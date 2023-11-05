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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
Реал Мадрид
0:0
Первый тайм: 8'
Райо Вальекано
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 138
Реал Мадрид 96.4% (133)
X 2.9% (4)
Райо Вальекано 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Реал Мадрид
Ничья
Райо Вальекано
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7.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Аррисабалага
Кепа
2
Карвахаль
Даниэль
22
Рюдигер
Антонио
4
Алаба
Давид
20
Гарсия
Франсиско
III
12
Камавинга
Эдуардо
15
Вальверде
Федерико
10
Модрич
Лука
5
Беллингем
Джуд
14
Хоселу
Санмартин
7
Винисиус
Жуниор
1
Димитриевски
Столе
2
Ратиу
Андрей
16
Мумин
Абдул
24
Лежён
Флорьян
12
Эспино
Альфонсо
23
Валентин
Оскар
7
Паласон
Иси
21
Сисс
Пате
17
Лопес
Унаи
18
Гарсия
Альваро
Ривера
22
Рауль
де
Томас
Реал Мадрид
4-1-2-1-2
Райо Вальекано
4-1-4-1

История личных встреч

Реал Мадрид
Райо Вальекано

14 матчей

100%
14 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

17 матчей

82.4%
5.9%
11.7%
14 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
3:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
ТМК
1:1
П
1:0
П
1:0
П
2:3
П
10:2
П
0:2
П
5:1
П
5:0
П
2:3
П
2:0
П
0:2
П
0:1
П
6:2

Голы

Всего голов

33
15

Голов в среднем за матч

4.13
1.67

Среднее время на гол

21
54

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1
0.88

Среднее время на гол

90
102

Всего голов

42
22

Голов в среднем за матч

2.47
1.29

Тотал матчей

2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

36
69

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 10 0.91
Хоселу Санмартин 5 0.45
Винисиус Жуниор 2 0.18
Кроос Тони 1 0.09
Карвахаль Даниэль 1 0.09
Вальверде Федерико 1 0.09
Родриго 1 0.09
Диас Браим 1 0.09
Тчуамени Орельен 1 0.09
Гарсия Франсиско III 0 0
Модрич Лука 0 0
Алаба Давид 0 0
Васкес Лукас 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро Ривера 3 0.27
Бебе Тьягу 2 (1) 0.18
Паласон Иси 2 (2) 0.18
Мумин Абдул 1 0.09
Де Фрутос Хорхе 1 0.09
Сисс Пате 1 0.09
Перес Кике 1 0.09
Валентин Оскар 1 0.09
Фалькао Радамель 1 (1) 0.09
Нтекья Ранди 1 (1) 0.09
Рауль де Томас 0 0
Лопес Унаи 0 0
Лежён Флорьян 0 0
Камелло Серхио 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рюдигер Антонио 4 0
Начо Фернандес 1 1
Кроос Тони 2 0
Алаба Давид 2 0
Тчуамени Орельен 2 0
Модрич Лука 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Менди Ферлан 1 0
Винисиус Жуниор 1 0
Камавинга Эдуардо 1 0
Беллингем Джуд 1 0
Гарсия Франсиско III 1 0
Карло Анчелотти 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Альваро Ривера 4 0
Валентин Оскар 2 1
Лежён Флорьян 3 0
Рауль де Томас 3 0
Эспино Альфонсо 3 0
Эрнандес Аридане 3 0
Мумин Абдул 1 1
Лопес Унаи 2 0
Паласон Иси 2 0
Перес Кике 2 0
Камелло Серхио 2 0
Трехо Оскар 1 0
Родригес Франсиско 1 0
Бебе Тьягу 1 0
Балью Иван 1 0
Сисс Пате 1 0
Чаваррия Пеп 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Райо Вальекано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Реал Мадрид
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Райо Вальекано
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

13
7
Реал Мадрид
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Райо Вальекано
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

13
9

Голы по времени матча

Забито

10
7
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
4
57%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
5
50%
0
0%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
1
10%
2
29%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

14
7
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
4
29%
1
14%
16-30
2
14%
2
29%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
3
43%
76-90

Пропущено

5
12
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
3
60%
2
17%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Забито

24
14
8 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
0 Не забивали 3
1
4%
1
7%
1-15
4
17%
5
36%
16-30
3
13%
2
14%
31-45
6
25%
0
0%
46-60
6
25%
1
7%
61-75
4
17%
5
36%
76-90

Пропущено

7
15
6 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
5
71%
2
13%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
14%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Барселона - Реал Мадрид 1:2 Брага - Реал Мадрид 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 4:0
Наполи - Реал Мадрид 2:3 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Реал Мадрид - Милан 3:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2
Райо Вальекано
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Атлетико Лугонес - Райо Вальекано 0:6 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2
Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алькоркон - Райо Вальекано 2:2 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Вальядолид - Райо Вальекано 3:2 Порту - Райо Вальекано 1:1 Шарлеруа - Райо Вальекано 1:1 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Мальорка - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Вильярреал 2:1

Результаты матчей

Реал Мадрид
Райо Вальекано

Точный счет

2:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:2
2 раза 40%
0:7
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
4
1 раз 25%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:2
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:7
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
6 раз 55%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Райо Вальекано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
2.5
Больше Меньше
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
3
3
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
1.5
Больше Меньше
6
5
3
8
2.5
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 12 10 1 1 29 - 15 31
2.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 12 9 2 1 23 - 8 29
3.
Барселона
 Заявка 12 8 3 1 24 - 12 27
4.
Атлетико М
 Заявка 11 8 1 2 26 - 11 25
5.
Атлетик Б
 Заявка 12 6 3 3 21 - 14 21
6.
Бетис
 Заявка 12 5 5 2 16 - 15 20
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 5 4 3 20 - 15 19
8.
Валенсия
 Заявка 12 5 3 4 15 - 13 18
9.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 12 4 6 2 14 - 15 18
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 5 2 5 10 - 11 17
11.
Осасуна
 Заявка 12 4 1 7 14 - 20 13
12.
Хетафе
 Заявка 11 2 6 3 13 - 16 12
13.
Вильярреал
 Заявка 12 3 3 6 17 - 21 12
14.
Алавес
 Заявка 12 3 3 6 10 - 16 12
15.
Севилья
 Заявка 11 2 5 4 17 - 16 11
16.
Кадис
 Заявка 11 2 4 5 10 - 16 10
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 6 5 12 - 18 9
18.
Сельта
 Заявка 12 1 4 7 11 - 20 7
19.
Гранада
 Заявка 12 1 3 8 17 - 29 6
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 3 9 14 - 32 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 5 5 0 0 13 - 6 15
2.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
3.
Жирона
 Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
4.
Бетис
 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
6.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 5 4 1 0 10 - 2 13
7.
Валенсия
 Заявка 6 4 0 2 8 - 3 12
8.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 2 1 14 - 8 11
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
10.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
11.
Хетафе
 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
12.
Кадис
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Севилья
 Заявка 6 2 2 2 11 - 8 8
14.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 5 1 3 1 7 - 12 6
15.
Гранада
 Заявка 6 1 2 3 10 - 14 5
16.
Мальорка
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
17.
Осасуна
 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
18.
Вильярреал
 Заявка 7 1 1 5 11 - 15 4
19.
Сельта
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Альмерия
 Заявка 6 0 2 4 9 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 6 5 1 0 14 - 7 16
2.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
3.
Барселона
 Заявка 6 3 3 0 11 - 8 12
4.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 7 3 3 1 7 - 3 12
5.
Атлетико М
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
6.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7.
Осасуна
 Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
8.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6
10.
Валенсия
 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
11.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 7 - 13 6
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
Мальорка
 Заявка 7 1 2 4 9 - 14 5
14.
Сельта
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
15.
Севилья
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
16.
Хетафе
 Заявка 6 0 3 3 8 - 13 3
17.
Алавес
 Заявка 6 0 2 4 3 - 8 2
18.
Кадис
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
19.
Гранада
 Заявка 6 0 1 5 7 - 15 1
20.
Альмерия
 Заявка 6 0 1 5 5 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 10 (2)
Атлетико М Мората Альваро 7 (1)
Вильярреал Морено Херард 7 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 7
Жирона Довбик Артём 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Гранада Гумбау Херард 6
Реал Сосьедад Субельдия Игор 6
Мальорка Маскарель Омар 1 4
Хетафе Мата Хайме 1 4
Хетафе Дуарте Домингуш 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    8'
    Первый угловой в матче разыграли игроки "Реала". Последовала интересная комбинация, после которой Модрич нанёс удар в сторону ворот, но защитники не позволили игровому снаряду долететь до голкипера. 
  • Опасный момент
    7'
    ВАЛЬВЕРДЕ! Какой момент упустил уругвайский полузащитник! Ошиблись гости перед своей штрафной, Вальверде убежал чисто один на один с Димитриевски, но переиграть голкипера в ближнем бою не получилось!
  • 6'
    Подопечные Анчелотти, естественно, больше владеют мячом, вот только особых подходов к воротам Димитриевски мы пока не наблюдаем. В обороне у гостей также всё в порядке. 
  • 5'
    Длинный заброс вперёд на Винисиуса. Бразилец догнал сферу у лицевой, однако удержать её в рамках футбольного поля не смог. От  ворот произведёт удар голкипер "Райо Вальекано". 
  • 4'
    Спокойно начинается наша встреча. Хочется отметить, что команды давно не знают поражений в рамках Ла Лиги. Удивительно, но гости имеют серию из 7 матчей без поражений. 
  • 3'
    Первая перспективная атака "Реала" прошла по правому флангу. Винисиус пяткой остаивл мяч Беллингему, но очень уверенно сыграл Ратиу, сумевший перехватить сферу. 
  • 2'
    Хозяева вышли на эту встречу в привычных белых цветах, игроки "Райо" будут играть в форме жёлто-чёрной расцветки. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовало мадридское дерби! С центра поля разыграли хозяева. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Santiago Bernabeu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 39.9% пользователей.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Реал Мадрид 0:0 Райо Вальекано

Исход игры
Реал Мадрид
95.3% (141)
Ничья
2.7% (4)
Райо Вальекано
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
43.59% (51)
Меньше
56.41% (66)
Обе команды забьют
Да
34.19% (40)
Нет
65.81% (77)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
39.9% (59)
2:1 Реал Мадрид
12.8% (19)
3:1 Реал Мадрид
10.1% (15)
3:0 Реал Мадрид
8.1% (12)
1:0 Реал Мадрид
3.4% (5)
4:1 Реал Мадрид
2% (3)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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Реал Мадрид
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