Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

92' Гамейро Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Удар от ворот произведет Страсбург

89' Бутубба Биляль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

89' Зеффан Мехди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

85' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Удар от ворот произведет Страсбург

83' Маньен Йоанн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Удар от ворот произведет Страсбург

81' Киэ Грежон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Эмега Эмануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' УДАЛЕНИЕ! - Сеная Марвин тянет соперника за майку и получает красную карточку

75' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Страсбург отменен из-за положения "вне игры".

74' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Страсбург

73' Эмега Эмануэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Г О О О О О Л! Страсбург забивает!

73' Гамейро Кевин пробует нанести удар издали, но Mory Diaw держит все под контролем

71' Гастьен Йоан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Люка Перрен из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

68' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Люка Перрен из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

66' Дукуре Исмаэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Габриэл Анжело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Эмега Эмануэль нанес удар головой, но Mory Diaw спокойно отбил мяч.

64' Габриэл Анжело из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Гильберт Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Оооо... вот это был удар! Эмега Эмануэль должен был забить с этой позиции.

61' Мванга Жуниор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Сеная Марвин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

60' Удар от ворот произведет Клермон

60' Шанс! Люка Перрен из команды Страсбург пробил головой, но мимо

57' Матч возобновлен

57' Ох, нехорошо это выглядит. Рашани Эльбасан получил травму и медбригада забирает его с поля.

56' Рашани Эльбасан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Сеная Марвин получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Сеная Марвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Удар от ворот произведет Страсбург

53' Чам Мухаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Сеная Марвин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

51' Рашани Эльбасан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Чам Мухаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Удар от ворот произведет Клермон

48' Оооо... вот это был удар! Эмега Эмануэль должен был забить с этой позиции.

47' Эмега Эмануэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Рашани Эльбасан

46' Николсон Шамар создает голевую возможность для своего партнера по команде.