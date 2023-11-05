Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Матиас Кьело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

44' Удар от ворот произведет Утрехт

42' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

41' Азаркан Маруан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Игрок из команды Твенте делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

40' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Удар от ворот произведет Твенте

39' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

38' Бут Тейлор из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Матч возобновлен

38' Ох, нехорошо это выглядит. Меес Хилгерс получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Меес Хилгерс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

35' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Тоорнстра Йенс из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Утрехт

31' Г О О О О О Л - Стейн Сем из команды Твенте забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Василиос Баркас прыгнул не в ту сторону.

30' Фламинго Райан получил желтую карточку от судьи

30' После проверки VAR судья изменил решение - Твенте пробьет пенальти!

28' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Твенте

27' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Команда Утрехт забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

23' Г О О О О Л - Фрауло Оскар правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

23' Лидберг Исак из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Азаркан Маруан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Садилек Михал навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Матч возобновлен

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Ох, нехорошо это выглядит. Проппер Робин получил травму и медбригада забирает его с поля.

17' Матч возобновлен

16' Проппер Робин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Сампстед Альфонс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Удар от ворот произведет Утрехт

12' Влап Михел не смог попасть в створ ударом издали

11' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Удар от ворот произведет Утрехт

9' Угальде Манфред оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Садилек Михал навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Садилек Михал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Тоорнстра Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Матч возобновлен

4' Азаркан Маруан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Матиас Кьело нанес удар, но тот был заблокирован.

3' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Твенте начинает с центра поля