Первый тайм

8' Первый угловой в матче разыграли игроки "Реала". Последовала интересная комбинация, после которой Модрич нанёс удар в сторону ворот, но защитники не позволили игровому снаряду долететь до голкипера.

7' ВАЛЬВЕРДЕ! Какой момент упустил уругвайский полузащитник! Ошиблись гости перед своей штрафной, Вальверде убежал чисто один на один с Димитриевски, но переиграть голкипера в ближнем бою не получилось!

6' Подопечные Анчелотти, естественно, больше владеют мячом, вот только особых подходов к воротам Димитриевски мы пока не наблюдаем. В обороне у гостей также всё в порядке.

5' Длинный заброс вперёд на Винисиуса. Бразилец догнал сферу у лицевой, однако удержать её в рамках футбольного поля не смог. От ворот произведёт удар голкипер "Райо Вальекано".

4' Спокойно начинается наша встреча. Хочется отметить, что команды давно не знают поражений в рамках Ла Лиги. Удивительно, но гости имеют серию из 7 матчей без поражений.

3' Первая перспективная атака "Реала" прошла по правому флангу. Винисиус пяткой остаивл мяч Беллингему, но очень уверенно сыграл Ратиу, сумевший перехватить сферу.