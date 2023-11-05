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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Болланжье Марк
Тулуза
0:0
Первый тайм: 5'
Гавр
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 110
Тулуза 68.2% (75)
X 29.1% (32)
Гавр 2.7% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Тулуза
Ничья
Гавр
3.60
4.05
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
50
Рестес
Гийом
3
Деслер
Миккел
6
Коста
Логан
2
Николайсен
Расмус
17
Суасо
Габриэль
4
Спирингс
Стейн
24
Кассерес
Кристиан
20
Шмидт
Никлас
15
Доннум
Арон
19
Магри
Франк
9
Даллинга
Тийс
30
Десма
Артур
22
Сальмье
Йоанн
6
Юте-Кинкуэ
Этьенн
4
Льорис
Готье
7
Него
Лоик
14
Кузяев
Далер
94
Туре
Абдулайе
23
Касимир
Хосуэ
29
Грандсир
Самуэль
9
Байо
Мохамед
10
Алиуи
Набиль
Тулуза
4-3-3
Гавр
3-4-3

История личных встреч

Тулуза
Гавр

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

Л2
4:0
Л2
1:1
Л2
0:1
Л2
4:3
Л1
0:1
Л1
2:1

Голы

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

3.33
1

Среднее время на гол

27
90

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.33
1.33

Среднее время на гол

270
67

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.83
1.17

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

49
77

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Магри Франк 3 0.3
Абухляль Закария 3 (1) 0.3
Даллинга Тийс 2 0.2
Хелаберт Сесар 1 0.1
Шмидт Никлас 1 0.1
Николайсен Расмус 1 0.1
Деслер Миккел 0 0
Диарра Мусса 0 0
Суасо Габриэль 0 0
Доннум Арон 0 0
Коста Логан 0 0
Кассерес Кристиан 0 0
Бангре Мамади 0 0
Шаиби Фарес 0 0
Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиуи Набиль 4 0.4
Кузяев Далер 2 0.2
Льорис Готье 1 0.1
Мбемба Нолан 1 0.1
Грандсир Самуэль 1 0.1
Байо Мохамед 1 0.1
Касимир Хосуэ 0 0
Него Лоик 0 0
Опери Кристофер 0 0
Джуджу Антуан 0 0
Сальмье Йоанн 0 0

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Суасо Габриэль 3 0
Магри Франк 3 0
Сьерро Венсан 2 0
Шмидт Никлас 2 0
Доннум Арон 2 0
Даллинга Тийс 2 0
Коста Логан 2 0
Деслер Миккел 1 0
Спирингс Стейн 1 0
Николайсен Расмус 1 0
Бангре Мамади 1 0
Рестес Гийом 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санганте Аруна 3 0
Грандсир Самуэль 1 1
Н'диайе Рассул 1 1
Байо Мохамед 2 0
Касимир Хосуэ 2 0
Сальмье Йоанн 1 0
Десма Артур 1 0
Сабби Эммануэль 1 0
Таргаллин Уссама 1 0

Результаты матчей

Тулуза
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Гавр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
5
Тулуза
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Гавр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

3
5
Тулуза
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Гавр
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
29%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
2
29%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Пропущено

9
4
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
11%
2
50%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

11
12
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
2
18%
3
25%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
1
9%
3
25%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
3
27%
2
17%
76-90

Пропущено

13
10
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
15%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
2
15%
3
30%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Монпелье - Тулуза 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Тулуза - Реймс 1:1 Брест - Тулуза 1:1
Тулуза - ЛАСК 1:0 Тулуза - Мец 3:0 Ланс - Тулуза 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Марсель - Тулуза 0:0 Тулуза - Клермон 2:2 Страсбург - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 1:1 Нант - Тулуза 1:2 Тулуза - Рома 2:1 Тулуза - Осасуна 2:1 Тулуза - Норвич 0:2 Вердер - Тулуза 5:2 Тулуза - Андорра 0:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Монако - Тулуза 1:2
Гавр
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Мец - Гавр 0:0 Гавр - Ланс 0:0 Марсель - Гавр 3:0 Гавр - Лилль 0:2
Гавр - Клермон 2:1 Лион - Гавр 0:0 Гавр - Лорьян 3:0 Ренн - Гавр 2:2 Гавр - Брест 1:2 Монпелье - Гавр 2:2 Клермон - Гавр 1:0 Гавр - Лорьян 0:2 Лилль - Гавр 3:2 ПСЖ - Гавр 2:0 Гавр - Кан 3:1 Триглав Крань - Гавр 2:9 Гавр - Дижон 1:0 Бастия - Гавр 1:1 Гавр - Валансьен 0:2 Анси - Гавр 1:0

Результаты матчей

Тулуза
Гавр

Точный счет

1:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
2:2
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Тулуза
Гавр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
3
1
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
3
1
5
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
5
5
3
7
1.5
4
6
1
9
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 7 3 1 26 - 9 24
2.
Ницца
 Заявка 10 6 4 0 11 - 4 22
3.
Монако
 Заявка 10 6 2 2 23 - 14 20
4.
Лилль
 Заявка 11 5 4 2 14 - 10 19
5.
Реймс
 0:0 Заявка 11 5 3 3 16 - 12 18
6.
Брест
 Заявка 10 4 3 3 11 - 11 15
7.
Нант
 0:0 Заявка 11 4 3 4 16 - 19 15
8.
Марсель
 Заявка 10 3 4 3 12 - 12 13
9.
Ланс
 Заявка 11 3 4 4 12 - 13 13
10.
Монпелье
 Заявка 10 3 3 4 19 - 16 12
11.
Ренн
 Заявка 10 2 6 2 16 - 13 12
12.
Страсбург
 0:0 Заявка 11 3 3 5 9 - 15 12
13.
Тулуза
 0:0 Заявка 11 2 6 3 11 - 13 12
14.
Гавр
 0:0 Заявка 11 2 6 3 10 - 12 12
15.
Лорьян
 Заявка 11 2 5 4 15 - 20 11
16.
Мец
 Заявка 11 2 4 5 9 - 17 10
17.
Клермон
 0:0 Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
18.
Лион
 Заявка 10 0 4 6 8 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 4 1 1 15 - 4 13
2.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
3.
Лилль
 Заявка 5 4 0 1 7 - 2 12
4.
Марсель
 Заявка 5 3 2 0 7 - 1 11
5.
Реймс
 0:0 Заявка 5 3 0 2 7 - 5 9
6.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 4 - 1 9
7.
Ренн
 Заявка 6 2 3 1 14 - 10 9
8.
Нант
 0:0 Заявка 6 2 3 1 12 - 9 9
9.
Лорьян
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
10.
Ланс
 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
11.
Брест
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
12.
Страсбург
 0:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
13.
Гавр
 0:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
14.
Тулуза
 0:0 Заявка 5 1 4 0 7 - 4 7
15.
Монпелье
 Заявка 4 1 2 1 10 - 7 5
16.
Мец
 Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
17.
Лион
 Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
18.
Клермон
 0:0 Заявка 5 0 1 4 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 5 4 1 0 7 - 3 13
2.
ПСЖ
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
3.
Реймс
 0:0 Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
4.
Монако
 Заявка 5 2 2 1 12 - 10 8
5.
Брест
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
6.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
7.
Мец
 Заявка 6 2 1 3 5 - 11 7
8.
Лилль
 Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
9.
Нант
 0:0 Заявка 5 2 0 3 4 - 10 6
10.
Клермон
 0:0 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
11.
Ланс
 Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
12.
Тулуза
 0:0 Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
13.
Гавр
 0:0 Заявка 6 0 5 1 4 - 7 5
14.
Страсбург
 0:0 Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
15.
Ренн
 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
16.
Марсель
 Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
17.
Лорьян
 Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 10 (1)
Монпелье Адамс Акор 7
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Нант Мохамед Мостафа 5
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 5
Ренн Матич Неманья 4
Ланс Гради Жонатан 4
Монако Закария Денис 4
Лилль Языджи Юсуф 4
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      Тулуза начинает с центра поля
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      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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      2.06 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 110
    Тулуза 68.2% (75)
    X 29.1% (32)
    Гавр 2.7% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Тулуза
    Ничья
    Гавр
    3.60
    4.05
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    4.10
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тулуза 0:0 Гавр

    Исход игры
    Тулуза
    70.1% (82)
    Ничья
    27.4% (32)
    Гавр
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.57% (34)
    Меньше
    70.43% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    53.04% (61)
    Нет
    46.96% (54)
    Популярный счёт
    1:0 Тулуза
    35% (41)
    1:1 Ничья
    23.1% (27)
    2:1 Тулуза
    22.2% (26)
    2:0 Тулуза
    10.3% (12)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    1:2 Гавр
    2.6% (3)
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    Тулуза
    Гавр
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