
65' ГолТильман Малик
0:4
69' ГолРамальо Андре
0:5
84' ГолТиль Гус
0:6
90' ГолПепи Рикардо
90'+6
Ход матча
21'
22'
0:1
26'
44'
0:2
65'
0:3
69'
0:4
84'
0:5
90'
0:6
Статистика матча
-
0 Голы 6
-
2 Удары по воротам 14
-
1 Удары в створ 12
-
1 Угловые 7
-
0 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 6
-
294 Количество передач 518
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Роскен
Рубен
17
Брюнс
Томас
10
Уахим
Анас
23
Веерман
Йоэй
20
Тиль
Гус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Роскен РубенЗащитник
-
17 Брюнс ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Уахим АнасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Ялвинг РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Шеперман СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ламмерс Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Бабади ИсаакПолузащитник
-
31 Лэнд ТайгоПолузащитник
-
14 Пепи РикардоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хераклес
ПСВ
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
100%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
26 матчей
3.8%
96.2%
0 побед 1 ничья 25 побед
Первый тайм
11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 19 побед
Второй тайм
11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 24 победы
30 матчей
3.3%
13.3%
83.4%
1 победа 4 ничьи 25 побед
Первый тайм
13.3%
23.3%
63.4%
4 победы 7 ничьих 19 побед
Второй тайм
3.3%
16.7%
80%
1 победа 5 ничьих 24 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
0.73
0.47
Среднее время на гол
122
192
Всего голов
45
31
Голов в среднем за матч
3
2.07
Среднее время на гол
30
43
Всего голов
56
38
Голов в среднем за матч
1.87
1.27
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
48
71
Бомбардиры внутри турнира
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ханссон Эмиль
|4 (1)
|0.36
|Энгельс Марио
|2
|0.18
|Уахим Анас
|2
|0.18
|Хоогма Джастин
|1
|0.09
|Де Кеерсмакер Брайан
|1
|0.09
|Нанкиши Абденего
|1
|0.09
|Лимбомбе Брайан
|1
|0.09
|Зонненберг Свен
|1
|0.09
|Санкох Мохамед
|1
|0.09
|Брюнс Томас
|0
|0
|Бакбоорд Навайо
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Йонг Люк
|9 (3)
|0.82
|Тиль Гус
|5
|0.45
|Лосано Ирвинг
|4
|0.36
|Ланг Ноа
|4
|0.36
|Тильман Малик
|4
|0.36
|Вертессен Йорбе
|3
|0.27
|Пепи Рикардо
|3 (1)
|0.27
|Веерман Йоэй
|2
|0.18
|Бакайоко Жоан
|2
|0.18
|Сайбари Исмаэль
|2
|0.18
|Рамальо Андре
|2
|0.18
|Схаутен Йерди
|1
|0.09
|Тезе Джордан
|0
|0
|Ван Анхольт Патрик
|0
|0
|Боскальи Оливье
|0
|0
|Сангаре Ибрахим
|0
|0
Карточки
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брюнс Томас
|4
|0
|Бакбоорд Навайо
|3
|0
|Хоогма Джастин
|1
|1
|Виллемс Джетро
|2
|0
|Энгельс Марио
|2
|0
|Ханссон Эмиль
|2
|0
|Уахим Анас
|2
|0
|Де Кеерсмакер Брайан
|2
|0
|Вейинович Марко
|1
|0
|Лимбомбе Брайан
|1
|0
|Бультман Стив
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Йонг Люк
|1
|0
|Рамальо Андре
|1
|0
|Боскальи Оливье
|1
|0
|Схаутен Йерди
|1
|0
|Тезе Джордан
|1
|0
|Дест Серджиньо
|1
|0
|Пепи Рикардо
|1
|0
|Сайбари Исмаэль
|1
|0
Результаты матчей
Хераклес
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
ПСВ
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
4
0
Хераклес
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
ПСВ
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
0
Упущенные победы
3
20
Хераклес
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
ПСВ
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
0% (0)
55% (6)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
14
1
Упущенные победы
7
20
Голы по времени матча
Забито
11
21
0 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 16
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
2
18%
4
19%
46-60
5
45%
6
29%
61-75
4
36%
6
29%
76-90
Пропущено
13
1
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 1
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
1
100%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Забито
4
20
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
1
25%
3
15%
31-45
3
75%
8
40%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
0
0%
4
20%
76-90
Пропущено
14
4
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
3
21%
1
25%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
4
29%
2
50%
76-90
Забито
15
41
1 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 29
1 Забивали первыми 9
3 Не забивали 0
0
0%
1
2%
1-15
0
0%
5
12%
16-30
1
7%
6
15%
31-45
5
33%
12
29%
29%
46-60
5
33%
7
17%
61-75
4
27%
10
24%
76-90
Пропущено
27
5
14 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 2
10 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 4
5
19%
1
20%
1-15
5
19%
1
20%
16-30
4
15%
1
20%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
6
22%
0
0%
61-75
6
22%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Хераклес
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Харденберг - Хераклес 2:0 Херенвен - Хераклес 3:0 Хераклес - Твенте 2:2 Шальке 04 - Хераклес 4:1
Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 Волендам - Хераклес 2:2 Хераклес - Утрехт 1:3 Хераклес - Эксельсиор 3:1 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 Аякс - Хераклес 4:1 Хераклес - Волендам 1:3 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Хераклес - Эммен 1:0 Камбюр - Хераклес 4:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 4:2 Алмелосе Селекти - Хераклес 1:5 Хераклес - Аякс-2 2:0 НАК Бреда - Хераклес 0:3
ПСВ
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
ПСВ - Аякс 5:2 Ланс - ПСВ 1:1 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:4
ПСВ - Севилья 2:2 ПСВ - Волендам 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 0:4 Арсенал - ПСВ 4:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Валвейк - ПСВ 0:4 ПСВ - Рейнджерс 5:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Витесс - ПСВ 1:3 Штурм Грац - ПСВ 1:3 ПСВ - Утрехт 2:0 ПСВ - Штурм Грац 4:1 Фейеноорд - ПСВ 0:1 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 ПСВ - Эйндховен 3:1
Результаты матчей
Хераклес
ПСВ
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:6
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
3 раза 50%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:4
3 раза 60%
0:6
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
3 раза 60%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:6
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:4
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:6
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
4
4 раза 36%
3
4 раза 36%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Хераклес
ПСВ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
15
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
56
110
101
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|41 - 5
|33
|2.
|0:0 Заявка
|10
|8
|2
|0
|26 - 6
|26
|3.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 7
|25
|4.
|0:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|36 - 8
|24
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|7.
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|17 - 18
|14
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 28
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 17
|11
|10.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 21
|10
|11.
|0:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 20
|10
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 17
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 17
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 19
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|18 - 26
|8
|16.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 16
|8
|17.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 21
|7
|18.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|20 - 4
|18
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|3.
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|19 - 3
|13
|4.
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|16 - 4
|13
|5.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 3
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 14
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 8
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|12.
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 11
|7
|13.
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 9
|7
|14.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 10
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 12
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|21 - 1
|15
|2.
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|3.
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|17 - 5
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|6.
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|10.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|11.
|0:0 Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|11 - 16
|2
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 14
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 14
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|14 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|9 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|6 (2)
|ПСВ
|Тиль Гус
|5 (2)
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Хераклес
|Брюнс Томас
|4
|Эксельсиор
|Загре Артур
|4
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|4
|Спарта Роттердам
|Версейрен Арно
|1 2