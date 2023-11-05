Тур: 11. Стадион: Альянц Ривьера. Главный судья: Тюрпен Клеман
0'
17' Желтая карточкаАссиньон Лоренс
1:0
45' ГолБога Жереми
68' Желтая карточкаТрюффер Адриен
74' Undefined phrase: football_event_Ндайишимийе Юссуф
75' Красная карточкаНдайишимийе Юссуф
85' Красная карточкаОмари Вармед
2:0
87' Гол в свои воротаМанданда Стив
90'+6
Ход матча
17'
45'
1:0
68'
85'
87'
2:0
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
10 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
411 Количество передач 464
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
19
Тюрам
Кефрен
23
Омари
Вармед
28
Ле
Фе
Энцо
11
Блас
Людовик
10
Гуйри
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Перро РоменЗащитник
-
33 Менди АнтуанЗащитник
-
32 Лоше ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Бальде АлиуПолузащитник
-
10 Диоп СофьянНападающий
-
29 Гессан ЭваннНападающий
-
Главный тренер: Фариоли Франческо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Блас ЛюдовикНападающий
-
10 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Дуэ ГелаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
-
33 Дуэ ДезиреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Женезио Брюно
История личных встреч
Ницца
Ренн
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
61.1%
8 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
12 побед 8 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед
33 матча
42.4%
27.3%
30.3%
14 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
24.2%
60.6%
15.2%
8 побед 20 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.4%
39.4%
24.2%
12 побед 13 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
22
Голов в среднем за матч
1.41
1.38
Среднее время на гол
63
65
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.19
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
43
39
Голов в среднем за матч
1.3
1.18
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
69
76
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|3
|0.27
|Бога Жереми
|2
|0.18
|Лаборд Гаэтан
|2
|0.18
|Будауи Хишем
|2
|0.18
|Гессан Эванн
|2
|0.18
|Аталь Юсеф
|1
|0.09
|Бар Мельвен
|0
|0
|Данте Бонфим
|0
|0
|Тодибо Жан-Клер
|0
|0
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Ибрагим
|3
|0.27
|Блас Людовик
|2
|0.18
|Гуйри Амин
|2
|0.18
|Буриго Бенжамен
|2 (2)
|0.18
|Мюинга Арно
|2 (1)
|0.18
|Трюффер Адриен
|1
|0.09
|Ассиньон Лоренс
|1
|0.09
|Доку Жереми
|1
|0.09
|Ву Кристофер
|1
|0.09
|Дуэ Дезире
|1
|0.09
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндайишимийе Юссуф
|2
|1
|Тюрам Кефрен
|3
|0
|Данте Бонфим
|2
|0
|Сансон Морган
|2
|0
|Аталь Юсеф
|2
|0
|Будауи Хишем
|2
|0
|Моффи Теремас
|2
|0
|Бога Жереми
|1
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Лотомба Жордан
|1
|0
|Перро Ромен
|1
|0
|Булка Марцин
|1
|0
|Бар Мельвен
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матич Неманья
|4
|0
|Ассиньон Лоренс
|4
|0
|Омари Вармед
|2
|1
|Салах Ибрагим
|1
|0
|Буриго Бенжамен
|1
|0
|Ву Кристофер
|1
|0
|Трюффер Адриен
|1
|0
|Йылдырым Бертуг
|1
|0
Результаты матчей
Ницца
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ренн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
4
Ницца
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Ренн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
7
13
Ницца
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Ренн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
8
17
Голы по времени матча
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
7
14
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
14%
2
14%
1-15
1
14%
3
21%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
2
14%
46-60
3
43%
3
21%
61-75
1
14%
4
29%
76-90
Пропущено
3
10
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
0
0%
5
50%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
67%
1
10%
76-90
Забито
12
18
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
1
8%
3
17%
1-15
2
17%
4
22%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
3
17%
46-60
4
33%
3
17%
61-75
2
17%
5
28%
76-90
Пропущено
5
13
1 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 9
0
0%
1
8%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
0
0%
7
54%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
4
80%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Клермон - Ницца 0:1 Ницца - Марсель 1:0 Мец - Ницца 0:1 Ницца - Брест 0:0
Монако - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:3 Ницца - Страсбург 2:0 Ницца - Лион 0:0 Лорьян - Ницца 1:1 Ницца - Лилль 1:1 Ницца - Фиорентина 1:2 Ницца - Вильярреал 1:1 Брага - Ницца 2:0 Ницца - Монпелье 1:0 Лозанна - Ницца 3:1 Ницца - Лион 3:1 Монпелье - Ницца 2:3 Ницца - Тулуза 0:0 Страсбург - Ницца 2:0 Ницца - Ренн 2:1
Ренн
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ренн - Страсбург 1:1 Панатинаикос - Ренн 1:2 Лорьян - Ренн 2:1 Ренн - ПСЖ 1:3
Вильярреал - Ренн 1:0 Ренн - Нант 3:1 Монпелье - Ренн 0:0 Ренн - Маккаби Хайфа 3:0 Ренн - Лилль 2:2 Брест - Ренн 0:0 Ренн - Гавр 2:2 Ланс - Ренн 1:1 Ренн - Мец 5:1 Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 Ренн - Вест Хэм 3:1 Брест - Ренн 0:1 Сен-Мало - Ренн 1:2 Ренн - Конкарно 1:1 Брест - Ренн 1:2
Результаты матчей
Ницца
Ренн
Точный счет
0:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:1
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
0:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Ницца
Ренн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
83
38
47
110
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|13 - 4
|25
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 9
|24
|3.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|25 - 14
|23
|4.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 12
|20
|5.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|14 - 10
|19
|6.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 13
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 20
|14
|8.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 13
|14
|9.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 12
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 13
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|19 - 16
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|13.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|16 - 15
|12
|14.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 15
|11
|15.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|15 - 20
|11
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 17
|10
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|18.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|8 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 4
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 2
|12
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 1
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|14 - 10
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|14.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 7
|5
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 10
|8
|5.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|6.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 11
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 8
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 10
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|10 (1)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монако
|Головин Александр
|5 (2)
|Монпелье
|Аль-Тамари Мусса
|5 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 5
|Ланс
|Медина Факундо
|5
|Ренн
|Матич Неманья
|4
|Монако
|Головин Александр
|4
|Реймс
|Фоке Томас
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ницца 2:0 Ренн
Исход игры
Ницца
71.8% (89)
Ничья
19.4% (24)
Ренн
8.9% (11)
Тотал 2.5
Больше
43.1% (50)
Меньше
56.9% (66)
Обе команды забьют
Да
60.34% (70)
Нет
39.66% (46)
Популярный счёт
1:0 Ницца
32.3% (40)
2:1 Ницца
30.6% (38)
1:1 Ничья
16.1% (20)
1:2 Ренн
7.3% (9)
2:0 Ницца
2.4% (3)
0:0 Ничья
2.4% (3)
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