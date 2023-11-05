Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Mahamadou Diawara выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

51' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

50' Колин Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Mahamadou Diawara выиграл воздушное противоборство у Джаллоу Абли

49' Удар от ворот произведет Мец

49' Оооо... вот это был удар! Mahamadou Diawara должен был забить с этой позиции.

49' Mahamadou Diawara оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Бальде Мама создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Какере Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Мец

47' Альверо Скелли не смог попасть в створ ударом издали

46' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Лион

45' Камара Ламин не смог попасть в створ ударом издали

45' Камара Ламин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Камара Ламин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Джаллоу Абли пробует нанести удар издали, но Антони Лопеш держит все под контролем

42' Жан-Жак Данле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

41' О, нет. Из многообещающей позиции Элисор Симон из команды Мец наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

41' Джаллоу Абли пробует нанести удар издали, но Антони Лопеш держит все под контролем

40' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Жан-Жак Данле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Ляказетт Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Какере Максанс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Камара Ламин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Джаллоу Абли наказан за толчок Mahamadou Diawara

33' Мата Клинтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Удар от ворот произведет Мец

31' Удар от ворот произведет Лион

30' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Удар от ворот произведет Мец

26' Матч возобновится спорным мячом

25' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

25' Элисор Симон пробует нанести удар издали, но Антони Лопеш держит все под контролем

22' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Какере Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Диоманде Синали получил желтую карточку от судьи

18' Удар от ворот произведет Мец

15' Матч возобновится спорным мячом

12' Укиджа Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Жан-Жак Данле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Какере Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Камара Ламин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Камара Ламин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Мата Клинтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Жан-Жак Данле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

3' Камара Ламин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Оооо... вот это был удар! Бальде Мама должен был забить с этой позиции.

1' Хорошую попытку сделал Бальде Мама . Удар в створ, но вратарь начеку

1' Кумбеди Саэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Мата Клинтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Мец начинает с центра поля