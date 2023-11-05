Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Youssouf Ndayishimiye выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Ницца имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Моффи Теремас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Лаборд Гаэтан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Бар Мельвен из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Ассиньон Лоренс плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

46' Команда Ницца забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

45' Г О О О О Л - Бога Жереми забивает ударом с правой ноги!

45' Моффи Теремас из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Ренн

42' Тюрам Кефрен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Удар от ворот произведет Ренн

41' Лаборд Гаэтан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Тюрам Кефрен из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Ренн

37' Будауи Хишем не смог попасть в створ ударом издали

34' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Буриго Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Хорошую попытку сделал Буриго Бенжамен . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Террье Мартен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

26' Данте Бонфим нанес удар головой, но Стив Манданда спокойно отбил мяч.

26' Бога Жереми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Трюффер Адриен пробует нанести удар издали, но Марцин Булка держит все под контролем

22' Удар от ворот произведет Ницца

22' Ассиньон Лоренс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Террье Мартен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Матич Неманья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Лаборд Гаэтан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Матч возобновлен

18' Тюрам Кефрен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Ассиньон Лоренс получил желтую карточку от судьи

17' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Удар от ворот произведет Ренн

14' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

12' Удар от ворот произведет Ренн

12' Будауи Хишем оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Бога Жереми создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе

6' Бар Мельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Буриго Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Хорошую попытку сделал Блас Людовик . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Трюффер Адриен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Удар от ворот произведет Ренн

4' Тюрам Кефрен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Youssouf Ndayishimiye возвращается на поле.

3' Омари Вармед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Матч возобновится спорным мячом

2' Ох, нехорошо это выглядит. Youssouf Ndayishimiye получил травму и медбригада забирает его с поля.

1' Youssouf Ndayishimiye на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Ренн начинает с центра поля