Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Удар от ворот произведет Альмерия

93' Матч возобновлен

93' Алавес остается без одного игрока, потому что Седлар Александр уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.

91' Седлар Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Аррибас Серхио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' Матч возобновлен

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Тактическая замена. Largie Ramazani уходит с поля и его заменяет Санка Чами Марчиано

87' Алавес идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Хави Лопеc навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Алавес идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Сола Алекс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Удар от ворот произведет Альмерия

82' Largie Ramazani навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Риоха Луис получил желтую карточку от судьи

79' Г О О О О Л - Седлар Александр первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

79' Реббах Абдеррахман навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Удар от ворот произведет Альмерия

77' Реббах Абдеррахман не смог попасть в створ ударом издали

76' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

73' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

73' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Алавес

67' Удар от ворот произведет Алавес

65' Largie Ramazani из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Удар от ворот произведет Альмерия

63' Удар от ворот произведет Альмерия

62' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Largie Ramazani выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Акиеме Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Хорошую попытку сделал Кике Гарсия . Удар в створ, но вратарь начеку

59' Робертоне Лукас получил желтую карточку от судьи

58' Эмбарба Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Удар от ворот произведет Алавес

58' Эмбарба Адриан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

56' Largie Ramazani из команды Альмерия подал угловой слева.

54' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Аррибас Серхио пробует нанести удар издали, но Антонио Сивера держит все под контролем

52' Удар от ворот произведет Альмерия

52' Судье надоело, что Максимиану Луиш тянет время и он наказал его горчичником

52' Матч возобновлен

51' Седлар Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Хаджи Янис из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Сегодняшная посещаемость составляет 16380 болельщиков

49' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Аррибас Серхио пробует нанести удар издали, но Антонио Сивера держит все под контролем

48' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Альмерия

46' Тактическая замена. Arnau Puigmal уходит с поля и его заменяет Аррибас Серхио