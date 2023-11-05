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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Камфуис Йочем
НЕК Неймеген
3:3
Конец матча
Волендам
0'
1:0
6' Гол
Огава Коки
8' Желтая карточка
Тавшан Элаис
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Огава Коки
1:1
34' Гол
Мюрен Роберт
38' Вторая желтая карточка
Тавшан Элаис
41' Желтая карточка
Маттссон Магнус
1:2
78' Гол
Milan de Haan
86' Желтая карточка
Шоне Лассе
87' Желтая карточка
Твигт Калвин
90' Желтая карточка
Мио Бакхаус
2:2
90' Пенальти
Маттссон Магнус
2:3
90' Гол
Твигт Калвин
3:3
90' Гол
Огава Коки
90'+9

Ход матча

6'
Огава Коки
(Тавшан Элаис)
1:0
8'
Тавшан Элаис
 
21'
Огава Коки
 
34'
1:1
Мюрен Роберт
38'
Тавшан Элаис
 
41'
Маттссон Магнус
 
61'
Шоне Лассе
Худемакерс Меес
 
61'
Бас Юри
Ларсен Ларс Олден
 
67'
 
Эль-Кадири Ибрахим
Джонсон Дариус
67'
 
Дуири Ашраф
Буур Оскар
78'
1:2
Milan de Haan
(Дуири Ашраф)
83'
Гонсалес Роберто
Пропер Дирк
 
83'
Хансен Сонтье
Росс Матиас
 
83'
 
Zach Booth
Кокс Джордж
86'
Шоне Лассе
 
87'
 
Твигт Калвин
89'
 
Зеефейк Ликвинсио
Мюрен Роберт
90'
 
Мио Бакхаус
90'
Маттссон Магнус
2:2
90'
2:3
Твигт Калвин
90'
Огава Коки
(Шоне Лассе)
3:3

Статистика матча

  • 3 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 7
  • 8 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 313 Количество передач 501
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Силлессен
Яспер
28
Ван
Рой
Барт
4
Росс
Матиас
17
Нюйтинк
Брэм
24
Вердонк
Калвин
6
Худемакерс
Меес
71
Пропер
Дирк
7
Тавшан
Элаис
8
Маттссон
Магнус
14
Ларсен
Ларс
Олден
18
Огава
Коки
1
Мио
Бакхаус
2
Буур
Оскар
6
Бенамар
Бенаисса
28
Флинт
Джош
5
Кокс
Джордж
4
Мирани
Деймон
17
Твигт
Калвин
11
Улд-Ших
Биляль
36
Milan
de
Haan
38
Джонсон
Дариус
21
Мюрен
Роберт
НЕК Неймеген
4-2-3-1
Волендам
4-2-3-1

История личных встреч

НЕК Неймеген
Волендам

12 матчей

100%
12 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

14 матчей

85.7%
7.1%
7.2%
12 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

Э
3:0
Э
1:4
ПД
1:0
ПД
1:3
ПД
3:1
ПД
2:3
ПД
5:1
ПД
3:0
ПД
0:2
ПД
7:0
ПД
0:2
К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
6:1

Голы

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

3.71
2.29

Среднее время на гол

24
39

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.14
0.29

Среднее время на гол

78
315

Всего голов

34
18

Голов в среднем за матч

2.43
1.29

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

37
70

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маттссон Магнус 8 (1) 0.8
Дост Бас 4 (1) 0.4
Огава Коки 4 0.4
Пропер Дирк 2 0.2
Гонсалес Роберто 1 0.1
Хансен Сонтье 1 0.1
Бас Юри 1 0.1
Шоне Лассе 0 0
Ван Рой Барт 0 0
Тавшан Элаис 0 0
Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюрен Роберт 5 0.45
Бенамар Бенаисса 3 0.27
Milan de Haan 2 0.18
Твигт Калвин 2 (1) 0.18
Куол Гаранг 1 0.09
Ван Мигем Дарил 1 0.09
Улд-Ших Биляль 0 0
Мирани Деймон 0 0
Джонсон Дариус 0 0
Флинт Джош 0 0
Зеефейк Ликвинсио 0 0
Дуири Ашраф 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Рой Барт 2 1
Тавшан Элаис 1 1
Вердонк Калвин 2 0
Ван Вермескеркен Саи 2 0
Бас Юри 2 0
Нюйтинк Брэм 1 0
Гонсалес Роберто 1 0
Шоне Лассе 1 0
Маркеш Педру 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Росс Матиас 1 0
Перейра Брайанн 1 0
Неттен Люк 1 0
Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Улд-Ших Биляль 3 0
Твигт Калвин 3 0
Бенамар Бенаисса 1 1
Мио Бакхаус 2 0
Пайн Дерон 2 0
Мюрен Роберт 0 1
Мёркин Дерри 1 0
Мбуямба Ксавьер 1 0
Плат Брайан 1 0
Зеефейк Ликвинсио 1 0
Дуири Ашраф 1 0
Куол Гаранг 1 0
Хуве Квинси 1 0

Результаты матчей

НЕК Неймеген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Волендам
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
7
НЕК Неймеген
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Волендам
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

2
6
НЕК Неймеген
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Волендам
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

10
13

Голы по времени матча

Забито

14
7
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
2
29%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
4
29%
4
57%
76-90

Пропущено

11
17
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
18%
3
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
3
18%
31-45
1
9%
3
18%
46-60
1
9%
1
6%
61-75
5
45%
7
41%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
1
13%
3
43%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Забито

17
14
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
6%
1
7%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
5
29%
29%
2
14%
31-45
3
18%
3
21%
46-60
1
6%
3
21%
61-75
4
24%
5
36%
76-90

Пропущено

19
24
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
3
16%
3
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
21%
5
21%
31-45
2
11%
6
25%
46-60
3
16%
1
4%
61-75
7
37%
9
38%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
НЕК Неймеген - Рода 5:3 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3
НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 НЕК Неймеген - Аль-Таавун Бурайда 3:1 НЕК Неймеген - Олтринхэм 4:0 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Гронинген - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:4
Волендам
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Аякс - Волендам 2:0 Волендам - Эксельсиор 3:1 Валвейк - Волендам 2:1 Волендам - Утрехт 1:0
ПСВ - Волендам 3:1 Волендам - Хераклес 2:2 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Волендам - Твенте 0:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 Волендам - Витесс 1:2 Хераклес - Волендам 1:3 Волендам - Аланьяспор 1:1 Волендам - Ламия 2:0 Кортрейк - Волендам 2:1 Волендам - Гент 1:2 СВЗВ Вирден - Волендам 1:6 Волендам - Эксельсиор 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0 Волендам - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Волендам 4:1

Результаты матчей

НЕК Неймеген
Волендам

Точный счет

3:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
3:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
3:0
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
3:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
3
4 раза 40%
0
1 раз 10%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

НЕК Неймеген
Волендам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
3
4
2
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
2
4
6
1.5
3
8
4
6
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 11 0 0 41 - 5 33
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 10 8 2 0 28 - 9 26
3.
Фейеноорд
 Заявка 11 8 2 1 38 - 9 26
4.
Твенте
 Заявка 11 8 2 1 22 - 8 26
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 11 5 3 3 22 - 16 18
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 11 4 2 5 14 - 17 14
8.
Эксельсиор
 Заявка 11 3 5 3 18 - 19 14
9.
Хераклес
 Заявка 11 3 3 5 14 - 28 12
10.
Херенвен
 Заявка 10 3 1 6 13 - 21 10
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 2 4 4 21 - 21 10
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 11 2 4 5 8 - 19 10
13.
Валвейк
 Заявка 10 3 0 7 12 - 25 9
14.
Алмере Сити
 Заявка 10 2 3 5 8 - 19 9
15.
Аякс
 Заявка 9 2 2 5 21 - 28 8
16.
Волендам
 Заявка 11 2 2 7 14 - 24 8
17.
Утрехт
 Заявка 11 2 2 7 9 - 21 8
18.
Витесс
 Заявка 11 2 2 7 8 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 20 - 4 18
2.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 5 1 0 19 - 4 16
3.
Твенте
 Заявка 5 5 0 0 10 - 3 15
4.
Фейеноорд
 Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 17 - 6 13
6.
Хераклес
 Заявка 6 3 1 2 10 - 14 10
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 2 2 14 - 11 8
10.
Херенвен
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
11.
Волендам
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
13.
Эксельсиор
 Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
14.
Аякс
 Заявка 4 2 0 2 7 - 10 6
15.
Валвейк
 Заявка 5 2 0 3 9 - 16 6
16.
Алмере Сити
 Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
17.
Утрехт
 Заявка 5 1 1 3 6 - 13 4
18.
Витесс
 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 21 - 1 15
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
3.
Фейеноорд
 Заявка 6 4 1 1 19 - 6 13
4.
Твенте
 Заявка 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
7.
Эксельсиор
 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
8.
Витесс
 Заявка 6 2 0 4 6 - 13 6
9.
Алмере Сити
 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
10.
Утрехт
 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
11.
Валвейк
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
12.
Херенвен
 Заявка 5 1 0 4 5 - 13 3
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 0 2 2 7 - 10 2
14.
Аякс
 Заявка 5 0 2 3 14 - 18 2
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
16.
Хераклес
 Заявка 5 0 2 3 4 - 14 2
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 0 2 4 3 - 14 2
18.
Волендам
 Заявка 6 0 1 5 7 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 15 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 9 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 8 (2)
Твенте Стейн Сем 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Твенте Садилек Михал 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Валвейк Мейерс Арон 4
Хераклес Брюнс Томас 4
Эксельсиор Загре Артур 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 95'
      Бас Юри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 95'
      Дуири Ашраф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 94'
      Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе
    • 94'
      Хансен Сонтье из команды НЕК Неймеген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 93'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 93'
      НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 92'
      Судья сигнализирует, что Зеефейк Ликвинсио из команды Волендам поставил подножку. Пострадал Шоне Лассе
    • 92'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion De Goffert. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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