Тур: 12. Стадион: Мендисорроса. Зрители: 16380 Главный судья: Пулидо Хуан Луис
0'
14' Желтая карточкаМелеро Гонсало
25' Желтая карточкаГоросабел Андони
0:0
45' Не забитый пенальтиХаджи Янис
52' Желтая карточкаМаксимиану Луиш
59' Желтая карточкаРобертоне Лукас
1:0
79' ГолСедлар Александр
81' Желтая карточкаРиоха Луис
90'+10
Ход матча
14'
25'
45'
0:0
52'
59'
79'
1:0
81'
83'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
8 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
12 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
258 Количество передач 191
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
27
Хави
Лопеc
11
Риоха
Луис
10
Хаджи
Янис
18
Гуриди
Хон
15
Кике
Гарсия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
-
10 Хаджи ЯнисПолузащитник
-
18 Гуриди ХонПолузащитник
-
15 Кике ГарсияНападающий
- Запасные игроки
-
31 Овоно ХесусВратарь
-
16 Марин РафаЗащитник
- Защитник
-
19 Мараш НиколаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Диалло СелуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
2 КайкиЗащитник
-
22 Монтес СесарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ЛазароНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Алавес
Альмерия
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кике Гарсия
|2
|0.17
|Омородион Сэмюэль
|2
|0.17
|Риоха Луис
|1
|0.08
|Дуарте Рубен
|1
|0.08
|Седлар Александр
|1
|0.08
|Гевара Андер
|1
|0.08
|Гуриди Хон
|0
|0
|Хави Лопеc
|0
|0
|Хаджи Янис
|0
|0
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аррибас Серхио
|4
|0.33
|Суарес Луис III
|4 (1)
|0.33
|Баптистао Лео
|2
|0.17
|Акиеме Серхио
|2
|0.17
|Рамазани Ларжи
|1
|0.08
|Каики Да Силва
|1
|0.08
|Робертоне Лукас
|0
|0
|Мелеро Гонсало
|0
|0
Карточки
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Луис
|4
|0
|Дуарте Рубен
|3
|0
|Горосабел Андони
|3
|0
|Риоха Луис
|3
|0
|Гевара Андер
|3
|0
|Абкар Абделькабир
|3
|0
|Хаджи Янис
|2
|0
|Седлар Александр
|2
|0
|Омородион Сэмюэль
|2
|0
|Бланко Антонио
|0
|1
|Хави Лопеc
|1
|0
|Сивера Антонио
|1
|0
|Кике Гарсия
|1
|0
|Гуриди Хон
|1
|0
|Бенавидес Карлос
|1
|0
|Алькаин Чебер
|1
|0
|Сола Алекс
|1
|0
|Марин Рафа
|1
|0
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робертоне Лукас
|3
|0
|Рамазани Ларжи
|3
|0
|Пуигмаль Арнау
|3
|0
|Гонсалес Эдгар
|1
|1
|Баптистао Лео
|2
|0
|Мелеро Гонсало
|2
|0
|Монтес Сесар
|2
|0
|Брандарис Хуан
|2
|0
|Баба Иддрису
|2
|0
|Морено Висенте
|1
|0
|Эмбарба Адриан
|1
|0
|Акиеме Серхио
|1
|0
|Максимиану Луиш
|1
|0
|Суарес Луис III
|1
|0
|Каики Да Силва
|1
|0
|Пубиль Марк
|1
|0
Результаты матчей
Алавес
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Альмерия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
5
Алавес
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Альмерия
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
10
Упущенные победы
3
5
Алавес
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Альмерия
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
10
Упущенные победы
3
10
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
2
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
9
17
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
11%
3
18%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
5
29%
29%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
3
33%
5
29%
29%
76-90
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
33%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
1
25%
3
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
15
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
14%
1
7%
1-15
1
14%
5
33%
16-30
2
29%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
14%
4
27%
61-75
2
29%
3
20%
76-90
Забито
10
14
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 3
2
20%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
20%
4
29%
31-45
3
30%
2
14%
46-60
1
10%
4
29%
61-75
2
20%
1
7%
76-90
Пропущено
16
32
10 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
13%
4
13%
1-15
2
13%
5
16%
16-30
6
38%
6
19%
31-45
0
0%
3
9%
46-60
1
6%
6
19%
61-75
5
31%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Алавес
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Депортиво Мурсия - Алавес 0:10 Атлетико М - Алавес 2:1 Вильярреал - Алавес 1:1 Алавес - Бетис 1:1
Алавес - Осасуна 0:2 Сельта - Алавес 1:1 Алавес - Атлетик Б 0:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алавес - Валенсия 1:0 Хетафе - Алавес 1:0 Алавес - Севилья 4:3 Кадис - Алавес 1:0 Бургос - Алавес 2:1 Осасуна - Алавес 2:3 Валенсия - Алавес 2:0 Алавес - Тенерифе 1:0 Расинг - Алавес 1:2 Леванте - Алавес 0:1 Алавес - Леванте 0:0 Алавес - Эйбар 2:0
Альмерия
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Талавера - Альмерия 0:2 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Жирона - Альмерия 5:2 Атлетик Б - Альмерия 3:0
Альмерия - Гранада 3:3 Севилья - Альмерия 5:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Вильярреал - Альмерия 2:1 Альмерия - Сельта 2:3 Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Гранада 1:0 Альмерия - Антекера 1:1 Альмерия - Малага 0:1 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0 Эль-Эхидо - Альмерия 0:7 Эспаньол - Альмерия 3:3 Альмерия - Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад - Альмерия 1:0
Результаты матчей
Алавес
Альмерия
Точный счет
0:2
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Алавес
Альмерия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
15
33
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
93
111
48
111
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|29 - 15
|31
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 8
|28
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 12
|27
|4.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|26 - 11
|25
|5.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 15
|20
|6.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 15
|19
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 12
|18
|8.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 15
|17
|9.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|10 - 11
|17
|10.
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 13
|16
|11.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 20
|13
|12.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 18
|12
|13.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|13 - 16
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 16
|12
|15.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|17 - 16
|11
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 16
|10
|17.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|12 - 18
|9
|18.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 20
|7
|19.
|0:0 Заявка
|12
|1
|4
|7
|17 - 28
|7
|20.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|14 - 32
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 6
|15
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 8
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|6.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 8
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|9.
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 3
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|11.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|14.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 12
|6
|15.
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 14
|5
|16.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 12
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|9 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 7
|16
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 8
|12
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|10.
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 13
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|8 - 13
|3
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 8
|2
|18.
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|7 - 14
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
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|Маскарель Омар
|1 4
|Хетафе
|Мата Хайме
|1 4
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Алавес 1:0 Альмерия
Исход игры
Алавес
82.5% (99)
Ничья
15.8% (19)
Альмерия
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
44.25% (50)
Меньше
55.75% (63)
Обе команды забьют
Да
58.41% (66)
Нет
41.59% (47)
Популярный счёт
2:1 Алавес
36.7% (44)
1:0 Алавес
32.5% (39)
1:1 Ничья
14.2% (17)
2:0 Алавес
5% (6)
3:2 Алавес
1.7% (2)
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