Тур: 11. Стадион: Де Аделарсхорст. Главный судья: Бланк Эрвин
5:1
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаХамулич Саид
22' Undefined phrase: football_event_Эдвардсен Оливер
1:0
45' ГолВиллюмссон Виллюм
2:0
60' ГолЭдвардсен Оливер
3:0
62' ГолЭдвардсен Виктор
3:1
76' ГолВан Гинкел Марко
77' Желтая карточкаХендрикс Рамон
4:1
79' ГолВиллюмссон Виллюм
83' Желтая карточкаПерссон Йоэль
5:1
85' ГолКрамер Йорис
88' Желтая карточкаБутра Амин
90'+13
Ход матча
19'
22'
45'
1:0
60'
2:0
62'
3:0
76'
3:1
77'
79'
83'
85'
5:1
88'
Статистика матча
-
5 Голы 1
-
5 Удары по воротам 7
-
14 Удары в створ 3
-
4 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
245 Количество передач 224
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
25
Амофа
Джамал
1
Ром
Элой
10
Хамулич
Саид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Малдер ЭрвинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Серра ДариоПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Саатоф ПимПолузащитник
-
9 Со СиллаНападающий
-
32 Батен ТибоНападающий
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хамулич СаидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
56 Эгбринг МатсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Де Регт ГианПолузащитник
- Нападающий
-
55 Tom Bramel
-
Главный тренер: Коку Филлип
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Гоу Эхед Иглс
Витесс
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
11 матчей
9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
18.2%
9.1%
72.7%
2 победы 1 ничья 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.83
1.2
Среднее время на гол
108
75
Всего голов
9
13
Голов в среднем за матч
1.8
2.17
Среднее время на гол
50
41
Всего голов
14
19
Голов в среднем за матч
1.27
1.73
Тотал матчей
2.5
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
Среднее время на гол
70
52
Бомбардиры внутри турнира
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллюмссон Виллюм
|4
|0.36
|Со Силла
|4
|0.36
|Эдвардсен Оливер
|4
|0.36
|Кюйперс Бас
|3
|0.27
|Ромменс Филипп
|3 (1)
|0.27
|Эдвардсен Виктор
|2
|0.18
|Крамер Йорис
|1
|0.09
|Льянсана Энрик
|1
|0.09
|Дейл Матс
|0
|0
|Адеканье Бобби
|0
|0
|Наубер Геррит
|0
|0
|Мартинсен Якоб
|0
|0
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Гинкел Марко
|4
|0.36
|Манхуф Миллион
|2
|0.18
|Ороз Алоис
|1
|0.09
|Тилеманс Матейс
|1
|0.09
|Аркус Карлан
|0
|0
|Козловски Кацпер
|0
|0
|Исима-Мирен Николя
|0
|0
|Пинту Мика
|0
|0
|Хамулич Саид
|0
|0
Карточки
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амофа Джамал
|4
|1
|Адеканье Бобби
|1
|1
|Наубер Геррит
|2
|0
|Кюйперс Бас
|2
|0
|Дейл Матс
|2
|0
|Крамер Йорис
|1
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|Виллюмссон Виллюм
|1
|0
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аркус Карлан
|3
|0
|Козловски Кацпер
|3
|0
|Хендрикс Рамон
|3
|0
|Ороз Алоис
|2
|0
|Бутра Амин
|2
|0
|Хамулич Саид
|2
|0
|Манхуф Миллион
|0
|1
|Ван Гинкел Марко
|1
|0
|Исима-Мирен Николя
|1
|0
|Пинту Мика
|1
|0
|Мёленстен Мелле
|1
|0
|Корнелисс Энцо
|1
|0
|Тилеманс Матейс
|1
|0
|Де Регт Гиан
|1
|0
|Перссон Йоэль
|1
|0
Результаты матчей
Гоу Эхед Иглс
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Витесс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
0
1
Гоу Эхед Иглс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Витесс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
1
1
Гоу Эхед Иглс
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
73% (8)
27% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Витесс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
15
9
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
19
6
9 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
2
11%
1
17%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
26%
0
0%
31-45
1
5%
1
17%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
6
32%
4
67%
76-90
Пропущено
4
13
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
25%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
2
50%
3
23%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
12
8
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
5
42%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
25%
1
13%
76-90
Забито
22
8
9 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
2
9%
1
13%
1-15
2
9%
1
13%
16-30
5
23%
0
0%
31-45
1
5%
1
13%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
7
32%
5
63%
76-90
Пропущено
16
21
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
2
13%
3
14%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
2
13%
4
19%
31-45
5
31%
4
19%
46-60
1
6%
4
19%
61-75
5
31%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Конинклейке - Гоу Эхед Иглс 1:4 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0
Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 0:2 Гоу Эхед Иглс - Мамелоди Сандаунс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ден Бош 2:1 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 1:1
Витесс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Гроене Стер - Витесс 0:1 Витесс - ПЕК Зволле 1:1 Сонабель Уагадугу - Витесс 2:0 Фейеноорд - Витесс 4:0
Витесс - АСЕК Кудугу 1:1 Мажестик - Витесс 1:0 Витесс - Эксельсиор 0:0 Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 2:1 Раимо - Витесс 0:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3 Твенте - Витесс 1:0 Витесс - Дуанес 0:0 Спарта Роттердам - Витесс 1:0 КУЗАФ - Витесс 2:2 Витесс - Валвейк 0:2 Витесс - Этуаль Филант 0:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2 Кадиого - Витесс 0:0 Витесс - ПСВ 1:3 Волендам - Витесс 1:2
Результаты матчей
Гоу Эхед Иглс
Витесс
Точный счет
0:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
4
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
5:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
5
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Гоу Эхед Иглс
Витесс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
23
51
51
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
56
56
29
56
110
38
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|41 - 5
|33
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|28 - 9
|26
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|38 - 9
|26
|4.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 7
|25
|5.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 16
|18
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|7.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|18 - 19
|14
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 28
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 17
|11
|10.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 21
|10
|11.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 17
|10
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|18 - 18
|9
|13.
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|12 - 25
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 19
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|21 - 28
|8
|16.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 21
|8
|17.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 21
|7
|18.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|20 - 4
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 4
|16
|3.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|19 - 3
|13
|5.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|17 - 6
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 14
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 8
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 10
|6
|14.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 16
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 12
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|21 - 1
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|19 - 6
|13
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|10.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|11.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 10
|2
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|14 - 18
|2
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 14
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 14
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|15 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|9 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|7 (2)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|6 (1)
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Валвейк
|Мейерс Арон
|4
|Хераклес
|Брюнс Томас
|4
|Эксельсиор
|Загре Артур
|4
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|4