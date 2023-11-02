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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
Реал Мадрид
 
Позже
Райо Вальекано
Прогнозы 46
Реал Мадрид 95.7% (44)
X 4.3% (2)
Райо Вальекано 0% (0)
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Реал Мадрид
Райо Вальекано

История личных встреч

Реал Мадрид
Райо Вальекано

14 матчей

100%
14 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

17 матчей

82.4%
5.9%
11.7%
14 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
3:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
ТМК
1:1
П
1:0
П
1:0
П
2:3
П
10:2
П
0:2
П
5:1
П
5:0
П
2:3
П
2:0
П
0:2
П
0:1
П
6:2

Голы

Всего голов

33
15

Голов в среднем за матч

4.13
1.67

Среднее время на гол

21
54

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1
0.88

Среднее время на гол

90
102

Всего голов

42
22

Голов в среднем за матч

2.47
1.29

Тотал матчей

2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

36
69

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 10 0.91
Хоселу Санмартин 5 0.45
Винисиус Жуниор 2 0.18
Кроос Тони 1 0.09
Карвахаль Даниэль 1 0.09
Вальверде Федерико 1 0.09
Родриго 1 0.09
Диас Браим 1 0.09
Тчуамени Орельен 1 0.09
Гарсия Франсиско III 0 0
Модрич Лука 0 0
Алаба Давид 0 0
Васкес Лукас 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро Ривера 3 0.27
Бебе Тьягу 2 (1) 0.18
Паласон Иси 2 (2) 0.18
Мумин Абдул 1 0.09
Де Фрутос Хорхе 1 0.09
Сисс Пате 1 0.09
Перес Кике 1 0.09
Валентин Оскар 1 0.09
Фалькао Радамель 1 (1) 0.09
Нтекья Ранди 1 (1) 0.09
Рауль де Томас 0 0
Лопес Унаи 0 0
Лежён Флорьян 0 0
Камелло Серхио 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рюдигер Антонио 4 0
Начо Фернандес 1 1
Кроос Тони 2 0
Алаба Давид 2 0
Тчуамени Орельен 2 0
Модрич Лука 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Менди Ферлан 1 0
Винисиус Жуниор 1 0
Камавинга Эдуардо 1 0
Беллингем Джуд 1 0
Гарсия Франсиско III 1 0
Карло Анчелотти 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Альваро Ривера 4 0
Валентин Оскар 2 1
Лежён Флорьян 3 0
Рауль де Томас 3 0
Эспино Альфонсо 3 0
Эрнандес Аридане 3 0
Мумин Абдул 1 1
Лопес Унаи 2 0
Паласон Иси 2 0
Перес Кике 2 0
Камелло Серхио 2 0
Трехо Оскар 1 0
Родригес Франсиско 1 0
Бебе Тьягу 1 0
Балью Иван 1 0
Сисс Пате 1 0
Чаваррия Пеп 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Райо Вальекано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Реал Мадрид
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Райо Вальекано
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

13
7
Реал Мадрид
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Райо Вальекано
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

13
9

Голы по времени матча

Забито

10
7
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
4
57%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
5
50%
0
0%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
1
10%
2
29%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

14
7
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
4
29%
1
14%
16-30
2
14%
2
29%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
3
43%
76-90

Пропущено

5
12
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
3
60%
2
17%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Забито

24
14
8 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
0 Не забивали 3
1
4%
1
7%
1-15
4
17%
5
36%
16-30
3
13%
2
14%
31-45
6
25%
0
0%
46-60
6
25%
1
7%
61-75
4
17%
5
36%
76-90

Пропущено

7
15
6 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
5
71%
2
13%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
14%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Барселона - Реал Мадрид 1:2 Брага - Реал Мадрид 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 4:0
Наполи - Реал Мадрид 2:3 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Реал Мадрид - Милан 3:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2
Райо Вальекано
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Атлетико Лугонес - Райо Вальекано 0:6 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2
Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алькоркон - Райо Вальекано 2:2 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Вальядолид - Райо Вальекано 3:2 Порту - Райо Вальекано 1:1 Шарлеруа - Райо Вальекано 1:1 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Мальорка - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Вильярреал 2:1

Результаты матчей

Реал Мадрид
Райо Вальекано

Точный счет

2:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:2
2 раза 40%
0:7
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
4
1 раз 25%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:2
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:7
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
6 раз 55%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Райо Вальекано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
2.5
Больше Меньше
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
3
3
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
1.5
Больше Меньше
6
5
3
8
2.5
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 11 9 1 1 23 - 8 28
2.
Жирона
 Заявка 11 9 1 1 25 - 13 28
3.
Атлетико М
 Заявка 10 8 1 1 25 - 9 25
4.
Барселона
 Заявка 11 7 3 1 23 - 12 24
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 5 4 2 20 - 14 19
6.
Атлетик Б
 Заявка 11 5 3 3 18 - 12 18
7.
Райо Вальекано
 Заявка 11 4 5 2 14 - 15 17
8.
Бетис
 Заявка 11 4 5 2 14 - 15 17
9.
Валенсия
 Заявка 11 4 3 4 14 - 13 15
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 4 2 5 8 - 10 14
11.
Осасуна
 Заявка 11 4 1 6 12 - 16 13
12.
Вильярреал
 Заявка 11 3 3 5 15 - 18 12
13.
Хетафе
 Заявка 11 2 6 3 13 - 16 12
14.
Севилья
 Заявка 10 2 4 4 16 - 15 10
15.
Кадис
 Заявка 11 2 4 5 10 - 16 10
16.
Алавес
 Заявка 11 2 3 6 9 - 16 9
17.
Мальорка
 Заявка 11 1 6 4 12 - 16 9
18.
Сельта
 Заявка 11 1 3 7 10 - 19 6
19.
Гранада
 Заявка 11 1 3 7 17 - 28 6
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 3 8 14 - 31 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 5 5 0 0 13 - 6 15
2.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
3.
Жирона
 Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 4 2 0 15 - 8 14
5.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
6.
Бетис
 Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
7.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 2 1 14 - 8 11
8.
Валенсия
 Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
9.
Хетафе
 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
10.
Кадис
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
12.
Севилья
 Заявка 6 2 2 2 11 - 8 8
13.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14.
Райо Вальекано
 Заявка 5 1 3 1 7 - 12 6
15.
Гранада
 Заявка 6 1 2 3 10 - 14 5
16.
Осасуна
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17.
Мальорка
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
18.
Вильярреал
 Заявка 6 1 1 4 9 - 12 4
19.
Альмерия
 Заявка 6 0 2 4 9 - 15 2
20.
Сельта
 Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Жирона
 Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
3.
Райо Вальекано
 Заявка 6 3 2 1 7 - 3 11
4.
Атлетико М
 Заявка 5 3 1 1 12 - 3 10
5.
Барселона
 Заявка 5 2 3 0 10 - 8 9
6.
Осасуна
 Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
7.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6
10.
Валенсия
 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
11.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 7 - 13 6
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
Мальорка
 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
14.
Сельта
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
15.
Хетафе
 Заявка 6 0 3 3 8 - 13 3
16.
Севилья
 Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
17.
Алавес
 Заявка 6 0 2 4 3 - 8 2
18.
Гранада
 Заявка 5 0 1 4 7 - 14 1
19.
Кадис
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20.
Альмерия
 Заявка 5 0 1 4 5 - 16 1
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 10 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 7
Атлетико М Мората Альваро 6 (1)
Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 6 (1)
Вильярреал Морено Херард 6
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Топ нарушителей
Хетафе Мата Хайме 1 4
Хетафе Дуарте Домингуш 1 4
Вильярреал Баэна Алехандро 1 4
Хетафе Дьене Даконам 5
Кадис Собрино Рубен 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Райо Вальекано от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 ноября 2023, осталось 2 дня 15 часов 16 минут.

    Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 77% завершится победой Райо Вальекано.
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    • Прогнозы 46
    Реал Мадрид 95.7% (44)
    X 4.3% (2)
    Райо Вальекано 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Райо Вальекано
    6.00
    6.00
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    10.50
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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Райо Вальекано

    Исход игры
    Реал Мадрид
    95.7% (44)
    Ничья
    4.3% (2)
    Райо Вальекано
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.45% (20)
    Меньше
    54.55% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    36.36% (16)
    Нет
    63.64% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    47.8% (22)
    2:1 Реал Мадрид
    17.4% (8)
    3:1 Реал Мадрид
    10.9% (5)
    3:0 Реал Мадрид
    8.7% (4)
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    Реал Мадрид
    Райо Вальекано
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