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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Гозубуик Сердар
Утрехт
1:1
Конец матча
Твенте
0'
1:0
23' Гол
Фрауло Оскар
30' Желтая карточка
Фламинго Райан
1:1
31' Пенальти
Стейн Сем
35' Желтая карточка
Ван дер Хорн Майк
41' Желтая карточка
Азаркан Маруан
45' Желтая карточка
Угальде Манфред
45' Желтая карточка
Садилек Михал
66' Вторая желтая карточка
Садилек Михал
90' Желтая карточка
Меес Хилгерс
90'+7

Ход матча

19'
 
Ван Хоренбек Алек
Проппер Робин
23'
Фрауло Оскар
(Лидберг Исак)
1:0
30'
Фламинго Райан
 
31'
1:1
Стейн Сем
35'
Ван дер Хорн Майк
 
41'
Азаркан Маруан
 
45'
 
Угальде Манфред
45'
 
Садилек Михал
61'
Рамселар Барт
Бут Тейлор
 
61'
Йенсен Виктор
Тоорнстра Йенс
 
62'
 
Ван Берген Митчелл
Даан Ротс
62'
 
Ван Волфсвинкель Рикки
Угальде Манфред
62'
 
Регер Юри
Сампстед Альфонс
66'
 
Садилек Михал
71'
 
Эйтинг Карел
Стейн Сем
73'
Новоа Уго
Тер Авест Хидде
 
90'
 
Меес Хилгерс
90'
Лабьяд Закария
Азаркан Маруан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 405 Количество передач 489
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Баркас
Василис
5
Тер
Авест
Хидде
3
Ван
дер
Хорн
Майк
27
Модибо
Саньян
36
Yannick
Leliendal
8
Фрауло
Оскар
34
Фламинго
Райан
11
Азаркан
Маруан
18
Тоорнстра
Йенс
10
Бут
Тейлор
37
Лидберг
Исак
1
Уннерсталл
Ларс
12
Сампстед
Альфонс
2
Меес
Хилгерс
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
4
Кьёлё
Матиас
23
Садилек
Михал
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
18
Влап
Михел
27
Угальде
Манфред
Утрехт
4-2-3-1
Твенте
4-2-3-1

История личных встреч

Утрехт
Твенте

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

29.4%
58.8%
11.8%
5 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

33 матча

36.4%
21.2%
42.4%
12 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

15.2%
48.5%
36.3%
5 побед 16 ничьих 12 побед

Второй тайм

45.5%
18.2%
36.3%
15 побед 6 ничьих 12 побед

История матчей

Э
1:0
Э
2:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
3:1
Э
4:0
Э
3:0
Э
1:1
К
1:3
Э
3:1
Э
4:2
Э
1:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
6:0
Э
1:2
Э
0:2
Э
2:4
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:6
К
1:0
Э
1:1
Э
4:0
Э
0:0
Э
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

1.63
1

Среднее время на гол

55
90

Всего голов

36
18

Голов в среднем за матч

2.12
1.13

Среднее время на гол

42
80

Всего голов

62
35

Голов в среднем за матч

1.88
1.06

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

47
84

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрауло Оскар 2 0.18
Фламинго Райан 2 0.18
Тоорнстра Йенс 1 0.09
Ван дер Хорн Майк 1 0.09
Йенсен Виктор 1 0.09
Ромени Оле 1 0.09
Лидберг Исак 0 0
Лабьяд Закария 0 0
Сёнтьенс Матс 0 0
Азаркан Маруан 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 6 (1) 0.55
Ван Волфсвинкель Рикки 5 0.45
Даан Ротс 2 0.18
Угальде Манфред 2 0.18
Влап Михел 2 0.18
Юнювар Наджи 1 0.09
Садилек Михал 1 0.09
Проппер Робин 1 0.09
Регер Юри 1 0.09
Сампстед Альфонс 0 0
Эйтинг Карел 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрауло Оскар 3 0
Виргевер Ник 1 1
Новоа Уго 1 1
Ван дер Хорн Майк 2 0
Сёнтьенс Матс 2 0
Азаркан Маруан 2 0
Фламинго Райан 2 0
Тоорнстра Йенс 1 0
Ван дер Марел Марк 1 0
Баркас Василис 1 0
Лидберг Исак 1 0
Йенсен Виктор 1 0
Боздоган Джан 1 0
Дескотт Антони 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садилек Михал 4 1
Меес Хилгерс 4 0
Даан Ротс 3 0
Ван Волфсвинкель Рикки 2 0
Проппер Робин 2 0
Угальде Манфред 2 0
Кьёлё Матиас 2 0
Уннерсталл Ларс 1 0
Влап Михел 1 0
Эйтинг Карел 1 0
Стейн Сем 1 0
Регер Юри 1 0
Эль-Идрис Юнус Та 1 0

Результаты матчей

Утрехт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Твенте
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
3
Утрехт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Твенте
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

2
9
Утрехт
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Твенте
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

4
12

Голы по времени матча

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
1
17%
4
33%
76-90

Пропущено

13
5
3 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
2
40%
61-75
4
31%
2
40%
76-90

Забито

2
9
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 6
1
50%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
50%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
2
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
50%
76-90

Забито

8
21
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 9
7 Не забивали 1
1
13%
4
19%
1-15
2
25%
2
10%
16-30
2
25%
4
19%
31-45
1
13%
2
10%
46-60
1
13%
2
10%
61-75
1
13%
7
33%
76-90

Пропущено

22
9
6 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
1
11%
16-30
4
18%
2
22%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
5
23%
2
22%
61-75
6
27%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Утрехт - Валвейк 3:2 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 Утрехт - Аякс 4:3 Волендам - Утрехт 1:0
Утрехт - Алмере Сити 0:2 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 Хераклес - Утрехт 1:3 Утрехт - Фейеноорд 1:5 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Утрехт - Херенвен 0:2 ПСВ - Утрехт 2:0 Утрехт - Эспаньол 3:0 Утрехт - Болонья 1:2 Утрехт - ОФИ 2:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Спарта Роттердам - Утрехт 0:1 Утрехт - Спарта Роттердам 1:2 Утрехт - Эммен 3:2 Аякс - Утрехт 3:1 Утрехт - Валвейк 2:0
Твенте
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Твенте - Фейеноорд 2:1 Хераклес - Твенте 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3
Твенте - Херенвен 1:0 Твенте - Витесс 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Твенте - Аякс 3:1 Волендам - Твенте 0:2 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 Рига - Твенте 0:3 Алмере Сити - Твенте 1:4 Твенте - Рига 2:0 Хаммарбю - Твенте 1:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Шальке 04 - Твенте 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Твенте - Спарта Роттердам 1:0

Результаты матчей

Утрехт
Твенте

Точный счет

0:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
3:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 83%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Утрехт
Твенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
2
1
4
2.5
2
3
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
4
2
1
5
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
0.5
Больше Меньше
10
1
2
9
1.5
7
4
2
9
2.5
4
7
1
10
3.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 11 0 0 41 - 5 33
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 10 8 2 0 28 - 9 26
3.
Фейеноорд
 Заявка 11 8 2 1 38 - 9 26
4.
Твенте
 Заявка 11 8 2 1 22 - 8 26
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 11 5 3 3 22 - 16 18
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
7.
Эксельсиор
 Заявка 11 3 5 3 18 - 19 14
8.
НЕК Неймеген
 1:0 Заявка 10 3 3 4 19 - 18 12
9.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
10.
Хераклес
 Заявка 11 3 3 5 14 - 28 12
11.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 11 2 5 4 8 - 17 11
12.
Херенвен
 Заявка 10 3 1 6 13 - 21 10
13.
Валвейк
 Заявка 10 3 0 7 12 - 25 9
14.
Алмере Сити
 Заявка 10 2 3 5 8 - 19 9
15.
Аякс
 Заявка 9 2 2 5 21 - 28 8
16.
Утрехт
 Заявка 11 2 2 7 9 - 21 8
17.
Витесс
 Заявка 11 2 2 7 8 - 21 8
18.
Волендам
 0:1 Заявка 11 2 1 8 11 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 20 - 4 18
2.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 5 1 0 19 - 4 16
3.
Твенте
 Заявка 5 5 0 0 10 - 3 15
4.
Фейеноорд
 Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 17 - 6 13
6.
НЕК Неймеген
 1:0 Заявка 6 3 1 2 12 - 8 10
7.
Хераклес
 Заявка 6 3 1 2 10 - 14 10
8.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
10.
Херенвен
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
11.
Волендам
 0:1 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
12.
Эксельсиор
 Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
13.
Аякс
 Заявка 4 2 0 2 7 - 10 6
14.
Валвейк
 Заявка 5 2 0 3 9 - 16 6
15.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 6 1 2 3 3 - 8 5
16.
Алмере Сити
 Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
17.
Утрехт
 Заявка 5 1 1 3 6 - 13 4
18.
Витесс
 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 21 - 1 15
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
3.
Фейеноорд
 Заявка 6 4 1 1 19 - 6 13
4.
Твенте
 Заявка 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
6.
Эксельсиор
 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
8.
Витесс
 Заявка 6 2 0 4 6 - 13 6
9.
Алмере Сити
 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
10.
Утрехт
 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
11.
Валвейк
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
12.
Херенвен
 Заявка 5 1 0 4 5 - 13 3
13.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 6 0 3 3 3 - 12 3
14.
НЕК Неймеген
 1:0 Заявка 4 0 2 2 7 - 10 2
15.
Аякс
 Заявка 5 0 2 3 14 - 18 2
16.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
17.
Хераклес
 Заявка 5 0 2 3 4 - 14 2
18.
Волендам
 0:1 Заявка 6 0 0 6 4 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 15 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 9 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 7 (2)
Твенте Стейн Сем 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Твенте Садилек Михал 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Валвейк Мейерс Арон 4
Хераклес Брюнс Томас 4
Эксельсиор Загре Артур 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Утрехт: 46%, Твенте: 54%.
  • 97'
    Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 97'
    Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
  • 97'
    Модибо Саньян нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 97'
    Утрехт пытается что-то создать.
  • 96'
    Меес Хилгерс из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Твенте начинает контратаку
  • 96'
    Фламинго Райан пробует нанести удар издали, но Ларс Уннерсталль держит все под контролем
  • 95'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 95'
    Контроль мяча: Утрехт: 46%, Твенте: 54%.
  • 95'
    VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Твенте.
  • 94'
    Тактическая замена. Азаркан Маруан уходит с поля и его заменяет Лабьяд Закария
  • 93'
    Меес Хилгерс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
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