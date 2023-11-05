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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Камфуис Йочем
НЕК Неймеген
1:0
Первый тайм: 34'
Волендам
0'
1:0
6' Гол
Огава Коки
8' Желтая карточка
Тавшан Элаис
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Огава Коки

Ход матча

6'
Огава Коки
(Тавшан Элаис)
1:0
8'
Тавшан Элаис
 
21'
Огава Коки
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
НЕК Неймеген
Ничья
Волендам
1.48
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7.00
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Все Коэффициенты
1
Силлессен
Яспер
28
Ван
Рой
Барт
4
Росс
Матиас
17
Нюйтинк
Брэм
24
Вердонк
Калвин
6
Худемакерс
Меес
71
Пропер
Дирк
7
Тавшан
Элаис
8
Маттссон
Магнус
14
Ларсен
Ларс
Олден
18
Огава
Коки
1
Мио
Бакхаус
2
Буур
Оскар
6
Бенамар
Бенаисса
28
Флинт
Джош
5
Кокс
Джордж
4
Мирани
Деймон
17
Твигт
Калвин
11
Улд-Ших
Биляль
36
Milan
de
Haan
38
Джонсон
Дариус
21
Мюрен
Роберт
НЕК Неймеген
4-2-3-1
Волендам
4-2-3-1

История личных встреч

НЕК Неймеген
Волендам

12 матчей

100%
12 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

14 матчей

85.7%
7.1%
7.2%
12 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

Э
3:0
Э
1:4
ПД
1:0
ПД
1:3
ПД
3:1
ПД
2:3
ПД
5:1
ПД
3:0
ПД
0:2
ПД
7:0
ПД
0:2
К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
6:1

Голы

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

3.71
2.29

Среднее время на гол

24
39

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.14
0.29

Среднее время на гол

78
315

Всего голов

34
18

Голов в среднем за матч

2.43
1.29

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

37
70

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маттссон Магнус 7 0.7
Дост Бас 4 (1) 0.4
Огава Коки 3 0.3
Пропер Дирк 2 0.2
Гонсалес Роберто 1 0.1
Хансен Сонтье 1 0.1
Бас Юри 1 0.1
Ван Рой Барт 0 0
Шоне Лассе 0 0
Тавшан Элаис 0 0
Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюрен Роберт 4 0.36
Бенамар Бенаисса 3 0.27
Куол Гаранг 1 0.09
Ван Мигем Дарил 1 0.09
Milan de Haan 1 0.09
Твигт Калвин 1 (1) 0.09
Улд-Ших Биляль 0 0
Мирани Деймон 0 0
Джонсон Дариус 0 0
Флинт Джош 0 0
Зеефейк Ликвинсио 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Рой Барт 2 1
Вердонк Калвин 2 0
Ван Вермескеркен Саи 2 0
Бас Юри 2 0
Нюйтинк Брэм 1 0
Гонсалес Роберто 1 0
Маркеш Педру 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Росс Матиас 1 0
Тавшан Элаис 1 0
Перейра Брайанн 1 0
Неттен Люк 1 0
Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Улд-Ших Биляль 3 0
Бенамар Бенаисса 1 1
Твигт Калвин 2 0
Пайн Дерон 2 0
Мюрен Роберт 0 1
Мёркин Дерри 1 0
Мбуямба Ксавьер 1 0
Плат Брайан 1 0
Зеефейк Ликвинсио 1 0
Дуири Ашраф 1 0
Куол Гаранг 1 0
Мио Бакхаус 1 0
Хуве Квинси 1 0

Результаты матчей

НЕК Неймеген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Волендам
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
4
НЕК Неймеген
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Волендам
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

2
6
НЕК Неймеген
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Волендам
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

11
4
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
1
25%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
25%
61-75
2
18%
2
50%
76-90

Пропущено

8
14
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
25%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
1
13%
3
21%
46-60
1
13%
1
7%
61-75
3
38%
5
36%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
1
13%
3
43%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Забито

14
11
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
5
36%
1
9%
31-45
3
21%
3
27%
46-60
1
7%
3
27%
61-75
2
14%
3
27%
76-90

Пропущено

16
21
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
3
19%
2
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
19%
5
24%
31-45
2
13%
6
29%
46-60
3
19%
1
5%
61-75
5
31%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
НЕК Неймеген - Рода 5:3 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3
НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 НЕК Неймеген - Аль-Таавун Бурайда 3:1 НЕК Неймеген - Олтринхэм 4:0 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Гронинген - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:4
Волендам
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Аякс - Волендам 2:0 Волендам - Эксельсиор 3:1 Валвейк - Волендам 2:1 Волендам - Утрехт 1:0
ПСВ - Волендам 3:1 Волендам - Хераклес 2:2 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Волендам - Твенте 0:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 Волендам - Витесс 1:2 Хераклес - Волендам 1:3 Волендам - Аланьяспор 1:1 Волендам - Ламия 2:0 Кортрейк - Волендам 2:1 Волендам - Гент 1:2 СВЗВ Вирден - Волендам 1:6 Волендам - Эксельсиор 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0 Волендам - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Волендам 4:1

Результаты матчей

НЕК Неймеген
Волендам

Точный счет

3:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
3:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
3:0
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
3:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

НЕК Неймеген
Волендам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3
3
2
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
2
3
6
1.5
2
8
3
6
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 11 0 0 41 - 5 33
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 10 8 2 0 28 - 9 26
3.
Фейеноорд
 Заявка 11 8 2 1 38 - 9 26
4.
Твенте
 Заявка 11 8 2 1 22 - 8 26
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 11 5 3 3 22 - 16 18
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
7.
Эксельсиор
 Заявка 11 3 5 3 18 - 19 14
8.
НЕК Неймеген
 1:0 Заявка 10 3 3 4 19 - 18 12
9.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
10.
Хераклес
 Заявка 11 3 3 5 14 - 28 12
11.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 11 2 5 4 8 - 17 11
12.
Херенвен
 Заявка 10 3 1 6 13 - 21 10
13.
Валвейк
 Заявка 10 3 0 7 12 - 25 9
14.
Алмере Сити
 Заявка 10 2 3 5 8 - 19 9
15.
Аякс
 Заявка 9 2 2 5 21 - 28 8
16.
Утрехт
 Заявка 11 2 2 7 9 - 21 8
17.
Витесс
 Заявка 11 2 2 7 8 - 21 8
18.
Волендам
 0:1 Заявка 11 2 1 8 11 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 20 - 4 18
2.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 5 1 0 19 - 4 16
3.
Твенте
 Заявка 5 5 0 0 10 - 3 15
4.
Фейеноорд
 Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 17 - 6 13
6.
НЕК Неймеген
 1:0 Заявка 6 3 1 2 12 - 8 10
7.
Хераклес
 Заявка 6 3 1 2 10 - 14 10
8.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
10.
Херенвен
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
11.
Волендам
 0:1 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
12.
Эксельсиор
 Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
13.
Аякс
 Заявка 4 2 0 2 7 - 10 6
14.
Валвейк
 Заявка 5 2 0 3 9 - 16 6
15.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 6 1 2 3 3 - 8 5
16.
Алмере Сити
 Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
17.
Утрехт
 Заявка 5 1 1 3 6 - 13 4
18.
Витесс
 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 21 - 1 15
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
3.
Фейеноорд
 Заявка 6 4 1 1 19 - 6 13
4.
Твенте
 Заявка 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
6.
Эксельсиор
 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
8.
Витесс
 Заявка 6 2 0 4 6 - 13 6
9.
Алмере Сити
 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
10.
Утрехт
 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
11.
Валвейк
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
12.
Херенвен
 Заявка 5 1 0 4 5 - 13 3
13.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 6 0 3 3 3 - 12 3
14.
НЕК Неймеген
 1:0 Заявка 4 0 2 2 7 - 10 2
15.
Аякс
 Заявка 5 0 2 3 14 - 18 2
16.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
17.
Хераклес
 Заявка 5 0 2 3 4 - 14 2
18.
Волендам
 0:1 Заявка 6 0 0 6 4 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 15 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 9 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 7 (2)
Твенте Стейн Сем 6 (1)
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Топ нарушителей
Твенте Садилек Михал 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Валвейк Мейерс Арон 4
Хераклес Брюнс Томас 4
Эксельсиор Загре Артур 4
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    Лучшие коэффициенты
    НЕК Неймеген
    Ничья
    Волендам
    1.48
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    7.00
    Реклама, betcity.ru
    5.60
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