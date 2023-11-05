Тур: 12. Стадион: Месталья. Главный судья: Victor Garcia
Ход матча
12'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Гайя
Хосе
18
Пепелу
23
Перес
Фран
19
Амалла
Селим
9
Дуро
Уго
15
Нева
Карлос
11
Узуни
Мюрто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
-
18 ПепелуПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Перес ФранПолузащитник
-
19 Амалла СелимПолузащитник
-
16 Лопес ДиегоПолузащитник
-
9 Дуро УгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
30 Гонсалес УгоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бараха Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Узуни МюртоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Виктор ДиасЗащитник
-
32 Бош МикиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Руис СерхиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Вайссман ШонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Валенсия
Гранада
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
140%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
21 матч
71.4%
19%
9.6%
15 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
38.1%
52.4%
9.5%
8 побед 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
2.1
1.64
Среднее время на гол
42
55
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
1
0.4
Среднее время на гол
90
225
Всего голов
32
22
Голов в среднем за матч
1.52
1.05
Тотал матчей
2.5
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
Среднее время на гол
59
85
Бомбардиры внутри турнира
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуро Уго
|5
|0.42
|Герра Хавьер
|3
|0.25
|Ногуэроль Диего Лопес
|2
|0.17
|Перес Фран
|1
|0.08
|Гайя Хосе
|1
|0.08
|Дьякаби Муктар
|1
|0.08
|Пепелу
|1 (1)
|0.08
|Корреа Тьерри
|0
|0
|Амалла Селим
|0
|0
|Алмейда Андре IV
|0
|0
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарагоса Брайан
|5 (1)
|0.42
|Узуни Мюрто
|4 (1)
|0.33
|Бое Лукас
|3
|0.25
|Санчес Рикард
|2
|0.17
|Рубио Мигель
|1
|0.08
|Омородион Сэмюэль
|1
|0.08
|Вильяр Гонсало
|0
|0
|Пуэртас Антонио
|0
|0
|Гумбау Херард
|0
|0
|Кальехон Хосе
|0
|0
|Микель Игнаси
|0
|0
|Дьедиу Фамара
|0
|0
Карточки
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьякаби Муктар
|4
|0
|Амалла Селим
|2
|1
|Гайя Хосе
|2
|0
|Перес Фран
|2
|0
|Озкаджар Дженк
|2
|0
|Габриэль Паулиста
|1
|0
|Дуро Уго
|1
|0
|Корреа Тьерри
|1
|0
|Мамардашвили Георгий
|1
|0
|Москера Кристиан
|1
|0
|Герра Хавьер
|1
|0
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|5
|0
|Микель Игнаси
|3
|0
|Сарагоса Брайан
|3
|0
|Пако Лопес
|3
|0
|Бое Лукас
|1
|1
|Вильяр Гонсало
|2
|0
|Мелендо Оскар
|2
|0
|Руис Серхио
|2
|0
|Санчес Рикард
|2
|0
|Пуэртас Антонио
|0
|1
|Альваро Фернандес
|1
|0
|Феррейра Андре
|1
|0
|Вальехо Хесус
|1
|0
|Виктор Диас
|1
|0
|Рубио Мигель
|1
|0
|Узуни Мюрто
|1
|0
|Нева Карлос
|1
|0
|Торренте Рауль
|1
|0
Результаты матчей
Валенсия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Гранада
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
7
Валенсия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Гранада
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
7
6
Валенсия
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Гранада
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
8
13
Голы по времени матча
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
3
43%
61-75
1
14%
4
57%
76-90
Пропущено
3
14
2 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
6
43%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
33%
2
14%
76-90
Забито
8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
25%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
3
38%
3
30%
61-75
1
13%
1
10%
76-90
Пропущено
9
14
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
2
22%
4
29%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
2
22%
4
29%
76-90
Забито
15
17
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
4
27%
2
12%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
4
27%
6
35%
61-75
2
13%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
12
28
5 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
1
8%
2
7%
1-15
1
8%
4
14%
16-30
3
25%
10
36%
31-45
2
17%
3
11%
46-60
2
17%
3
11%
61-75
3
25%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Валенсия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Логроньес - Валенсия 0:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Мальорка - Валенсия 1:1
Бетис - Валенсия 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Валенсия - Атлетико М 3:0 Алавес - Валенсия 1:0 Валенсия - Осасуна 1:2 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Валенсия 1:2 Валенсия - Астон Вилла 1:2 Валенсия - Алавес 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Спартак Трнава - Валенсия 0:1 Валенсия - Ноттингем Форест 1:0 Бетис - Валенсия 1:1 Валенсия - Эспаньол 2:2 Мальорка - Валенсия 1:0
Гранада
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ароза - Гранада 0:3 Гранада - Вильярреал 2:3 Осасуна - Гранада 2:0 Гранада - Барселона 2:2
Альмерия - Гранада 3:3 Гранада - Бетис 1:1 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Гранада - Жирона 2:4 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Гранада - Мальорка 3:2 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Гранада 3:1 Альмерия - Гранада 1:0 Гранада - Хетафе 2:1 Гранада - Сеута 2:0 Атлетико Санлукеньо - Гранада 0:1 Гранада - Эль-Эхидо 8:0 Гранада - Сан-Фернандо 3:1 Гранада - Леганес 2:0 Мирандес - Гранада 1:3
Результаты матчей
Валенсия
Гранада
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Валенсия
Гранада
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
23
42
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
33
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
83
56
65
110
38
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|29 - 15
|31
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 8
|28
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 12
|27
|4.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|26 - 11
|25
|5.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 15
|20
|6.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 15
|19
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 12
|18
|8.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 15
|17
|9.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|10 - 11
|17
|10.
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 13
|16
|11.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 20
|13
|12.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 18
|12
|13.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|13 - 16
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 16
|12
|15.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|17 - 16
|11
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 16
|10
|17.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|12 - 18
|9
|18.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 20
|7
|19.
|0:0 Заявка
|12
|1
|4
|7
|17 - 28
|7
|20.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|14 - 32
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 6
|15
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 8
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|6.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 8
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|9.
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 3
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|11.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|14.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 12
|6
|15.
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 14
|5
|16.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 12
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|9 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 7
|16
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 8
|12
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|10.
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 13
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|8 - 13
|3
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 8
|2
|18.
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|7 - 14
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 17
|1
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- — Вылет в Сегунду
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|Субельдия Игор
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|Мальорка
|Маскарель Омар
|1 4
|Хетафе
|Мата Хайме
|1 4
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Валенсия 0:0 Гранада
Исход игры
Валенсия
95% (115)
Ничья
3.3% (4)
Гранада
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
56.52% (65)
Меньше
43.48% (50)
Обе команды забьют
Да
58.26% (67)
Нет
41.74% (48)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
46.3% (56)
2:0 Валенсия
19.8% (24)
1:0 Валенсия
19% (23)
3:1 Валенсия
4.1% (5)
1:1 Ничья
1.7% (2)
3:2 Валенсия
1.7% (2)
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