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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Бланк Эрвин
Гоу Эхед Иглс
1:0
Второй тайм: 52'
Витесс
0'
19' Желтая карточка
Хамулич Саид
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Эдвардсен Оливер
1:0
45' Гол
Виллюмссон Виллюм

Ход матча

19'
 
Хамулич Саид
22'
Эдвардсен Оливер
 
45'
Виллюмссон Виллюм
1:0
46'
 
Перссон Йоэль
Хамулич Саид
46'
 
Тилеманс Матейс
Корнелисс Энцо
46'
 
Бутра Амин
Козловски Кацпер

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 245 Количество передач 224
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
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Гоу Эхед Иглс
Ничья
Витесс
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Все Коэффициенты
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
25
Амофа
Джамал
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
8
Линторст
Эверт
10
Ромменс
Филипп
29
Мартинсен
Якоб
18
Виллюмссон
Виллюм
23
Эдвардсен
Оливер
16
Эдвардсен
Виктор
1
Ром
Элой
6
Ороз
Алоис
29
Исима-Мирен
Николя
15
Хендрикс
Рамон
5
Пинту
Мика
20
Мёленстен
Мелле
13
Корнелисс
Энцо
17
Козловски
Кацпер
8
Ван
Гинкел
Марко
42
Манхуф
Миллион
10
Хамулич
Саид
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1
Витесс
4-2-3-1

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
Витесс

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

11 матчей

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

18.2%
9.1%
72.7%
2 победы 1 ничья 8 побед

История матчей

Э
2:0
Э
2:2
Э
1:2
Э
1:2
ТМК
1:1
Э
1:3
Э
2:0
Э
0:2
Э
2:2
Э
2:2
Э
0:3

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.83
1.2

Среднее время на гол

108
75

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

1.8
2.17

Среднее время на гол

50
41

Всего голов

14
19

Голов в среднем за матч

1.27
1.73

Тотал матчей

2.5
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7

Среднее время на гол

70
52

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Со Силла 4 0.36
Ромменс Филипп 3 (1) 0.27
Кюйперс Бас 3 0.27
Виллюмссон Виллюм 3 0.27
Эдвардсен Оливер 3 0.27
Эдвардсен Виктор 1 0.09
Льянсана Энрик 1 0.09
Дейл Матс 0 0
Наубер Геррит 0 0
Адеканье Бобби 0 0
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Гинкел Марко 3 0.27
Манхуф Миллион 2 0.18
Ороз Алоис 1 0.09
Тилеманс Матейс 1 0.09
Аркус Карлан 0 0
Козловски Кацпер 0 0
Исима-Мирен Николя 0 0
Пинту Мика 0 0
Хамулич Саид 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амофа Джамал 4 1
Адеканье Бобби 1 1
Наубер Геррит 2 0
Кюйперс Бас 2 0
Дейл Матс 2 0
Крамер Йорис 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Виллюмссон Виллюм 1 0
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аркус Карлан 3 0
Козловски Кацпер 3 0
Ороз Алоис 2 0
Хендрикс Рамон 2 0
Хамулич Саид 2 0
Манхуф Миллион 0 1
Ван Гинкел Марко 1 0
Исима-Мирен Николя 1 0
Пинту Мика 1 0
Мёленстен Мелле 1 0
Бутра Амин 1 0
Корнелисс Энцо 1 0
Тилеманс Матейс 1 0
Де Регт Гиан 1 0

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Витесс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
0
Гоу Эхед Иглс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Витесс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

1
1
Гоу Эхед Иглс
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Витесс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

14
9

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

14
5
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
2
14%
1
20%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
3
60%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
13%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

12
8
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
5
42%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
25%
1
13%
76-90

Забито

17
7
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
2
12%
1
14%
1-15
2
12%
1
14%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
5
29%
29%
4
57%
76-90

Пропущено

15
16
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
2
13%
3
19%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
5
33%
3
19%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
4
27%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Конинклейке - Гоу Эхед Иглс 1:4 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0
Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 0:2 Гоу Эхед Иглс - Мамелоди Сандаунс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ден Бош 2:1 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 1:1
Витесс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Гроене Стер - Витесс 0:1 Витесс - ПЕК Зволле 1:1 Сонабель Уагадугу - Витесс 2:0 Фейеноорд - Витесс 4:0
Витесс - АСЕК Кудугу 1:1 Мажестик - Витесс 1:0 Витесс - Эксельсиор 0:0 Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 2:1 Раимо - Витесс 0:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3 Твенте - Витесс 1:0 Витесс - Дуанес 0:0 Спарта Роттердам - Витесс 1:0 КУЗАФ - Витесс 2:2 Витесс - Валвейк 0:2 Витесс - Этуаль Филант 0:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2 Кадиого - Витесс 0:0 Витесс - ПСВ 1:3 Волендам - Витесс 1:2

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
Витесс

Точный счет

0:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Гоу Эхед Иглс
Витесс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
4
1
1.5
4
1
2.5
2
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
4
6
4
6
1.5
2
8
4
6
2.5
1
9
2
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 11 0 0 41 - 5 33
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 10 8 2 0 27 - 7 26
3.
Фейеноорд
 Заявка 11 8 2 1 38 - 9 26
4.
Твенте
 Заявка 10 8 1 1 21 - 7 25
5.
Гоу Эхед Иглс
 1:0 Заявка 11 5 3 3 18 - 15 18
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
7.
Эксельсиор
 Заявка 11 3 5 3 18 - 19 14
8.
Хераклес
 Заявка 11 3 3 5 14 - 28 12
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 3 2 5 12 - 17 11
10.
Херенвен
 Заявка 10 3 1 6 13 - 21 10
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 10 2 4 4 8 - 17 10
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 2 3 4 16 - 17 9
13.
Валвейк
 Заявка 10 3 0 7 10 - 22 9
14.
Алмере Сити
 Заявка 10 2 3 5 8 - 19 9
15.
Аякс
 Заявка 9 2 2 5 18 - 26 8
16.
Витесс
 0:1 Заявка 11 2 2 7 7 - 17 8
17.
Волендам
 Заявка 10 2 1 7 11 - 21 7
18.
Утрехт
 Заявка 10 2 1 7 8 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 20 - 4 18
2.
Гоу Эхед Иглс
 1:0 Заявка 6 5 1 0 15 - 3 16
3.
Твенте
 Заявка 5 5 0 0 10 - 3 15
4.
Фейеноорд
 Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 16 - 4 13
6.
Хераклес
 Заявка 6 3 1 2 10 - 14 10
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 1 2 11 - 8 7
10.
Херенвен
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
11.
Волендам
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
12.
Эксельсиор
 Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
13.
Аякс
 Заявка 4 2 0 2 7 - 10 6
14.
Валвейк
 Заявка 5 2 0 3 7 - 13 6
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
16.
Алмере Сити
 Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
17.
Утрехт
 Заявка 4 1 0 3 5 - 12 3
18.
Витесс
 0:1 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 21 - 1 15
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
3.
Фейеноорд
 Заявка 6 4 1 1 19 - 6 13
4.
Твенте
 Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
6.
Эксельсиор
 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
8.
Витесс
 0:1 Заявка 6 2 0 4 5 - 9 6
9.
Алмере Сити
 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
10.
Утрехт
 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
11.
Валвейк
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
12.
Херенвен
 Заявка 5 1 0 4 5 - 13 3
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
14.
Аякс
 Заявка 5 0 2 3 11 - 16 2
15.
Гоу Эхед Иглс
 1:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
16.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
17.
Хераклес
 Заявка 5 0 2 3 4 - 14 2
18.
Волендам
 Заявка 5 0 0 5 4 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 14 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 9 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 6 (2)
ПСВ Тиль Гус 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Хераклес Брюнс Томас 4
Эксельсиор Загре Артур 4
Фортуна Ситтард Гут Родриго 4
Спарта Роттердам Версейрен Арно 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 53'
    Витесс контролирует мяч.
  • 53'
    Манхуф Миллион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 52'
    Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 52'
    Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 51'
    Хорошую попытку сделал Ван Гинкел Марко. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 51'
    Манхуф Миллион из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 50'
    Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Adelaarshorst. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Гоу Эхед Иглс
    Ничья
    Витесс
    1.88
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    4.50
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    3.60
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