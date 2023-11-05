Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

53' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

52' 'Г О О О О О Л - Пепелу из команды Валенсия забивает с пенальти! Он пробил правой. Андре Феррейра был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

52' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

52' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Валенсия

51' Торренте Рауль получил желтую карточку от судьи

50' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Валенсия

45' Гумбау Херард из команды Гранада своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Удар от ворот произведет Гранада

43' Перес Фран не смог попасть в створ ударом издали

43' Гайя Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Вильяр Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Перес Фран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Удар от ворот произведет Гранада

41' Пепелу решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

40' Рикар Санчес получил желтую карточку от судьи

39' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Удар от ворот произведет Гранада

36' Гайя Хосе не смог попасть в створ ударом издали

35' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Гранада

33' Корреа Тьерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Торренте Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Удар от ворот произведет Валенсия

29' Сарагоса Брайан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

26' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

25' Матч возобновлен

24' Амалла Селим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Вильяр Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Феррейра Андре взял и забрал мяч на выходе

20' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Гайя Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Мамардашвили Георгий взял и забрал мяч на выходе

16' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Ох, нехорошо это выглядит. Габриэль Паулиста получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Габриэль Паулиста на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Гумбау Херард - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

11' Герра Хавьер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Гайя Хосе из команды Валенсия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Удар от ворот произведет Гранада

8' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Матч возобновлен

7' Феррейра Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Узуни Мюрто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Удар от ворот произведет Гранада

1' Герра Хавьер не смог попасть в створ ударом издали

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Валенсия начинает с центра поля