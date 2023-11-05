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Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Ницца
0:0
Первый тайм: 27'
Ренн
0'
17' Желтая карточка
Ассиньон Лоренс

Ход матча

17'
 
Ассиньон Лоренс

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 122
Ницца 71.3% (87)
X 19.7% (24)
Ренн 9% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ницца
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Булка
Марцин
8
Росарио
Пабло
6
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
55
Ндайишимийе
Юссуф
19
Тюрам
Кефрен
24
Лаборд
Гаэтан
9
Моффи
Теремас
7
Бога
Жереми
30
Манданда
Стив
22
Ассиньон
Лоренс
23
Омари
Вармед
16
Белосьян
Женуэль
3
Трюффер
Адриен
14
Буриго
Бенжамен
21
Матич
Неманья
28
Ле
Фе
Энцо
7
Террье
Мартен
11
Блас
Людовик
10
Гуйри
Амин
Ницца
4-3-3
Ренн
4-4-2

История личных встреч

Ницца
Ренн

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
61.1%
8 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
12 побед 8 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

33 матча

42.4%
27.3%
30.3%
14 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

24.2%
60.6%
15.2%
8 побед 20 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.4%
39.4%
24.2%
12 побед 13 ничьих 8 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
0:1
ТМС
3:2
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
1:0
Л1
3:0
К
2:2
Л1
1:4
Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:1

Голы

Всего голов

24
22

Голов в среднем за матч

1.41
1.38

Среднее время на гол

63
65

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.19
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

43
39

Голов в среднем за матч

1.3
1.18

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

69
76

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 3 0.27
Лаборд Гаэтан 2 0.18
Будауи Хишем 2 0.18
Гессан Эванн 2 0.18
Бога Жереми 1 0.09
Аталь Юсеф 1 0.09
Бар Мельвен 0 0
Данте Бонфим 0 0
Тодибо Жан-Клер 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Ибрагим 3 0.27
Блас Людовик 2 0.18
Гуйри Амин 2 0.18
Буриго Бенжамен 2 (2) 0.18
Мюинга Арно 2 (1) 0.18
Трюффер Адриен 1 0.09
Ассиньон Лоренс 1 0.09
Доку Жереми 1 0.09
Ву Кристофер 1 0.09
Дуэ Дезире 1 0.09

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тюрам Кефрен 3 0
Данте Бонфим 2 0
Сансон Морган 2 0
Аталь Юсеф 2 0
Будауи Хишем 2 0
Моффи Теремас 2 0
Ндайишимийе Юссуф 2 0
Бога Жереми 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Лотомба Жордан 1 0
Перро Ромен 1 0
Булка Марцин 1 0
Бар Мельвен 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матич Неманья 4 0
Ассиньон Лоренс 3 0
Омари Вармед 2 0
Салах Ибрагим 1 0
Буриго Бенжамен 1 0
Ву Кристофер 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0

Результаты матчей

Ницца
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ренн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Ницца
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Ренн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

7
13
Ницца
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Ренн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

8
16

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

7
14
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
14%
2
14%
1-15
1
14%
3
21%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
2
14%
46-60
3
43%
3
21%
61-75
1
14%
4
29%
76-90

Пропущено

3
10
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
0
0%
5
50%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
67%
1
10%
76-90

Забито

11
17
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
1
9%
3
18%
1-15
2
18%
4
24%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
3
18%
46-60
4
36%
3
18%
61-75
2
18%
4
24%
76-90

Пропущено

4
12
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
0
0%
6
50%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
75%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Клермон - Ницца 0:1 Ницца - Марсель 1:0 Мец - Ницца 0:1 Ницца - Брест 0:0
Монако - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:3 Ницца - Страсбург 2:0 Ницца - Лион 0:0 Лорьян - Ницца 1:1 Ницца - Лилль 1:1 Ницца - Фиорентина 1:2 Ницца - Вильярреал 1:1 Брага - Ницца 2:0 Ницца - Монпелье 1:0 Лозанна - Ницца 3:1 Ницца - Лион 3:1 Монпелье - Ницца 2:3 Ницца - Тулуза 0:0 Страсбург - Ницца 2:0 Ницца - Ренн 2:1
Ренн
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ренн - Страсбург 1:1 Панатинаикос - Ренн 1:2 Лорьян - Ренн 2:1 Ренн - ПСЖ 1:3
Вильярреал - Ренн 1:0 Ренн - Нант 3:1 Монпелье - Ренн 0:0 Ренн - Маккаби Хайфа 3:0 Ренн - Лилль 2:2 Брест - Ренн 0:0 Ренн - Гавр 2:2 Ланс - Ренн 1:1 Ренн - Мец 5:1 Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 Ренн - Вест Хэм 3:1 Брест - Ренн 0:1 Сен-Мало - Ренн 1:2 Ренн - Конкарно 1:1 Брест - Ренн 1:2

Результаты матчей

Ницца
Ренн

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:1
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Ницца
Ренн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
2
8
1.5
4
6
1
9
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 7 3 1 26 - 9 24
2.
Монако
 Заявка 11 7 2 2 25 - 14 23
3.
Ницца
 0:0 Заявка 11 6 5 0 11 - 4 23
4.
Реймс
 Заявка 11 6 2 3 17 - 12 20
5.
Лилль
 Заявка 11 5 4 2 14 - 10 19
6.
Брест
 Заявка 11 4 3 4 11 - 13 15
7.
Нант
 Заявка 11 4 2 5 16 - 20 14
8.
Гавр
 Заявка 11 3 5 3 12 - 13 14
9.
Марсель
 Заявка 10 3 4 3 12 - 12 13
10.
Ланс
 Заявка 11 3 4 4 12 - 13 13
11.
Ренн
 0:0 Заявка 11 2 7 2 16 - 13 13
12.
Монпелье
 Заявка 10 3 3 4 19 - 16 12
13.
Страсбург
 Заявка 11 3 3 5 9 - 15 12
14.
Тулуза
 Заявка 11 2 5 4 12 - 15 11
15.
Лорьян
 Заявка 11 2 5 4 15 - 20 11
16.
Мец
 Заявка 11 2 4 5 9 - 17 10
17.
Клермон
 Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
18.
Лион
 Заявка 10 0 4 6 8 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
2.
ПСЖ
 Заявка 6 4 1 1 15 - 4 13
3.
Лилль
 Заявка 5 4 0 1 7 - 2 12
4.
Марсель
 Заявка 5 3 2 0 7 - 1 11
5.
Ницца
 0:0 Заявка 6 2 4 0 4 - 1 10
6.
Реймс
 Заявка 5 3 0 2 7 - 5 9
7.
Ренн
 0:0 Заявка 6 2 3 1 14 - 10 9
8.
Лорьян
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9.
Ланс
 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
10.
Брест
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
11.
Нант
 Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
12.
Страсбург
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
13.
Гавр
 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
14.
Тулуза
 Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
15.
Монпелье
 Заявка 4 1 2 1 10 - 7 5
16.
Мец
 Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
17.
Лион
 Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
18.
Клермон
 Заявка 5 0 1 4 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 0:0 Заявка 5 4 1 0 7 - 3 13
2.
ПСЖ
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
3.
Реймс
 Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
4.
Монако
 Заявка 5 2 2 1 12 - 10 8
5.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
6.
Брест
 Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
7.
Мец
 Заявка 6 2 1 3 5 - 11 7
8.
Лилль
 Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
9.
Гавр
 Заявка 6 1 4 1 6 - 8 7
10.
Нант
 Заявка 5 2 0 3 4 - 10 6
11.
Клермон
 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
12.
Ланс
 Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
13.
Тулуза
 Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
14.
Страсбург
 Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
15.
Ренн
 0:0 Заявка 5 0 4 1 2 - 3 4
16.
Лорьян
 Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
17.
Марсель
 Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 10 (1)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Головин Александр 5 (2)
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Медина Факундо 5
Ренн Матич Неманья 4
Монако Головин Александр 4
Реймс Фоке Томас 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 27'
    Трюффер Адриен ослабляет давление, выбив мяч.
  • 27'
    Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
  • 26'
    Данте Бонфим нанес удар головой, но Стив Манданда спокойно отбил мяч.
  • 26'
    Матич Неманья из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 26'
    Бога Жереми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 25'
    Омари Вармед ослабляет давление, выбив мяч.
  • 25'
    Ницца пытается что-то создать.
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    • 22'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 20'
      Матич Неманья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Лаборд Гаэтан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Ницца: 47%, Ренн: 53%.
    • 19'
      Ницца контролирует мяч.
    • 19'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Матич Неманья из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Трюффер Адриен из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Матч возобновлен
    • 18'
      Тюрам Кефрен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 17'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 17'
      Ассиньон Лоренс получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Безумный фол. Ассиньон Лоренс грубо играет против соперника. Пострадал Тюрам Кефрен
    • 17'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Ренн контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Ницца: 50%, Ренн: 50%.
    • 15'
      Террье Мартен выиграл воздушное противоборство у Тодибо Жан-Клер.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 14'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Трюффер Адриен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 13'
      Ницца контролирует мяч.
    • 13'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 13'
      Омари Вармед ошибается в защите.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 12'
      Будауи Хишем оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 12'
      Бога Жереми создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 12'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 11'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 11'
      Ницца контролирует мяч.
    • 10'
      Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе
    • 10'
      Контроль мяча: Ницца: 39%, Ренн: 61%.
    • 10'
      Манданда Стив из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Ницца начинает контратаку
    • 10'
      Данте Бонфим из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 8'
      Ренн контролирует мяч.
    • 7'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 7'
      Данте Бонфим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 7'
      Ницца контролирует мяч.
    • 6'
      Бар Мельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Буриго Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 5'
      Хорошую попытку сделал Блас Людовик. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 5'
      Трюффер Адриен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 5'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      Контроль мяча: Ницца: 68%, Ренн: 32%.
    • 5'
      Ренн контролирует мяч.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 4'
      Тюрам Кефрен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 4'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 3'
      Ницца контролирует мяч.
    • 3'
      Youssouf Ndayishimiye возвращается на поле.
    • 3'
      Омари Вармед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 2'
      Ох, нехорошо это выглядит. Youssouf Ndayishimiye получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 1'
      Youssouf Ndayishimiye на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 1'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 1'
      Белосьян Женуэль из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Ренн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 66 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 122
    Ницца 71.3% (87)
    X 19.7% (24)
    Ренн 9% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ницца
    Ничья
    Ренн
    2.24
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    3.80
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    3.95
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ницца 0:0 Ренн

    Исход игры
    Ницца
    71.8% (89)
    Ничья
    19.4% (24)
    Ренн
    8.9% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.1% (50)
    Меньше
    56.9% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    60.34% (70)
    Нет
    39.66% (46)
    Популярный счёт
    1:0 Ницца
    32.3% (40)
    2:1 Ницца
    30.6% (38)
    1:1 Ничья
    16.1% (20)
    1:2 Ренн
    7.3% (9)
    2:0 Ницца
    2.4% (3)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
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