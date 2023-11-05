Тур: 12. Стадион: Сантьяго Бернабеу. Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
0:0
Первый тайм: 8'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
10
Модрич
Лука
16
Мумин
Абдул
21
Сисс
Пате
17
Лопес
Унаи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
-
32 Пас НиколасЗащитник
- Полузащитник
-
21 Диас БраимПолузащитник
-
24 Гюлер АрдаПолузащитник
-
11 РодригоНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Мумин АбдулЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Перес КикеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Бебе ТьягуНападающий
-
11 Нтекья РандиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Родригес Франсиско
История личных встреч
Реал Мадрид
Райо Вальекано
14 матчей
100%
14 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
166.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
17 матчей
82.4%
5.9%
11.7%
14 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
33
15
Голов в среднем за матч
4.13
1.67
Среднее время на гол
21
54
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1
0.88
Среднее время на гол
90
102
Всего голов
42
22
Голов в среднем за матч
2.47
1.29
Тотал матчей
2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
36
69
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллингем Джуд
|10
|0.91
|Хоселу Санмартин
|5
|0.45
|Винисиус Жуниор
|2
|0.18
|Кроос Тони
|1
|0.09
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.09
|Вальверде Федерико
|1
|0.09
|Родриго
|1
|0.09
|Диас Браим
|1
|0.09
|Тчуамени Орельен
|1
|0.09
|Гарсия Франсиско III
|0
|0
|Модрич Лука
|0
|0
|Алаба Давид
|0
|0
|Васкес Лукас
|0
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Альваро Ривера
|3
|0.27
|Бебе Тьягу
|2 (1)
|0.18
|Паласон Иси
|2 (2)
|0.18
|Мумин Абдул
|1
|0.09
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0.09
|Сисс Пате
|1
|0.09
|Перес Кике
|1
|0.09
|Валентин Оскар
|1
|0.09
|Фалькао Радамель
|1 (1)
|0.09
|Нтекья Ранди
|1 (1)
|0.09
|Рауль де Томас
|0
|0
|Лопес Унаи
|0
|0
|Лежён Флорьян
|0
|0
|Камелло Серхио
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рюдигер Антонио
|4
|0
|Начо Фернандес
|1
|1
|Кроос Тони
|2
|0
|Алаба Давид
|2
|0
|Тчуамени Орельен
|2
|0
|Модрич Лука
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Менди Ферлан
|1
|0
|Винисиус Жуниор
|1
|0
|Камавинга Эдуардо
|1
|0
|Беллингем Джуд
|1
|0
|Гарсия Франсиско III
|1
|0
|Карло Анчелотти
|1
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Альваро Ривера
|4
|0
|Валентин Оскар
|2
|1
|Лежён Флорьян
|3
|0
|Рауль де Томас
|3
|0
|Эспино Альфонсо
|3
|0
|Эрнандес Аридане
|3
|0
|Мумин Абдул
|1
|1
|Лопес Унаи
|2
|0
|Паласон Иси
|2
|0
|Перес Кике
|2
|0
|Камелло Серхио
|2
|0
|Трехо Оскар
|1
|0
|Родригес Франсиско
|1
|0
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Балью Иван
|1
|0
|Сисс Пате
|1
|0
|Чаваррия Пеп
|1
|0
Результаты матчей
Реал Мадрид
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Райо Вальекано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Реал Мадрид
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Райо Вальекано
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
13
7
Реал Мадрид
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Райо Вальекано
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
13
9
Голы по времени матча
Забито
10
7
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
4
57%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
5
50%
0
0%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
1
10%
2
29%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
14
7
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
4
29%
1
14%
16-30
2
14%
2
29%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
3
43%
76-90
Пропущено
5
12
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
3
60%
2
17%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Забито
24
14
8 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
0 Не забивали 3
1
4%
1
7%
1-15
4
17%
5
36%
16-30
3
13%
2
14%
31-45
6
25%
0
0%
46-60
6
25%
1
7%
61-75
4
17%
5
36%
76-90
Пропущено
7
15
6 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
5
71%
2
13%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
14%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Барселона - Реал Мадрид 1:2 Брага - Реал Мадрид 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 4:0
Наполи - Реал Мадрид 2:3 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Реал Мадрид - Милан 3:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2
Райо Вальекано
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Атлетико Лугонес - Райо Вальекано 0:6 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2
Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алькоркон - Райо Вальекано 2:2 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Вальядолид - Райо Вальекано 3:2 Порту - Райо Вальекано 1:1 Шарлеруа - Райо Вальекано 1:1 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Мальорка - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Вильярреал 2:1
Результаты матчей
Реал Мадрид
Райо Вальекано
Точный счет
2:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:2
2 раза 40%
0:7
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
4
1 раз 25%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:2
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:7
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
6 раз 55%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Реал Мадрид
Райо Вальекано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
33
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
65
38
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|29 - 15
|31
|2.
|0:0 Заявка
|12
|9
|2
|1
|23 - 8
|29
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 12
|27
|4.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|26 - 11
|25
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 14
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 15
|20
|7.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 15
|19
|8.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 13
|18
|9.
|0:0 Заявка
|12
|4
|6
|2
|14 - 15
|18
|10.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|10 - 11
|17
|11.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 20
|13
|12.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|13 - 16
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 21
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 16
|12
|15.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|17 - 16
|11
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 16
|10
|17.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|12 - 18
|9
|18.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 20
|7
|19.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|17 - 29
|6
|20.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|14 - 32
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 6
|15
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 8
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|6.
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 3
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 8
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|11.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|14.
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 12
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 14
|5
|16.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|11 - 15
|4
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|9 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 7
|16
|2.
|0:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 8
|12
|4.
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|10.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 13
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|8 - 13
|3
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|7 - 15
|1
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|10 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|7 (1)
|Вильярреал
|Морено Херард
|7 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|7
|Жирона
|Довбик Артём
|6 (4)
|Гранада
|Гумбау Херард
|6
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|6
|Мальорка
|Маскарель Омар
|1 4
|Хетафе
|Мата Хайме
|1 4
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Мадрид 0:0 Райо Вальекано
Исход игры
Реал Мадрид
95.3% (141)
Ничья
2.7% (4)
Райо Вальекано
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
43.59% (51)
Меньше
56.41% (66)
Обе команды забьют
Да
34.19% (40)
Нет
65.81% (77)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
39.9% (59)
2:1 Реал Мадрид
12.8% (19)
3:1 Реал Мадрид
10.1% (15)
3:0 Реал Мадрид
8.1% (12)
1:0 Реал Мадрид
3.4% (5)
4:1 Реал Мадрид
2% (3)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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