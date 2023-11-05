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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 18709 Главный судья: Куадра Гильермо
Вильярреал
0:3
Второй тайм: 54'
Атлетик Б
0'
0:1
2' Гол
Руис Иньиго
19' Желтая карточка
Габбия Маттео
0:2
22' Гол
Уильямс Нико
0:3
30' Гол
Уильямс Иньяки
41' Желтая карточка
Уильямс Нико
44' Желтая карточка
Де Маркос Оскар

Ход матча

2'
0:1
Руис Иньиго
(Уильямс Нико)
19'
Габбия Маттео
 
22'
0:2
Уильямс Нико
(Сансет Ойян)
30'
0:3
Уильямс Иньяки
(Сансет Ойян)
41'
 
Уильямс Нико
44'
 
Де Маркос Оскар
46'
Манди Аисса
Габбия Маттео
 
46'
Морено Альберто
Carlos Romero
 

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 123
Вильярреал 40.7% (50)
X 40.7% (50)
Атлетик Б 18.7% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Вильярреал
Ничья
Атлетик Б
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Все Коэффициенты
13
Йоргенсен
Филип
26
Альтимира
Адриа
3
Альбиоль
Рауль
2
Габбия
Маттео
37
Carlos
Romero
27
Ахомач
Илиас
6
Капу
Этьен
10
Парехо
Даниэль
16
Баэна
Алехандро
7
Морено
Херард
11
Сорлот
Александр
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
3
Вивиан
Даниэль
4
Паредес
Айтор
15
Лекуе
Иньиго
16
Руис
Иньиго
6
Весга
Микель
9
Уильямс
Иньяки
8
Сансет
Ойян
11
Уильямс
Нико
12
Гурусета
Горка
Вильярреал
4-4-2
Атлетик Б
4-2-3-1

История личных встреч

Вильярреал
Атлетик Б

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.2%
23.5%
15 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед

31 матч

35.5%
32.3%
32.2%
11 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

25.8%
41.9%
32.3%
8 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

48.4%
22.6%
29%
15 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
5:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
П
1:1
П
0:3
П
1:3
П
1:1
П
3:1
П
1:0
П
0:0
КК
0:1
КК
3:2
П
3:1
П
4:0
П
2:0
П
1:1
П
2:0
П
2:2
П
1:1
П
0:1
П
4:1
П
2:1
П
3:2
П
2:0
П
1:4
ПД
1:2

Голы

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

1.87
1.13

Среднее время на гол

48
80

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.38
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

50
33

Голов в среднем за матч

1.61
1.06

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

55
84

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Херард 6 (2) 0.5
Сорлот Александр 5 0.42
Баэна Алехандро 1 0.08
Парехо Даниэль 1 (1) 0.08
Куэнка Хорхе 1 0.08
Фойт Хуан 1 0.08
Педраса Альфонсо 0 0
Морено Альберто 0 0
Ахомач Илиас 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 5 0.42
Гурусета Горка 4 0.33
Сансет Ойян 2 0.17
Весга Микель 2 (2) 0.17
Уильямс Нико 1 0.08
Де Маркос Оскар 1 0.08
Юри Берчиче 1 0.08
Вильялибре Асьер 1 0.08
Беренгер Алекс 1 0.08
Руис Иньиго 1 0.08
Гарсия Дани 1 0.08
Гомес Унаи 1 0.08

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 4 1
Комесанья Санти 4 0
Пино Йереми 4 0
Педраса Альфонсо 2 1
Морено Альберто 1 1
Альбиоль Рауль 2 0
Парехо Даниэль 2 0
Капу Этьен 2 0
Фемения Кико 2 0
Бреретон Бен 2 0
Габбия Маттео 2 0
Террац Рамон 2 0
Кике Сетьен 0 1
Манди Аисса 1 0
Сорлот Александр 1 0
Куэнка Хорхе 1 0
Фойт Хуан 1 0
Йоргенсен Филип 1 0
Ахомач Илиас 1 0
Carlos Romero 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сансет Ойян 1 2
Паредес Айтор 4 0
Де Маркос Оскар 3 0
Руис Иньиго 3 0
Эррера Андер 2 0
Гарсия Дани 2 0
Уильямс Иньяки 2 0
Лекуе Иньиго 2 0
Беренгер Алекс 2 0
Вивиан Даниэль 2 0
Гарсия Рауль 1 0
Муньяин Икер 1 0
Юри Берчиче 1 0
Гурусета Горка 1 0
Весга Микель 1 0
Унай Симон 1 0
Йерай Альварес 1 0
Уильямс Нико 1 0
Арес Малком 1 0

Результаты матчей

Вильярреал
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Атлетик Б
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
0
Вильярреал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Атлетик Б
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

5
14
Вильярреал
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Атлетик Б
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

12
14

Голы по времени матча

Забито

9
4
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
1
11%
2
50%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Пропущено

12
4
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
1
25%
46-60
3
25%
1
25%
61-75
1
8%
1
25%
76-90

Забито

6
14
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
2
33%
2
14%
1-15
3
50%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
4
29%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Пропущено

6
8
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
4
67%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

15
18
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 4
2
13%
3
17%
1-15
4
27%
3
17%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
4
22%
61-75
2
13%
5
28%
76-90

Пропущено

18
12
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
2
11%
2
17%
1-15
5
28%
2
17%
16-30
3
17%
1
8%
31-45
4
22%
2
17%
46-60
3
17%
3
25%
61-75
1
6%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Чиклана - Вильярреал 0:5 Гранада - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Алавес 1:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2
Вильярреал - Ренн 1:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Жирона 1:2 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Альмерия 2:1 Кадис - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Барселона 3:4 Мальорка - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Бетис 1:2 Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ницца - Вильярреал 1:1 Спортинг Л - Вильярреал 3:0 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Альтах - Вильярреал 0:3
Атлетик Б
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
УЕ Руби - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Барселона - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Альмерия 3:0
Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Алавес - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Кадис 3:0 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эйбар 1:1 Селтик - Атлетик Б 3:2 Расинг - Атлетик Б 0:0 Некакса - Атлетик Б 0:2 Чивас Гвадалахара - Атлетик Б 2:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эльче 0:1

Результаты матчей

Вильярреал
Атлетик Б

Точный счет

1:2
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

1:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
0:2
3 раза 27%
3:0
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Вильярреал
Атлетик Б

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
5
1
1
5
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
4
3
8
1.5
7
4
2
9
2.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 12 10 1 1 29 - 15 31
2.
Реал Мадрид
 Заявка 11 9 1 1 23 - 8 28
3.
Барселона
 Заявка 12 8 3 1 24 - 12 27
4.
Атлетико М
 Заявка 11 8 1 2 26 - 11 25
5.
Атлетик Б
 3:0 Заявка 12 6 3 3 21 - 12 21
6.
Бетис
 Заявка 12 5 5 2 16 - 15 20
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 5 4 3 20 - 15 19
8.
Валенсия
 Заявка 12 5 3 4 15 - 13 18
9.
Райо Вальекано
 Заявка 11 4 5 2 14 - 15 17
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 5 2 5 10 - 11 17
11.
Осасуна
 Заявка 12 4 1 7 14 - 20 13
12.
Хетафе
 Заявка 11 2 6 3 13 - 16 12
13.
Алавес
 Заявка 12 3 3 6 10 - 16 12
14.
Вильярреал
 0:3 Заявка 12 3 3 6 15 - 21 12
15.
Севилья
 Заявка 11 2 5 4 17 - 16 11
16.
Кадис
 Заявка 11 2 4 5 10 - 16 10
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 6 5 12 - 18 9
18.
Сельта
 Заявка 12 1 4 7 11 - 20 7
19.
Гранада
 Заявка 12 1 3 8 17 - 29 6
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 3 9 14 - 32 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 5 5 0 0 13 - 6 15
2.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
3.
Жирона
 Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
4.
Бетис
 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
6.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
7.
Валенсия
 Заявка 6 4 0 2 8 - 3 12
8.
Атлетик Б
 3:0 Заявка 6 3 2 1 14 - 8 11
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
10.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
11.
Хетафе
 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
12.
Кадис
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Севилья
 Заявка 6 2 2 2 11 - 8 8
14.
Райо Вальекано
 Заявка 5 1 3 1 7 - 12 6
15.
Гранада
 Заявка 6 1 2 3 10 - 14 5
16.
Мальорка
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
17.
Осасуна
 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
18.
Вильярреал
 0:3 Заявка 7 1 1 5 9 - 15 4
19.
Сельта
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Альмерия
 Заявка 6 0 2 4 9 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 6 5 1 0 14 - 7 16
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
3.
Барселона
 Заявка 6 3 3 0 11 - 8 12
4.
Райо Вальекано
 Заявка 6 3 2 1 7 - 3 11
5.
Атлетико М
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
6.
Атлетик Б
 3:0 Заявка 6 3 1 2 7 - 4 10
7.
Осасуна
 Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
8.
Вильярреал
 0:3 Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6
10.
Валенсия
 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
11.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 7 - 13 6
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
Мальорка
 Заявка 7 1 2 4 9 - 14 5
14.
Сельта
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
15.
Севилья
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
16.
Хетафе
 Заявка 6 0 3 3 8 - 13 3
17.
Алавес
 Заявка 6 0 2 4 3 - 8 2
18.
Кадис
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
19.
Гранада
 Заявка 6 0 1 5 7 - 15 1
20.
Альмерия
 Заявка 6 0 1 5 5 - 17 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 10 (2)
Атлетико М Мората Альваро 7 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 7
Жирона Довбик Артём 6 (4)
Осасуна Будимир Анте 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гранада Гумбау Херард 6
Реал Сосьедад Субельдия Игор 6
Мальорка Маскарель Омар 1 4
Хетафе Мата Хайме 1 4
Хетафе Дуарте Домингуш 1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Команда Атлетик Б играла лучше в этом тайме.
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: Вильярреал: 59%, Атлетик Б: 41%.
    • 49'
      Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы 123
    Вильярреал 40.7% (50)
    X 40.7% (50)
    Атлетик Б 18.7% (23)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вильярреал
    Ничья
    Атлетик Б
    84.00
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    4.50
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    4.05
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вильярреал 0:3 Атлетик Б

    Исход игры
    Вильярреал
    40.7% (50)
    Ничья
    40.7% (50)
    Атлетик Б
    18.7% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.38% (48)
    Меньше
    58.62% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    79.31% (92)
    Нет
    20.69% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.8% (44)
    2:1 Вильярреал
    23.6% (29)
    1:0 Вильярреал
    10.6% (13)
    1:2 Атлетик Б
    10.6% (13)
    0:1 Атлетик Б
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    0:2 Атлетик Б
    1.6% (2)
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    Вильярреал
    Атлетик Б
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