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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Пулидо Хуан Луис
Алавес
0:0
Второй тайм: 49'
Альмерия
0'
14' Желтая карточка
Мелеро Гонсало
25' Желтая карточка
Горосабел Андони
0:0
45' Не забитый пенальти
Хаджи Янис

Ход матча

14'
 
Мелеро Гонсало
25'
Горосабел Андони
 
45'
Хаджи Янис
0:0
46'
 
Эмбарба Адриан
Мелеро Гонсало
46'
 
Аррибас Серхио
Пуигмаль Арнау

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 148 Количество передач 90
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 120
Алавес 82.5% (99)
X 15.8% (19)
Альмерия 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алавес
Ничья
Альмерия
3.85
5.20
7.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Сивера
Антонио
2
Горосабел
Андони
5
Абкар
Абделькабир
4
Седлар
Александр
27
Хави
Лопеc
8
Бланко
Антонио
6
Гевара
Андер
11
Риоха
Луис
10
Хаджи
Янис
18
Гуриди
Хон
15
Кике
Гарсия
25
Максимиану
Луиш
24
Мендес
Убулан
21
Брандарис
Хуан
3
Гонсалес
Эдгар
15
Акиеме
Серхио
8
Пуигмаль
Арнау
6
Лопи
Дион
5
Робертоне
Лукас
7
Рамазани
Ларжи
11
Мелеро
Гонсало
12
Баптистао
Лео
Алавес
4-2-3-1
Альмерия
4-4-2

История личных встреч

Алавес
Альмерия

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

КК
5:0
С
1:1
С
0:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кике Гарсия 2 0.17
Омородион Сэмюэль 2 0.17
Риоха Луис 1 0.08
Дуарте Рубен 1 0.08
Гевара Андер 1 0.08
Гуриди Хон 0 0
Хави Лопеc 0 0
Хаджи Янис 0 0
Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аррибас Серхио 4 0.33
Суарес Луис III 4 (1) 0.33
Баптистао Лео 2 0.17
Акиеме Серхио 2 0.17
Рамазани Ларжи 1 0.08
Каики Да Силва 1 0.08
Робертоне Лукас 0 0
Мелеро Гонсало 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Луис 4 0
Дуарте Рубен 3 0
Горосабел Андони 3 0
Гевара Андер 3 0
Абкар Абделькабир 3 0
Риоха Луис 2 0
Хаджи Янис 2 0
Седлар Александр 2 0
Омородион Сэмюэль 2 0
Бланко Антонио 0 1
Хави Лопеc 1 0
Сивера Антонио 1 0
Кике Гарсия 1 0
Гуриди Хон 1 0
Бенавидес Карлос 1 0
Алькаин Чебер 1 0
Сола Алекс 1 0
Марин Рафа 1 0
Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамазани Ларжи 3 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Гонсалес Эдгар 1 1
Баптистао Лео 2 0
Мелеро Гонсало 2 0
Монтес Сесар 2 0
Брандарис Хуан 2 0
Робертоне Лукас 2 0
Баба Иддрису 2 0
Морено Висенте 1 0
Эмбарба Адриан 1 0
Акиеме Серхио 1 0
Суарес Луис III 1 0
Каики Да Силва 1 0
Пубиль Марк 1 0

Результаты матчей

Алавес
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Альмерия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
5
Алавес
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Альмерия
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

3
5
Алавес
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Альмерия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

9
10

Упущенные победы

3
10

Голы по времени матча

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 7
2
40%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

9
16
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
3
19%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
5
31%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
33%
4
25%
76-90

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
33%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
1
25%
3
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
15
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
14%
1
7%
1-15
1
14%
5
33%
16-30
2
29%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
14%
4
27%
61-75
2
29%
3
20%
76-90

Забито

9
14
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 2
2
22%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
22%
4
29%
31-45
3
33%
2
14%
46-60
1
11%
4
29%
61-75
1
11%
1
7%
76-90

Пропущено

16
31
10 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
2
13%
4
13%
1-15
2
13%
5
16%
16-30
6
38%
6
19%
31-45
0
0%
3
10%
46-60
1
6%
6
19%
61-75
5
31%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Депортиво Мурсия - Алавес 0:10 Атлетико М - Алавес 2:1 Вильярреал - Алавес 1:1 Алавес - Бетис 1:1
Алавес - Осасуна 0:2 Сельта - Алавес 1:1 Алавес - Атлетик Б 0:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алавес - Валенсия 1:0 Хетафе - Алавес 1:0 Алавес - Севилья 4:3 Кадис - Алавес 1:0 Бургос - Алавес 2:1 Осасуна - Алавес 2:3 Валенсия - Алавес 2:0 Алавес - Тенерифе 1:0 Расинг - Алавес 1:2 Леванте - Алавес 0:1 Алавес - Леванте 0:0 Алавес - Эйбар 2:0
Альмерия
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Талавера - Альмерия 0:2 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Жирона - Альмерия 5:2 Атлетик Б - Альмерия 3:0
Альмерия - Гранада 3:3 Севилья - Альмерия 5:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Вильярреал - Альмерия 2:1 Альмерия - Сельта 2:3 Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Гранада 1:0 Альмерия - Антекера 1:1 Альмерия - Малага 0:1 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0 Эль-Эхидо - Альмерия 0:7 Эспаньол - Альмерия 3:3 Альмерия - Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад - Альмерия 1:0

Результаты матчей

Алавес
Альмерия

Точный счет

0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Алавес
Альмерия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
4
1.5
3
3
1
4
2.5
1
5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
9
2
1
10
1.5
4
7
1
10
2.5
1
10
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 12 10 1 1 29 - 15 31
2.
Реал Мадрид
 Заявка 11 9 1 1 23 - 8 28
3.
Барселона
 Заявка 12 8 3 1 24 - 12 27
4.
Атлетико М
 Заявка 11 8 1 2 26 - 11 25
5.
Бетис
 Заявка 12 5 5 2 16 - 15 20
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 5 4 3 20 - 15 19
7.
Атлетик Б
 Заявка 11 5 3 3 18 - 12 18
8.
Райо Вальекано
 Заявка 11 4 5 2 14 - 15 17
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 5 2 5 10 - 11 17
10.
Валенсия
 Заявка 11 4 3 4 14 - 13 15
11.
Осасуна
 Заявка 12 4 1 7 14 - 20 13
12.
Вильярреал
 Заявка 11 3 3 5 15 - 18 12
13.
Хетафе
 Заявка 11 2 6 3 13 - 16 12
14.
Севилья
 Заявка 11 2 5 4 17 - 16 11
15.
Кадис
 Заявка 11 2 4 5 10 - 16 10
16.
Алавес
 0:0 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 6 5 12 - 18 9
18.
Сельта
 Заявка 12 1 4 7 11 - 20 7
19.
Гранада
 Заявка 11 1 3 7 17 - 28 6
20.
Альмерия
 0:0 Заявка 12 0 4 8 14 - 31 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 5 5 0 0 13 - 6 15
2.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
3.
Жирона
 Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
4.
Бетис
 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
6.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
7.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 2 1 14 - 8 11
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
9.
Валенсия
 Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
10.
Хетафе
 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
11.
Кадис
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
12.
Севилья
 Заявка 6 2 2 2 11 - 8 8
13.
Алавес
 0:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
14.
Райо Вальекано
 Заявка 5 1 3 1 7 - 12 6
15.
Гранада
 Заявка 6 1 2 3 10 - 14 5
16.
Мальорка
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
17.
Вильярреал
 Заявка 6 1 1 4 9 - 12 4
18.
Осасуна
 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
19.
Сельта
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Альмерия
 0:0 Заявка 6 0 2 4 9 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 6 5 1 0 14 - 7 16
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
3.
Барселона
 Заявка 6 3 3 0 11 - 8 12
4.
Райо Вальекано
 Заявка 6 3 2 1 7 - 3 11
5.
Атлетико М
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
6.
Осасуна
 Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
7.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6
10.
Валенсия
 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
11.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 7 - 13 6
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
Мальорка
 Заявка 7 1 2 4 9 - 14 5
14.
Сельта
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
15.
Севилья
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
16.
Хетафе
 Заявка 6 0 3 3 8 - 13 3
17.
Алавес
 0:0 Заявка 6 0 2 4 3 - 8 2
18.
Альмерия
 0:0 Заявка 6 0 2 4 5 - 16 2
19.
Гранада
 Заявка 5 0 1 4 7 - 14 1
20.
Кадис
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 10 (2)
Атлетико М Мората Альваро 7 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 7
Жирона Довбик Артём 6 (4)
Осасуна Будимир Анте 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Реал Сосьедад Субельдия Игор 6
Мальорка Маскарель Омар 1 4
Хетафе Мата Хайме 1 4
Хетафе Дуарте Домингуш 1 4
Осасуна Катена Алехандро 1 4
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: Алавес: 60%, Альмерия: 40%.
  • 48'
    Гуриди Хон из команды Алавес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 48'
    Largie Ramazani навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 48'
    Команда Алавес имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
  • 47'
    Альмерия пытается что-то создать.
  • 47'
    Удар от ворот произведет Альмерия
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    • 46'
      ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Хаджи Янис бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот
    • 46'
      ПЕНАЛЬТИ - Брандарис Хуан из команды Альмерия привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Кике Гарсия.
    • 45'
      Контроль мяча: Алавес: 61%, Альмерия: 39%.
    • 45'
      После проверки VAR судья изменил решение - Алавес пробьет пенальти!
    • 44'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Алавес.
    • 44'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 43'
      Брандарис Хуан успешно блокирует удар.
    • 43'
      Гуриди Хон нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 43'
      Удар от ворот произведет Альмерия
    • 42'
      Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 63 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 120
    Алавес 82.5% (99)
    X 15.8% (19)
    Альмерия 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Алавес
    Ничья
    Альмерия
    3.85
    5.20
    7.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Алавес 0:0 Альмерия

    Исход игры
    Алавес
    82.5% (99)
    Ничья
    15.8% (19)
    Альмерия
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.25% (50)
    Меньше
    55.75% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    58.41% (66)
    Нет
    41.59% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Алавес
    36.7% (44)
    1:0 Алавес
    32.5% (39)
    1:1 Ничья
    14.2% (17)
    2:0 Алавес
    5% (6)
    3:2 Алавес
    1.7% (2)
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    Алавес
    Альмерия
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