Тур: 11. Стадион: Галгенваард. Главный судья: Гозубуик Сердар
0'
1:0
23' ГолФрауло Оскар
30' Желтая карточкаФламинго Райан
1:1
31' ПенальтиСтейн Сем
35' Желтая карточкаВан дер Хорн Майк
41' Желтая карточкаАзаркан Маруан
45' Желтая карточкаУгальде Манфред
45' Желтая карточкаСадилек Михал
66' Вторая желтая карточкаСадилек Михал
90' Желтая карточкаМеес Хилгерс
90'+7
Ход матча
23'
1:0
30'
31'
1:1
41'
45'
45'
66'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 1
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
405 Количество передач 489
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
10
Бут
Тейлор
37
Лидберг
Исак
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
18
Влап
Михел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бут ТейлорПолузащитник
-
37 Лидберг ИсакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Новоа УгоЗащитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Даан РотсПолузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Роц МатсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Остинг Джозеф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Утрехт
Твенте
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
29.4%
58.8%
11.8%
5 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
33 матча
36.4%
21.2%
42.4%
12 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
15.2%
48.5%
36.3%
5 побед 16 ничьих 12 побед
Второй тайм
45.5%
18.2%
36.3%
15 побед 6 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
1.63
1
Среднее время на гол
55
90
Всего голов
36
18
Голов в среднем за матч
2.12
1.13
Среднее время на гол
42
80
Всего голов
62
35
Голов в среднем за матч
1.88
1.06
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
47
84
Бомбардиры внутри турнира
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрауло Оскар
|2
|0.18
|Фламинго Райан
|2
|0.18
|Тоорнстра Йенс
|1
|0.09
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0.09
|Йенсен Виктор
|1
|0.09
|Ромени Оле
|1
|0.09
|Лидберг Исак
|0
|0
|Лабьяд Закария
|0
|0
|Сёнтьенс Матс
|0
|0
|Азаркан Маруан
|0
|0
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стейн Сем
|6 (1)
|0.55
|Ван Волфсвинкель Рикки
|5
|0.45
|Даан Ротс
|2
|0.18
|Угальде Манфред
|2
|0.18
|Влап Михел
|2
|0.18
|Юнювар Наджи
|1
|0.09
|Садилек Михал
|1
|0.09
|Проппер Робин
|1
|0.09
|Регер Юри
|1
|0.09
|Сампстед Альфонс
|0
|0
|Эйтинг Карел
|0
|0
Карточки
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрауло Оскар
|3
|0
|Виргевер Ник
|1
|1
|Новоа Уго
|1
|1
|Ван дер Хорн Майк
|2
|0
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|Азаркан Маруан
|2
|0
|Фламинго Райан
|2
|0
|Тоорнстра Йенс
|1
|0
|Ван дер Марел Марк
|1
|0
|Баркас Василис
|1
|0
|Лидберг Исак
|1
|0
|Йенсен Виктор
|1
|0
|Боздоган Джан
|1
|0
|Дескотт Антони
|1
|0
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садилек Михал
|4
|1
|Меес Хилгерс
|4
|0
|Даан Ротс
|3
|0
|Ван Волфсвинкель Рикки
|2
|0
|Проппер Робин
|2
|0
|Угальде Манфред
|2
|0
|Кьёлё Матиас
|2
|0
|Уннерсталл Ларс
|1
|0
|Влап Михел
|1
|0
|Эйтинг Карел
|1
|0
|Стейн Сем
|1
|0
|Регер Юри
|1
|0
|Эль-Идрис Юнус Та
|1
|0
Результаты матчей
Утрехт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Твенте
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
3
Утрехт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Твенте
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
2
9
Утрехт
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Твенте
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
4
12
Голы по времени матча
Забито
6
12
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
1
17%
4
33%
76-90
Пропущено
13
5
3 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
2
40%
61-75
4
31%
2
40%
76-90
Забито
2
9
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 6
1
50%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
50%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
2
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
50%
76-90
Забито
8
21
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 9
7 Не забивали 1
1
13%
4
19%
1-15
2
25%
2
10%
16-30
2
25%
4
19%
31-45
1
13%
2
10%
46-60
1
13%
2
10%
61-75
1
13%
7
33%
76-90
Пропущено
22
9
6 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
1
11%
16-30
4
18%
2
22%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
5
23%
2
22%
61-75
6
27%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Утрехт
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Утрехт - Валвейк 3:2 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 Утрехт - Аякс 4:3 Волендам - Утрехт 1:0
Утрехт - Алмере Сити 0:2 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 Хераклес - Утрехт 1:3 Утрехт - Фейеноорд 1:5 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Утрехт - Херенвен 0:2 ПСВ - Утрехт 2:0 Утрехт - Эспаньол 3:0 Утрехт - Болонья 1:2 Утрехт - ОФИ 2:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Спарта Роттердам - Утрехт 0:1 Утрехт - Спарта Роттердам 1:2 Утрехт - Эммен 3:2 Аякс - Утрехт 3:1 Утрехт - Валвейк 2:0
Твенте
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Твенте - Фейеноорд 2:1 Хераклес - Твенте 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3
Твенте - Херенвен 1:0 Твенте - Витесс 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Твенте - Аякс 3:1 Волендам - Твенте 0:2 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 Рига - Твенте 0:3 Алмере Сити - Твенте 1:4 Твенте - Рига 2:0 Хаммарбю - Твенте 1:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Шальке 04 - Твенте 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Твенте - Спарта Роттердам 1:0
Результаты матчей
Утрехт
Твенте
Точный счет
0:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
3:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
5 раз 83%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Утрехт
Твенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
32
14
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
15
Больше Меньше
51
15
42
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
101
29
74
29
47
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|41 - 5
|33
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|28 - 9
|26
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|38 - 9
|26
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|22 - 8
|26
|5.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 16
|18
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|7.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|18 - 19
|14
|8.
|1:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|19 - 18
|12
|9.
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 28
|12
|11.
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|8 - 17
|11
|12.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 21
|10
|13.
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|12 - 25
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 19
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|21 - 28
|8
|16.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 21
|8
|17.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 21
|8
|18.
|0:1 Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|20 - 4
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 4
|16
|3.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|19 - 3
|13
|5.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|17 - 6
|13
|6.
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 14
|10
|8.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|11.
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 10
|6
|14.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 16
|6
|15.
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|21 - 1
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|19 - 6
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|5.
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|10.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|11.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|13.
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 12
|3
|14.
|1:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 10
|2
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|14 - 18
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 14
|2
|18.
|0:1 Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|15 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|9 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|7 (2)
|Твенте
|Стейн Сем
|6 (1)
|Твенте
|Садилек Михал
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Валвейк
|Мейерс Арон
|4
|Хераклес
|Брюнс Томас
|4
|Эксельсиор
|Загре Артур
|4