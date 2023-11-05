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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Линдхут Аллард
Спарта Роттердам
0:1
Второй тайм: 68'
Алмере Сити
0'
0:1
12' Гол
Робине Тома

Ход матча

12'
0:1
Робине Тома
46'
Брим Шарль-Андреас
Клемент Пелле
 
61'
 
Катлайн Йоанн
Ван ла Парра Райив

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 1 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 234 Количество передач 193
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
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Спарта Роттердам
Ничья
Алмере Сити
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Все Коэффициенты
1
Олай
Ник
2
Бакари
Саид
3
Вриндс
Барт
4
Велтхёйс
Тейс
5
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
8
Китолано
Джошуа
6
Де
Гузман
Джонатан
7
Негли
Камиель
10
Версейрен
Арно
11
Клемент
Пелле
9
Леуритсен
Тобиас
1
Баккер
Нордин
5
Мбе
Со
Лоик
4
Ван
Брюген
Дамиан
3
Якобс
Йоей
39
Ван
Де
Камп
Йокем
Ритмистер
23
Ройо
Манел
15
Копмейнерс
Пер
9
Робине
Тома
28
Ресинк
Стейе
27
Ван
ла
Парра
Райив
17
Хансен
Корнелиус
Спарта Роттердам
4-2-3-1
Алмере Сити
5-3-2

История личных встреч

Спарта Роттердам
Алмере Сити

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПД
1:3
ПД
6:1
ПД
1:0
ПД
3:2
ПД
3:2
ПД
3:0
ПД
0:1
ПД
2:4
ПД
0:3
ПД
4:3
ПД
1:1

Голы

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

3.2
2.17

Среднее время на гол

28
41

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.33
1.4

Среднее время на гол

67
64

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

2.18
1.82

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

41
49

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леуритсен Тобиас 3 (1) 0.27
Версейрен Арно 2 0.18
Саито Коки 2 0.18
Брим Шарль-Андреас 2 0.18
Де Гузман Джонатан 1 0.09
Китолано Джошуа 1 (1) 0.09
Ван Крой Вито 0 0
Ван дер Кюст Джевенсио 0 0
Алмере Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Робине Тома 4 0.36
Ван ла Парра Райив 1 0.09
Пост Данни 1 0.09
Якобс Йоей 1 0.09
Китала Янн 1 0.09
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 1 0.09
Флоранюс Шерел 0 0
Мбе Со Лоик 0 0
Дёйвестейн Лансе 0 0
Копмейнерс Пер 0 0
Акуджоби Хамди 0 0
Хансен Корнелиус 0 0
Эсаяс Марселенсио 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Версейрен Арно 2 1
Бакари Саид 3 0
Де Гузман Джонатан 2 0
Вриндс Барт 1 0
Ван Крой Вито 1 0
Вормердам Дьянго 1 0
Леуритсен Тобиас 1 0
Клемент Пелле 1 0
Китолано Джошуа 1 0
Ван дер Кюст Джевенсио 1 0
Брим Шарль-Андреас 1 0
Негли Камиель 1 0
Ван Мюллем Джереми 1 0
Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Брюген Дамиан 2 1
Копмейнерс Пер 3 0
Флоранюс Шерел 2 0
Мбе Со Лоик 2 0
Ресинк Стейе 2 0
Робине Тома 1 0
Ройо Манел 1 0
Якобс Йоей 1 0
Барбе Тео 1 0
Дёйвестейн Лансе 1 0
Акуджоби Хамди 1 0
Китала Янн 1 0
Хансен Корнелиус 1 0
Катлайн Йоанн 1 0
Эсаяс Марселенсио 1 0

Результаты матчей

Спарта Роттердам
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Алмере Сити
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
4
Спарта Роттердам
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Алмере Сити
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
10

Упущенные победы

4
1
Спарта Роттердам
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Алмере Сити
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
10

Упущенные победы

7
5

Голы по времени матча

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
50%
76-90

Пропущено

7
8
0 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
57%
1
13%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
14%
1
10%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
2
29%
4
40%
76-90

Забито

11
9
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
1
9%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
3
33%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
1
9%
4
44%
76-90

Пропущено

14
18
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
7%
3
17%
1-15
2
14%
3
17%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
3
21%
2
11%
46-60
2
14%
4
22%
61-75
6
43%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Козаккен Бойз - Спарта Роттердам 1:2 Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Валвейк 2:0 Спарта Роттердам - Конинклейке 4:1
Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:0 Ноордвейк - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - ПСВ 0:4 Спарта Роттердам - Рейнсбургс Бойз 2:1 Эксельсиор - Спарта Роттердам 2:1 Алмере Сити-2 - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Витесс 1:0 Спарта Роттердам - Схевенинген 1:2 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 2:0 Лиссе - Спарта Роттердам 4:7 Спарта Роттердам - Де Трефферс 0:1 Харденберг - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 Херенвен - Спарта Роттердам 1:3 Спарта Роттердам - АДО-20 0:1 Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2
Алмере Сити
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Росмален - Алмере Сити 1:8 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0
Утрехт - Алмере Сити 0:2 Алмере Сити - ПСВ 0:4 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Алмере Сити - Твенте 1:4 Остенде - Алмере Сити 2:2 Виктория Кельн - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Ферль 1:0 Алмере Сити - Лоне 3:0 Эммен - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Эммен 2:0 Алмере Сити - ВВВ-Венло 1:1 ВВВ-Венло - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Эйндховен 3:1

Результаты матчей

Спарта Роттердам
Алмере Сити

Точный счет

0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Спарта Роттердам
Алмере Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
1
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
4
6
1.5
1
9
1
9
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 11 0 0 41 - 5 33
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 10 8 2 0 28 - 9 26
3.
Фейеноорд
 Заявка 11 8 2 1 38 - 9 26
4.
Твенте
 Заявка 11 8 2 1 22 - 8 26
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 11 5 3 3 22 - 16 18
6.
Спарта Роттердам
 0:1 Заявка 11 4 3 4 12 - 14 15
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 11 4 2 5 14 - 17 14
8.
Эксельсиор
 Заявка 11 3 5 3 18 - 19 14
9.
Алмере Сити
 1:0 Заявка 11 3 3 5 9 - 19 12
10.
Хераклес
 Заявка 11 3 3 5 14 - 28 12
11.
Аякс
 2:1 Заявка 10 3 2 5 23 - 29 11
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 2 4 4 21 - 21 10
13.
Херенвен
 1:2 Заявка 11 3 1 7 14 - 23 10
14.
Фортуна Ситтард
 Заявка 11 2 4 5 8 - 19 10
15.
Валвейк
 Заявка 10 3 0 7 12 - 25 9
16.
Волендам
 Заявка 11 2 2 7 14 - 24 8
17.
Утрехт
 Заявка 11 2 2 7 9 - 21 8
18.
Витесс
 Заявка 11 2 2 7 8 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 20 - 4 18
2.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 5 1 0 19 - 4 16
3.
Твенте
 Заявка 5 5 0 0 10 - 3 15
4.
Фейеноорд
 Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 17 - 6 13
6.
Хераклес
 Заявка 6 3 1 2 10 - 14 10
7.
Аякс
 2:1 Заявка 5 3 0 2 9 - 11 9
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 2 2 14 - 11 8
10.
Спарта Роттердам
 0:1 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
11.
Волендам
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
12.
Херенвен
 1:2 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
14.
Эксельсиор
 Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
15.
Валвейк
 Заявка 5 2 0 3 9 - 16 6
16.
Алмере Сити
 1:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
17.
Утрехт
 Заявка 5 1 1 3 6 - 13 4
18.
Витесс
 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 21 - 1 15
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
3.
Фейеноорд
 Заявка 6 4 1 1 19 - 6 13
4.
Твенте
 Заявка 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Алмере Сити
 1:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 9 8
6.
Спарта Роттердам
 0:1 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
8.
Эксельсиор
 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
9.
Витесс
 Заявка 6 2 0 4 6 - 13 6
10.
Утрехт
 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
11.
Валвейк
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
12.
Херенвен
 1:2 Заявка 6 1 0 5 6 - 15 3
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 0 2 2 7 - 10 2
14.
Аякс
 2:1 Заявка 5 0 2 3 14 - 18 2
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
16.
Хераклес
 Заявка 5 0 2 3 4 - 14 2
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 0 2 4 3 - 14 2
18.
Волендам
 Заявка 6 0 1 5 7 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 15 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 9 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 8 (2)
Аякс Бергвейн Стевен 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Твенте Садилек Михал 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Валвейк Мейерс Арон 4
Хераклес Брюнс Томас 4
Эксельсиор Загре Артур 4
Весь список
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