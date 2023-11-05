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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Victor Garcia
Валенсия
0:0
Первый тайм: 22'
Гранада
0'
12' Желтая карточка
Гумбау Херард

Ход матча

12'
 
Гумбау Херард

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 121
Валенсия 95% (115)
X 3.3% (4)
Гранада 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Валенсия
Ничья
Гранада
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Мамардашвили
Георгий
12
Корреа
Тьерри
5
Габриэль
Паулиста
3
Москера
Кристиан
14
Гайя
Хосе
18
Пепелу
8
Герра
Хавьер
23
Перес
Фран
19
Амалла
Селим
16
Ногуэроль
Диего
Лопес
9
Дуро
Уго
13
Феррейра
Андре
12
Санчес
Рикард
14
Микель
Игнаси
28
Торренте
Рауль
15
Нева
Карлос
23
Гумбау
Херард
24
Вильяр
Гонсало
21
Мелендо
Оскар
26
Сарагоса
Брайан
7
Бое
Лукас
11
Узуни
Мюрто
Валенсия
4-2-3-1
Гранада
4-3-3

История личных встреч

Валенсия
Гранада

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

140%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

21 матч

71.4%
19%
9.6%
15 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

38.1%
52.4%
9.5%
8 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЛ
3:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:2
КК
2:1
ЛЛ
2:0
П
1:3
П
1:1
П
1:2
КК
0:3
КК
4:0
П
1:0
П
4:0
П
1:1
П
2:1
П
0:1
П
1:0
П
1:2
П
0:1
П
1:0

Голы

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

2.1
1.64

Среднее время на гол

42
55

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1
0.4

Среднее время на гол

90
225

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

1.52
1.05

Тотал матчей

2.5
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
5
Больше 24%
Меньше 76%
16

Среднее время на гол

59
85

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 5 0.42
Герра Хавьер 3 0.25
Ногуэроль Диего Лопес 2 0.17
Перес Фран 1 0.08
Гайя Хосе 1 0.08
Дьякаби Муктар 1 0.08
Пепелу 1 (1) 0.08
Корреа Тьерри 0 0
Амалла Селим 0 0
Алмейда Андре IV 0 0
Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарагоса Брайан 5 (1) 0.42
Узуни Мюрто 4 (1) 0.33
Бое Лукас 3 0.25
Санчес Рикард 2 0.17
Рубио Мигель 1 0.08
Омородион Сэмюэль 1 0.08
Вильяр Гонсало 0 0
Пуэртас Антонио 0 0
Гумбау Херард 0 0
Кальехон Хосе 0 0
Микель Игнаси 0 0
Дьедиу Фамара 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьякаби Муктар 4 0
Амалла Селим 2 1
Гайя Хосе 2 0
Перес Фран 2 0
Озкаджар Дженк 2 0
Габриэль Паулиста 1 0
Дуро Уго 1 0
Корреа Тьерри 1 0
Мамардашвили Георгий 1 0
Москера Кристиан 1 0
Герра Хавьер 1 0
Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 5 0
Микель Игнаси 3 0
Сарагоса Брайан 3 0
Пако Лопес 3 0
Бое Лукас 1 1
Вильяр Гонсало 2 0
Мелендо Оскар 2 0
Руис Серхио 2 0
Санчес Рикард 2 0
Пуэртас Антонио 0 1
Альваро Фернандес 1 0
Феррейра Андре 1 0
Вальехо Хесус 1 0
Виктор Диас 1 0
Рубио Мигель 1 0
Узуни Мюрто 1 0
Нева Карлос 1 0
Торренте Рауль 1 0

Результаты матчей

Валенсия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Гранада
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
7
Валенсия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Гранада
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

7
6
Валенсия
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Гранада
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

8
13

Голы по времени матча

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
3
43%
61-75
1
14%
4
57%
76-90

Пропущено

3
14
2 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
6
43%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
33%
2
14%
76-90

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
25%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
3
38%
3
30%
61-75
1
13%
1
10%
76-90

Пропущено

9
14
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
2
22%
4
29%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
2
22%
4
29%
76-90

Забито

15
17
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
4
27%
2
12%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
4
27%
6
35%
61-75
2
13%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

12
28
5 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
1
8%
2
7%
1-15
1
8%
4
14%
16-30
3
25%
10
36%
31-45
2
17%
3
11%
46-60
2
17%
3
11%
61-75
3
25%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Логроньес - Валенсия 0:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Мальорка - Валенсия 1:1
Бетис - Валенсия 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Валенсия - Атлетико М 3:0 Алавес - Валенсия 1:0 Валенсия - Осасуна 1:2 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Валенсия 1:2 Валенсия - Астон Вилла 1:2 Валенсия - Алавес 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Спартак Трнава - Валенсия 0:1 Валенсия - Ноттингем Форест 1:0 Бетис - Валенсия 1:1 Валенсия - Эспаньол 2:2 Мальорка - Валенсия 1:0
Гранада
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ароза - Гранада 0:3 Гранада - Вильярреал 2:3 Осасуна - Гранада 2:0 Гранада - Барселона 2:2
Альмерия - Гранада 3:3 Гранада - Бетис 1:1 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Гранада - Жирона 2:4 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Гранада - Мальорка 3:2 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Гранада 3:1 Альмерия - Гранада 1:0 Гранада - Хетафе 2:1 Гранада - Сеута 2:0 Атлетико Санлукеньо - Гранада 0:1 Гранада - Эль-Эхидо 8:0 Гранада - Сан-Фернандо 3:1 Гранада - Леганес 2:0 Мирандес - Гранада 1:3

Результаты матчей

Валенсия
Гранада

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Валенсия
Гранада

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
4
2
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
2
3
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
3
5
6
1.5
6
5
1
10
2.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 12 10 1 1 29 - 15 31
2.
Реал Мадрид
 Заявка 11 9 1 1 23 - 8 28
3.
Барселона
 Заявка 12 8 3 1 24 - 12 27
4.
Атлетико М
 Заявка 11 8 1 2 26 - 11 25
5.
Бетис
 Заявка 12 5 5 2 16 - 15 20
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 5 4 3 20 - 15 19
7.
Атлетик Б
 Заявка 11 5 3 3 18 - 12 18
8.
Райо Вальекано
 Заявка 11 4 5 2 14 - 15 17
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 5 2 5 10 - 11 17
10.
Валенсия
 0:0 Заявка 12 4 4 4 14 - 13 16
11.
Осасуна
 Заявка 12 4 1 7 14 - 20 13
12.
Вильярреал
 Заявка 11 3 3 5 15 - 18 12
13.
Хетафе
 Заявка 11 2 6 3 13 - 16 12
14.
Алавес
 Заявка 12 3 3 6 10 - 16 12
15.
Севилья
 Заявка 11 2 5 4 17 - 16 11
16.
Кадис
 Заявка 11 2 4 5 10 - 16 10
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 6 5 12 - 18 9
18.
Сельта
 Заявка 12 1 4 7 11 - 20 7
19.
Гранада
 0:0 Заявка 12 1 4 7 17 - 28 7
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 3 9 14 - 32 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 5 5 0 0 13 - 6 15
2.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
3.
Жирона
 Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
4.
Бетис
 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
6.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
7.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 2 1 14 - 8 11
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
9.
Валенсия
 0:0 Заявка 6 3 1 2 7 - 3 10
10.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
11.
Хетафе
 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
12.
Кадис
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Севилья
 Заявка 6 2 2 2 11 - 8 8
14.
Райо Вальекано
 Заявка 5 1 3 1 7 - 12 6
15.
Гранада
 0:0 Заявка 6 1 2 3 10 - 14 5
16.
Мальорка
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
17.
Вильярреал
 Заявка 6 1 1 4 9 - 12 4
18.
Осасуна
 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
19.
Сельта
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Альмерия
 Заявка 6 0 2 4 9 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 6 5 1 0 14 - 7 16
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
3.
Барселона
 Заявка 6 3 3 0 11 - 8 12
4.
Райо Вальекано
 Заявка 6 3 2 1 7 - 3 11
5.
Атлетико М
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
6.
Осасуна
 Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
7.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6
10.
Валенсия
 0:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
11.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 7 - 13 6
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
Мальорка
 Заявка 7 1 2 4 9 - 14 5
14.
Сельта
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
15.
Севилья
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
16.
Хетафе
 Заявка 6 0 3 3 8 - 13 3
17.
Алавес
 Заявка 6 0 2 4 3 - 8 2
18.
Гранада
 0:0 Заявка 6 0 2 4 7 - 14 2
19.
Кадис
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20.
Альмерия
 Заявка 6 0 1 5 5 - 17 1
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 10 (2)
Атлетико М Мората Альваро 7 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 7
Жирона Довбик Артём 6 (4)
Осасуна Будимир Анте 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гранада Гумбау Херард 6
Реал Сосьедад Субельдия Игор 6
Мальорка Маскарель Омар 1 4
Хетафе Мата Хайме 1 4
Хетафе Дуарте Домингуш 1 4
Весь список
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mestalla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 46.3% пользователей.
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    Прогнозы 121
    Валенсия 95% (115)
    X 3.3% (4)
    Гранада 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Гранада
    1.65
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    5.45
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    5.75
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Валенсия 0:0 Гранада

    Исход игры
    Валенсия
    95% (115)
    Ничья
    3.3% (4)
    Гранада
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.52% (65)
    Меньше
    43.48% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    58.26% (67)
    Нет
    41.74% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Валенсия
    46.3% (56)
    2:0 Валенсия
    19.8% (24)
    1:0 Валенсия
    19% (23)
    3:1 Валенсия
    4.1% (5)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
    3:2 Валенсия
    1.7% (2)
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    Валенсия
    Гранада
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