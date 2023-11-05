Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Josh Flint выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Г О О О О О Л - Маттссон Магнус из команды НЕК Неймеген забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Mio Backhaus прыгнул не в ту сторону.

90' Мио Бакхаус получил желтую карточку от судьи

90' Мирани Деймон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Удар от ворот произведет Волендам

88' Игрок из команды НЕК Неймеген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

87' Твигт Калвин получил желтую карточку от судьи

86' Шоне Лассе получил желтую карточку от судьи

85' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

85' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

84' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

84' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Удар от ворот произведет Волендам

81' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Матч возобновлен

80' Ох, нехорошо это выглядит. Кокс Джордж получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Кокс Джордж на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Матч возобновлен

79' Ох, нехорошо это выглядит. Дуири Ашраф получил травму и медбригада забирает его с поля.

79' Дуири Ашраф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Г О О О О Л - Milan de Haan забивает с правой ноги!

77' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

76' Эль-Кадири Ибрахим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Josh Flint успешно блокирует удар.

74' Игрок из команды НЕК Неймеген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

73' Шоне Лассе навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Бас Юри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Дуири Ашраф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Улд-Ших Биляль пробует нанести удар издали, но Яспер Силлессен держит все под контролем

70' Удар от ворот произведет Волендам

69' Шоне Лассе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Игрок из команды Волендам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

66' Игра в одни ворота сейчас. Волендам доминирует и владеет мячом

66' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

64' Мюрен Роберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Росс Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Milan de Haan пробует нанести удар издали, но Яспер Силлессен держит все под контролем

61' Улд-Ших Биляль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Улд-Ших Биляль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Джонсон Дариус нанес удар головой, но Яспер Силлессен спокойно отбил мяч.

58' Ларсен Ларс Олден навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет Волендам

55' Джонсон Дариус из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Матч возобновлен

51' Силлессен Яспер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Твигт Калвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Оооо... вот это был удар! Ларсен Ларс Олден должен был забить с этой позиции.

47' Ларсен Ларс Олден пробует нанести удар издали, но Mio Backhaus ловит мяч

46' Вердонк Калвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.