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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Мийо Бенуа
Лион
1:1
Конец матча
Мец
0'
19' Желтая карточка
Диоманде Синали
0:1
77' Гол
Джаллоу Абли
1:1
84' Гол
Альверо Скелли
89' Желтая карточка
Ван Ден Керкхоф Кевин
90'+6

Ход матча

18'
 
Диш Гийом
Укиджа Александр
19'
Диоманде Синали
 
58'
Нуама Эрнест
Диавара Мамаду
 
58'
Шерки Райан
Бальде Мама
 
70'
 
Н'Дюкюиди Жозеф
Асоро Йоэль
70'
 
Сане Ибу
Элисор Симон
77'
0:1
Джаллоу Абли
(Камара Ламин)
81'
Джеффиньо
Мата Клинтон
 
84'
Альверо Скелли
(Шерки Райан)
1:1
89'
 
Н'Дорам Кевин
Джаллоу Абли
89'
 
Ван Ден Керкхоф Кевин
89'
 
Канде Фали
Жан-Жак Данле

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 9
  • 2 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 642 Количество передач 308
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 118
Лион 83.9% (99)
X 11% (13)
Мец 5.1% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лопеш
Антони
22
Мата
Клинтон
2
Диоманде
Синали
12
О'Брайан
Джек
20
Кумбеди
Саэль
80
Альверо
Скелли
6
Какере
Максанс
34
Диавара
МамадуII
3
Тальяфико
Николас
7
Бальде
Мама
10
Ляказетт
Александр
16
Укиджа
Александр
2
Колин
Максим
8
Траоре
Исмаэль
29
Эрей
Кристоф
3
Юдоль
Матьё
27
Жан-Жак
Данле
18
Камара
Ламин
22
Ван
Ден
Керкхоф
Кевин
36
Джаллоу
Абли
99
Асоро
Йоэль
11
Элисор
Симон
Лион
3-5-2
Мец
4-2-3-1

История личных встреч

Лион
Мец

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

17 матчей

70.6%
5.9%
23.5%
12 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

К
2:1
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:3
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
0:5
Л1
2:0
Л1
0:3
Л1
5:0
Л1
2:0
Л1
2:1
КЛ
3:0
КЛ
1:3
К
1:0
Л1
2:0

Голы

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.91
2.67

Среднее время на гол

47
33

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1
0.55

Среднее время на гол

90
165

Всего голов

27
22

Голов в среднем за матч

1.59
1.29

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14

Среднее время на гол

56
69

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 3 (1) 0.3
Тальяфико Николас 1 0.1
Нуама Эрнест 1 0.1
Альверо Скелли 1 0.1
Толиссо Корентен 1 (1) 0.1
Джеффиньо 0 0
Какере Максанс 0 0
Шерки Райан 0 0
Кумбеди Саэль 0 0
Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 2 0.18
Джаллоу Абли 2 0.18
Сабали Шейх 2 0.18
Асоро Йоэль 1 0.09
Камара Ламин 1 0.09
Мазиз Юссеф 1 0.09
Юдоль Матьё 0 0
Н'Дорам Кевин 0 0
Канде Фали 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумбеди Саэль 4 0
Толиссо Корентен 3 0
Ляказетт Александр 1 1
Тальяфико Николас 2 0
Диоманде Синали 2 0
Альверо Скелли 2 0
Ловрен Деян 1 0
Мата Клинтон 1 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Какере Максанс 1 0
Лепнан Йоанн 1 0
О'Брайан Джек 1 0
Милагрес Энрике 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Мец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тетте Бенджамин 2 0
Куао Коффи 2 0
Н'Дюкюиди Жозеф 2 0
Ло Абабакар 0 1
Укиджа Александр 1 0
Колин Максим 1 0
Мбайе Малик 1 0
Юдоль Матьё 1 0
Н'Дорам Кевин 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0
Канде Фали 1 0
Сабали Шейх 1 0
Камара Ламин 1 0
Ласло Болони 1 0

Результаты матчей

Лион
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Мец
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
3
Лион
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Мец
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

0
4
Лион
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Мец
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

15
11
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
1
9%
16-30
4
27%
3
27%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
3
20%
4
36%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
0
0%
2
22%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
4
44%
61-75
2
29%
1
11%
76-90

Пропущено

20
17
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
10%
2
12%
1-15
3
15%
2
12%
16-30
5
25%
3
18%
31-45
2
10%
3
18%
46-60
4
20%
1
6%
61-75
4
20%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Лион - Клермон 1:2 Лион - Лорьян 3:3 Реймс - Лион 2:0 Брест - Лион 1:0
Лион - Гавр 0:0 Лион - Осер 3:2 Лион - ПСЖ 1:4 Ницца - Лион 0:0 Лион - Монпелье 1:4 Страсбург - Лион 2:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Сельта - Лион 1:0 РВДМ 47 - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Де Трефферс - Лион 1:2 Ницца - Лион 3:1 Лион - Реймс 3:0 Лион - Монако 3:1 Клермон - Лион 2:1 Лион - Монпелье 5:4
Мец
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мец - Гавр 0:0 Монако - Мец 2:1 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Мец - Ницца 0:1
Тулуза - Мец 3:0 Мец - Страсбург 0:1 Ланс - Мец 0:1 Мец - Базель 1:1 Мец - Реймс 2:2 Клермон - Мец 0:1 Мец - Марсель 2:2 Ренн - Мец 5:1 Херенвен - Мец 0:1 Амьен - Мец 0:0 Мец - Стандард 2:2 Труа - Мец 0:3 Мец - Сераинг 2:1 Мец - Расинг Люксембург 3:0 Мец - Бастия 3:2 Сошо - Мец 0:1

Результаты матчей

Лион
Мец

Точный счет

1:4
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
2:2
2 раза 40%
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:4
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:1
4 раза 36%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
3
1 раз 10%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Лион
Мец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1
5
1.5
2
3
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
4
1
9
1.5
2
9
1
9
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 7 3 1 26 - 9 24
2.
Ницца
 Заявка 10 6 4 0 11 - 4 22
3.
Монако
 Заявка 10 6 2 2 23 - 14 20
4.
Лилль
 Заявка 11 5 4 2 14 - 10 19
5.
Реймс
 0:0 Заявка 11 5 3 3 16 - 12 18
6.
Брест
 Заявка 10 4 3 3 11 - 11 15
7.
Нант
 0:0 Заявка 11 4 3 4 16 - 19 15
8.
Марсель
 Заявка 10 3 4 3 12 - 12 13
9.
Ланс
 Заявка 11 3 4 4 12 - 13 13
10.
Монпелье
 Заявка 10 3 3 4 19 - 16 12
11.
Ренн
 Заявка 10 2 6 2 16 - 13 12
12.
Страсбург
 0:0 Заявка 11 3 3 5 9 - 15 12
13.
Тулуза
 0:0 Заявка 11 2 6 3 11 - 13 12
14.
Гавр
 0:0 Заявка 11 2 6 3 10 - 12 12
15.
Лорьян
 Заявка 11 2 5 4 15 - 20 11
16.
Мец
 Заявка 11 2 4 5 9 - 17 10
17.
Клермон
 0:0 Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
18.
Лион
 Заявка 10 0 4 6 8 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 4 1 1 15 - 4 13
2.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
3.
Лилль
 Заявка 5 4 0 1 7 - 2 12
4.
Марсель
 Заявка 5 3 2 0 7 - 1 11
5.
Реймс
 0:0 Заявка 5 3 0 2 7 - 5 9
6.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 4 - 1 9
7.
Ренн
 Заявка 6 2 3 1 14 - 10 9
8.
Нант
 0:0 Заявка 6 2 3 1 12 - 9 9
9.
Лорьян
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
10.
Ланс
 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
11.
Брест
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
12.
Страсбург
 0:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
13.
Гавр
 0:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
14.
Тулуза
 0:0 Заявка 5 1 4 0 7 - 4 7
15.
Монпелье
 Заявка 4 1 2 1 10 - 7 5
16.
Мец
 Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
17.
Лион
 Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
18.
Клермон
 0:0 Заявка 5 0 1 4 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 5 4 1 0 7 - 3 13
2.
ПСЖ
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
3.
Реймс
 0:0 Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
4.
Монако
 Заявка 5 2 2 1 12 - 10 8
5.
Брест
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
6.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
7.
Мец
 Заявка 6 2 1 3 5 - 11 7
8.
Лилль
 Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
9.
Нант
 0:0 Заявка 5 2 0 3 4 - 10 6
10.
Клермон
 0:0 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
11.
Ланс
 Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
12.
Тулуза
 0:0 Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
13.
Гавр
 0:0 Заявка 6 0 5 1 4 - 7 5
14.
Страсбург
 0:0 Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
15.
Ренн
 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
16.
Марсель
 Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
17.
Лорьян
 Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 10 (1)
Монпелье Адамс Акор 7
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Нант Мохамед Мостафа 5
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 5
Ренн Матич Неманья 4
Ланс Гради Жонатан 4
Монако Закария Денис 4
Лилль Языджи Юсуф 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Лион: 66%, Мец: 34%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Мец
  • 95'
    Ляказетт Александр не смог попасть в створ ударом издали
  • 94'
    Ibou Sane задерживает мяч рукой
  • 94'
    Эрей Кристоф успешно блокирует удар.
  • 94'
    Нуама Эрнест нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 94'
    Лион пытается что-то создать.
  • 93'
    Мец начинает контратаку
  • 93'
    Лион нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
  • 93'
    Лион пытается что-то создать.
  • 93'
    Какере Максанс из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 93'
    Лион пытается что-то создать.
  • 93'
    Траоре Исмаэль успешно блокирует удар.
  • 93'
    Шерки Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
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    • 93'
      Лион пытается что-то создать.
    • 93'
      Ibou Sane наказан за толчок О'Брайан Джек
    • 92'
      Канде Фали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      Нуама Эрнест нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 92'
      Лион пытается что-то создать.
    • 92'
      Тальяфико Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      Мец начинает контратаку
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Лион пытается что-то создать.
    • 90'
      Контроль мяча: Лион: 66%, Мец: 34%.
    • Первый тайм
    • 51'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 51'
      Контроль мяча: Лион: 59%, Мец: 41%.
    • 51'
      Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
    • 51'
      Камара Ламин из команды Мец подал угловой справа.
    • 50'
      О'Брайан Джек ослабляет давление, выбив мяч.
    • 50'
      Колин Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 50'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 50'
      Лион пытается что-то создать.
    • 49'
      Mahamadou Diawara выиграл воздушное противоборство у Джаллоу Абли.
    • 49'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 49'
      Оооо... вот это был удар! Mahamadou Diawara должен был забить с этой позиции.
    • 49'
      Mahamadou Diawara оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 49'
      Бальде Мама создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 49'
      Лион начинает контратаку
    • 49'
      Какере Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      Мец пытается что-то создать.
    • 47'
      Альверо Скелли выиграл воздушное противоборство у Элисор Симон.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 47'
      Альверо Скелли не смог попасть в створ ударом издали
    • 47'
      Лион пытается что-то создать.
    • 46'
      Лион пытается что-то создать.
    • 46'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 46'
      Лион пытается что-то создать.
    • 46'
      Эрей Кристоф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 45'
      Контроль мяча: Лион: 59%, Мец: 41%.
    • 45'
      Камара Ламин не смог попасть в створ ударом издали
    • 45'
      Мец начинает контратаку
    • 45'
      Камара Ламин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Лопеш Антони из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Mahamadou Diawara из команды Лион опасно и грубо сыграл. Колин Максим пострадал.
    • 43'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Альверо Скелли из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Камара Ламин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 42'
      Мата Клинтон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Мец пытается что-то создать.
    • 42'
      Лопеш Антони делает важнейший сейв!
    • 42'
      Джаллоу Абли пробует нанести удар издали, но Антони Лопеш держит все под контролем
    • 42'
      Мец начинает контратаку
    • 42'
      Жан-Жак Данле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Лион пытается что-то создать.
    • 42'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      О, нет. Из многообещающей позиции Элисор Симон из команды Мец наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 41'
      Жан-Жак Данле из команды Мец подал угловой справа.
    • 41'
      Лопеш Антони делает важнейший сейв!
    • 41'
      Джаллоу Абли пробует нанести удар издали, но Антони Лопеш держит все под контролем
    • 40'
      Контроль мяча: Лион: 60%, Мец: 40%.
    • 40'
      Мец пытается что-то создать.
    • 40'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Мец контролирует мяч.
    • 39'
      Мец пытается что-то создать.
    • 38'
      Жан-Жак Данле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Ляказетт Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Диш Гийом из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Какере Максанс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 37'
      Лион пытается что-то создать.
    • 37'
      Элисор Симон наказан за толчок Бальде Мама
    • 36'
      Альверо Скелли из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Камара Ламин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 35'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Контроль мяча: Лион: 65%, Мец: 35%.
    • 35'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Джаллоу Абли наказан за толчок Mahamadou Diawara
    • 34'
      Элисор Симон из команды Мец заходит слишком далеко, он валит Диоманде Синали.
    • 33'
      Мата Клинтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Мец пытается что-то создать.
    • 32'
      Мец пытается что-то создать.
    • 32'
      Альверо Скелли выиграл воздушное противоборство у Элисор Симон.
    • 32'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 31'
      Лион пытается что-то создать.
    • 31'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 30'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Контроль мяча: Лион: 71%, Мец: 29%.
    • 29'
      Судья сигнализирует, что Альверо Скелли из команды Лион поставил подножку. Пострадал Асоро Йоэль
    • 29'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Альверо Скелли ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Матч возобновлен
    • 28'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 27'
      Судья сигнализирует, что Какере Максанс из команды Лион поставил подножку. Пострадал Камара Ламин
    • 27'
      Тальяфико Николас из команды Лион опасно и грубо сыграл. Джаллоу Абли пострадал.
    • 27'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 26'
      Лион пытается что-то создать.
    • 26'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 25'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 25'
      Элисор Симон пробует нанести удар издали, но Антони Лопеш держит все под контролем
    • 25'
      Мец начинает контратаку
    • 25'
      Ван Ден Керкхоф Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Контроль мяча: Лион: 69%, Мец: 31%.
    • 24'
      Лион пытается что-то создать.
    • 23'
      Камара Ламин наказан за толчок Ляказетт Александр
    • 22'
      Лион пытается что-то создать.
    • 22'
      Жан-Жак Данле из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Лион пытается что-то создать.
    • 21'
      Какере Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Мец пытается что-то создать.
    • 20'
      Ляказетт Александр успешно блокирует удар.
    • 20'
      Жан-Жак Данле нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 20'
      Диоманде Синали из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Контроль мяча: Лион: 64%, Мец: 36%.
    • 20'
      Кумбеди Саэль задерживает мяч рукой
    • 19'
      Диоманде Синали получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Диоманде Синали из команды Лион заходит слишком далеко, он валит Элисор Симон.
    • 19'
      Юдоль Матьё ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Лион пытается что-то создать.
    • 18'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 18'
      Укиджа Александр получил травму и заменен. Диш Гийом выходит на поле.
    • 16'
      Лион пытается что-то создать.
    • 16'
      Эрей Кристоф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Лион: 60%, Мец: 40%.
    • 15'
      Лион пытается что-то создать.
    • 15'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 12'
      Укиджа Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 12'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 11'
      Укиджа Александр ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Лион пытается что-то создать.
    • 11'
      Лион пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Лион: 54%, Мец: 46%.
    • 10'
      Камара Ламин из команды Мец заходит слишком далеко, он валит Ляказетт Александр.
    • 10'
      Жан-Жак Данле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Бальде Мама из команды Лион в офсайде
    • 9'
      Лион пытается что-то создать.
    • 8'
      Колин Максим из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Лион пытается что-то создать.
    • 8'
      Асоро Йоэль из команды Мец заходит слишком далеко, он валит Какере Максанс.
    • 7'
      Какере Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Лион пытается что-то создать.
    • 7'
      Камара Ламин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Ляказетт Александр из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Камара Ламин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Судья сигнализирует, что Альверо Скелли из команды Лион поставил подножку. Пострадал Асоро Йоэль
    • 5'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Судья сигнализирует, что Колин Максим из команды Мец поставил подножку. Пострадал Тальяфико Николас
    • 5'
      Контроль мяча: Лион: 47%, Мец: 53%.
    • 5'
      Мата Клинтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Жан-Жак Данле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
    • 3'
      Диоманде Синали ошибается в защите.
    • 3'
      Диоманде Синали из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Камара Ламин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 2'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Ляказетт Александр нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 1'
      Укиджа Александр делает важнейший сейв!
    • 1'
      Оооо... вот это был удар! Бальде Мама должен был забить с этой позиции.
    • 1'
      Хорошую попытку сделал Бальде Мама. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 1'
      Кумбеди Саэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 1'
      Мата Клинтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • 1'
      Лион пытается что-то создать.
    • 1'
      Мец начинает с центра поля
    • 1'
      Траоре Исмаэль успешно блокирует удар.
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Лион 83.9% (99)
    X 11% (13)
    Мец 5.1% (6)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Лион 1:1 Мец онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лион 1:1 Мец

    Исход игры
    Лион
    83.9% (99)
    Ничья
    11% (13)
    Мец
    5.1% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.94% (44)
    Меньше
    61.06% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    47.79% (54)
    Нет
    52.21% (59)
    Популярный счёт
    1:0 Лион
    32.2% (38)
    2:1 Лион
    29.7% (35)
    2:0 Лион
    13.6% (16)
    1:1 Ничья
    9.3% (11)
    3:1 Лион
    2.5% (3)
    1:2 Мец
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    0:1 Мец
    1.7% (2)
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