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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Стина Жереми
Страсбург
0:0
Первый тайм: 5'
Клермон
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 115
Страсбург 78.3% (90)
X 20% (23)
Клермон 1.7% (2)
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Страсбург
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Селс
Матц
28
Сеная
Марвин
22
Ньямси
Жерзино
5
Перрен
Люка
2
Гильберт
Фредерик
29
Дукуре
Исмаэль
18
Мванга
Жуниор
23
Габриэл
Анжело
11
Сахи
Дион
26
Баква
Дилан
10
Эмега
Эмануэль
99
Диао
Мори
17
Пельмар
Анди
21
Ожье
Флоран
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
15
Конате
Шейк
18
Рашани
Эльбасан
12
Гоналон
Максим
25
Гастьен
Йоан
11
Аллевина
Джим
10
Чам
Мухаммед
23
Николсон
Шамар
Страсбург
4-2-3-1
Клермон
3-5-2

История личных встреч

Страсбург
Клермон

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
0:2
Л2
0:2
Л2
0:0
Л2
1:1
Л2
3:0
Л2
2:0
Л2
2:2

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.8
1

Среднее время на гол

112
90

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.2
0.6

Среднее время на гол

75
150

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1
0.8

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

90
112

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мотиба Лебо 3 0.3
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.2
Диарра Хабиб 1 0.1
Эмега Эмануэль 1 0.1
Сахи Дион 1 0.1
Перрен Люка 0 0
Габриэл Анжело 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чам Мухаммед 2 0.22
Маньен Йоанн 2 0.22
Конате Шейк 2 0.22
Ожье Флоран 1 0.11
Ветеска Матеуш 1 0.11
Киэ Грежон 1 (1) 0.11
Николсон Шамар 0 0
Кофрие Максимилиано 0 0
Сейду Алиду 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гильберт Фредерик 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Дукуре Исмаэль 2 0
Эмега Эмануэль 2 0
Виейра Патрик 1 0
Селс Матц 1 0
Сиссоко Ибраима 1 0
Делен Тома 1 0
Ньямси Жерзино 1 0
Деминге Джесси 1 0
Баква Дилан 1 0
Перрен Люка 1 0
Мванга Жуниор 1 0
Габриэл Анжело 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сейду Алиду 3 0
Гоналон Максим 2 0
Гастьен Йоан 2 0
Диао Мори 2 0
Кофрие Максимилиано 2 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 0 1
Рашани Эльбасан 1 0
Ожье Флоран 1 0
Бутубба Биляль 1 0
Николсон Шамар 1 0
Чам Мухаммед 1 0
Кейта Хабиб 1 0
Pascal Gastien 1 0
Конате Шейк 1 0

Результаты матчей

Страсбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Клермон
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3
Страсбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Клермон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

2
0
Страсбург
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Клермон
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

6
6
0 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
4
67%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

9
7
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
3
33%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
3
43%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Забито

8
8
0 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
4
50%
1
13%
76-90

Пропущено

16
13
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
6%
4
31%
1-15
3
19%
2
15%
16-30
5
31%
1
8%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
2
13%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ренн - Страсбург 1:1 ПСЖ - Страсбург 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Страсбург - Нант 1:2
Страсбург - Ланс 0:1 Мец - Страсбург 0:1 Страсбург - Монпелье 2:2 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Ницца - Страсбург 2:0 Страсбург - Тулуза 2:0 Монако - Страсбург 3:0 Страсбург - Лион 2:1 Страсбург - Вердер 2:1 Фрайбург - Страсбург 2:2 Страсбург - Штурм Грац 3:0 Бешикташ - Страсбург 2:1 Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Лорьян - Страсбург 2:1 Страсбург - ПСЖ 1:1 Труа - Страсбург 1:1
Клермон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Клермон - Ницца 0:1 Лион - Клермон 1:2 Клермон - Родез 0:0 Клермон - ПСЖ 0:0
Гавр - Клермон 2:1 Клермон - Нант 0:1 Тулуза - Клермон 2:2 Клермон - Мец 0:1 Реймс - Клермон 2:0 Клермон - Монако 2:4 Клермон - Гавр 1:0 Клермон - Труа 1:0 Клермон - Монпелье 1:1 Сент-Этьен - Клермон 2:0 Клермон - Орлеан 1:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Клермон - Лорьян 2:0 Брест - Клермон 2:1 Клермон - Лион 2:1 Осер - Клермон 1:1

Результаты матчей

Страсбург
Клермон

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

3:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Страсбург
Клермон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
3
2
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
4
5
3
7
1.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 7 3 1 26 - 9 24
2.
Ницца
 Заявка 10 6 4 0 11 - 4 22
3.
Монако
 Заявка 10 6 2 2 23 - 14 20
4.
Лилль
 Заявка 11 5 4 2 14 - 10 19
5.
Реймс
 0:0 Заявка 11 5 3 3 16 - 12 18
6.
Брест
 Заявка 10 4 3 3 11 - 11 15
7.
Нант
 0:0 Заявка 11 4 3 4 16 - 19 15
8.
Марсель
 Заявка 10 3 4 3 12 - 12 13
9.
Ланс
 Заявка 11 3 4 4 12 - 13 13
10.
Монпелье
 Заявка 10 3 3 4 19 - 16 12
11.
Ренн
 Заявка 10 2 6 2 16 - 13 12
12.
Страсбург
 0:0 Заявка 11 3 3 5 9 - 15 12
13.
Тулуза
 0:0 Заявка 11 2 6 3 11 - 13 12
14.
Гавр
 0:0 Заявка 11 2 6 3 10 - 12 12
15.
Лорьян
 Заявка 11 2 5 4 15 - 20 11
16.
Мец
 Заявка 11 2 4 5 9 - 17 10
17.
Клермон
 0:0 Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
18.
Лион
 Заявка 10 0 4 6 8 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 4 1 1 15 - 4 13
2.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
3.
Лилль
 Заявка 5 4 0 1 7 - 2 12
4.
Марсель
 Заявка 5 3 2 0 7 - 1 11
5.
Реймс
 0:0 Заявка 5 3 0 2 7 - 5 9
6.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 4 - 1 9
7.
Ренн
 Заявка 6 2 3 1 14 - 10 9
8.
Нант
 0:0 Заявка 6 2 3 1 12 - 9 9
9.
Лорьян
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
10.
Ланс
 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
11.
Брест
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
12.
Страсбург
 0:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
13.
Гавр
 0:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
14.
Тулуза
 0:0 Заявка 5 1 4 0 7 - 4 7
15.
Монпелье
 Заявка 4 1 2 1 10 - 7 5
16.
Мец
 Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
17.
Лион
 Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
18.
Клермон
 0:0 Заявка 5 0 1 4 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 5 4 1 0 7 - 3 13
2.
ПСЖ
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
3.
Реймс
 0:0 Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
4.
Монако
 Заявка 5 2 2 1 12 - 10 8
5.
Брест
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
6.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
7.
Мец
 Заявка 6 2 1 3 5 - 11 7
8.
Лилль
 Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
9.
Нант
 0:0 Заявка 5 2 0 3 4 - 10 6
10.
Клермон
 0:0 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
11.
Ланс
 Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
12.
Тулуза
 0:0 Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
13.
Гавр
 0:0 Заявка 6 0 5 1 4 - 7 5
14.
Страсбург
 0:0 Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
15.
Ренн
 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
16.
Марсель
 Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
17.
Лорьян
 Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 10 (1)
Монпелье Адамс Акор 7
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Нант Мохамед Мостафа 5
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 5
Ренн Матич Неманья 4
Ланс Гради Жонатан 4
Монако Закария Денис 4
Лилль Языджи Юсуф 4
Весь список
  • 2'
    Люка Перрен из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 2'
    Клермон пытается что-то создать.
  • 1'
    Диао Мори из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 1'
    Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 1'
    Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Страсбург начинает с центра поля
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    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 34.7% пользователей.
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    Прогнозы 115
    Страсбург 78.3% (90)
    X 20% (23)
    Клермон 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Страсбург
    Ничья
    Клермон
    2.48
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    3.40
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    3.40
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Страсбург 0:0 Клермон

    Исход игры
    Страсбург
    78.8% (93)
    Ничья
    19.5% (23)
    Клермон
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.34% (41)
    Меньше
    64.66% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    55.17% (64)
    Нет
    44.83% (52)
    Популярный счёт
    1:0 Страсбург
    34.7% (41)
    2:1 Страсбург
    34.7% (41)
    1:1 Ничья
    19.5% (23)
    2:0 Страсбург
    7.6% (9)
    0:1 Клермон
    1.7% (2)
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    Клермон
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