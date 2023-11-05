Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

87' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Хорошую попытку сделал Ферати Арианит . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

82' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Матч возобновлен

81' Ох, нехорошо это выглядит. Сиовас Димитрис получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Серрано Нико пробует нанести удар издали, но Ивор Пандур держит все под контролем

77' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

77' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

73' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Дэйви ван ден Берг из команды ПЕК Зволле наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

71' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Намли Юнес - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

68' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Хорошую попытку сделал Веллиос Апостолос . Удар в створ, но вратарь начеку

66' Матч возобновлен

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Тактическая замена. Iman Griffith уходит с поля и его заменяет Оратмангун Рагнар

62' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

61' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

60' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Пинту Иву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Матч возобновлен

52' Ох, нехорошо это выглядит. Ансельмо Гарсия-Макналти получил травму и медбригада забирает его с поля.

50' Ансельмо Гарсия-Макналти на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Розье Лорейнц нанес удар головой, но Яспер Шенделаар спокойно отбил мяч.

47' Ансельмо Гарсия-Макналти совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

46' Идет дождь, трудные условия для игроков.