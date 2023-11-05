  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Ницца
2:0
Конец матча
Ренн
0'
17' Желтая карточка
Ассиньон Лоренс
1:0
45' Гол
Бога Жереми
68' Желтая карточка
Трюффер Адриен
74' Undefined phrase: football_event_
Ндайишимийе Юссуф
75' Красная карточка
Ндайишимийе Юссуф
85' Красная карточка
Омари Вармед
2:0
87' Гол в свои ворота
Манданда Стив
90'+6

Ход матча

17'
 
Ассиньон Лоренс
45'
Бога Жереми
1:0
59'
 
Дуэ Дезире
Террье Мартен
59'
 
Мюинга Арно
Блас Людовик
63'
Гессан Эванн
Лаборд Гаэтан
 
68'
 
Трюффер Адриен
74'
Ндайишимийе Юссуф
 
75'
Ндайишимийе Юссуф
 
78'
 
Йылдырым Бертуг
Ле Фе Энцо
80'
Перро Ромен
Бога Жереми
 
80'
Диоп Софьян
Моффи Теремас
 
80'
Сансон Морган
Тюрам Кефрен
 
85'
 
Омари Вармед
87'
Манданда Стив
2:0
90'
 
Сантамария Батист
Матич Неманья
90'
 
Дуэ Гела
Гуйри Амин

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 411 Количество передач 464
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 124
Ницца 71.8% (89)
X 19.4% (24)
Ренн 8.9% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Булка
Марцин
8
Росарио
Пабло
6
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
55
Ндайишимийе
Юссуф
19
Тюрам
Кефрен
24
Лаборд
Гаэтан
9
Моффи
Теремас
7
Бога
Жереми
30
Манданда
Стив
22
Ассиньон
Лоренс
23
Омари
Вармед
16
Белосьян
Женуэль
3
Трюффер
Адриен
14
Буриго
Бенжамен
21
Матич
Неманья
28
Ле
Фе
Энцо
7
Террье
Мартен
11
Блас
Людовик
10
Гуйри
Амин
Ницца
4-3-3
Ренн
4-4-2

История личных встреч

Ницца
Ренн

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
61.1%
8 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
12 побед 8 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

33 матча

42.4%
27.3%
30.3%
14 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

24.2%
60.6%
15.2%
8 побед 20 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.4%
39.4%
24.2%
12 побед 13 ничьих 8 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
0:1
ТМС
3:2
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
1:0
Л1
3:0
К
2:2
Л1
1:4
Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:1

Голы

Всего голов

24
22

Голов в среднем за матч

1.41
1.38

Среднее время на гол

63
65

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.19
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

43
39

Голов в среднем за матч

1.3
1.18

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

69
76

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 3 0.27
Бога Жереми 2 0.18
Лаборд Гаэтан 2 0.18
Будауи Хишем 2 0.18
Гессан Эванн 2 0.18
Аталь Юсеф 1 0.09
Бар Мельвен 0 0
Данте Бонфим 0 0
Тодибо Жан-Клер 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Ибрагим 3 0.27
Блас Людовик 2 0.18
Гуйри Амин 2 0.18
Буриго Бенжамен 2 (2) 0.18
Мюинга Арно 2 (1) 0.18
Трюффер Адриен 1 0.09
Ассиньон Лоренс 1 0.09
Доку Жереми 1 0.09
Ву Кристофер 1 0.09
Дуэ Дезире 1 0.09

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндайишимийе Юссуф 2 1
Тюрам Кефрен 3 0
Данте Бонфим 2 0
Сансон Морган 2 0
Аталь Юсеф 2 0
Будауи Хишем 2 0
Моффи Теремас 2 0
Бога Жереми 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Лотомба Жордан 1 0
Перро Ромен 1 0
Булка Марцин 1 0
Бар Мельвен 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матич Неманья 4 0
Ассиньон Лоренс 4 0
Омари Вармед 2 1
Салах Ибрагим 1 0
Буриго Бенжамен 1 0
Ву Кристофер 1 0
Трюффер Адриен 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0

Результаты матчей

Ницца
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ренн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
4
Ницца
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Ренн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

7
13
Ницца
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Ренн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

8
17

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

7
14
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
14%
2
14%
1-15
1
14%
3
21%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
2
14%
46-60
3
43%
3
21%
61-75
1
14%
4
29%
76-90

Пропущено

3
10
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
0
0%
5
50%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
67%
1
10%
76-90

Забито

12
18
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
1
8%
3
17%
1-15
2
17%
4
22%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
3
17%
46-60
4
33%
3
17%
61-75
2
17%
5
28%
76-90

Пропущено

5
13
1 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 9
0
0%
1
8%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
0
0%
7
54%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
4
80%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Клермон - Ницца 0:1 Ницца - Марсель 1:0 Мец - Ницца 0:1 Ницца - Брест 0:0
Монако - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:3 Ницца - Страсбург 2:0 Ницца - Лион 0:0 Лорьян - Ницца 1:1 Ницца - Лилль 1:1 Ницца - Фиорентина 1:2 Ницца - Вильярреал 1:1 Брага - Ницца 2:0 Ницца - Монпелье 1:0 Лозанна - Ницца 3:1 Ницца - Лион 3:1 Монпелье - Ницца 2:3 Ницца - Тулуза 0:0 Страсбург - Ницца 2:0 Ницца - Ренн 2:1
Ренн
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ренн - Страсбург 1:1 Панатинаикос - Ренн 1:2 Лорьян - Ренн 2:1 Ренн - ПСЖ 1:3
Вильярреал - Ренн 1:0 Ренн - Нант 3:1 Монпелье - Ренн 0:0 Ренн - Маккаби Хайфа 3:0 Ренн - Лилль 2:2 Брест - Ренн 0:0 Ренн - Гавр 2:2 Ланс - Ренн 1:1 Ренн - Мец 5:1 Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 Ренн - Вест Хэм 3:1 Брест - Ренн 0:1 Сен-Мало - Ренн 1:2 Ренн - Конкарно 1:1 Брест - Ренн 1:2

Результаты матчей

Ницца
Ренн

Точный счет

0:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:1
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Ницца
Ренн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
3
3
8
1.5
4
7
1
10
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 11 7 4 0 13 - 4 25
2.
ПСЖ
 Заявка 11 7 3 1 26 - 9 24
3.
Монако
 Заявка 11 7 2 2 25 - 14 23
4.
Реймс
 Заявка 11 6 2 3 17 - 12 20
5.
Лилль
 Заявка 11 5 4 2 14 - 10 19
6.
Брест
 Заявка 11 4 3 4 11 - 13 15
7.
Нант
 Заявка 11 4 2 5 16 - 20 14
8.
Гавр
 Заявка 11 3 5 3 12 - 13 14
9.
Марсель
 Заявка 10 3 4 3 12 - 12 13
10.
Ланс
 Заявка 11 3 4 4 12 - 13 13
11.
Монпелье
 Заявка 10 3 3 4 19 - 16 12
12.
Страсбург
 Заявка 11 3 3 5 9 - 15 12
13.
Ренн
 Заявка 11 2 6 3 16 - 15 12
14.
Тулуза
 Заявка 11 2 5 4 12 - 15 11
15.
Лорьян
 Заявка 11 2 5 4 15 - 20 11
16.
Мец
 Заявка 11 2 4 5 9 - 17 10
17.
Клермон
 Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
18.
Лион
 Заявка 10 0 4 6 8 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
2.
ПСЖ
 Заявка 6 4 1 1 15 - 4 13
3.
Лилль
 Заявка 5 4 0 1 7 - 2 12
4.
Ницца
 Заявка 6 3 3 0 6 - 1 12
5.
Марсель
 Заявка 5 3 2 0 7 - 1 11
6.
Реймс
 Заявка 5 3 0 2 7 - 5 9
7.
Ренн
 Заявка 6 2 3 1 14 - 10 9
8.
Лорьян
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9.
Ланс
 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
10.
Брест
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
11.
Нант
 Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
12.
Страсбург
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
13.
Гавр
 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
14.
Тулуза
 Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
15.
Монпелье
 Заявка 4 1 2 1 10 - 7 5
16.
Мец
 Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
17.
Лион
 Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
18.
Клермон
 Заявка 5 0 1 4 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 5 4 1 0 7 - 3 13
2.
ПСЖ
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
3.
Реймс
 Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
4.
Монако
 Заявка 5 2 2 1 12 - 10 8
5.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
6.
Брест
 Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
7.
Мец
 Заявка 6 2 1 3 5 - 11 7
8.
Лилль
 Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
9.
Гавр
 Заявка 6 1 4 1 6 - 8 7
10.
Нант
 Заявка 5 2 0 3 4 - 10 6
11.
Клермон
 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
12.
Ланс
 Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
13.
Тулуза
 Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
14.
Страсбург
 Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
15.
Ренн
 Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
16.
Лорьян
 Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
17.
Марсель
 Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 10 (1)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Головин Александр 5 (2)
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Медина Факундо 5
Ренн Матич Неманья 4
Монако Головин Александр 4
Реймс Фоке Томас 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Мюинга Арно нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 96'
    Ницца заслуженно побеждает в отличном матче
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Ницца: 47%, Ренн: 53%.
  • 95'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 95'
    Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Контроль мяча: Ницца: 47%, Ренн: 53%.
  • 95'
    Ассиньон Лоренс наказан за толчок Перро Ромен
  • 94'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 94'
    Данте Бонфим из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 92'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 92'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 87'
      Г О О О О Л - Манданда Стив уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 87'
      Какой удар! Со штрафного Диоп Софьян сотряс перекладину!
    • 85'
      УДАЛЕНИЕ! - Омари Вармед тянет соперника за майку и получает красную карточку
    • 85'
      Омари Вармед наказан за толчок Гессан Эванн
    • 85'
      Диоп Софьян создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 85'
      Ницца начинает контратаку
    • 85'
      Сансон Морган из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 85'
      Контроль мяча: Ницца: 49%, Ренн: 51%.
    • 85'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 84'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 84'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 83'
      Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе
    • 83'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 82'
      Омари Вармед выиграл воздушное противоборство у Гессан Эванн.
    • 82'
      Судья сигнализирует, что Буриго Бенжамен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Перро Ромен
    • 82'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 82'
      Сансон Морган ослабляет давление, выбив мяч.
    • 81'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 81'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 80'
      Тактическая замена. Тюрам Кефрен уходит с поля и его заменяет Сансон Морган
    • 80'
      Тактическая замена. Моффи Теремас уходит с поля и его заменяет Диоп Софьян
    • 80'
      Контроль мяча: Ницца: 50%, Ренн: 50%.
    • 80'
      Тактическая замена. Бога Жереми уходит с поля и его заменяет Перро Ромен
    • 79'
      Данте Бонфим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 79'
      Матич Неманья из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 79'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 79'
      Судья сигнализирует, что Тюрам Кефрен из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Мюинга Арно
    • 78'
      Белосьян Женуэль успешно блокирует удар.
    • 78'
      Моффи Теремас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 78'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 78'
      Тактическая замена. Ле Фе Энцо уходит с поля и его заменяет Йылдырым Бертуг
    • 78'
      Судья сигнализирует, что Гуйри Амин из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Будауи Хишем
    • 78'
      Белосьян Женуэль выиграл воздушное противоборство у Моффи Теремас.
    • 77'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 77'
      Гуйри Амин наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!
    • 77'
      Матич Неманья из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 77'
      Тюрам Кефрен успешно блокирует удар.
    • 77'
      Гуйри Амин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 77'
      Дуэ Дезире создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 77'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 75'
      УДАЛЕНИЕ! - Youssouf Ndayishimiye удален за серьёзный фол
    • 75'
      КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Youssouf Ndayishimiye из команды Ницца - была желтая, а стала красная.
    • 75'
      Контроль мяча: Ницца: 50%, Ренн: 50%.
    • 75'
      VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Ницца.
    • 75'
      Ле Фе Энцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 75'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 74'
      The card for Youssouf Ndayishimiye from Ницца was disallowed via VAR intervention.
    • 74'
      Безумный фол. Youssouf Ndayishimiye грубо играет против соперника. Пострадал Ле Фе Энцо
    • 74'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 73'
      Данте Бонфим успешно блокирует удар.
    • 73'
      Буриго Бенжамен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 73'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 73'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 72'
      Гуйри Амин наказан за толчок Бога Жереми
    • 71'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 71'
      Росарио Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 70'
      Тодибо Жан-Клер из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 70'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 70'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 70'
      Контроль мяча: Ницца: 51%, Ренн: 49%.
    • 69'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 69'
      Дуэ Дезире ослабляет давление, выбив мяч.
    • 69'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 68'
      Трюффер Адриен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 67'
      Трюффер Адриен из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Гессан Эванн.
    • 67'
      Булка Марцин из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 66'
      Дуэ Дезире пробует нанести удар издали, но Марцин Булка держит все под контролем
    • 66'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 65'
      Трюффер Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 65'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 65'
      Контроль мяча: Ницца: 49%, Ренн: 51%.
    • 65'
      Ницца контролирует мяч.
    • 64'
      Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 64'
      Мюинга Арно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 64'
      Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 64'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 63'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 63'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 63'
      Тактическая замена. Лаборд Гаэтан уходит с поля и его заменяет Гессан Эванн
    • 63'
      Бар Мельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 62'
      Судья сигнализирует, что Росарио Пабло из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Дуэ Дезире
    • 62'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 62'
      Бога Жереми нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 62'
      Будауи Хишем создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 62'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 62'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 61'
      Белосьян Женуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 60'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 60'
      Лаборд Гаэтан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 60'
      Омари Вармед из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 60'
      Омари Вармед ослабляет давление, выбив мяч.
    • 60'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 60'
      Контроль мяча: Ницца: 49%, Ренн: 51%.
    • 59'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 59'
      Тактическая замена. Блас Людовик уходит с поля и его заменяет Мюинга Арно
    • 59'
      Тактическая замена. Террье Мартен уходит с поля и его заменяет Дуэ Дезире
    • 58'
      Омари Вармед из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 58'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 58'
      Белосьян Женуэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 58'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 58'
      Матич Неманья ослабляет давление, выбив мяч.
    • 58'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 57'
      Матич Неманья из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это Моффи Теремас заработал фол
    • 57'
      Булка Марцин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 57'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 56'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 56'
      Youssouf Ndayishimiye выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 56'
      Тодибо Жан-Клер возвращается на поле.
    • 55'
      Контроль мяча: Ницца: 49%, Ренн: 51%.
    • 55'
      Ох, нехорошо это выглядит. Тодибо Жан-Клер получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 55'
      Манданда Стив из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 55'
      Лаборд Гаэтан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 54'
      Белосьян Женуэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 54'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 53'
      Блас Людовик из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Тодибо Жан-Клер пострадал.
    • 53'
      Трюффер Адриен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 53'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 52'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 52'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 51'
      Тюрам Кефрен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 51'
      Трюффер Адриен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 51'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 51'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 50'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 50'
      Лаборд Гаэтан не смог попасть в створ ударом издали
    • 50'
      Контроль мяча: Ницца: 50%, Ренн: 50%.
    • 49'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 49'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 48'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Матич Неманья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Ницца контролирует мяч.
    • 47'
      Белосьян Женуэль успешно блокирует удар.
    • 47'
      Лаборд Гаэтан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 47'
      Манданда Стив делает важнейший сейв!
    • 47'
      Оооо... вот это был удар! Будауи Хишем должен был забить с этой позиции.
    • 47'
      Хорошую попытку сделал Будауи Хишем. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 47'
      Бар Мельвен из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 46'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Ницца контролирует мяч.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Команда Ницца имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Ницца: 50%, Ренн: 50%.
    • 48'
      Моффи Теремас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 48'
      Лаборд Гаэтан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 48'
      Бар Мельвен из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 48'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 47'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 47'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      Бога Жереми удалось забить из легкой позиции.
    • 46'
      Ассиньон Лоренс плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 46'
      Команда Ницца забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 45'
      Г О О О О Л - Бога Жереми забивает ударом с правой ноги!
    • 45'
      Моффи Теремас из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 45'
      Контроль мяча: Ницца: 47%, Ренн: 53%.
    • 44'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 44'
      Судья сигнализирует, что Будауи Хишем из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Трюффер Адриен
    • 43'
      Будауи Хишем из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 42'
      Тодибо Жан-Клер выиграл воздушное противоборство у Гуйри Амин.
    • 42'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 42'
      Тюрам Кефрен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 42'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 41'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 41'
      Лаборд Гаэтан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 41'
      Тюрам Кефрен из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 40'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Ницца: 46%, Ренн: 54%.
    • 40'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 39'
      Ницца контролирует мяч.
    • 39'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 38'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 38'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 37'
      Будауи Хишем не смог попасть в створ ударом издали
    • 37'
      Омари Вармед из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Моффи Теремас.
    • 36'
      Ницца контролирует мяч.
    • 35'
      Контроль мяча: Ницца: 48%, Ренн: 52%.
    • 35'
      Тодибо Жан-Клер наказан за толчок Террье Мартен
    • 34'
      Ренн контролирует мяч.
    • 34'
      Тодибо Жан-Клер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Лаборд Гаэтан успешно блокирует удар.
    • 33'
      Трюффер Адриен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 33'
      Булка Марцин из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Буриго Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 33'
      Хорошую попытку сделал Буриго Бенжамен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 33'
      Террье Мартен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 33'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 32'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 30'
      Ренн контролирует мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Ницца: 50%, Ренн: 50%.
    • 29'
      Моффи Теремас наказан за толчок Ле Фе Энцо
    • 29'
      Белосьян Женуэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 28'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 27'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Трюффер Адриен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
    • 26'
      Данте Бонфим нанес удар головой, но Стив Манданда спокойно отбил мяч.
    • 26'
      Матич Неманья из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Бога Жереми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 25'
      Омари Вармед ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Ницца: 44%, Ренн: 56%.
    • 24'
      Булка Марцин из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Трюффер Адриен пробует нанести удар издали, но Марцин Булка держит все под контролем
    • 24'
      Назначен штрафной. Пострадал Ассиньон Лоренс, его свалил Бога Жереми.
    • 23'
      Судья сигнализирует, что Ле Фе Энцо из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Моффи Теремас
    • 22'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 22'
      Ассиньон Лоренс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 22'
      Террье Мартен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 22'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 20'
      Матич Неманья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Лаборд Гаэтан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Ницца: 47%, Ренн: 53%.
    • 19'
      Ницца контролирует мяч.
    • 19'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Матич Неманья из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Трюффер Адриен из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Матч возобновлен
    • 18'
      Тюрам Кефрен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 17'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 17'
      Ассиньон Лоренс получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Безумный фол. Ассиньон Лоренс грубо играет против соперника. Пострадал Тюрам Кефрен
    • 17'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Ренн контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Ницца: 50%, Ренн: 50%.
    • 15'
      Террье Мартен выиграл воздушное противоборство у Тодибо Жан-Клер.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 14'
      Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Трюффер Адриен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 13'
      Ницца контролирует мяч.
    • 13'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 13'
      Омари Вармед ошибается в защите.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 12'
      Будауи Хишем оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 12'
      Бога Жереми создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 12'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 11'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 11'
      Ницца контролирует мяч.
    • 10'
      Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе
    • 10'
      Контроль мяча: Ницца: 39%, Ренн: 61%.
    • 10'
      Манданда Стив из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Ницца начинает контратаку
    • 10'
      Данте Бонфим из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 8'
      Ренн контролирует мяч.
    • 7'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 7'
      Данте Бонфим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 7'
      Ницца контролирует мяч.
    • 6'
      Бар Мельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Буриго Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 5'
      Хорошую попытку сделал Блас Людовик. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 5'
      Трюффер Адриен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 5'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      Контроль мяча: Ницца: 68%, Ренн: 32%.
    • 5'
      Ренн контролирует мяч.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 4'
      Тюрам Кефрен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 4'
      Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 3'
      Ницца контролирует мяч.
    • 3'
      Youssouf Ndayishimiye возвращается на поле.
    • 3'
      Омари Вармед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 2'
      Ох, нехорошо это выглядит. Youssouf Ndayishimiye получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 1'
      Youssouf Ndayishimiye на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 1'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 1'
      Белосьян Женуэль из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Ренн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Ницца 71.8% (89)
    X 19.4% (24)
    Ренн 8.9% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ницца 2:0 Ренн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ницца 2:0 Ренн

    Исход игры
    Ницца
    71.8% (89)
    Ничья
    19.4% (24)
    Ренн
    8.9% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.1% (50)
    Меньше
    56.9% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    60.34% (70)
    Нет
    39.66% (46)
    Популярный счёт
    1:0 Ницца
    32.3% (40)
    2:1 Ницца
    30.6% (38)
    1:1 Ничья
    16.1% (20)
    1:2 Ренн
    7.3% (9)
    2:0 Ницца
    2.4% (3)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     