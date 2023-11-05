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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Victor Garcia
Валенсия
1:0
Конец матча
Гранада
0'
12' Желтая карточка
Гумбау Херард
40' Желтая карточка
Санчес Рикард
45' Желтая карточка
Торренте Рауль
1:0
45' Пенальти
Пепелу
51' Желтая карточка
Герра Хавьер
58' Желтая карточка
Габриэль Паулиста
78' Желтая карточка
Вильяр Гонсало
83' Желтая карточка
Лопес Диего
90' Желтая карточка
Сарагоса Брайан
90'+6

Ход матча

12'
 
Гумбау Херард
24'
Каньос Серхи
Амалла Селим
 
40'
 
Санчес Рикард
45'
 
Торренте Рауль
45'
Пепелу
1:0
51'
Герра Хавьер
 
58'
Габриэль Паулиста
 
73'
Фулкье Димитри
Каньос Серхи
 
73'
Гильямон Уго
Дуро Уго
 
73'
 
Руис Серхио
Гумбау Херард
73'
 
Пуэртас Антонио
Мелендо Оскар
73'
 
Альваро Фернандес
Нева Карлос
78'
 
Вильяр Гонсало
82'
 
Кальехон Хосе
Узуни Мюрто
82'
 
Манафа Вилсон
Санчес Рикард
83'
Лопес Диего
 
89'
Яремчук Роман
Пепелу
 
90'
Гасиоровски Ярек
Москера Кристиан
 
90'
 
Сарагоса Брайан

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 20 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 399 Количество передач 372
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Валенсия 95% (115)
X 3.3% (4)
Гранада 1.7% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Мамардашвили
Георгий
12
Корреа
Тьерри
3
Москера
Кристиан
5
Габриэль
Паулиста
14
Гайя
Хосе
23
Перес
Фран
18
Пепелу
8
Герра
Хавьер
19
Амалла
Селим
16
Ногуэроль
Диего
Лопес
9
Дуро
Уго
13
Феррейра
Андре
12
Санчес
Рикард
14
Микель
Игнаси
28
Торренте
Рауль
15
Нева
Карлос
24
Вильяр
Гонсало
23
Гумбау
Херард
21
Мелендо
Оскар
11
Узуни
Мюрто
7
Бое
Лукас
26
Сарагоса
Брайан
Валенсия
4-4-2
Гранада
4-3-3

История личных встреч

Валенсия
Гранада

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

140%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

21 матч

71.4%
19%
9.6%
15 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

38.1%
52.4%
9.5%
8 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЛ
3:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:2
КК
2:1
ЛЛ
2:0
П
1:3
П
1:1
П
1:2
КК
0:3
КК
4:0
П
1:0
П
4:0
П
1:1
П
2:1
П
0:1
П
1:0
П
1:2
П
0:1
П
1:0

Голы

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

2.1
1.64

Среднее время на гол

42
55

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1
0.4

Среднее время на гол

90
225

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

1.52
1.05

Тотал матчей

2.5
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
5
Больше 24%
Меньше 76%
16

Среднее время на гол

59
85

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 5 0.42
Герра Хавьер 3 0.25
Ногуэроль Диего Лопес 2 0.17
Пепелу 2 (2) 0.17
Перес Фран 1 0.08
Гайя Хосе 1 0.08
Дьякаби Муктар 1 0.08
Корреа Тьерри 0 0
Амалла Селим 0 0
Алмейда Андре IV 0 0
Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарагоса Брайан 5 (1) 0.42
Узуни Мюрто 4 (1) 0.33
Бое Лукас 3 0.25
Санчес Рикард 2 0.17
Рубио Мигель 1 0.08
Омородион Сэмюэль 1 0.08
Вильяр Гонсало 0 0
Пуэртас Антонио 0 0
Гумбау Херард 0 0
Кальехон Хосе 0 0
Микель Игнаси 0 0
Дьедиу Фамара 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьякаби Муктар 4 0
Амалла Селим 2 1
Гайя Хосе 2 0
Перес Фран 2 0
Габриэль Паулиста 2 0
Озкаджар Дженк 2 0
Герра Хавьер 2 0
Дуро Уго 1 0
Корреа Тьерри 1 0
Мамардашвили Георгий 1 0
Ногуэроль Диего Лопес 1 0
Москера Кристиан 1 0
Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 6 0
Сарагоса Брайан 4 0
Микель Игнаси 3 0
Вильяр Гонсало 3 0
Санчес Рикард 3 0
Пако Лопес 3 0
Бое Лукас 1 1
Мелендо Оскар 2 0
Руис Серхио 2 0
Торренте Рауль 2 0
Пуэртас Антонио 0 1
Альваро Фернандес 1 0
Феррейра Андре 1 0
Вальехо Хесус 1 0
Виктор Диас 1 0
Рубио Мигель 1 0
Узуни Мюрто 1 0
Нева Карлос 1 0

Результаты матчей

Валенсия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Гранада
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
7
Валенсия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Гранада
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

7
6
Валенсия
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Гранада
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

8
13

Голы по времени матча

Забито

8
7
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 0
7 Не забивали 9
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
43%
61-75
1
13%
4
57%
76-90

Пропущено

3
15
2 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
7
47%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
33%
2
13%
76-90

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
25%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
3
38%
3
30%
61-75
1
13%
1
10%
76-90

Пропущено

9
14
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
2
22%
4
29%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
2
22%
4
29%
76-90

Забито

16
17
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
4
25%
2
12%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
4
25%
6
35%
61-75
2
13%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

12
29
5 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 12
1
8%
2
7%
1-15
1
8%
4
14%
16-30
3
25%
11
38%
31-45
2
17%
3
10%
46-60
2
17%
3
10%
61-75
3
25%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Логроньес - Валенсия 0:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Мальорка - Валенсия 1:1
Бетис - Валенсия 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Валенсия - Атлетико М 3:0 Алавес - Валенсия 1:0 Валенсия - Осасуна 1:2 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Валенсия 1:2 Валенсия - Астон Вилла 1:2 Валенсия - Алавес 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Спартак Трнава - Валенсия 0:1 Валенсия - Ноттингем Форест 1:0 Бетис - Валенсия 1:1 Валенсия - Эспаньол 2:2 Мальорка - Валенсия 1:0
Гранада
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ароза - Гранада 0:3 Гранада - Вильярреал 2:3 Осасуна - Гранада 2:0 Гранада - Барселона 2:2
Альмерия - Гранада 3:3 Гранада - Бетис 1:1 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Гранада - Жирона 2:4 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Гранада - Мальорка 3:2 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Гранада 3:1 Альмерия - Гранада 1:0 Гранада - Хетафе 2:1 Гранада - Сеута 2:0 Атлетико Санлукеньо - Гранада 0:1 Гранада - Эль-Эхидо 8:0 Гранада - Сан-Фернандо 3:1 Гранада - Леганес 2:0 Мирандес - Гранада 1:3

Результаты матчей

Валенсия
Гранада

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Валенсия
Гранада

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
4
2
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
3
3
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
4
5
7
1.5
6
6
1
11
2.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 12 10 1 1 29 - 15 31
2.
Реал Мадрид
 Заявка 11 9 1 1 23 - 8 28
3.
Барселона
 Заявка 12 8 3 1 24 - 12 27
4.
Атлетико М
 Заявка 11 8 1 2 26 - 11 25
5.
Атлетик Б
 3:0 Заявка 12 6 3 3 21 - 12 21
6.
Бетис
 Заявка 12 5 5 2 16 - 15 20
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 5 4 3 20 - 15 19
8.
Валенсия
 Заявка 12 5 3 4 15 - 13 18
9.
Райо Вальекано
 Заявка 11 4 5 2 14 - 15 17
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 5 2 5 10 - 11 17
11.
Осасуна
 Заявка 12 4 1 7 14 - 20 13
12.
Хетафе
 Заявка 11 2 6 3 13 - 16 12
13.
Алавес
 Заявка 12 3 3 6 10 - 16 12
14.
Вильярреал
 0:3 Заявка 12 3 3 6 15 - 21 12
15.
Севилья
 Заявка 11 2 5 4 17 - 16 11
16.
Кадис
 Заявка 11 2 4 5 10 - 16 10
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 6 5 12 - 18 9
18.
Сельта
 Заявка 12 1 4 7 11 - 20 7
19.
Гранада
 Заявка 12 1 3 8 17 - 29 6
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 3 9 14 - 32 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 5 5 0 0 13 - 6 15
2.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
3.
Жирона
 Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
4.
Бетис
 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
6.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
7.
Валенсия
 Заявка 6 4 0 2 8 - 3 12
8.
Атлетик Б
 3:0 Заявка 6 3 2 1 14 - 8 11
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
10.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
11.
Хетафе
 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
12.
Кадис
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Севилья
 Заявка 6 2 2 2 11 - 8 8
14.
Райо Вальекано
 Заявка 5 1 3 1 7 - 12 6
15.
Гранада
 Заявка 6 1 2 3 10 - 14 5
16.
Мальорка
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
17.
Осасуна
 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
18.
Вильярреал
 0:3 Заявка 7 1 1 5 9 - 15 4
19.
Сельта
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Альмерия
 Заявка 6 0 2 4 9 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 6 5 1 0 14 - 7 16
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
3.
Барселона
 Заявка 6 3 3 0 11 - 8 12
4.
Райо Вальекано
 Заявка 6 3 2 1 7 - 3 11
5.
Атлетико М
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
6.
Атлетик Б
 3:0 Заявка 6 3 1 2 7 - 4 10
7.
Осасуна
 Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
8.
Вильярреал
 0:3 Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6
10.
Валенсия
 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
11.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 7 - 13 6
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
Мальорка
 Заявка 7 1 2 4 9 - 14 5
14.
Сельта
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
15.
Севилья
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
16.
Хетафе
 Заявка 6 0 3 3 8 - 13 3
17.
Алавес
 Заявка 6 0 2 4 3 - 8 2
18.
Кадис
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
19.
Гранада
 Заявка 6 0 1 5 7 - 15 1
20.
Альмерия
 Заявка 6 0 1 5 5 - 17 1
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 10 (2)
Атлетико М Мората Альваро 7 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 7
Жирона Довбик Артём 6 (4)
Осасуна Будимир Анте 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гранада Гумбау Херард 6
Реал Сосьедад Субельдия Игор 6
Мальорка Маскарель Омар 1 4
Хетафе Мата Хайме 1 4
Хетафе Дуарте Домингуш 1 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 121
    Валенсия 95% (115)
    X 3.3% (4)
    Гранада 1.7% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Валенсия 1:0 Гранада

    Исход игры
    Валенсия
    95% (115)
    Ничья
    3.3% (4)
    Гранада
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.52% (65)
    Меньше
    43.48% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    58.26% (67)
    Нет
    41.74% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Валенсия
    46.3% (56)
    2:0 Валенсия
    19.8% (24)
    1:0 Валенсия
    19% (23)
    3:1 Валенсия
    4.1% (5)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
    3:2 Валенсия
    1.7% (2)
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