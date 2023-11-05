Тур: 11. Стадион: Мунисипал. Главный судья: Болланжье Марк
0'
30' Желтая карточкаКоста Логан
45' Желтая карточкаКасимир Хосуэ
0:0
45' Не забитый пенальтиДаллинга Тийс
45' Желтая карточкаШмидт Никлас
1:0
49' ГолДаллинга Тийс
1:1
83' ГолБайо Мохамед
84' Желтая карточкаН'диайе Рассул
1:2
90' ГолБайо Мохамед
90'+11
Ход матча
30'
45'
45'
0:0
45'
49'
83'
1:1
84'
90'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
7 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 8
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
459 Количество передач 426
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
50
Рестес
Гийом
20
Шмидт
Никлас
15
Доннум
Арон
19
Магри
Франк
30
Десма
Артур
14
Кузяев
Далер
10
Алиуи
Набиль
- Основной состав
-
50 Рестес ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Шмидт НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Доннум АронНападающий
-
19 Магри ФранкНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Диарра МуссаЗащитник
-
25 Кебен КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Беграуи ЯнисНападающий
-
Главный тренер: Мартинес Карлес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Десма АртурВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Алиуи НабильНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мбемба НоланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Логбо ЭндиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Тулуза
Гавр
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
3.33
1
Среднее время на гол
27
90
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.33
1.33
Среднее время на гол
270
67
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.83
1.17
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
49
77
Бомбардиры внутри турнира
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даллинга Тийс
|3
|0.27
|Магри Франк
|3
|0.27
|Абухляль Закария
|3 (1)
|0.27
|Хелаберт Сесар
|1
|0.09
|Шмидт Никлас
|1
|0.09
|Николайсен Расмус
|1
|0.09
|Кассерес Кристиан
|0
|0
|Деслер Миккел
|0
|0
|Диарра Мусса
|0
|0
|Суасо Габриэль
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
|Коста Логан
|0
|0
|Бангре Мамади
|0
|0
|Шаиби Фарес
|0
|0
Гавр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиуи Набиль
|4
|0.36
|Байо Мохамед
|3
|0.27
|Кузяев Далер
|2
|0.18
|Льорис Готье
|1
|0.09
|Мбемба Нолан
|1
|0.09
|Грандсир Самуэль
|1
|0.09
|Касимир Хосуэ
|0
|0
|Него Лоик
|0
|0
|Опери Кристофер
|0
|0
|Джуджу Антуан
|0
|0
|Сальмье Йоанн
|0
|0
|Кечта Яссин
|0
|0
Карточки
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шмидт Никлас
|3
|0
|Суасо Габриэль
|3
|0
|Коста Логан
|3
|0
|Магри Франк
|3
|0
|Сьерро Венсан
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Даллинга Тийс
|2
|0
|Деслер Миккел
|1
|0
|Спирингс Стейн
|1
|0
|Николайсен Расмус
|1
|0
|Бангре Мамади
|1
|0
|Рестес Гийом
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
Гавр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Н'диайе Рассул
|2
|1
|Касимир Хосуэ
|3
|0
|Санганте Аруна
|3
|0
|Грандсир Самуэль
|1
|1
|Байо Мохамед
|2
|0
|Сальмье Йоанн
|1
|0
|Десма Артур
|1
|0
|Сабби Эммануэль
|1
|0
|Таргаллин Уссама
|1
|0
Результаты матчей
Тулуза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Гавр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
5
Тулуза
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Гавр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
3
5
Тулуза
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Гавр
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
8
10
Голы по времени матча
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
25%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
25%
3
43%
76-90
Пропущено
6
7
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
14%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
2
29%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Пропущено
9
4
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
11%
2
50%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
12
14
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
2
17%
3
21%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
3
25%
1
7%
31-45
2
17%
3
21%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
3
25%
4
29%
76-90
Пропущено
15
11
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
13%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
2
13%
4
36%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
6
40%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Тулуза
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Монпелье - Тулуза 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Тулуза - Реймс 1:1 Брест - Тулуза 1:1
Тулуза - ЛАСК 1:0 Тулуза - Мец 3:0 Ланс - Тулуза 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Марсель - Тулуза 0:0 Тулуза - Клермон 2:2 Страсбург - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 1:1 Нант - Тулуза 1:2 Тулуза - Рома 2:1 Тулуза - Осасуна 2:1 Тулуза - Норвич 0:2 Вердер - Тулуза 5:2 Тулуза - Андорра 0:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Монако - Тулуза 1:2
Гавр
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Мец - Гавр 0:0 Гавр - Ланс 0:0 Марсель - Гавр 3:0 Гавр - Лилль 0:2
Гавр - Клермон 2:1 Лион - Гавр 0:0 Гавр - Лорьян 3:0 Ренн - Гавр 2:2 Гавр - Брест 1:2 Монпелье - Гавр 2:2 Клермон - Гавр 1:0 Гавр - Лорьян 0:2 Лилль - Гавр 3:2 ПСЖ - Гавр 2:0 Гавр - Кан 3:1 Триглав Крань - Гавр 2:9 Гавр - Дижон 1:0 Бастия - Гавр 1:1 Гавр - Валансьен 0:2 Анси - Гавр 1:0
Результаты матчей
Тулуза
Гавр
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
3 раза 50%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Тулуза
Гавр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
15
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
65
38
56
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 9
|24
|2.
|1:0 Заявка
|11
|7
|2
|2
|24 - 14
|23
|3.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|11 - 4
|22
|4.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 12
|20
|5.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|14 - 10
|19
|6.
|0:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 12
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 20
|14
|8.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 13
|14
|9.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 12
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 13
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|19 - 16
|12
|12.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|16 - 13
|12
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|14.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 15
|11
|15.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|15 - 20
|11
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 17
|10
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|18.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|8 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 4
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 4
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 2
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|14 - 10
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|10.
|0:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|14.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 7
|5
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|4.
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 10
|8
|5.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|6.
|0:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 11
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 8
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 10
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|10 (1)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монпелье
|Аль-Тамари Мусса
|5 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|Нант
|Мохамед Мостафа
|5
|Ланс
|Медина Факундо
|5
|Ренн
|Матич Неманья
|4
|Реймс
|Фоке Томас
|4
|Ланс
|Гради Жонатан
|4
|Монако
|Закария Денис
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тулуза 1:2 Гавр
Исход игры
Тулуза
70.1% (82)
Ничья
27.4% (32)
Гавр
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
29.57% (34)
Меньше
70.43% (81)
Обе команды забьют
Да
53.04% (61)
Нет
46.96% (54)
Популярный счёт
1:0 Тулуза
35% (41)
1:1 Ничья
23.1% (27)
2:1 Тулуза
22.2% (26)
2:0 Тулуза
10.3% (12)
2:2 Ничья
3.4% (4)
1:2 Гавр
2.6% (3)
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