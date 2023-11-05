Тур: 11. Стадион: МАК3ПАРК. Зрители: 1400 Главный судья: Маккили Дэнни
2:0
Конец матча
0'
36' Желтая карточкаЛазетич Марко
1:0
42' ГолВан Ден Берг Дэйв
47' Желтая карточкаАнсельмо Гарсия-Макналти
69' Желтая карточкаНамли Юнес
2:0
90' ГолВеланас Одиссеус
90' Желтая карточкаВан Дер Хар Дамиан
90'+7
Ход матча
36'
42'
69'
90'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
514 Количество передач 382
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Лам
Томас
30
Томас
Райан
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
17
Гриффит
Иман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Лам ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Томас РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Серрано НикоПолузащитник
-
10 Дрёйф ФердиНападающий
-
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
31 Пандур ИворВратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Гриффит ИманНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Хендрикс ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
61 Вита РемиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
ПЕК Зволле
Фортуна Ситтард
12 матчей
100%
12 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
8.3%
12 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
21 матч
57.1%
14.3%
28.6%
12 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
47.6%
19.1%
7 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
12 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
13
Голов в среднем за матч
2.5
1.3
Среднее время на гол
36
69
Всего голов
10
24
Голов в среднем за матч
0.91
2.18
Среднее время на гол
99
41
Всего голов
35
37
Голов в среднем за матч
1.67
1.76
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
54
51
Бомбардиры внутри турнира
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тай Леннарт
|3
|0.27
|Веллиос Апостолос
|3
|0.27
|Дрёйф Ферди
|2 (2)
|0.18
|Ван Ден Берг Дэйв
|2
|0.18
|Намли Юнес
|2
|0.18
|Веланас Одиссеус
|1
|0.09
|Рейндерс Элиано
|1
|0.09
|Бюрместер Зико
|0
|0
|Керстен Сэм
|0
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халилович Ален
|1
|0.09
|Нослин Тейяни
|1
|0.09
|Озьякуп Огузхан
|1
|0.09
|Дуарте Дерой
|1
|0.09
|Розье Лорейнц
|1
|0.09
|Бельхейр Мухамед
|1
|0.09
|Сирхейс Кай
|1 (1)
|0.09
|Пинту Иву
|0
|0
|Кордоба Иньиго
|0
|0
Карточки
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лам Томас
|3
|0
|Ван Ден Берг Дэйв
|3
|0
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|3
|0
|Эль-Аззузи Ануар
|1
|1
|Ван Полен Брам
|2
|0
|Веллиос Апостолос
|2
|0
|Намли Юнес
|2
|0
|Дрёйф Ферди
|2
|0
|Керстен Сэм
|2
|0
|Ван Хинтум Барт
|1
|0
|Веланас Одиссеус
|1
|0
|Рейндерс Элиано
|1
|0
|Бюрместер Зико
|1
|0
|Серрано Нико
|1
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гут Родриго
|4
|0
|Сиовас Димитрис
|3
|0
|Дейкс Митчелл
|3
|0
|Дуарте Дерой
|3
|0
|Розье Лорейнц
|3
|0
|Бельхейр Мухамед
|1
|1
|Озьякуп Огузхан
|2
|0
|Сирхейс Кай
|2
|0
|Бёйс Данни
|1
|0
|Пинту Иву
|1
|0
|Оратмангун Рагнар
|1
|0
|Пандур Ивор
|1
|0
|Лазетич Марко
|1
|0
|Нослин Тейяни
|1
|0
|Робберехт Милан
|1
|0
Результаты матчей
ПЕК Зволле
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Фортуна Ситтард
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
4
ПЕК Зволле
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Фортуна Ситтард
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
7
4
ПЕК Зволле
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Фортуна Ситтард
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
10
8
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
3
75%
76-90
Пропущено
7
11
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
1
14%
4
36%
76-90
Забито
10
4
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
3
30%
1
25%
76-90
Пропущено
8
6
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
5
63%
1
17%
76-90
Забито
14
8
4 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
1
13%
46-60
3
21%
2
25%
61-75
4
29%
4
50%
76-90
Пропущено
15
17
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 7
1
7%
1
6%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
1
7%
4
24%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
3
20%
1
6%
61-75
6
40%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
ПЕК Зволле
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Амстердамсхе - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2
Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:2 ПЕК Зволле - Гронинген 0:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 ПЕК Зволле - Эммен 1:2 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Вестерло 3:1 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 ВВ Беркум - ПЕК Зволле 1:3 Хелмонд Спорт - ПЕК Зволле 2:3 ПЕК Зволле - Рода 3:1
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Спарта Нейкерк - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3
АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 ВВВ-Венло - Фортуна Ситтард 2:3 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 0:0 Миллуолл - Фортуна Ситтард 1:2 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Фортуна Ситтард - Эйндховен 1:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 3:0
Результаты матчей
ПЕК Зволле
Фортуна Ситтард
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
6 раз 60%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
ПЕК Зволле
Фортуна Ситтард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
46
28
37
19
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|41 - 5
|33
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|28 - 9
|26
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|38 - 9
|26
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|22 - 8
|26
|5.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 16
|18
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|8.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|18 - 19
|14
|9.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 28
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 21
|10
|11.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|21 - 21
|10
|12.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 19
|10
|13.
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|12 - 25
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 19
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|21 - 28
|8
|16.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 24
|8
|17.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 21
|8
|18.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|20 - 4
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 4
|16
|3.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|19 - 3
|13
|5.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|17 - 6
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 14
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 11
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|14.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 10
|6
|15.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 16
|6
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|21 - 1
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|19 - 6
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|10.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|11.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 10
|2
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|14 - 18
|2
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 14
|2
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 14
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|7 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|15 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|9 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|8 (2)
|Твенте
|Стейн Сем
|6 (1)
|Твенте
|Садилек Михал
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Валвейк
|Мейерс Арон
|4
|Хераклес
|Брюнс Томас
|4
|Эксельсиор
|Загре Артур
|4