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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 18709 Главный судья: Куадра Гильермо
Вильярреал
2:3
Конец матча
Атлетик Б
0'
0:1
2' Гол
Руис Иньиго
19' Желтая карточка
Габбия Маттео
0:2
22' Гол
Уильямс Нико
0:3
30' Гол
Уильямс Иньяки
41' Желтая карточка
Уильямс Нико
44' Желтая карточка
Де Маркос Оскар
72' Желтая карточка
Альбиоль Рауль
74' Желтая карточка
Манди Аисса
76' Желтая карточка
Фемения Кико
1:3
86' Гол
Морено Херард
2:3
87' Гол
Сорлот Александр
89' Желтая карточка
Гарсия Дани
90' Желтая карточка
Руис Иньиго
90'+5

Ход матча

2'
0:1
Руис Иньиго
(Уильямс Нико)
19'
Габбия Маттео
 
22'
0:2
Уильямс Нико
(Сансет Ойян)
30'
0:3
Уильямс Иньяки
(Сансет Ойян)
41'
 
Уильямс Нико
44'
 
Де Маркос Оскар
46'
Манди Аисса
Габбия Маттео
 
46'
Морено Альберто
Carlos Romero
 
64'
Террац Рамон
Парехо Даниэль
 
65'
Фемения Кико
Альтимира Адриа
 
67'
 
Беренгер Алекс
Гурусета Горка
72'
Альбиоль Рауль
 
74'
Манди Аисса
 
76'
Фемения Кико
 
76'
 
Гарсия Дани
Руис Иньиго
76'
 
Гомес Унаи
Уильямс Нико
77'
Паскуаль Хорхе
Ахомач Илиас
 
86'
 
Муньяин Икер
Сансет Ойян
86'
 
Вильялибре Асьер
Уильямс Иньяки
86'
Морено Херард
(Капу Этьен)
1:3
87'
Сорлот Александр
(Морено Херард)
2:3
89'
 
Гарсия Дани
90'
 
Руис Иньиго

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 7 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 7
  • 9 Угловые 3
  • 5 Офсайды 5
  • 11 Нарушения правил 18
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 522 Количество передач 387
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Вильярреал 40.7% (50)
X 40.7% (50)
Атлетик Б 18.7% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
13
Йоргенсен
Филип
26
Альтимира
Адриа
3
Альбиоль
Рауль
2
Габбия
Маттео
37
Carlos
Romero
27
Ахомач
Илиас
6
Капу
Этьен
10
Парехо
Даниэль
16
Баэна
Алехандро
7
Морено
Херард
11
Сорлот
Александр
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
3
Вивиан
Даниэль
4
Паредес
Айтор
15
Лекуе
Иньиго
16
Руис
Иньиго
6
Весга
Микель
9
Уильямс
Иньяки
8
Сансет
Ойян
11
Уильямс
Нико
12
Гурусета
Горка
Вильярреал
4-4-2
Атлетик Б
4-2-3-1

История личных встреч

Вильярреал
Атлетик Б

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.2%
23.5%
15 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед

31 матч

35.5%
32.3%
32.2%
11 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

25.8%
41.9%
32.3%
8 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

48.4%
22.6%
29%
15 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
5:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
П
1:1
П
0:3
П
1:3
П
1:1
П
3:1
П
1:0
П
0:0
КК
0:1
КК
3:2
П
3:1
П
4:0
П
2:0
П
1:1
П
2:0
П
2:2
П
1:1
П
0:1
П
4:1
П
2:1
П
3:2
П
2:0
П
1:4
ПД
1:2

Голы

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

1.87
1.13

Среднее время на гол

48
80

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.38
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

50
33

Голов в среднем за матч

1.61
1.06

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

55
84

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Херард 7 (2) 0.58
Сорлот Александр 6 0.5
Баэна Алехандро 1 0.08
Парехо Даниэль 1 (1) 0.08
Куэнка Хорхе 1 0.08
Фойт Хуан 1 0.08
Педраса Альфонсо 0 0
Капу Этьен 0 0
Морено Альберто 0 0
Ахомач Илиас 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 5 0.42
Гурусета Горка 4 0.33
Сансет Ойян 2 0.17
Весга Микель 2 (2) 0.17
Уильямс Нико 1 0.08
Де Маркос Оскар 1 0.08
Юри Берчиче 1 0.08
Вильялибре Асьер 1 0.08
Беренгер Алекс 1 0.08
Руис Иньиго 1 0.08
Гарсия Дани 1 0.08
Гомес Унаи 1 0.08

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 4 1
Комесанья Санти 4 0
Пино Йереми 4 0
Педраса Альфонсо 2 1
Альбиоль Рауль 3 0
Фемения Кико 3 0
Морено Альберто 1 1
Парехо Даниэль 2 0
Капу Этьен 2 0
Манди Аисса 2 0
Бреретон Бен 2 0
Габбия Маттео 2 0
Террац Рамон 2 0
Кике Сетьен 0 1
Сорлот Александр 1 0
Куэнка Хорхе 1 0
Фойт Хуан 1 0
Йоргенсен Филип 1 0
Ахомач Илиас 1 0
Carlos Romero 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сансет Ойян 1 2
Руис Иньиго 4 0
Паредес Айтор 4 0
Де Маркос Оскар 3 0
Гарсия Дани 3 0
Эррера Андер 2 0
Уильямс Иньяки 2 0
Лекуе Иньиго 2 0
Беренгер Алекс 2 0
Вивиан Даниэль 2 0
Гарсия Рауль 1 0
Муньяин Икер 1 0
Юри Берчиче 1 0
Гурусета Горка 1 0
Весга Микель 1 0
Унай Симон 1 0
Йерай Альварес 1 0
Уильямс Нико 1 0
Арес Малком 1 0

Результаты матчей

Вильярреал
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Атлетик Б
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

9
0
Вильярреал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Атлетик Б
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

5
14
Вильярреал
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Атлетик Б
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

14
14

Голы по времени матча

Забито

11
7
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 9
0
0%
2
29%
1-15
1
9%
4
57%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
1
14%
76-90

Пропущено

15
6
8 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
3
20%
0
0%
1-15
3
20%
1
17%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
1
17%
46-60
3
20%
1
17%
61-75
1
7%
3
50%
76-90

Забито

6
14
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
2
33%
2
14%
1-15
3
50%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
4
29%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Пропущено

6
8
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
4
67%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

17
21
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
2
12%
4
19%
1-15
4
24%
5
24%
16-30
2
12%
3
14%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
4
19%
61-75
4
24%
5
24%
76-90

Пропущено

21
14
13 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
3
14%
2
14%
1-15
7
33%
2
14%
16-30
3
14%
1
7%
31-45
4
19%
2
14%
46-60
3
14%
3
21%
61-75
1
5%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Чиклана - Вильярреал 0:5 Гранада - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Алавес 1:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2
Вильярреал - Ренн 1:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Жирона 1:2 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Альмерия 2:1 Кадис - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Барселона 3:4 Мальорка - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Бетис 1:2 Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ницца - Вильярреал 1:1 Спортинг Л - Вильярреал 3:0 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Альтах - Вильярреал 0:3
Атлетик Б
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
УЕ Руби - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Барселона - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Альмерия 3:0
Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Алавес - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Кадис 3:0 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эйбар 1:1 Селтик - Атлетик Б 3:2 Расинг - Атлетик Б 0:0 Некакса - Атлетик Б 0:2 Чивас Гвадалахара - Атлетик Б 2:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Эльче 0:1

Результаты матчей

Вильярреал
Атлетик Б

Точный счет

1:2
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
3:0
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
3:0
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Вильярреал
Атлетик Б

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
5
1
1
6
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1
4
1.5
3
3
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
4
4
8
1.5
8
4
2
10
2.5
4
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 12 10 1 1 29 - 15 31
2.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 12 9 2 1 23 - 8 29
3.
Барселона
 Заявка 12 8 3 1 24 - 12 27
4.
Атлетико М
 Заявка 11 8 1 2 26 - 11 25
5.
Атлетик Б
 Заявка 12 6 3 3 21 - 14 21
6.
Бетис
 Заявка 12 5 5 2 16 - 15 20
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 5 4 3 20 - 15 19
8.
Валенсия
 Заявка 12 5 3 4 15 - 13 18
9.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 12 4 6 2 14 - 15 18
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 5 2 5 10 - 11 17
11.
Осасуна
 Заявка 12 4 1 7 14 - 20 13
12.
Хетафе
 Заявка 11 2 6 3 13 - 16 12
13.
Вильярреал
 Заявка 12 3 3 6 17 - 21 12
14.
Алавес
 Заявка 12 3 3 6 10 - 16 12
15.
Севилья
 Заявка 11 2 5 4 17 - 16 11
16.
Кадис
 Заявка 11 2 4 5 10 - 16 10
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 6 5 12 - 18 9
18.
Сельта
 Заявка 12 1 4 7 11 - 20 7
19.
Гранада
 Заявка 12 1 3 8 17 - 29 6
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 3 9 14 - 32 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 5 5 0 0 13 - 6 15
2.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
3.
Жирона
 Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
4.
Бетис
 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
6.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 5 4 1 0 10 - 2 13
7.
Валенсия
 Заявка 6 4 0 2 8 - 3 12
8.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 2 1 14 - 8 11
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
10.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
11.
Хетафе
 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
12.
Кадис
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Севилья
 Заявка 6 2 2 2 11 - 8 8
14.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 5 1 3 1 7 - 12 6
15.
Гранада
 Заявка 6 1 2 3 10 - 14 5
16.
Мальорка
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
17.
Осасуна
 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
18.
Вильярреал
 Заявка 7 1 1 5 11 - 15 4
19.
Сельта
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Альмерия
 Заявка 6 0 2 4 9 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 6 5 1 0 14 - 7 16
2.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
3.
Барселона
 Заявка 6 3 3 0 11 - 8 12
4.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 7 3 3 1 7 - 3 12
5.
Атлетико М
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
6.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7.
Осасуна
 Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
8.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6
10.
Валенсия
 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
11.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 7 - 13 6
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
Мальорка
 Заявка 7 1 2 4 9 - 14 5
14.
Сельта
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
15.
Севилья
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
16.
Хетафе
 Заявка 6 0 3 3 8 - 13 3
17.
Алавес
 Заявка 6 0 2 4 3 - 8 2
18.
Кадис
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
19.
Гранада
 Заявка 6 0 1 5 7 - 15 1
20.
Альмерия
 Заявка 6 0 1 5 5 - 17 1
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 10 (2)
Атлетико М Мората Альваро 7 (1)
Вильярреал Морено Херард 7 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 7
Жирона Довбик Артём 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Гранада Гумбау Херард 6
Реал Сосьедад Субельдия Игор 6
Мальорка Маскарель Омар 1 4
Хетафе Мата Хайме 1 4
Хетафе Дуарте Домингуш 1 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Атлетик Б заслуженно побеждает в отличном матче
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Вильярреал: 58%, Атлетик Б: 42%.
  • 94'
    Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Удар от ворот произведет Атлетик Б
  • 93'
    Рефери не любит споров - именно за это Руис Иньиго сейчас получил желтую
  • 93'
    Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Вильярреал 40.7% (50)
    X 40.7% (50)
    Атлетик Б 18.7% (23)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вильярреал 2:3 Атлетик Б

    Исход игры
    Вильярреал
    40.7% (50)
    Ничья
    40.7% (50)
    Атлетик Б
    18.7% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.38% (48)
    Меньше
    58.62% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    79.31% (92)
    Нет
    20.69% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.8% (44)
    2:1 Вильярреал
    23.6% (29)
    1:0 Вильярреал
    10.6% (13)
    1:2 Атлетик Б
    10.6% (13)
    0:1 Атлетик Б
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    0:2 Атлетик Б
    1.6% (2)
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