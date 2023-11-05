Тур: 11. Стадион: Гроупама Арена. Главный судья: Мийо Бенуа
0'
19' Желтая карточкаДиоманде Синали
0:1
77' ГолДжаллоу Абли
1:1
84' ГолАльверо Скелли
89' Желтая карточкаВан Ден Керкхоф Кевин
90'+6
Ход матча
19'
70'
77'
0:1
84'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 5
-
4 Угловые 9
-
2 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
642 Количество передач 308
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Мата
Клинтон
29
Эрей
Кристоф
18
Камара
Ламин
36
Джаллоу
Абли
99
Асоро
Йоэль
11
Элисор
Симон
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Риу РемиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Лепнан ЙоаннПолузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
-
47 ДжеффиньоПолузащитник
-
37 Нуама ЭрнестПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гроссо Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Камара ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Джаллоу АблиПолузащитник
-
99 Асоро ЙоэльПолузащитник
-
11 Элисор СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
39 Куао КоффиЗащитник
- Полузащитник
-
21 Жан Н'ГессанПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Мбайе МаликПолузащитник
- Нападающий
-
37 Сане ИбуНападающий
-
Главный тренер: Болони Ласло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Лион
Мец
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
17 матчей
70.6%
5.9%
23.5%
12 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.91
2.67
Среднее время на гол
47
33
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1
0.55
Среднее время на гол
90
165
Всего голов
27
22
Голов в среднем за матч
1.59
1.29
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
Среднее время на гол
56
69
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ляказетт Александр
|3 (1)
|0.3
|Тальяфико Николас
|1
|0.1
|Нуама Эрнест
|1
|0.1
|Альверо Скелли
|1
|0.1
|Толиссо Корентен
|1 (1)
|0.1
|Джеффиньо
|0
|0
|Какере Максанс
|0
|0
|Шерки Райан
|0
|0
|Кумбеди Саэль
|0
|0
Мец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микаутадзе Жорж
|2
|0.18
|Джаллоу Абли
|2
|0.18
|Сабали Шейх
|2
|0.18
|Асоро Йоэль
|1
|0.09
|Камара Ламин
|1
|0.09
|Мазиз Юссеф
|1
|0.09
|Юдоль Матьё
|0
|0
|Н'Дорам Кевин
|0
|0
|Канде Фали
|0
|0
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кумбеди Саэль
|4
|0
|Толиссо Корентен
|3
|0
|Ляказетт Александр
|1
|1
|Тальяфико Николас
|2
|0
|Диоманде Синали
|2
|0
|Альверо Скелли
|2
|0
|Ловрен Деян
|1
|0
|Мата Клинтон
|1
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1
|0
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
|Лепнан Йоанн
|1
|0
|О'Брайан Джек
|1
|0
|Милагрес Энрике
|1
|0
|Нуама Эрнест
|1
|0
Мец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тетте Бенджамин
|2
|0
|Куао Коффи
|2
|0
|Н'Дюкюиди Жозеф
|2
|0
|Ло Абабакар
|0
|1
|Укиджа Александр
|1
|0
|Колин Максим
|1
|0
|Мбайе Малик
|1
|0
|Юдоль Матьё
|1
|0
|Н'Дорам Кевин
|1
|0
|Асоро Йоэль
|1
|0
|Ван Ден Керкхоф Кевин
|1
|0
|Канде Фали
|1
|0
|Сабали Шейх
|1
|0
|Камара Ламин
|1
|0
|Ласло Болони
|1
|0
Результаты матчей
Лион
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Мец
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
3
Лион
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Мец
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
0
4
Лион
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Мец
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
15
11
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
1
9%
16-30
4
27%
3
27%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
3
20%
4
36%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
0
0%
2
22%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
4
44%
61-75
2
29%
1
11%
76-90
Пропущено
20
17
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
10%
2
12%
1-15
3
15%
2
12%
16-30
5
25%
3
18%
31-45
2
10%
3
18%
46-60
4
20%
1
6%
61-75
4
20%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Лион - Клермон 1:2 Лион - Лорьян 3:3 Реймс - Лион 2:0 Брест - Лион 1:0
Лион - Гавр 0:0 Лион - Осер 3:2 Лион - ПСЖ 1:4 Ницца - Лион 0:0 Лион - Монпелье 1:4 Страсбург - Лион 2:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Сельта - Лион 1:0 РВДМ 47 - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Де Трефферс - Лион 1:2 Ницца - Лион 3:1 Лион - Реймс 3:0 Лион - Монако 3:1 Клермон - Лион 2:1 Лион - Монпелье 5:4
Мец
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мец - Гавр 0:0 Монако - Мец 2:1 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Мец - Ницца 0:1
Тулуза - Мец 3:0 Мец - Страсбург 0:1 Ланс - Мец 0:1 Мец - Базель 1:1 Мец - Реймс 2:2 Клермон - Мец 0:1 Мец - Марсель 2:2 Ренн - Мец 5:1 Херенвен - Мец 0:1 Амьен - Мец 0:0 Мец - Стандард 2:2 Труа - Мец 0:3 Мец - Сераинг 2:1 Мец - Расинг Люксембург 3:0 Мец - Бастия 3:2 Сошо - Мец 0:1
Результаты матчей
Лион
Мец
Точный счет
1:4
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
2:2
2 раза 40%
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:4
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:1
4 раза 36%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
3
1 раз 10%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Лион
Мец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
23
15
23
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
74
19
29
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 9
|24
|2.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|11 - 4
|22
|3.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|23 - 14
|20
|4.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|14 - 10
|19
|5.
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 12
|18
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 11
|15
|7.
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 19
|15
|8.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 12
|13
|9.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 13
|13
|10.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|19 - 16
|12
|11.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|16 - 13
|12
|12.
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|13.
|0:0 Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 13
|12
|14.
|0:0 Заявка
|11
|2
|6
|3
|10 - 12
|12
|15.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|15 - 20
|11
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 17
|10
|17.
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|18.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|8 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 4
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 2
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|5.
|0:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|14 - 10
|9
|8.
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 9
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|12.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|13.
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|14.
|0:0 Заявка
|5
|1
|4
|0
|7 - 4
|7
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 7
|5
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|18.
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|3.
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 10
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|6.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 11
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|9.
|0:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 10
|6
|10.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|12.
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|13.
|0:0 Заявка
|6
|0
|5
|1
|4 - 7
|5
|14.
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
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|Мбаппе Килиан
|10 (1)
|Монпелье
|Адамс Акор
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|Монпелье
|Аль-Тамари Мусса
|5 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|Нант
|Мохамед Мостафа
|5
|Ланс
|Медина Факундо
|5
|Ренн
|Матич Неманья
|4
|Ланс
|Гради Жонатан
|4
|Монако
|Закария Денис
|4
|Лилль
|Языджи Юсуф
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лион 1:1 Мец
Исход игры
Лион
83.9% (99)
Ничья
11% (13)
Мец
5.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
38.94% (44)
Меньше
61.06% (69)
Обе команды забьют
Да
47.79% (54)
Нет
52.21% (59)
Популярный счёт
1:0 Лион
32.2% (38)
2:1 Лион
29.7% (35)
2:0 Лион
13.6% (16)
1:1 Ничья
9.3% (11)
3:1 Лион
2.5% (3)
1:2 Мец
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
0:1 Мец
1.7% (2)
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