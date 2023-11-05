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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Гозубуик Сердар
Утрехт
1:1
Второй тайм: 50'
Твенте
0'
1:0
23' Гол
Фрауло Оскар
30' Желтая карточка
Фламинго Райан
1:1
31' Пенальти
Стейн Сем
35' Желтая карточка
Ван дер Хорн Майк
41' Желтая карточка
Азаркан Маруан
45' Желтая карточка
Угальде Манфред
45' Желтая карточка
Садилек Михал

Ход матча

19'
 
Ван Хоренбек Алек
Проппер Робин
23'
Фрауло Оскар
(Лидберг Исак)
1:0
30'
Фламинго Райан
 
31'
1:1
Стейн Сем
35'
Ван дер Хорн Майк
 
41'
Азаркан Маруан
 
45'
 
Угальде Манфред
45'
 
Садилек Михал

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 146 Количество передач 304
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

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1
Баркас
Василис
5
Тер
Авест
Хидде
3
Ван
дер
Хорн
Майк
27
Модибо
Саньян
36
Yannick
Leliendal
8
Фрауло
Оскар
34
Фламинго
Райан
11
Азаркан
Маруан
18
Тоорнстра
Йенс
10
Бут
Тейлор
37
Лидберг
Исак
1
Уннерсталл
Ларс
12
Сампстед
Альфонс
2
Меес
Хилгерс
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
4
Кьёлё
Матиас
23
Садилек
Михал
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
18
Влап
Михел
27
Угальде
Манфред
Утрехт
4-2-3-1
Твенте
4-2-3-1

История личных встреч

Утрехт
Твенте

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

29.4%
58.8%
11.8%
5 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

33 матча

36.4%
21.2%
42.4%
12 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

15.2%
48.5%
36.3%
5 побед 16 ничьих 12 побед

Второй тайм

45.5%
18.2%
36.3%
15 побед 6 ничьих 12 побед

История матчей

Э
1:0
Э
2:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
3:1
Э
4:0
Э
3:0
Э
1:1
К
1:3
Э
3:1
Э
4:2
Э
1:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
6:0
Э
1:2
Э
0:2
Э
2:4
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:6
К
1:0
Э
1:1
Э
4:0
Э
0:0
Э
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

1.63
1

Среднее время на гол

55
90

Всего голов

36
18

Голов в среднем за матч

2.12
1.13

Среднее время на гол

42
80

Всего голов

62
35

Голов в среднем за матч

1.88
1.06

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

47
84

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрауло Оскар 2 0.18
Фламинго Райан 2 0.18
Тоорнстра Йенс 1 0.09
Ван дер Хорн Майк 1 0.09
Йенсен Виктор 1 0.09
Ромени Оле 1 0.09
Лидберг Исак 0 0
Лабьяд Закария 0 0
Сёнтьенс Матс 0 0
Азаркан Маруан 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 6 (1) 0.55
Ван Волфсвинкель Рикки 5 0.45
Даан Ротс 2 0.18
Угальде Манфред 2 0.18
Влап Михел 2 0.18
Юнювар Наджи 1 0.09
Садилек Михал 1 0.09
Проппер Робин 1 0.09
Регер Юри 1 0.09
Сампстед Альфонс 0 0
Эйтинг Карел 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрауло Оскар 3 0
Виргевер Ник 1 1
Новоа Уго 1 1
Ван дер Хорн Майк 2 0
Сёнтьенс Матс 2 0
Азаркан Маруан 2 0
Фламинго Райан 2 0
Тоорнстра Йенс 1 0
Ван дер Марел Марк 1 0
Баркас Василис 1 0
Лидберг Исак 1 0
Йенсен Виктор 1 0
Боздоган Джан 1 0
Дескотт Антони 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садилек Михал 4 0
Меес Хилгерс 3 0
Даан Ротс 3 0
Ван Волфсвинкель Рикки 2 0
Проппер Робин 2 0
Угальде Манфред 2 0
Кьёлё Матиас 2 0
Уннерсталл Ларс 1 0
Влап Михел 1 0
Эйтинг Карел 1 0
Стейн Сем 1 0
Регер Юри 1 0
Эль-Идрис Юнус Та 1 0

Результаты матчей

Утрехт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Твенте
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
2
Утрехт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Твенте
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

2
9
Утрехт
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Твенте
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

3
11

Голы по времени матча

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
1
20%
4
36%
76-90

Пропущено

12
4
2 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
3
25%
2
50%
61-75
4
33%
2
50%
76-90

Забито

2
9
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 5
1
50%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
50%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
2
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
50%
76-90

Забито

7
20
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 9
7 Не забивали 1
1
14%
4
20%
1-15
1
14%
2
10%
16-30
2
29%
3
15%
31-45
1
14%
2
10%
46-60
1
14%
2
10%
61-75
1
14%
7
35%
76-90

Пропущено

21
8
5 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 6
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
14%
2
25%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
5
24%
2
25%
61-75
6
29%
4
50%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Утрехт - Валвейк 3:2 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 Утрехт - Аякс 4:3 Волендам - Утрехт 1:0
Утрехт - Алмере Сити 0:2 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 Хераклес - Утрехт 1:3 Утрехт - Фейеноорд 1:5 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Утрехт - Херенвен 0:2 ПСВ - Утрехт 2:0 Утрехт - Эспаньол 3:0 Утрехт - Болонья 1:2 Утрехт - ОФИ 2:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Спарта Роттердам - Утрехт 0:1 Утрехт - Спарта Роттердам 1:2 Утрехт - Эммен 3:2 Аякс - Утрехт 3:1 Утрехт - Валвейк 2:0
Твенте
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Твенте - Фейеноорд 2:1 Хераклес - Твенте 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3
Твенте - Херенвен 1:0 Твенте - Витесс 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Твенте - Аякс 3:1 Волендам - Твенте 0:2 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 Рига - Твенте 0:3 Алмере Сити - Твенте 1:4 Твенте - Рига 2:0 Хаммарбю - Твенте 1:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Шальке 04 - Твенте 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Твенте - Спарта Роттердам 1:0

Результаты матчей

Утрехт
Твенте

Точный счет

0:2
2 раза 50%
1:5
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
3:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
5 раз 83%
3
1 раз 17%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
7 раз 70%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Утрехт
Твенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
2
1
3
2.5
2
3
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
4
1
1
5
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
7
0.5
Больше Меньше
9
1
2
8
1.5
7
3
2
8
2.5
4
6
1
9
3.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 11 0 0 41 - 5 33
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 10 8 2 0 28 - 9 26
3.
Фейеноорд
 Заявка 11 8 2 1 38 - 9 26
4.
Твенте
 1:1 Заявка 11 8 2 1 22 - 8 26
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 11 5 3 3 22 - 16 18
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
7.
Эксельсиор
 Заявка 11 3 5 3 18 - 19 14
8.
Хераклес
 Заявка 11 3 3 5 14 - 28 12
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 3 2 5 12 - 17 11
10.
Херенвен
 Заявка 10 3 1 6 13 - 21 10
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 10 2 4 4 8 - 17 10
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 2 3 4 18 - 18 9
13.
Валвейк
 Заявка 10 3 0 7 12 - 25 9
14.
Алмере Сити
 Заявка 10 2 3 5 8 - 19 9
15.
Аякс
 Заявка 9 2 2 5 21 - 28 8
16.
Утрехт
 1:1 Заявка 11 2 2 7 9 - 21 8
17.
Витесс
 Заявка 11 2 2 7 8 - 21 8
18.
Волендам
 Заявка 10 2 1 7 11 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 20 - 4 18
2.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 5 1 0 19 - 4 16
3.
Твенте
 1:1 Заявка 5 5 0 0 10 - 3 15
4.
Фейеноорд
 Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 17 - 6 13
6.
Хераклес
 Заявка 6 3 1 2 10 - 14 10
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 1 2 11 - 8 7
10.
Херенвен
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
11.
Волендам
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
12.
Эксельсиор
 Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
13.
Аякс
 Заявка 4 2 0 2 7 - 10 6
14.
Валвейк
 Заявка 5 2 0 3 9 - 16 6
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
16.
Алмере Сити
 Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
17.
Утрехт
 1:1 Заявка 5 1 1 3 6 - 13 4
18.
Витесс
 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 21 - 1 15
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
3.
Фейеноорд
 Заявка 6 4 1 1 19 - 6 13
4.
Твенте
 1:1 Заявка 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
7.
Эксельсиор
 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
8.
Витесс
 Заявка 6 2 0 4 6 - 13 6
9.
Алмере Сити
 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
10.
Утрехт
 1:1 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
11.
Валвейк
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
12.
Херенвен
 Заявка 5 1 0 4 5 - 13 3
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 0 2 2 7 - 10 2
14.
Аякс
 Заявка 5 0 2 3 14 - 18 2
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
16.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
17.
Хераклес
 Заявка 5 0 2 3 4 - 14 2
18.
Волендам
 Заявка 5 0 0 5 4 - 14 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 15 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 9 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 7 (2)
Твенте Стейн Сем 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Валвейк Мейерс Арон 4
Хераклес Брюнс Томас 4
Твенте Садилек Михал 4
Эксельсиор Загре Артур 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 49'
    Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 48'
    Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 47'
    Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
  • 47'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • 46'
    Модибо Саньян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 53'
    Команда Твенте имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 53'
    Контроль мяча: Утрехт: 32%, Твенте: 68%.
  • 53'
    Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 53'
    Матиас Кьело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 52'
    Утрехт пытается что-то создать.
  • 52'
    Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 51'
    Садилек Михал совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 51'
    Судья свистит. Садилек Михал атаковал сзади соперника. Это Лидберг Исак заработал своей команде штрафной
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    • 47'
      Матч возобновлен
    • 46'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
    • 45'
      Судья сигнализирует, что Угальде Манфред из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Фрауло Оскар
    • 45'
      Контроль мяча: Утрехт: 28%, Твенте: 72%.
    • 44'
      Удар от ворот произведет Утрехт
    • 44'
      Модибо Саньян из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 42'
      Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе
    • 41'
      Азаркан Маруан из команды Утрехт получает желтую после опасной игры.
    • 41'
      Азаркан Маруан из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Смал Гийс пострадал.
    • 41'
      Азаркан Маруан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Игрок из команды Твенте делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 40'
      Твенте контролирует мяч.
    • 40'
      Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      Контроль мяча: Утрехт: 27%, Твенте: 73%.
    • 40'
      Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Удар от ворот произведет Твенте
    • 39'
      Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
    • 39'
      Шанс! Тоорнстра Йенс из команды Утрехт пробил головой, но мимо
    • 38'
      Бут Тейлор из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 38'
      Меес Хилгерс возвращается на поле.
    • 38'
      Матч возобновлен
    • 38'
      Ох, нехорошо это выглядит. Меес Хилгерс получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 37'
      Меес Хилгерс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 37'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 37'
      Садилек Михал из команды Твенте заходит слишком далеко, он валит Тоорнстра Йенс.
    • 36'
      Твенте контролирует мяч.
    • 35'
      Ван дер Хорн Майк совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 35'
      Безумный фол. Ван дер Хорн Майк грубо играет против соперника. Пострадал Угальде Манфред
    • 35'
      Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
    • 35'
      Контроль мяча: Утрехт: 25%, Твенте: 75%.
    • 35'
      Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Тоорнстра Йенс из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 34'
      Судья сигнализирует, что Сампстед Альфонс из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Бут Тейлор
    • 34'
      Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      Удар от ворот произведет Утрехт
    • 32'
      Yannick Leliendal ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 31'
      Г О О О О О Л - Стейн Сем из команды Твенте забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Василиос Баркас прыгнул не в ту сторону.
    • 30'
      Фламинго Райан получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Контроль мяча: Утрехт: 22%, Твенте: 78%.
    • 30'
      После проверки VAR судья изменил решение - Твенте пробьет пенальти!
    • 28'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Твенте.
    • 27'
      ПЕНАЛЬТИ! - Модибо Саньян играет рукой в штрафной! Модибо Саньян вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
    • 27'
      Стейн Сем нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 27'
      Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Утрехт: 23%, Твенте: 77%.
    • 25'
      Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Судья сигнализирует, что Тер Авест Хидде из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Влап Михел
    • 24'
      Команда Утрехт забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 24'
      Азаркан Маруан сделал ключевой пас для гола!
    • 23'
      Лидберг Исак сделал результативную передачу.
    • 23'
      Г О О О О Л - Фрауло Оскар правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
    • 23'
      Лидберг Исак из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 23'
      Азаркан Маруан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Утрехт начинает контратаку
    • 22'
      Садилек Михал навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 22'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 21'
      Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Контроль мяча: Утрехт: 24%, Твенте: 76%.
    • 19'
      Матч возобновлен
    • 19'
      Проппер Робин получил травму и заменен. Ван Хоренбек Алек выходит на поле.
    • 18'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 17'
      Проппер Робин возвращается на поле.
    • 17'
      Ох, нехорошо это выглядит. Проппер Робин получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 17'
      Матч возобновлен
    • 16'
      Проппер Робин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 16'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 16'
      Судья сигнализирует, что Тер Авест Хидде из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Проппер Робин
    • 15'
      Меес Хилгерс успешно блокирует удар.
    • 15'
      Лидберг Исак нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 15'
      Контроль мяча: Утрехт: 21%, Твенте: 79%.
    • 14'
      Судья сигнализирует, что Тоорнстра Йенс из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Матиас Кьело
    • 13'
      Сампстед Альфонс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Утрехт пытается что-то создать.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Утрехт
    • 12'
      Судья сигнализирует, что Смал Гийс из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Азаркан Маруан
    • 12'
      Влап Михел не смог попасть в створ ударом издали
    • 11'
      Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Контроль мяча: Утрехт: 18%, Твенте: 82%.
    • 10'
      Твенте контролирует мяч.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Утрехт
    • 9'
      Угальде Манфред оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 8'
      Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Угальде Манфред из команды Твенте нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 8'
      Садилек Михал навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 7'
      Садилек Михал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Тоорнстра Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Твенте контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Утрехт: 7%, Твенте: 93%.
    • 5'
      Матч возобновлен
    • 4'
      Азаркан Маруан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 4'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 4'
      Назначен штрафной. Пострадал Азаркан Маруан, его свалил Садилек Михал.
    • 3'
      Матиас Кьело нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 3'
      Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Влап Михел нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 3'
      Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Твенте контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Твенте начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Утрехт
    Ничья
    Твенте
    5.90
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    3.85
    Реклама, ligastavok.ru
    1.95
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