Тур: 11. Стадион: Де Аделарсхорст. Главный судья: Бланк Эрвин
1:0
Второй тайм: 52'
0'
19' Желтая карточкаХамулич Саид
22' Undefined phrase: football_event_Эдвардсен Оливер
1:0
45' ГолВиллюмссон Виллюм
Ход матча
19'
22'
45'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 1
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 3
-
245 Количество передач 224
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
25
Амофа
Джамал
1
Ром
Элой
10
Хамулич
Саид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Малдер ЭрвинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Серра ДариоПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Саатоф ПимПолузащитник
-
9 Со СиллаНападающий
-
32 Батен ТибоНападающий
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хамулич СаидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
56 Эгбринг МатсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Де Регт ГианПолузащитник
- Нападающий
-
55 Tom Bramel
-
Главный тренер: Коку Филлип
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Гоу Эхед Иглс
Витесс
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
11 матчей
9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
18.2%
9.1%
72.7%
2 победы 1 ничья 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.83
1.2
Среднее время на гол
108
75
Всего голов
9
13
Голов в среднем за матч
1.8
2.17
Среднее время на гол
50
41
Всего голов
14
19
Голов в среднем за матч
1.27
1.73
Тотал матчей
2.5
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
Среднее время на гол
70
52
Бомбардиры внутри турнира
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Со Силла
|4
|0.36
|Ромменс Филипп
|3 (1)
|0.27
|Кюйперс Бас
|3
|0.27
|Виллюмссон Виллюм
|3
|0.27
|Эдвардсен Оливер
|3
|0.27
|Эдвардсен Виктор
|1
|0.09
|Льянсана Энрик
|1
|0.09
|Дейл Матс
|0
|0
|Наубер Геррит
|0
|0
|Адеканье Бобби
|0
|0
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Гинкел Марко
|3
|0.27
|Манхуф Миллион
|2
|0.18
|Ороз Алоис
|1
|0.09
|Тилеманс Матейс
|1
|0.09
|Аркус Карлан
|0
|0
|Козловски Кацпер
|0
|0
|Исима-Мирен Николя
|0
|0
|Пинту Мика
|0
|0
|Хамулич Саид
|0
|0
Карточки
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амофа Джамал
|4
|1
|Адеканье Бобби
|1
|1
|Наубер Геррит
|2
|0
|Кюйперс Бас
|2
|0
|Дейл Матс
|2
|0
|Крамер Йорис
|1
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|Виллюмссон Виллюм
|1
|0
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аркус Карлан
|3
|0
|Козловски Кацпер
|3
|0
|Ороз Алоис
|2
|0
|Хендрикс Рамон
|2
|0
|Хамулич Саид
|2
|0
|Манхуф Миллион
|0
|1
|Ван Гинкел Марко
|1
|0
|Исима-Мирен Николя
|1
|0
|Пинту Мика
|1
|0
|Мёленстен Мелле
|1
|0
|Бутра Амин
|1
|0
|Корнелисс Энцо
|1
|0
|Тилеманс Матейс
|1
|0
|Де Регт Гиан
|1
|0
Результаты матчей
Гоу Эхед Иглс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Витесс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
0
0
Гоу Эхед Иглс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Витесс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
1
1
Гоу Эхед Иглс
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Витесс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
14
9
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
14
5
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
2
14%
1
20%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
3
60%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
13%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
12
8
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
5
42%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
25%
1
13%
76-90
Забито
17
7
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
2
12%
1
14%
1-15
2
12%
1
14%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
5
29%
29%
4
57%
76-90
Пропущено
15
16
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
2
13%
3
19%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
5
33%
3
19%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
4
27%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Конинклейке - Гоу Эхед Иглс 1:4 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0
Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 0:2 Гоу Эхед Иглс - Мамелоди Сандаунс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ден Бош 2:1 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 1:1
Витесс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Гроене Стер - Витесс 0:1 Витесс - ПЕК Зволле 1:1 Сонабель Уагадугу - Витесс 2:0 Фейеноорд - Витесс 4:0
Витесс - АСЕК Кудугу 1:1 Мажестик - Витесс 1:0 Витесс - Эксельсиор 0:0 Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 2:1 Раимо - Витесс 0:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3 Твенте - Витесс 1:0 Витесс - Дуанес 0:0 Спарта Роттердам - Витесс 1:0 КУЗАФ - Витесс 2:2 Витесс - Валвейк 0:2 Витесс - Этуаль Филант 0:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2 Кадиого - Витесс 0:0 Витесс - ПСВ 1:3 Волендам - Витесс 1:2
Результаты матчей
Гоу Эхед Иглс
Витесс
Точный счет
0:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
4
2 раза 40%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Гоу Эхед Иглс
Витесс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
41
41
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
46
46
28
46
19
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|41 - 5
|33
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|27 - 7
|26
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|38 - 9
|26
|4.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 7
|25
|5.
|1:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|7.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|18 - 19
|14
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 28
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 17
|11
|10.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 21
|10
|11.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 17
|10
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 17
|9
|13.
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|10 - 22
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 19
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|18 - 26
|8
|16.
|0:1 Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 17
|8
|17.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 21
|7
|18.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|20 - 4
|18
|2.
|1:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 3
|16
|3.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|19 - 3
|13
|5.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|16 - 4
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 14
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 8
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 10
|6
|14.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 13
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 12
|3
|18.
|0:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|21 - 1
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|19 - 6
|13
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|8.
|0:1 Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|10.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|11.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|11 - 16
|2
|15.
|1:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 14
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 14
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|14 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|9 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|6 (2)
|ПСВ
|Тиль Гус
|5 (2)
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Хераклес
|Брюнс Томас
|4
|Эксельсиор
|Загре Артур
|4
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|4
|Спарта Роттердам
|Версейрен Арно
|1 2