Тур: 11. Стадион: Гоффертштадион. Главный судья: Камфуис Йочем
3:3
Конец матча
0'
1:0
6' ГолОгава Коки
8' Желтая карточкаТавшан Элаис
21' Undefined phrase: football_event_Огава Коки
1:1
34' ГолМюрен Роберт
38' Вторая желтая карточкаТавшан Элаис
41' Желтая карточкаМаттссон Магнус
1:2
78' ГолMilan de Haan
86' Желтая карточкаШоне Лассе
87' Желтая карточкаТвигт Калвин
90' Желтая карточкаМио Бакхаус
2:2
90' ПенальтиМаттссон Магнус
2:3
90' ГолТвигт Калвин
3:3
90' ГолОгава Коки
90'+9
Ход матча
6'
1:0
8'
21'
34'
1:1
38'
41'
78'
1:2
86'
87'
90'
90'
2:2
90'
2:3
90'
3:3
Статистика матча
-
3 Голы 3
-
3 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 7
-
8 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
313 Количество передач 501
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Ван
Рой
Барт
17
Нюйтинк
Брэм
71
Пропер
Дирк
18
Огава
Коки
28
Флинт
Джош
17
Твигт
Калвин
21
Мюрен
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Огава КокиНападающий
- Запасные игроки
-
22 Руфс РобинВратарь
-
31 Янсе РейкВратарь
-
5 Бас ЮриЗащитник
- Защитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
-
23 Сано КадаиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Флинт ДжошЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Твигт КалвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мюрен РобертНападающий
- Запасные игроки
-
22 Лауэрс БарриВратарь
- Вратарь
-
26 Пайн ДеронЗащитник
-
24 Дуири АшрафПолузащитник
-
14 Куол ГарангПолузащитник
-
27 Хуве КвинсиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Rob Tol
-
-
-
Главный тренер: Matthias Kohler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
НЕК Неймеген
Волендам
12 матчей
100%
12 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
14 матчей
85.7%
7.1%
7.2%
12 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
26
16
Голов в среднем за матч
3.71
2.29
Среднее время на гол
24
39
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
1.14
0.29
Среднее время на гол
78
315
Всего голов
34
18
Голов в среднем за матч
2.43
1.29
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
37
70
Бомбардиры внутри турнира
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маттссон Магнус
|8 (1)
|0.8
|Дост Бас
|4 (1)
|0.4
|Огава Коки
|4
|0.4
|Пропер Дирк
|2
|0.2
|Гонсалес Роберто
|1
|0.1
|Хансен Сонтье
|1
|0.1
|Бас Юри
|1
|0.1
|Шоне Лассе
|0
|0
|Ван Рой Барт
|0
|0
|Тавшан Элаис
|0
|0
Волендам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюрен Роберт
|5
|0.45
|Бенамар Бенаисса
|3
|0.27
|Milan de Haan
|2
|0.18
|Твигт Калвин
|2 (1)
|0.18
|Куол Гаранг
|1
|0.09
|Ван Мигем Дарил
|1
|0.09
|Улд-Ших Биляль
|0
|0
|Мирани Деймон
|0
|0
|Джонсон Дариус
|0
|0
|Флинт Джош
|0
|0
|Зеефейк Ликвинсио
|0
|0
|Дуири Ашраф
|0
|0
Карточки
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Рой Барт
|2
|1
|Тавшан Элаис
|1
|1
|Вердонк Калвин
|2
|0
|Ван Вермескеркен Саи
|2
|0
|Бас Юри
|2
|0
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|Гонсалес Роберто
|1
|0
|Шоне Лассе
|1
|0
|Маркеш Педру
|1
|0
|Худемакерс Меес
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Росс Матиас
|1
|0
|Перейра Брайанн
|1
|0
|Неттен Люк
|1
|0
Волендам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Улд-Ших Биляль
|3
|0
|Твигт Калвин
|3
|0
|Бенамар Бенаисса
|1
|1
|Мио Бакхаус
|2
|0
|Пайн Дерон
|2
|0
|Мюрен Роберт
|0
|1
|Мёркин Дерри
|1
|0
|Мбуямба Ксавьер
|1
|0
|Плат Брайан
|1
|0
|Зеефейк Ликвинсио
|1
|0
|Дуири Ашраф
|1
|0
|Куол Гаранг
|1
|0
|Хуве Квинси
|1
|0
Результаты матчей
НЕК Неймеген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Волендам
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
7
НЕК Неймеген
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Волендам
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
2
6
НЕК Неймеген
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Волендам
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
10
13
Голы по времени матча
Забито
14
7
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
2
29%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
4
29%
4
57%
76-90
Пропущено
11
17
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
18%
3
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
3
18%
31-45
1
9%
3
18%
46-60
1
9%
1
6%
61-75
5
45%
7
41%
76-90
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
1
13%
3
43%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
29%
76-90
Забито
17
14
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
6%
1
7%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
5
29%
29%
2
14%
31-45
3
18%
3
21%
46-60
1
6%
3
21%
61-75
4
24%
5
36%
76-90
Пропущено
19
24
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
3
16%
3
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
21%
5
21%
31-45
2
11%
6
25%
46-60
3
16%
1
4%
61-75
7
37%
9
38%
76-90
Результаты последних матчей
НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
НЕК Неймеген - Рода 5:3 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3
НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 НЕК Неймеген - Аль-Таавун Бурайда 3:1 НЕК Неймеген - Олтринхэм 4:0 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Гронинген - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:4
Волендам
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Аякс - Волендам 2:0 Волендам - Эксельсиор 3:1 Валвейк - Волендам 2:1 Волендам - Утрехт 1:0
ПСВ - Волендам 3:1 Волендам - Хераклес 2:2 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Волендам - Твенте 0:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 Волендам - Витесс 1:2 Хераклес - Волендам 1:3 Волендам - Аланьяспор 1:1 Волендам - Ламия 2:0 Кортрейк - Волендам 2:1 Волендам - Гент 1:2 СВЗВ Вирден - Волендам 1:6 Волендам - Эксельсиор 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0 Волендам - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Волендам 4:1
Результаты матчей
НЕК Неймеген
Волендам
Точный счет
3:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
3:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
3:0
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
3:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
3
4 раза 40%
0
1 раз 10%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
НЕК Неймеген
Волендам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
23
42
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
92
46
38
46
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|41 - 5
|33
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|28 - 9
|26
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|38 - 9
|26
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|22 - 8
|26
|5.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 16
|18
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|8.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|18 - 19
|14
|9.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 28
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 21
|10
|11.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|21 - 21
|10
|12.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 19
|10
|13.
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|12 - 25
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 19
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|21 - 28
|8
|16.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 24
|8
|17.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 21
|8
|18.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|20 - 4
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 4
|16
|3.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|19 - 3
|13
|5.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|17 - 6
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 14
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 11
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|14.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 10
|6
|15.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 16
|6
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|21 - 1
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|19 - 6
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|10.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|11.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 10
|2
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|14 - 18
|2
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 14
|2
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 14
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|7 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|15 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|9 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|8 (2)
|Твенте
|Стейн Сем
|6 (1)
|Твенте
|Садилек Михал
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Валвейк
|Мейерс Арон
|4
|Хераклес
|Брюнс Томас
|4
|Эксельсиор
|Загре Артур
|4