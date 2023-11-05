Тур: 11. Стадион: де ла Мейно. Главный судья: Стина Жереми
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
28
Сеная
Марвин
11
Сахи
Дион
26
Баква
Дилан
99
Диао
Мори
17
Пельмар
Анди
21
Ожье
Флоран
15
Конате
Шейк
25
Гастьен
Йоан
10
Чам
Мухаммед
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Сеная МарвинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сахи ДионПолузащитник
-
26 Баква ДиланПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Абакар СиллаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Мотиба ЛебоНападающий
-
33 Jeremy Sebas
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
99 Диао МориВратарь
-
17 Пельмар АндиЗащитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Защитник
-
15 Конате ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Чам МухаммедНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Маурер АйманПолузащитник
- Нападающий
-
95 Киэ ГрежонНападающий
-
Главный тренер: Гастьен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Страсбург
Клермон
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
10 матчей
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.8
1
Среднее время на гол
112
90
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.2
0.6
Среднее время на гол
75
150
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1
0.8
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
90
112
Бомбардиры внутри турнира
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мотиба Лебо
|3
|0.3
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.2
|Диарра Хабиб
|1
|0.1
|Эмега Эмануэль
|1
|0.1
|Сахи Дион
|1
|0.1
|Перрен Люка
|0
|0
|Габриэл Анжело
|0
|0
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чам Мухаммед
|2
|0.22
|Маньен Йоанн
|2
|0.22
|Конате Шейк
|2
|0.22
|Ожье Флоран
|1
|0.11
|Ветеска Матеуш
|1
|0.11
|Киэ Грежон
|1 (1)
|0.11
|Николсон Шамар
|0
|0
|Кофрие Максимилиано
|0
|0
|Сейду Алиду
|0
|0
Карточки
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гильберт Фредерик
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|Дукуре Исмаэль
|2
|0
|Эмега Эмануэль
|2
|0
|Виейра Патрик
|1
|0
|Селс Матц
|1
|0
|Сиссоко Ибраима
|1
|0
|Делен Тома
|1
|0
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|Деминге Джесси
|1
|0
|Баква Дилан
|1
|0
|Перрен Люка
|1
|0
|Мванга Жуниор
|1
|0
|Габриэл Анжело
|1
|0
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сейду Алиду
|3
|0
|Гоналон Максим
|2
|0
|Гастьен Йоан
|2
|0
|Диао Мори
|2
|0
|Кофрие Максимилиано
|2
|0
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|0
|1
|Рашани Эльбасан
|1
|0
|Ожье Флоран
|1
|0
|Бутубба Биляль
|1
|0
|Николсон Шамар
|1
|0
|Чам Мухаммед
|1
|0
|Кейта Хабиб
|1
|0
|Pascal Gastien
|1
|0
|Конате Шейк
|1
|0
Результаты матчей
Страсбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Клермон
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
3
Страсбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Клермон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
2
0
Страсбург
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Клермон
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
4
3
Голы по времени матча
Забито
6
6
0 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
4
67%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
9
7
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
3
33%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
3
43%
61-75
1
11%
1
14%
76-90
Забито
8
8
0 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
4
50%
1
13%
76-90
Пропущено
16
13
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
6%
4
31%
1-15
3
19%
2
15%
16-30
5
31%
1
8%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
2
13%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Страсбург
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ренн - Страсбург 1:1 ПСЖ - Страсбург 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Страсбург - Нант 1:2
Страсбург - Ланс 0:1 Мец - Страсбург 0:1 Страсбург - Монпелье 2:2 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Ницца - Страсбург 2:0 Страсбург - Тулуза 2:0 Монако - Страсбург 3:0 Страсбург - Лион 2:1 Страсбург - Вердер 2:1 Фрайбург - Страсбург 2:2 Страсбург - Штурм Грац 3:0 Бешикташ - Страсбург 2:1 Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Лорьян - Страсбург 2:1 Страсбург - ПСЖ 1:1 Труа - Страсбург 1:1
Клермон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Клермон - Ницца 0:1 Лион - Клермон 1:2 Клермон - Родез 0:0 Клермон - ПСЖ 0:0
Гавр - Клермон 2:1 Клермон - Нант 0:1 Тулуза - Клермон 2:2 Клермон - Мец 0:1 Реймс - Клермон 2:0 Клермон - Монако 2:4 Клермон - Гавр 1:0 Клермон - Труа 1:0 Клермон - Монпелье 1:1 Сент-Этьен - Клермон 2:0 Клермон - Орлеан 1:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Клермон - Лорьян 2:0 Брест - Клермон 2:1 Клермон - Лион 2:1 Осер - Клермон 1:1
Результаты матчей
Страсбург
Клермон
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
3:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Страсбург
Клермон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
45
37
36
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 9
|24
|2.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|11 - 4
|22
|3.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|23 - 14
|20
|4.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|14 - 10
|19
|5.
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 12
|18
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 11
|15
|7.
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 19
|15
|8.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 12
|13
|9.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 13
|13
|10.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|19 - 16
|12
|11.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|16 - 13
|12
|12.
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|13.
|0:0 Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 13
|12
|14.
|0:0 Заявка
|11
|2
|6
|3
|10 - 12
|12
|15.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|15 - 20
|11
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 17
|10
|17.
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|18.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|8 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 4
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 2
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|5.
|0:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|14 - 10
|9
|8.
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 9
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|12.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|13.
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|14.
|0:0 Заявка
|5
|1
|4
|0
|7 - 4
|7
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 7
|5
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|18.
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|3.
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 10
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|6.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 11
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|9.
|0:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 10
|6
|10.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|12.
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|13.
|0:0 Заявка
|6
|0
|5
|1
|4 - 7
|5
|14.
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|10 (1)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монпелье
|Аль-Тамари Мусса
|5 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|Нант
|Мохамед Мостафа
|5
|Ланс
|Медина Факундо
|5
|Ренн
|Матич Неманья
|4
|Ланс
|Гради Жонатан
|4
|Монако
|Закария Денис
|4
|Лилль
|Языджи Юсуф
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Страсбург 0:0 Клермон
Исход игры
Страсбург
78.8% (93)
Ничья
19.5% (23)
Клермон
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
35.34% (41)
Меньше
64.66% (75)
Обе команды забьют
Да
55.17% (64)
Нет
44.83% (52)
Популярный счёт
1:0 Страсбург
34.7% (41)
2:1 Страсбург
34.7% (41)
1:1 Ничья
19.5% (23)
2:0 Страсбург
7.6% (9)
0:1 Клермон
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!