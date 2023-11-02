Тур: 12. Стадион: Сантьяго Бернабеу. Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
Позже
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
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Главный тренер: Родригес Франсиско
История личных встреч
Реал Мадрид
Райо Вальекано
14 матчей
100%
14 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
166.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
17 матчей
82.4%
5.9%
11.7%
14 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
33
15
Голов в среднем за матч
4.13
1.67
Среднее время на гол
21
54
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1
0.88
Среднее время на гол
90
102
Всего голов
42
22
Голов в среднем за матч
2.47
1.29
Тотал матчей
2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
36
69
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллингем Джуд
|10
|0.91
|Хоселу Санмартин
|5
|0.45
|Винисиус Жуниор
|2
|0.18
|Кроос Тони
|1
|0.09
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.09
|Вальверде Федерико
|1
|0.09
|Родриго
|1
|0.09
|Диас Браим
|1
|0.09
|Тчуамени Орельен
|1
|0.09
|Гарсия Франсиско III
|0
|0
|Модрич Лука
|0
|0
|Алаба Давид
|0
|0
|Васкес Лукас
|0
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Альваро Ривера
|3
|0.27
|Бебе Тьягу
|2 (1)
|0.18
|Паласон Иси
|2 (2)
|0.18
|Мумин Абдул
|1
|0.09
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0.09
|Сисс Пате
|1
|0.09
|Перес Кике
|1
|0.09
|Валентин Оскар
|1
|0.09
|Фалькао Радамель
|1 (1)
|0.09
|Нтекья Ранди
|1 (1)
|0.09
|Рауль де Томас
|0
|0
|Лопес Унаи
|0
|0
|Лежён Флорьян
|0
|0
|Камелло Серхио
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рюдигер Антонио
|4
|0
|Начо Фернандес
|1
|1
|Кроос Тони
|2
|0
|Алаба Давид
|2
|0
|Тчуамени Орельен
|2
|0
|Модрич Лука
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Менди Ферлан
|1
|0
|Винисиус Жуниор
|1
|0
|Камавинга Эдуардо
|1
|0
|Беллингем Джуд
|1
|0
|Гарсия Франсиско III
|1
|0
|Карло Анчелотти
|1
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Альваро Ривера
|4
|0
|Валентин Оскар
|2
|1
|Лежён Флорьян
|3
|0
|Рауль де Томас
|3
|0
|Эспино Альфонсо
|3
|0
|Эрнандес Аридане
|3
|0
|Мумин Абдул
|1
|1
|Лопес Унаи
|2
|0
|Паласон Иси
|2
|0
|Перес Кике
|2
|0
|Камелло Серхио
|2
|0
|Трехо Оскар
|1
|0
|Родригес Франсиско
|1
|0
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Балью Иван
|1
|0
|Сисс Пате
|1
|0
|Чаваррия Пеп
|1
|0
Результаты матчей
Реал Мадрид
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Райо Вальекано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Реал Мадрид
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Райо Вальекано
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
13
7
Реал Мадрид
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Райо Вальекано
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
13
9
Голы по времени матча
Забито
10
7
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
4
57%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
5
50%
0
0%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
1
10%
2
29%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
14
7
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
4
29%
1
14%
16-30
2
14%
2
29%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
3
43%
76-90
Пропущено
5
12
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
3
60%
2
17%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Забито
24
14
8 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
0 Не забивали 3
1
4%
1
7%
1-15
4
17%
5
36%
16-30
3
13%
2
14%
31-45
6
25%
0
0%
46-60
6
25%
1
7%
61-75
4
17%
5
36%
76-90
Пропущено
7
15
6 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
5
71%
2
13%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
14%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Барселона - Реал Мадрид 1:2 Брага - Реал Мадрид 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 4:0
Наполи - Реал Мадрид 2:3 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Реал Мадрид - Милан 3:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2
Райо Вальекано
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Атлетико Лугонес - Райо Вальекано 0:6 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2
Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алькоркон - Райо Вальекано 2:2 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Вальядолид - Райо Вальекано 3:2 Порту - Райо Вальекано 1:1 Шарлеруа - Райо Вальекано 1:1 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Мальорка - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Вильярреал 2:1
Результаты матчей
Реал Мадрид
Райо Вальекано
Точный счет
2:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:2
2 раза 40%
0:7
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
4
1 раз 25%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:2
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:7
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
6 раз 55%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Реал Мадрид
Райо Вальекано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
33
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
65
38
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 8
|28
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|25 - 13
|28
|3.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 9
|25
|4.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 12
|24
|5.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 14
|19
|6.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 12
|18
|7.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 15
|17
|8.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 15
|17
|9.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 13
|15
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|8 - 10
|14
|11.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 16
|13
|12.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 18
|12
|13.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|13 - 16
|12
|14.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|16 - 15
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 16
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|17.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|12 - 16
|9
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 19
|6
|19.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|17 - 28
|6
|20.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|14 - 31
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 6
|15
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 8
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 8
|14
|5.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 8
|11
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|14.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 12
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 14
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 12
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|9 - 15
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 3
|10
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 8
|9
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|10.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 13
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|8 - 13
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|7 - 14
|1
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 16
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|10 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|7
|Атлетико М
|Мората Альваро
|6 (1)
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|6 (1)
|Вильярреал
|Морено Херард
|6
|Хетафе
|Мата Хайме
|1 4
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 4
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 4
|Хетафе
|Дьене Даконам
|5
|Кадис
|Собрино Рубен
|5
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Райо Вальекано
Исход игры
Реал Мадрид
95.7% (44)
Ничья
4.3% (2)
Райо Вальекано
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (20)
Меньше
54.55% (24)
Обе команды забьют
Да
36.36% (16)
Нет
63.64% (28)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
47.8% (22)
2:1 Реал Мадрид
17.4% (8)
3:1 Реал Мадрид
10.9% (5)
3:0 Реал Мадрид
8.7% (4)
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