Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

47' Г О О О О Л - Виллюмссон Виллюм забивает с левой ноги!

47' Игрок из команды Гоу Эхед Иглс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

46' Хорошую попытку сделал Кюйперс Бас . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Линторст Эверт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Козловски Кацпер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Линторст Эверт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Удар от ворот произведет Витесс

43' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Матч возобновлен

42' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

42' Удар от ворот произведет Витесс

42' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Хорошую попытку сделал Эдвардсен Оливер . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Ромменс Филипп навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Матч возобновлен

39' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

39' Ромменс Филипп навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Пинту Мика выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Дейл Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Ван Гинкел Марко не смог попасть в створ ударом издали

32' Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.

32' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

31' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Эдвардсен Оливер нанес удар головой, но Элой Рум спокойно отбил мяч.

30' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Ромменс Филипп пробует нанести удар издали, но Элой Рум держит все под контролем

25' Удар от ворот произведет Витесс

25' Мартинсен Якоб не смог попасть в створ ударом издали

23' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Гоу Эхед Иглс отменен из-за положения "вне игры".

23' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Гоу Эхед Иглс

20' Амофа Джамал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Амофа Джамал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Хамулич Саид получает желтую карточку за неспортивное поведение

16' Корнелисс Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Ром Элой взял и забрал мяч на выходе

15' Эдвардсен Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Манхуф Миллион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Ром Элой взял и забрал мяч на выходе

11' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

10' Манхуф Миллион навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Хорошую попытку сделал Ромменс Филипп . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Удар от ворот произведет Витесс

6' Оооо... вот это был удар! Эдвардсен Виктор должен был забить с этой позиции.

6' Эдвардсен Виктор не смог попасть в створ ударом издали

5' Хамулич Саид не смог попасть в створ ударом издали

4' Удар от ворот произведет Витесс

4' Мартинсен Якоб не смог попасть в створ ударом издали

1' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Игроки играют на очень грязном поле, не располагает играть в пас.

1' Сильный дождь сегодня.

1' Витесс начинает с центра поля

1' Судья начинает матч