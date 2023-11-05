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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 16380 Главный судья: Пулидо Хуан Луис
Алавес
1:0
Конец матча
Альмерия
0'
14' Желтая карточка
Мелеро Гонсало
25' Желтая карточка
Горосабел Андони
0:0
45' Не забитый пенальти
Хаджи Янис
52' Желтая карточка
Максимиану Луиш
59' Желтая карточка
Робертоне Лукас
1:0
79' Гол
Седлар Александр
81' Желтая карточка
Риоха Луис
90'+10

Ход матча

14'
 
Мелеро Гонсало
25'
Горосабел Андони
 
45'
Хаджи Янис
0:0
46'
 
Эмбарба Адриан
Мелеро Гонсало
46'
 
Аррибас Серхио
Пуигмаль Арнау
52'
 
Максимиану Луиш
59'
 
Робертоне Лукас
68'
Реббах Абдеррахман
Хаджи Янис
 
68'
Омородион Сэмюэль
Кике Гарсия
 
71'
 
Баба Иддрису
Робертоне Лукас
71'
 
Марко Милованович
Баптистао Лео
79'
Седлар Александр
1:0
81'
Риоха Луис
 
83'
Теналья Науэль
Горосабел Андони
 
83'
Сола Алекс
Риоха Луис
 
87'
 
Санка Чами Марчиано
Рамазани Ларжи
90'
Марин Рафа
Седлар Александр
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 12 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 258 Количество передач 191
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Алавес 82.5% (99)
X 15.8% (19)
Альмерия 1.7% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Сивера
Антонио
2
Горосабел
Андони
5
Абкар
Абделькабир
4
Седлар
Александр
27
Хави
Лопеc
8
Бланко
Антонио
6
Гевара
Андер
11
Риоха
Луис
10
Хаджи
Янис
18
Гуриди
Хон
15
Кике
Гарсия
25
Максимиану
Луиш
24
Мендес
Убулан
21
Брандарис
Хуан
3
Гонсалес
Эдгар
15
Акиеме
Серхио
8
Пуигмаль
Арнау
6
Лопи
Дион
5
Робертоне
Лукас
7
Рамазани
Ларжи
11
Мелеро
Гонсало
12
Баптистао
Лео
Алавес
4-2-3-1
Альмерия
4-4-2

История личных встреч

Алавес
Альмерия

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

КК
5:0
С
1:1
С
0:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кике Гарсия 2 0.17
Омородион Сэмюэль 2 0.17
Риоха Луис 1 0.08
Дуарте Рубен 1 0.08
Седлар Александр 1 0.08
Гевара Андер 1 0.08
Гуриди Хон 0 0
Хави Лопеc 0 0
Хаджи Янис 0 0
Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аррибас Серхио 4 0.33
Суарес Луис III 4 (1) 0.33
Баптистао Лео 2 0.17
Акиеме Серхио 2 0.17
Рамазани Ларжи 1 0.08
Каики Да Силва 1 0.08
Робертоне Лукас 0 0
Мелеро Гонсало 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Луис 4 0
Дуарте Рубен 3 0
Горосабел Андони 3 0
Риоха Луис 3 0
Гевара Андер 3 0
Абкар Абделькабир 3 0
Хаджи Янис 2 0
Седлар Александр 2 0
Омородион Сэмюэль 2 0
Бланко Антонио 0 1
Хави Лопеc 1 0
Сивера Антонио 1 0
Кике Гарсия 1 0
Гуриди Хон 1 0
Бенавидес Карлос 1 0
Алькаин Чебер 1 0
Сола Алекс 1 0
Марин Рафа 1 0
Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертоне Лукас 3 0
Рамазани Ларжи 3 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Гонсалес Эдгар 1 1
Баптистао Лео 2 0
Мелеро Гонсало 2 0
Монтес Сесар 2 0
Брандарис Хуан 2 0
Баба Иддрису 2 0
Морено Висенте 1 0
Эмбарба Адриан 1 0
Акиеме Серхио 1 0
Максимиану Луиш 1 0
Суарес Луис III 1 0
Каики Да Силва 1 0
Пубиль Марк 1 0

Результаты матчей

Алавес
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Альмерия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
5
Алавес
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Альмерия
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

3
5
Алавес
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Альмерия
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
10

Упущенные победы

3
10

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
2
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

9
17
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
11%
3
18%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
5
29%
29%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
3
33%
5
29%
29%
76-90

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
33%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
1
25%
3
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
15
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
14%
1
7%
1-15
1
14%
5
33%
16-30
2
29%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
14%
4
27%
61-75
2
29%
3
20%
76-90

Забито

10
14
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 3
2
20%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
20%
4
29%
31-45
3
30%
2
14%
46-60
1
10%
4
29%
61-75
2
20%
1
7%
76-90

Пропущено

16
32
10 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
13%
4
13%
1-15
2
13%
5
16%
16-30
6
38%
6
19%
31-45
0
0%
3
9%
46-60
1
6%
6
19%
61-75
5
31%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Депортиво Мурсия - Алавес 0:10 Атлетико М - Алавес 2:1 Вильярреал - Алавес 1:1 Алавес - Бетис 1:1
Алавес - Осасуна 0:2 Сельта - Алавес 1:1 Алавес - Атлетик Б 0:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алавес - Валенсия 1:0 Хетафе - Алавес 1:0 Алавес - Севилья 4:3 Кадис - Алавес 1:0 Бургос - Алавес 2:1 Осасуна - Алавес 2:3 Валенсия - Алавес 2:0 Алавес - Тенерифе 1:0 Расинг - Алавес 1:2 Леванте - Алавес 0:1 Алавес - Леванте 0:0 Алавес - Эйбар 2:0
Альмерия
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Талавера - Альмерия 0:2 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Жирона - Альмерия 5:2 Атлетик Б - Альмерия 3:0
Альмерия - Гранада 3:3 Севилья - Альмерия 5:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Вильярреал - Альмерия 2:1 Альмерия - Сельта 2:3 Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Гранада 1:0 Альмерия - Антекера 1:1 Альмерия - Малага 0:1 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0 Эль-Эхидо - Альмерия 0:7 Эспаньол - Альмерия 3:3 Альмерия - Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад - Альмерия 1:0

Результаты матчей

Алавес
Альмерия

Точный счет

0:2
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Алавес
Альмерия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
3
1
11
1.5
4
8
1
11
2.5
1
11
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 12 10 1 1 29 - 15 31
2.
Реал Мадрид
 Заявка 11 9 1 1 23 - 8 28
3.
Барселона
 Заявка 12 8 3 1 24 - 12 27
4.
Атлетико М
 Заявка 11 8 1 2 26 - 11 25
5.
Бетис
 Заявка 12 5 5 2 16 - 15 20
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 5 4 3 20 - 15 19
7.
Атлетик Б
 Заявка 11 5 3 3 18 - 12 18
8.
Райо Вальекано
 Заявка 11 4 5 2 14 - 15 17
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 5 2 5 10 - 11 17
10.
Валенсия
 0:0 Заявка 12 4 4 4 14 - 13 16
11.
Осасуна
 Заявка 12 4 1 7 14 - 20 13
12.
Вильярреал
 Заявка 11 3 3 5 15 - 18 12
13.
Хетафе
 Заявка 11 2 6 3 13 - 16 12
14.
Алавес
 Заявка 12 3 3 6 10 - 16 12
15.
Севилья
 Заявка 11 2 5 4 17 - 16 11
16.
Кадис
 Заявка 11 2 4 5 10 - 16 10
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 6 5 12 - 18 9
18.
Сельта
 Заявка 12 1 4 7 11 - 20 7
19.
Гранада
 0:0 Заявка 12 1 4 7 17 - 28 7
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 3 9 14 - 32 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 5 5 0 0 13 - 6 15
2.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
3.
Жирона
 Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
4.
Бетис
 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
6.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
7.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 2 1 14 - 8 11
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
9.
Валенсия
 0:0 Заявка 6 3 1 2 7 - 3 10
10.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
11.
Хетафе
 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
12.
Кадис
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Севилья
 Заявка 6 2 2 2 11 - 8 8
14.
Райо Вальекано
 Заявка 5 1 3 1 7 - 12 6
15.
Гранада
 0:0 Заявка 6 1 2 3 10 - 14 5
16.
Мальорка
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
17.
Вильярреал
 Заявка 6 1 1 4 9 - 12 4
18.
Осасуна
 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
19.
Сельта
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Альмерия
 Заявка 6 0 2 4 9 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 6 5 1 0 14 - 7 16
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
3.
Барселона
 Заявка 6 3 3 0 11 - 8 12
4.
Райо Вальекано
 Заявка 6 3 2 1 7 - 3 11
5.
Атлетико М
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
6.
Осасуна
 Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
7.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6
10.
Валенсия
 0:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
11.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 7 - 13 6
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
Мальорка
 Заявка 7 1 2 4 9 - 14 5
14.
Сельта
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
15.
Севилья
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
16.
Хетафе
 Заявка 6 0 3 3 8 - 13 3
17.
Алавес
 Заявка 6 0 2 4 3 - 8 2
18.
Гранада
 0:0 Заявка 6 0 2 4 7 - 14 2
19.
Кадис
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20.
Альмерия
 Заявка 6 0 1 5 5 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 10 (2)
Атлетико М Мората Альваро 7 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 7
Жирона Довбик Артём 6 (4)
Осасуна Будимир Анте 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гранада Гумбау Херард 6
Реал Сосьедад Субельдия Игор 6
Мальорка Маскарель Омар 1 4
Хетафе Мата Хайме 1 4
Хетафе Дуарте Домингуш 1 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 100'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Алавес вырывает победу
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Контроль мяча: Алавес: 56%, Альмерия: 44%.
  • 100'
    Алавес контролирует мяч.
  • 99'
    Баба Иддрису выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 99'
    Удар от ворот произведет Алавес
  • 99'
    Абкар Абделькабир из команды Алавес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Алавес 82.5% (99)
    X 15.8% (19)
    Альмерия 1.7% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Алавес 1:0 Альмерия

    Исход игры
    Алавес
    82.5% (99)
    Ничья
    15.8% (19)
    Альмерия
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.25% (50)
    Меньше
    55.75% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    58.41% (66)
    Нет
    41.59% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Алавес
    36.7% (44)
    1:0 Алавес
    32.5% (39)
    1:1 Ничья
    14.2% (17)
    2:0 Алавес
    5% (6)
    3:2 Алавес
    1.7% (2)
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