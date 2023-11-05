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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Стина Жереми
Страсбург
0:0
Конец матча
Клермон
0'
51' Желтая карточка
Сеная Марвин
73' Undefined phrase: football_event_
76' Красная карточка
Сеная Марвин
90'+7

Ход матча

45'
Jeremy Sebas
Баква Дилан
 
51'
Сеная Марвин
 
68'
Гамейро Кевин
Сахи Дион
 
68'
Мотиба Лебо
Габриэл Анжело
 
73'
 
76'
Сеная Марвин
 
77'
 
Киэ Грежон
Николсон Шамар
77'
 
Маньен Йоанн
Гоналон Максим
79'
Соболь Эдуард
Jeremy Sebas
 
80'
Диарра Хабиб
Эмега Эмануэль
 
82'
 
Бутубба Биляль
Рашани Эльбасан
82'
 
Зеффан Мехди
Конате Шейк
90'
 
Маурер Айман
Аллевина Джим

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 5
  • 11 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 359 Количество передач 576
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Страсбург 78.8% (93)
X 19.5% (23)
Клермон 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Селс
Матц
28
Сеная
Марвин
22
Ньямси
Жерзино
5
Перрен
Люка
2
Гильберт
Фредерик
29
Дукуре
Исмаэль
18
Мванга
Жуниор
23
Габриэл
Анжело
11
Сахи
Дион
26
Баква
Дилан
10
Эмега
Эмануэль
99
Диао
Мори
17
Пельмар
Анди
21
Ожье
Флоран
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
15
Конате
Шейк
18
Рашани
Эльбасан
12
Гоналон
Максим
25
Гастьен
Йоан
11
Аллевина
Джим
10
Чам
Мухаммед
23
Николсон
Шамар
Страсбург
4-2-3-1
Клермон
3-5-2

История личных встреч

Страсбург
Клермон

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
0:2
Л2
0:2
Л2
0:0
Л2
1:1
Л2
3:0
Л2
2:0
Л2
2:2

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.8
1

Среднее время на гол

112
90

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.2
0.6

Среднее время на гол

75
150

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1
0.8

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

90
112

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мотиба Лебо 3 0.27
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.18
Диарра Хабиб 1 0.09
Эмега Эмануэль 1 0.09
Сахи Дион 1 0.09
Перрен Люка 0 0
Габриэл Анжело 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чам Мухаммед 2 0.2
Маньен Йоанн 2 0.2
Конате Шейк 2 0.2
Ожье Флоран 1 0.1
Ветеска Матеуш 1 0.1
Киэ Грежон 1 (1) 0.1
Николсон Шамар 0 0
Кофрие Максимилиано 0 0
Сейду Алиду 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сеная Марвин 1 1
Гильберт Фредерик 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Дукуре Исмаэль 2 0
Эмега Эмануэль 2 0
Виейра Патрик 1 0
Селс Матц 1 0
Сиссоко Ибраима 1 0
Делен Тома 1 0
Ньямси Жерзино 1 0
Деминге Джесси 1 0
Баква Дилан 1 0
Перрен Люка 1 0
Мванга Жуниор 1 0
Габриэл Анжело 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сейду Алиду 3 0
Гоналон Максим 2 0
Гастьен Йоан 2 0
Диао Мори 2 0
Кофрие Максимилиано 2 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 0 1
Рашани Эльбасан 1 0
Ожье Флоран 1 0
Бутубба Биляль 1 0
Николсон Шамар 1 0
Чам Мухаммед 1 0
Кейта Хабиб 1 0
Pascal Gastien 1 0
Конате Шейк 1 0

Результаты матчей

Страсбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Клермон
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3
Страсбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Клермон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

2
0
Страсбург
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Клермон
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

6
6
0 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
4
67%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

9
7
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
3
33%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
3
43%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Забито

8
8
0 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
4
50%
1
13%
76-90

Пропущено

16
13
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
6%
4
31%
1-15
3
19%
2
15%
16-30
5
31%
1
8%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
2
13%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ренн - Страсбург 1:1 ПСЖ - Страсбург 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Страсбург - Нант 1:2
Страсбург - Ланс 0:1 Мец - Страсбург 0:1 Страсбург - Монпелье 2:2 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Ницца - Страсбург 2:0 Страсбург - Тулуза 2:0 Монако - Страсбург 3:0 Страсбург - Лион 2:1 Страсбург - Вердер 2:1 Фрайбург - Страсбург 2:2 Страсбург - Штурм Грац 3:0 Бешикташ - Страсбург 2:1 Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Лорьян - Страсбург 2:1 Страсбург - ПСЖ 1:1 Труа - Страсбург 1:1
Клермон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Клермон - Ницца 0:1 Лион - Клермон 1:2 Клермон - Родез 0:0 Клермон - ПСЖ 0:0
Гавр - Клермон 2:1 Клермон - Нант 0:1 Тулуза - Клермон 2:2 Клермон - Мец 0:1 Реймс - Клермон 2:0 Клермон - Монако 2:4 Клермон - Гавр 1:0 Клермон - Труа 1:0 Клермон - Монпелье 1:1 Сент-Этьен - Клермон 2:0 Клермон - Орлеан 1:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Клермон - Лорьян 2:0 Брест - Клермон 2:1 Клермон - Лион 2:1 Осер - Клермон 1:1

Результаты матчей

Страсбург
Клермон

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

3:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
0
6 раз 60%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Страсбург
Клермон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
4
3
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
4
6
3
8
1.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 7 3 1 26 - 9 24
2.
Монако
 1:0 Заявка 11 7 2 2 24 - 14 23
3.
Ницца
 Заявка 10 6 4 0 11 - 4 22
4.
Реймс
 Заявка 11 6 2 3 17 - 12 20
5.
Лилль
 Заявка 11 5 4 2 14 - 10 19
6.
Брест
 0:1 Заявка 11 4 3 4 11 - 12 15
7.
Нант
 Заявка 11 4 2 5 16 - 20 14
8.
Гавр
 Заявка 11 3 5 3 12 - 13 14
9.
Марсель
 Заявка 10 3 4 3 12 - 12 13
10.
Ланс
 Заявка 11 3 4 4 12 - 13 13
11.
Монпелье
 Заявка 10 3 3 4 19 - 16 12
12.
Ренн
 Заявка 10 2 6 2 16 - 13 12
13.
Страсбург
 Заявка 11 3 3 5 9 - 15 12
14.
Тулуза
 Заявка 11 2 5 4 12 - 15 11
15.
Лорьян
 Заявка 11 2 5 4 15 - 20 11
16.
Мец
 Заявка 11 2 4 5 9 - 17 10
17.
Клермон
 Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
18.
Лион
 Заявка 10 0 4 6 8 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 1:0 Заявка 6 5 0 1 12 - 4 15
2.
ПСЖ
 Заявка 6 4 1 1 15 - 4 13
3.
Лилль
 Заявка 5 4 0 1 7 - 2 12
4.
Марсель
 Заявка 5 3 2 0 7 - 1 11
5.
Реймс
 Заявка 5 3 0 2 7 - 5 9
6.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 4 - 1 9
7.
Ренн
 Заявка 6 2 3 1 14 - 10 9
8.
Лорьян
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9.
Ланс
 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
10.
Брест
 0:1 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
11.
Нант
 Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
12.
Страсбург
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
13.
Гавр
 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
14.
Тулуза
 Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
15.
Монпелье
 Заявка 4 1 2 1 10 - 7 5
16.
Мец
 Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
17.
Лион
 Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
18.
Клермон
 Заявка 5 0 1 4 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 5 4 1 0 7 - 3 13
2.
ПСЖ
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
3.
Реймс
 Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
4.
Монако
 1:0 Заявка 5 2 2 1 12 - 10 8
5.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
6.
Брест
 0:1 Заявка 6 2 1 3 4 - 6 7
7.
Мец
 Заявка 6 2 1 3 5 - 11 7
8.
Лилль
 Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
9.
Гавр
 Заявка 6 1 4 1 6 - 8 7
10.
Нант
 Заявка 5 2 0 3 4 - 10 6
11.
Клермон
 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
12.
Ланс
 Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
13.
Тулуза
 Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
14.
Страсбург
 Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
15.
Ренн
 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
16.
Лорьян
 Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
17.
Марсель
 Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 10 (1)
Монпелье Адамс Акор 7
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Нант Мохамед Мостафа 5
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 5
Ренн Матич Неманья 4
Реймс Фоке Томас 4
Ланс Гради Жонатан 4
Монако Закария Денис 4
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Страсбург: 39%, Клермон: 61%.
  • 96'
    Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Страсбург начинает контратаку
  • 96'
    Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Удар от ворот произведет Страсбург
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Страсбург 78.8% (93)
    X 19.5% (23)
    Клермон 1.7% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Страсбург 0:0 Клермон

    Исход игры
    Страсбург
    78.8% (93)
    Ничья
    19.5% (23)
    Клермон
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.34% (41)
    Меньше
    64.66% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    55.17% (64)
    Нет
    44.83% (52)
    Популярный счёт
    1:0 Страсбург
    34.7% (41)
    2:1 Страсбург
    34.7% (41)
    1:1 Ничья
    19.5% (23)
    2:0 Страсбург
    7.6% (9)
    0:1 Клермон
    1.7% (2)
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