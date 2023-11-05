Charles-Andreas Brym выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Charles-Andreas Brym выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Charles-Andreas Brym пробует нанести удар издали, но Nordin Bakker держит все под контролем

Первый тайм

47' Joey Jacobs из команды Алмере Сити перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Негли Камиель навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Негли Камиель пробует нанести удар издали, но Nordin Bakker держит все под контролем

46' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Матч возобновится спорным мячом

43' Ван ла Парра Райив на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Ройо Манел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Робине Тома не смог попасть в створ ударом издали

38' Негли Камиель навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Леуритсен Тобиас нанес удар головой, но Nordin Bakker спокойно отбил мяч.

35' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Джевенсио ван дер Куст оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Пеер Копмейнерс ослабляет давление, выбив мяч.

29' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Joey Jacobs ослабляет давление, выбив мяч.

25' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Ван Брюген Дамиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

24' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Велтхёйс Тейс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Робине Тома выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Негли Камиель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

18' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Пеер Копмейнерс ослабляет давление, выбив мяч.

16' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Пеер Копмейнерс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Команда Алмере Сити забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

12' Г О О О О О Л - Робине Тома из команды Алмере Сити легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

11' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Китолано Джошуа пробует нанести удар издали, но Nordin Bakker держит все под контролем

10' Ван Брюген Дамиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Идет дождь, трудные условия для игроков.

6' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.