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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
ПЕК Зволле
0:0
Первый тайм: 35'
Фортуна Ситтард
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПЕК Зволле
Ничья
Фортуна Ситтард
2.33
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Все Коэффициенты
1
Схенделаар
Яспер
2
Ван
Полен
Брам
4
Керстен
Сэм
13
Лам
Томас
15
Ансельмо
Гарсия-Макналти
28
Бюрместер
Зико
30
Томас
Райан
11
Ван
Ден
Берг
Дэйв
7
Намли
Юнес
14
Веллиос
Апостолос
23
Рейндерс
Элиано
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
33
Сиовас
Димитрис
35
Дейкс
Митчелл
6
Дуарте
Дерой
10
Халилович
Ален
32
Розье
Лорейнц
17
Гриффит
Иман
9
Сирхейс
Кай
11
Лазетич
Марко
ПЕК Зволле
4-3-3
Фортуна Ситтард
4-3-3

История личных встреч

ПЕК Зволле
Фортуна Ситтард

12 матчей

100%
12 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
8.3%
12 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

21 матч

57.1%
14.3%
28.6%
12 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
47.6%
19.1%
7 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
12 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

Э
0:1
Э
0:1
Э
0:2
Э
2:2
Э
1:1
К
3:0
Э
3:1
Э
5:0
Э
3:0
ТМК
0:13
К
2:0
ПД
0:1
ПД
4:2
ПД
0:0
ПД
4:1
ВД(GD
3:0
ВД(GD
0:2
ВД(GD
2:1
ВД(GD
1:3
ВД(GD
2:3
ВД(GD
0:3

Голы

Всего голов

25
13

Голов в среднем за матч

2.5
1.3

Среднее время на гол

36
69

Всего голов

10
24

Голов в среднем за матч

0.91
2.18

Среднее время на гол

99
41

Всего голов

35
37

Голов в среднем за матч

1.67
1.76

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

54
51

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тай Леннарт 3 0.27
Веллиос Апостолос 3 0.27
Дрёйф Ферди 2 (2) 0.18
Намли Юнес 2 0.18
Ван Ден Берг Дэйв 1 0.09
Рейндерс Элиано 1 0.09
Веланас Одиссеус 0 0
Керстен Сэм 0 0
Бюрместер Зико 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халилович Ален 1 0.09
Нослин Тейяни 1 0.09
Озьякуп Огузхан 1 0.09
Дуарте Дерой 1 0.09
Розье Лорейнц 1 0.09
Бельхейр Мухамед 1 0.09
Сирхейс Кай 1 (1) 0.09
Пинту Иву 0 0
Кордоба Иньиго 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лам Томас 3 0
Ван Ден Берг Дэйв 3 0
Эль-Аззузи Ануар 1 1
Ван Полен Брам 2 0
Веллиос Апостолос 2 0
Дрёйф Ферди 2 0
Керстен Сэм 2 0
Ансельмо Гарсия-Макналти 2 0
Ван Хинтум Барт 1 0
Намли Юнес 1 0
Веланас Одиссеус 1 0
Рейндерс Элиано 1 0
Бюрместер Зико 1 0
Серрано Нико 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гут Родриго 4 0
Сиовас Димитрис 3 0
Дейкс Митчелл 3 0
Дуарте Дерой 3 0
Розье Лорейнц 3 0
Бельхейр Мухамед 1 1
Озьякуп Огузхан 2 0
Сирхейс Кай 2 0
Бёйс Данни 1 0
Пинту Иву 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
Пандур Ивор 1 0
Нослин Тейяни 1 0
Робберехт Милан 1 0

Результаты матчей

ПЕК Зволле
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Фортуна Ситтард
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
4
ПЕК Зволле
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Фортуна Ситтард
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

7
4
ПЕК Зволле
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Фортуна Ситтард
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

10
8

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
3
75%
76-90

Пропущено

7
11
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
1
14%
4
36%
76-90

Забито

10
4
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
3
30%
1
25%
76-90

Пропущено

8
6
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
5
63%
1
17%
76-90

Забито

14
8
4 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
1
13%
46-60
3
21%
2
25%
61-75
4
29%
4
50%
76-90

Пропущено

15
17
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 7
1
7%
1
6%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
1
7%
4
24%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
3
20%
1
6%
61-75
6
40%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

ПЕК Зволле
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Амстердамсхе - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2
Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:2 ПЕК Зволле - Гронинген 0:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 ПЕК Зволле - Эммен 1:2 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Вестерло 3:1 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 ВВ Беркум - ПЕК Зволле 1:3 Хелмонд Спорт - ПЕК Зволле 2:3 ПЕК Зволле - Рода 3:1
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Спарта Нейкерк - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3
АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 ВВВ-Венло - Фортуна Ситтард 2:3 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 0:0 Миллуолл - Фортуна Ситтард 1:2 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Фортуна Ситтард - Эйндховен 1:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 3:0

Результаты матчей

ПЕК Зволле
Фортуна Ситтард

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
6 раз 60%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

ПЕК Зволле
Фортуна Ситтард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
4
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
4
6
2
8
1.5
3
7
1
9
2.5
1
9
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 11 0 0 41 - 5 33
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 10 8 2 0 28 - 9 26
3.
Фейеноорд
 Заявка 11 8 2 1 38 - 9 26
4.
Твенте
 Заявка 11 8 2 1 22 - 8 26
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 11 5 3 3 22 - 16 18
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
7.
Эксельсиор
 Заявка 11 3 5 3 18 - 19 14
8.
НЕК Неймеген
 1:0 Заявка 10 3 3 4 19 - 18 12
9.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
10.
Хераклес
 Заявка 11 3 3 5 14 - 28 12
11.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 11 2 5 4 8 - 17 11
12.
Херенвен
 Заявка 10 3 1 6 13 - 21 10
13.
Валвейк
 Заявка 10 3 0 7 12 - 25 9
14.
Алмере Сити
 Заявка 10 2 3 5 8 - 19 9
15.
Аякс
 Заявка 9 2 2 5 21 - 28 8
16.
Утрехт
 Заявка 11 2 2 7 9 - 21 8
17.
Витесс
 Заявка 11 2 2 7 8 - 21 8
18.
Волендам
 0:1 Заявка 11 2 1 8 11 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 20 - 4 18
2.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 5 1 0 19 - 4 16
3.
Твенте
 Заявка 5 5 0 0 10 - 3 15
4.
Фейеноорд
 Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 17 - 6 13
6.
НЕК Неймеген
 1:0 Заявка 6 3 1 2 12 - 8 10
7.
Хераклес
 Заявка 6 3 1 2 10 - 14 10
8.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
10.
Херенвен
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
11.
Волендам
 0:1 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
12.
Эксельсиор
 Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
13.
Аякс
 Заявка 4 2 0 2 7 - 10 6
14.
Валвейк
 Заявка 5 2 0 3 9 - 16 6
15.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 6 1 2 3 3 - 8 5
16.
Алмере Сити
 Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
17.
Утрехт
 Заявка 5 1 1 3 6 - 13 4
18.
Витесс
 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 21 - 1 15
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
3.
Фейеноорд
 Заявка 6 4 1 1 19 - 6 13
4.
Твенте
 Заявка 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
6.
Эксельсиор
 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
8.
Витесс
 Заявка 6 2 0 4 6 - 13 6
9.
Алмере Сити
 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
10.
Утрехт
 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
11.
Валвейк
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
12.
Херенвен
 Заявка 5 1 0 4 5 - 13 3
13.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 6 0 3 3 3 - 12 3
14.
НЕК Неймеген
 1:0 Заявка 4 0 2 2 7 - 10 2
15.
Аякс
 Заявка 5 0 2 3 14 - 18 2
16.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
17.
Хераклес
 Заявка 5 0 2 3 4 - 14 2
18.
Волендам
 0:1 Заявка 6 0 0 6 4 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 15 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 9 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 7 (2)
Твенте Стейн Сем 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Твенте Садилек Михал 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Валвейк Мейерс Арон 4
Хераклес Брюнс Томас 4
Эксельсиор Загре Артур 4
Весь список
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