Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

86' Анелло Агустин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Г О О О О Л - Китолано Джошуа забивает с правой ноги!

81' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Хорошую попытку сделал Де Гузман Джонатан . Удар в створ, но вратарь начеку

80' Пеер Копмейнерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Джевенсио ван дер Куст выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Судья сигнализирует, что Joey Jacobs из команды Алмере Сити поставил подножку. Пострадал Charles-Andreas Brym

75' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Joey Jacobs успешно блокирует удар.

73' Charles-Andreas Brym нанес удар, но тот был заблокирован.

73' Де Гузман Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Леуритсен Тобиас нанес удар головой, но Nordin Bakker спокойно отбил мяч.

70' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Хансен Корнелиус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Joey Jacobs выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Хорошую попытку сделал Версейрен Арно . Удар в створ, но вратарь начеку

66' Charles-Andreas Brym выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Joey Jacobs успешно блокирует удар.

64' Негли Камиель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Joey Jacobs из команды Алмере Сити перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

60' Негли Камиель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Негли Камиель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Charles-Andreas Brym пробует нанести удар издали, но Nordin Bakker держит все под контролем

59' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Joey Jacobs из команды Алмере Сити перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

57' Хорошую попытку сделал Хансен Корнелиус . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Леуритсен Тобиас не смог попасть в створ ударом издали

54' Оооо... вот это был удар! Версейрен Арно должен был забить с этой позиции.

54' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Хорошую попытку сделал Хансен Корнелиус . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

51' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити подал угловой справа.

49' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Бакари Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Судья свистит. Ван ла Парра Райив атаковал сзади соперника. Это Charles-Andreas Brym заработал своей команде штрафной

47' Charles-Andreas Brym выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Тактическая замена. Клемент Пелле уходит с поля и его заменяет Charles-Andreas Brym