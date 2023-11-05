Тур: 12. Стадион: Эстадио де ла Керамика. Зрители: 18709 Главный судья: Куадра Гильермо
0:3
Второй тайм: 54'
0'
0:1
2' ГолРуис Иньиго
19' Желтая карточкаГаббия Маттео
0:2
22' ГолУильямс Нико
0:3
30' ГолУильямс Иньяки
41' Желтая карточкаУильямс Нико
44' Желтая карточкаДе Маркос Оскар
Ход матча
2'
0:1
19'
22'
0:2
30'
0:3
41'
44'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
5 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 4
-
6 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
27
Ахомач
Илиас
15
Лекуе
Иньиго
16
Руис
Иньиго
11
Уильямс
Нико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Ахомач ИлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Моралес ЛуисПолузащитник
-
20 Террац РамонПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Рохо Мартин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
-
16 Руис ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уильямс НикоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Гомес УнаиПолузащитник
- Нападающий
-
29 Арес МалкомНападающий
-
32 Hugo Rincon
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вильярреал
Атлетик Б
17 матчей
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.2%
23.5%
15 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед
31 матч
35.5%
32.3%
32.2%
11 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
25.8%
41.9%
32.3%
8 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
48.4%
22.6%
29%
15 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
18
Голов в среднем за матч
1.87
1.13
Среднее время на гол
48
80
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.38
1
Среднее время на гол
65
90
Всего голов
50
33
Голов в среднем за матч
1.61
1.06
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
55
84
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Херард
|6 (2)
|0.5
|Сорлот Александр
|5
|0.42
|Баэна Алехандро
|1
|0.08
|Парехо Даниэль
|1 (1)
|0.08
|Куэнка Хорхе
|1
|0.08
|Фойт Хуан
|1
|0.08
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Морено Альберто
|0
|0
|Ахомач Илиас
|0
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Иньяки
|5
|0.42
|Гурусета Горка
|4
|0.33
|Сансет Ойян
|2
|0.17
|Весга Микель
|2 (2)
|0.17
|Уильямс Нико
|1
|0.08
|Де Маркос Оскар
|1
|0.08
|Юри Берчиче
|1
|0.08
|Вильялибре Асьер
|1
|0.08
|Беренгер Алекс
|1
|0.08
|Руис Иньиго
|1
|0.08
|Гарсия Дани
|1
|0.08
|Гомес Унаи
|1
|0.08
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|4
|1
|Комесанья Санти
|4
|0
|Пино Йереми
|4
|0
|Педраса Альфонсо
|2
|1
|Морено Альберто
|1
|1
|Альбиоль Рауль
|2
|0
|Парехо Даниэль
|2
|0
|Капу Этьен
|2
|0
|Фемения Кико
|2
|0
|Бреретон Бен
|2
|0
|Габбия Маттео
|2
|0
|Террац Рамон
|2
|0
|Кике Сетьен
|0
|1
|Манди Аисса
|1
|0
|Сорлот Александр
|1
|0
|Куэнка Хорхе
|1
|0
|Фойт Хуан
|1
|0
|Йоргенсен Филип
|1
|0
|Ахомач Илиас
|1
|0
|Carlos Romero
|1
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сансет Ойян
|1
|2
|Паредес Айтор
|4
|0
|Де Маркос Оскар
|3
|0
|Руис Иньиго
|3
|0
|Эррера Андер
|2
|0
|Гарсия Дани
|2
|0
|Уильямс Иньяки
|2
|0
|Лекуе Иньиго
|2
|0
|Беренгер Алекс
|2
|0
|Вивиан Даниэль
|2
|0
|Гарсия Рауль
|1
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Юри Берчиче
|1
|0
|Гурусета Горка
|1
|0
|Весга Микель
|1
|0
|Унай Симон
|1
|0
|Йерай Альварес
|1
|0
|Уильямс Нико
|1
|0
|Арес Малком
|1
|0
Результаты матчей
Вильярреал
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Атлетик Б
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
0
Вильярреал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Атлетик Б
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
5
14
Вильярреал
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Атлетик Б
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
12
14
Голы по времени матча
Забито
9
4
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
1
11%
2
50%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
25%
76-90
Пропущено
12
4
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
1
25%
46-60
3
25%
1
25%
61-75
1
8%
1
25%
76-90
Забито
6
14
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
2
33%
2
14%
1-15
3
50%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
4
29%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Пропущено
6
8
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
4
67%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
15
18
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 4
2
13%
3
17%
1-15
4
27%
3
17%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
4
22%
61-75
2
13%
5
28%
76-90
Пропущено
18
12
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
2
11%
2
17%
1-15
5
28%
2
17%
16-30
3
17%
1
8%
31-45
4
22%
2
17%
46-60
3
17%
3
25%
61-75
1
6%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Чиклана - Вильярреал 0:5 Гранада - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Алавес 1:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2
Вильярреал - Ренн 1:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Жирона 1:2 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Альмерия 2:1 Кадис - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Барселона 3:4 Мальорка - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Бетис 1:2 Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ницца - Вильярреал 1:1 Спортинг Л - Вильярреал 3:0 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Альтах - Вильярреал 0:3
Атлетик Б
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
УЕ Руби - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Барселона - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Альмерия 3:0
Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Алавес - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Кадис 3:0 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эйбар 1:1 Селтик - Атлетик Б 3:2 Расинг - Атлетик Б 0:0 Некакса - Атлетик Б 0:2 Чивас Гвадалахара - Атлетик Б 2:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эльче 0:1
Результаты матчей
Вильярреал
Атлетик Б
Точный счет
1:2
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
1:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
0:2
3 раза 27%
3:0
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Вильярреал
Атлетик Б
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
51
15
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
14
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
74
38
74
29
38
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|29 - 15
|31
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 8
|28
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 12
|27
|4.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|26 - 11
|25
|5.
|3:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 12
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 15
|20
|7.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 15
|19
|8.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 13
|18
|9.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 15
|17
|10.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|10 - 11
|17
|11.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 20
|13
|12.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|13 - 16
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 16
|12
|14.
|0:3 Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 21
|12
|15.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|17 - 16
|11
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 16
|10
|17.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|12 - 18
|9
|18.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 20
|7
|19.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|17 - 29
|6
|20.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|14 - 32
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 6
|15
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 8
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|6.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 3
|12
|8.
|3:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 8
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|11.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|14.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 12
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 14
|5
|16.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|18.
|0:3 Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 15
|4
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|9 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 7
|16
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 8
|12
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|6.
|3:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|8.
|0:3 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|10.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 13
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|8 - 13
|3
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|7 - 15
|1
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|10 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|7 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|7
|Жирона
|Довбик Артём
|6 (4)
|Осасуна
|Будимир Анте
|6 (1)
|Гранада
|Гумбау Херард
|6
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|6
|Мальорка
|Маскарель Омар
|1 4
|Хетафе
|Мата Хайме
|1 4
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вильярреал 0:3 Атлетик Б
Исход игры
Вильярреал
40.7% (50)
Ничья
40.7% (50)
Атлетик Б
18.7% (23)
Тотал 2.5
Больше
41.38% (48)
Меньше
58.62% (68)
Обе команды забьют
Да
79.31% (92)
Нет
20.69% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.8% (44)
2:1 Вильярреал
23.6% (29)
1:0 Вильярреал
10.6% (13)
1:2 Атлетик Б
10.6% (13)
0:1 Атлетик Б
4.1% (5)
2:2 Ничья
3.3% (4)
0:0 Ничья
1.6% (2)
0:2 Атлетик Б
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!