Тур: 11. Стадион: Спарта. Зрители: 10132 Главный судья: Линдхут Аллард
1:2
Конец матча
Ход матча
12'
0:1
76'
84'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 4
-
10 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
2 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
234 Количество передач 193
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Олай
Ник
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Мейссен РикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 МетиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Jeroen Rijsdijk
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ройо МанелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ресинк СтейеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Китала ЯннНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пастор Алекс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Спарта Роттердам
Алмере Сити
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
3.2
2.17
Среднее время на гол
28
41
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.33
1.4
Среднее время на гол
67
64
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
2.18
1.82
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
41
49
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леуритсен Тобиас
|3 (1)
|0.27
|Версейрен Арно
|2
|0.18
|Саито Коки
|2
|0.18
|Брим Шарль-Андреас
|2
|0.18
|Китолано Джошуа
|2 (1)
|0.18
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.09
|Вриндс Барт
|0
|0
|Ван Крой Вито
|0
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|0
|0
Алмере Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Робине Тома
|4
|0.36
|Ван ла Парра Райив
|1
|0.09
|Хансен Корнелиус
|1
|0.09
|Пост Данни
|1
|0.09
|Якобс Йоей
|1
|0.09
|Китала Янн
|1
|0.09
|Ван Де Камп Йокем Ритмистер
|1
|0.09
|Флоранюс Шерел
|0
|0
|Мбе Со Лоик
|0
|0
|Дёйвестейн Лансе
|0
|0
|Копмейнерс Пер
|0
|0
|Акуджоби Хамди
|0
|0
|Катлайн Йоанн
|0
|0
|Эсаяс Марселенсио
|0
|0
Карточки
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Версейрен Арно
|2
|1
|Бакари Саид
|3
|0
|Де Гузман Джонатан
|2
|0
|Вриндс Барт
|1
|0
|Ван Крой Вито
|1
|0
|Вормердам Дьянго
|1
|0
|Леуритсен Тобиас
|1
|0
|Клемент Пелле
|1
|0
|Китолано Джошуа
|1
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|1
|0
|Брим Шарль-Андреас
|1
|0
|Негли Камиель
|1
|0
|Ван Мюллем Джереми
|1
|0
Алмере Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Брюген Дамиан
|2
|1
|Копмейнерс Пер
|3
|0
|Флоранюс Шерел
|2
|0
|Мбе Со Лоик
|2
|0
|Ресинк Стейе
|2
|0
|Робине Тома
|1
|0
|Ройо Манел
|1
|0
|Якобс Йоей
|1
|0
|Барбе Тео
|1
|0
|Дёйвестейн Лансе
|1
|0
|Акуджоби Хамди
|1
|0
|Китала Янн
|1
|0
|Хансен Корнелиус
|1
|0
|Катлайн Йоанн
|1
|0
|Эсаяс Марселенсио
|1
|0
Результаты матчей
Спарта Роттердам
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Алмере Сити
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
4
Спарта Роттердам
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Алмере Сити
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
10
Упущенные победы
4
1
Спарта Роттердам
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Алмере Сити
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
11
Упущенные победы
8
5
Голы по времени матча
Забито
7
8
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
14%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
4
50%
76-90
Пропущено
9
9
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
11%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
5
56%
2
22%
76-90
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
14%
1
10%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
2
29%
4
40%
76-90
Забито
12
11
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
1
8%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
3
27%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
3
25%
1
9%
61-75
2
17%
5
45%
76-90
Пропущено
16
19
4 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
13%
3
16%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
3
19%
2
11%
46-60
2
13%
4
21%
61-75
7
44%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Роттердам
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Козаккен Бойз - Спарта Роттердам 1:2 Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Валвейк 2:0 Спарта Роттердам - Конинклейке 4:1
Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:0 Ноордвейк - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - ПСВ 0:4 Спарта Роттердам - Рейнсбургс Бойз 2:1 Эксельсиор - Спарта Роттердам 2:1 Алмере Сити-2 - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Витесс 1:0 Спарта Роттердам - Схевенинген 1:2 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 2:0 Лиссе - Спарта Роттердам 4:7 Спарта Роттердам - Де Трефферс 0:1 Харденберг - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 Херенвен - Спарта Роттердам 1:3 Спарта Роттердам - АДО-20 0:1 Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2
Алмере Сити
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Росмален - Алмере Сити 1:8 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0
Утрехт - Алмере Сити 0:2 Алмере Сити - ПСВ 0:4 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Алмере Сити - Твенте 1:4 Остенде - Алмере Сити 2:2 Виктория Кельн - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Ферль 1:0 Алмере Сити - Лоне 3:0 Эммен - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Эммен 2:0 Алмере Сити - ВВВ-Венло 1:1 ВВВ-Венло - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Эйндховен 3:1
Результаты матчей
Спарта Роттердам
Алмере Сити
Точный счет
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
2:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Спарта Роттердам
Алмере Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
32
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
23
24
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
83
47
29
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|41 - 5
|33
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|28 - 9
|26
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|38 - 9
|26
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|22 - 8
|26
|5.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 16
|18
|6.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 15
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|8.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|18 - 19
|14
|9.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 20
|12
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 28
|12
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|25 - 29
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|21 - 21
|10
|13.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 25
|10
|14.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 19
|10
|15.
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|12 - 25
|9
|16.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 24
|8
|17.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 21
|8
|18.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|20 - 4
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 4
|16
|3.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|19 - 3
|13
|5.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|17 - 6
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 14
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 11
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 11
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|14.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|15.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 16
|6
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|21 - 1
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|19 - 6
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|10.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|11.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|12.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 17
|3
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 10
|2
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|14 - 18
|2
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 14
|2
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 14
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|7 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|15 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|9 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|8 (2)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|7 (1)
|Твенте
|Садилек Михал
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Валвейк
|Мейерс Арон
|4
|Хераклес
|Брюнс Томас
|4
|Эксельсиор
|Загре Артур
|4