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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Мийо Бенуа
Лион
0:0
Первый тайм: 32'
Мец
0'
19' Желтая карточка
Диоманде Синали

Ход матча

18'
 
Диш Гийом
Укиджа Александр
19'
Диоманде Синали
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Прогнозы 113
Лион 83.2% (94)
X 11.5% (13)
Мец 5.3% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лопеш
Антони
22
Мата
Клинтон
2
Диоманде
Синали
12
О'Брайан
Джек
20
Кумбеди
Саэль
80
Альверо
Скелли
6
Какере
Максанс
34
Диавара
МамадуII
3
Тальяфико
Николас
7
Бальде
Мама
10
Ляказетт
Александр
16
Укиджа
Александр
2
Колин
Максим
8
Траоре
Исмаэль
29
Эрей
Кристоф
3
Юдоль
Матьё
27
Жан-Жак
Данле
18
Камара
Ламин
22
Ван
Ден
Керкхоф
Кевин
99
Асоро
Йоэль
36
Джаллоу
Абли
11
Элисор
Симон
Лион
3-5-2
Мец
4-2-3-1

История личных встреч

Лион
Мец

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

17 матчей

70.6%
5.9%
23.5%
12 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

К
2:1
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:3
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
0:5
Л1
2:0
Л1
0:3
Л1
5:0
Л1
2:0
Л1
2:1
КЛ
3:0
КЛ
1:3
К
1:0
Л1
2:0

Голы

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.91
2.67

Среднее время на гол

47
33

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1
0.55

Среднее время на гол

90
165

Всего голов

27
22

Голов в среднем за матч

1.59
1.29

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14

Среднее время на гол

56
69

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 3 (1) 0.3
Тальяфико Николас 1 0.1
Нуама Эрнест 1 0.1
Толиссо Корентен 1 (1) 0.1
Джеффиньо 0 0
Какере Максанс 0 0
Кумбеди Саэль 0 0
Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 2 0.18
Сабали Шейх 2 0.18
Асоро Йоэль 1 0.09
Мазиз Юссеф 1 0.09
Джаллоу Абли 1 0.09
Камара Ламин 1 0.09
Юдоль Матьё 0 0
Н'Дорам Кевин 0 0
Канде Фали 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумбеди Саэль 4 0
Толиссо Корентен 3 0
Ляказетт Александр 1 1
Тальяфико Николас 2 0
Альверо Скелли 2 0
Ловрен Деян 1 0
Мата Клинтон 1 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Какере Максанс 1 0
Лепнан Йоанн 1 0
О'Брайан Джек 1 0
Диоманде Синали 1 0
Милагрес Энрике 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Мец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тетте Бенджамин 2 0
Куао Коффи 2 0
Н'Дюкюиди Жозеф 2 0
Ло Абабакар 0 1
Укиджа Александр 1 0
Колин Максим 1 0
Мбайе Малик 1 0
Юдоль Матьё 1 0
Н'Дорам Кевин 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Канде Фали 1 0
Сабали Шейх 1 0
Камара Ламин 1 0
Ласло Болони 1 0

Результаты матчей

Лион
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Мец
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
2
Лион
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Мец
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

0
4
Лион
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Мец
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

14
10
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
4
29%
3
30%
31-45
2
14%
2
20%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
2
14%
3
30%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
2
25%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
4
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

19
16
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
11%
2
13%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
5
26%
3
19%
31-45
2
11%
3
19%
46-60
4
21%
1
6%
61-75
3
16%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Лион - Клермон 1:2 Лион - Лорьян 3:3 Реймс - Лион 2:0 Брест - Лион 1:0
Лион - Гавр 0:0 Лион - Осер 3:2 Лион - ПСЖ 1:4 Ницца - Лион 0:0 Лион - Монпелье 1:4 Страсбург - Лион 2:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Сельта - Лион 1:0 РВДМ 47 - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Де Трефферс - Лион 1:2 Ницца - Лион 3:1 Лион - Реймс 3:0 Лион - Монако 3:1 Клермон - Лион 2:1 Лион - Монпелье 5:4
Мец
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мец - Гавр 0:0 Монако - Мец 2:1 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Мец - Ницца 0:1
Тулуза - Мец 3:0 Мец - Страсбург 0:1 Ланс - Мец 0:1 Мец - Базель 1:1 Мец - Реймс 2:2 Клермон - Мец 0:1 Мец - Марсель 2:2 Ренн - Мец 5:1 Херенвен - Мец 0:1 Амьен - Мец 0:0 Мец - Стандард 2:2 Труа - Мец 0:3 Мец - Сераинг 2:1 Мец - Расинг Люксембург 3:0 Мец - Бастия 3:2 Сошо - Мец 0:1

Результаты матчей

Лион
Мец

Точный счет

1:4
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:4
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:1
4 раза 40%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Лион
Мец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
4
1
8
1.5
2
8
1
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 7 3 1 26 - 9 24
2.
Ницца
 Заявка 10 6 4 0 11 - 4 22
3.
Монако
 Заявка 10 6 2 2 23 - 14 20
4.
Лилль
 Заявка 11 5 4 2 14 - 10 19
5.
Реймс
 Заявка 10 5 2 3 16 - 12 17
6.
Брест
 Заявка 10 4 3 3 11 - 11 15
7.
Нант
 Заявка 10 4 2 4 16 - 19 14
8.
Марсель
 Заявка 10 3 4 3 12 - 12 13
9.
Ланс
 Заявка 11 3 4 4 12 - 13 13
10.
Монпелье
 Заявка 10 3 3 4 19 - 16 12
11.
Ренн
 Заявка 10 2 6 2 16 - 13 12
12.
Страсбург
 Заявка 10 3 2 5 9 - 15 11
13.
Тулуза
 Заявка 10 2 5 3 11 - 13 11
14.
Гавр
 Заявка 10 2 5 3 10 - 12 11
15.
Лорьян
 Заявка 11 2 5 4 15 - 20 11
16.
Мец
 0:0 Заявка 11 2 4 5 8 - 16 10
17.
Клермон
 Заявка 9 1 2 6 9 - 18 5
18.
Лион
 0:0 Заявка 10 0 4 6 7 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 4 1 1 15 - 4 13
2.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
3.
Лилль
 Заявка 5 4 0 1 7 - 2 12
4.
Марсель
 Заявка 5 3 2 0 7 - 1 11
5.
Реймс
 Заявка 5 3 0 2 7 - 5 9
6.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 4 - 1 9
7.
Ренн
 Заявка 6 2 3 1 14 - 10 9
8.
Лорьян
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9.
Ланс
 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
10.
Нант
 Заявка 5 2 2 1 12 - 9 8
11.
Брест
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
12.
Гавр
 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
13.
Страсбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
14.
Тулуза
 Заявка 4 1 3 0 7 - 4 6
15.
Монпелье
 Заявка 4 1 2 1 10 - 7 5
16.
Мец
 0:0 Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
17.
Лион
 0:0 Заявка 6 0 3 3 6 - 13 3
18.
Клермон
 Заявка 5 0 1 4 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 5 4 1 0 7 - 3 13
2.
ПСЖ
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
3.
Монако
 Заявка 5 2 2 1 12 - 10 8
4.
Реймс
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Брест
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
6.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
7.
Мец
 0:0 Заявка 6 2 1 3 4 - 10 7
8.
Лилль
 Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
9.
Нант
 Заявка 5 2 0 3 4 - 10 6
10.
Ланс
 Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
11.
Тулуза
 Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
12.
Клермон
 Заявка 4 1 1 2 7 - 11 4
13.
Страсбург
 Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
14.
Гавр
 Заявка 5 0 4 1 4 - 7 4
15.
Ренн
 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
16.
Марсель
 Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
17.
Лорьян
 Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
18.
Лион
 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 10 (1)
Монпелье Адамс Акор 7
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Нант Мохамед Мостафа 5
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 5
Ренн Матич Неманья 4
Ланс Гради Жонатан 4
Монако Закария Денис 4
Лилль Языджи Юсуф 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 26'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 25'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 25'
      Элисор Симон пробует нанести удар издали, но Антони Лопеш держит все под контролем
    • 25'
      Мец начинает контратаку
    • 25'
      Ван Ден Керкхоф Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Контроль мяча: Лион: 69%, Мец: 31%.
    • 24'
      Лион пытается что-то создать.
    • 23'
      Камара Ламин наказан за толчок Ляказетт Александр
    • 22'
      Лион пытается что-то создать.
    • 22'
      Жан-Жак Данле из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 32.2% пользователей.
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    Прогнозы 113
    Лион 83.2% (94)
    X 11.5% (13)
    Мец 5.3% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лион
    Ничья
    Мец
    4.25
    5.40
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    6.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лион 0:0 Мец

    Исход игры
    Лион
    83.9% (99)
    Ничья
    11% (13)
    Мец
    5.1% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.94% (44)
    Меньше
    61.06% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    47.79% (54)
    Нет
    52.21% (59)
    Популярный счёт
    1:0 Лион
    32.2% (38)
    2:1 Лион
    29.7% (35)
    2:0 Лион
    13.6% (16)
    1:1 Ничья
    9.3% (11)
    3:1 Лион
    2.5% (3)
    1:2 Мец
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    0:1 Мец
    1.7% (2)
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    Лион
    Мец
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