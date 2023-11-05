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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Болланжье Марк
Тулуза
1:2
Конец матча
Гавр
0'
30' Желтая карточка
Коста Логан
45' Желтая карточка
Касимир Хосуэ
0:0
45' Не забитый пенальти
Даллинга Тийс
45' Желтая карточка
Шмидт Никлас
1:0
49' Гол
Даллинга Тийс
1:1
83' Гол
Байо Мохамед
84' Желтая карточка
Н'диайе Рассул
1:2
90' Гол
Байо Мохамед
90'+11

Ход матча

30'
Коста Логан
 
45'
 
Касимир Хосуэ
45'
Даллинга Тийс
0:0
45'
Шмидт Никлас
 
49'
Даллинга Тийс
(Кассерес Кристиан)
1:0
67'
Диарра Мусса
Коста Логан
 
71'
 
Джуджу Антуан
Грандсир Самуэль
72'
 
Кечта Яссин
Алиуи Набиль
72'
 
Сабби Эммануэль
Касимир Хосуэ
76'
Беграуи Янис
Даллинга Тийс
 
76'
Сьерро Венсан
Шмидт Никлас
 
81'
 
Н'диайе Рассул
Туре Абдулайе
83'
1:1
Байо Мохамед
(Кечта Яссин)
84'
 
Н'диайе Рассул
88'
Сиссоко Ибрагим
Доннум Арон
 
88'
Бангре Мамади
Магри Франк
 
90'
 
Эль-Хаджам Уалид
Него Лоик
90'
1:2
Байо Мохамед

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 459 Количество передач 426
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Тулуза 70.1% (82)
X 27.4% (32)
Гавр 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
50
Рестес
Гийом
3
Деслер
Миккел
6
Коста
Логан
2
Николайсен
Расмус
17
Суасо
Габриэль
20
Шмидт
Никлас
4
Спирингс
Стейн
24
Кассерес
Кристиан
15
Доннум
Арон
19
Магри
Франк
9
Даллинга
Тийс
30
Десма
Артур
22
Сальмье
Йоанн
6
Юте-Кинкуэ
Этьенн
4
Льорис
Готье
7
Него
Лоик
14
Кузяев
Далер
94
Туре
Абдулайе
23
Касимир
Хосуэ
29
Грандсир
Самуэль
9
Байо
Мохамед
10
Алиуи
Набиль
Тулуза
4-3-3
Гавр
3-4-3

История личных встреч

Тулуза
Гавр

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

Л2
4:0
Л2
1:1
Л2
0:1
Л2
4:3
Л1
0:1
Л1
2:1

Голы

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

3.33
1

Среднее время на гол

27
90

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.33
1.33

Среднее время на гол

270
67

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.83
1.17

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

49
77

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 3 0.27
Магри Франк 3 0.27
Абухляль Закария 3 (1) 0.27
Хелаберт Сесар 1 0.09
Шмидт Никлас 1 0.09
Николайсен Расмус 1 0.09
Кассерес Кристиан 0 0
Деслер Миккел 0 0
Диарра Мусса 0 0
Суасо Габриэль 0 0
Доннум Арон 0 0
Коста Логан 0 0
Бангре Мамади 0 0
Шаиби Фарес 0 0
Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиуи Набиль 4 0.36
Байо Мохамед 3 0.27
Кузяев Далер 2 0.18
Льорис Готье 1 0.09
Мбемба Нолан 1 0.09
Грандсир Самуэль 1 0.09
Касимир Хосуэ 0 0
Него Лоик 0 0
Опери Кристофер 0 0
Джуджу Антуан 0 0
Сальмье Йоанн 0 0
Кечта Яссин 0 0

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шмидт Никлас 3 0
Суасо Габриэль 3 0
Коста Логан 3 0
Магри Франк 3 0
Сьерро Венсан 2 0
Доннум Арон 2 0
Даллинга Тийс 2 0
Деслер Миккел 1 0
Спирингс Стейн 1 0
Николайсен Расмус 1 0
Бангре Мамади 1 0
Рестес Гийом 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'диайе Рассул 2 1
Касимир Хосуэ 3 0
Санганте Аруна 3 0
Грандсир Самуэль 1 1
Байо Мохамед 2 0
Сальмье Йоанн 1 0
Десма Артур 1 0
Сабби Эммануэль 1 0
Таргаллин Уссама 1 0

Результаты матчей

Тулуза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Гавр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
5
Тулуза
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Гавр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

3
5
Тулуза
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Гавр
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
25%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
25%
3
43%
76-90

Пропущено

6
7
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
14%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
2
29%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Пропущено

9
4
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
11%
2
50%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

12
14
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
2
17%
3
21%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
3
25%
1
7%
31-45
2
17%
3
21%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
3
25%
4
29%
76-90

Пропущено

15
11
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
13%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
2
13%
4
36%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
6
40%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Монпелье - Тулуза 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Тулуза - Реймс 1:1 Брест - Тулуза 1:1
Тулуза - ЛАСК 1:0 Тулуза - Мец 3:0 Ланс - Тулуза 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Марсель - Тулуза 0:0 Тулуза - Клермон 2:2 Страсбург - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 1:1 Нант - Тулуза 1:2 Тулуза - Рома 2:1 Тулуза - Осасуна 2:1 Тулуза - Норвич 0:2 Вердер - Тулуза 5:2 Тулуза - Андорра 0:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Монако - Тулуза 1:2
Гавр
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Мец - Гавр 0:0 Гавр - Ланс 0:0 Марсель - Гавр 3:0 Гавр - Лилль 0:2
Гавр - Клермон 2:1 Лион - Гавр 0:0 Гавр - Лорьян 3:0 Ренн - Гавр 2:2 Гавр - Брест 1:2 Монпелье - Гавр 2:2 Клермон - Гавр 1:0 Гавр - Лорьян 0:2 Лилль - Гавр 3:2 ПСЖ - Гавр 2:0 Гавр - Кан 3:1 Триглав Крань - Гавр 2:9 Гавр - Дижон 1:0 Бастия - Гавр 1:1 Гавр - Валансьен 0:2 Анси - Гавр 1:0

Результаты матчей

Тулуза
Гавр

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
3 раза 50%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Тулуза
Гавр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
3
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3
1
5
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
5
3
8
1.5
5
6
1
10
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 7 3 1 26 - 9 24
2.
Монако
 1:0 Заявка 11 7 2 2 24 - 14 23
3.
Ницца
 Заявка 10 6 4 0 11 - 4 22
4.
Реймс
 Заявка 11 6 2 3 17 - 12 20
5.
Лилль
 Заявка 11 5 4 2 14 - 10 19
6.
Брест
 0:1 Заявка 11 4 3 4 11 - 12 15
7.
Нант
 Заявка 11 4 2 5 16 - 20 14
8.
Гавр
 Заявка 11 3 5 3 12 - 13 14
9.
Марсель
 Заявка 10 3 4 3 12 - 12 13
10.
Ланс
 Заявка 11 3 4 4 12 - 13 13
11.
Монпелье
 Заявка 10 3 3 4 19 - 16 12
12.
Ренн
 Заявка 10 2 6 2 16 - 13 12
13.
Страсбург
 Заявка 11 3 3 5 9 - 15 12
14.
Тулуза
 Заявка 11 2 5 4 12 - 15 11
15.
Лорьян
 Заявка 11 2 5 4 15 - 20 11
16.
Мец
 Заявка 11 2 4 5 9 - 17 10
17.
Клермон
 Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
18.
Лион
 Заявка 10 0 4 6 8 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 1:0 Заявка 6 5 0 1 12 - 4 15
2.
ПСЖ
 Заявка 6 4 1 1 15 - 4 13
3.
Лилль
 Заявка 5 4 0 1 7 - 2 12
4.
Марсель
 Заявка 5 3 2 0 7 - 1 11
5.
Реймс
 Заявка 5 3 0 2 7 - 5 9
6.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 4 - 1 9
7.
Ренн
 Заявка 6 2 3 1 14 - 10 9
8.
Лорьян
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9.
Ланс
 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
10.
Брест
 0:1 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
11.
Нант
 Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
12.
Страсбург
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
13.
Гавр
 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
14.
Тулуза
 Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
15.
Монпелье
 Заявка 4 1 2 1 10 - 7 5
16.
Мец
 Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
17.
Лион
 Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
18.
Клермон
 Заявка 5 0 1 4 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 5 4 1 0 7 - 3 13
2.
ПСЖ
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
3.
Реймс
 Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
4.
Монако
 1:0 Заявка 5 2 2 1 12 - 10 8
5.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
6.
Брест
 0:1 Заявка 6 2 1 3 4 - 6 7
7.
Мец
 Заявка 6 2 1 3 5 - 11 7
8.
Лилль
 Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
9.
Гавр
 Заявка 6 1 4 1 6 - 8 7
10.
Нант
 Заявка 5 2 0 3 4 - 10 6
11.
Клермон
 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
12.
Ланс
 Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
13.
Тулуза
 Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
14.
Страсбург
 Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
15.
Ренн
 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
16.
Лорьян
 Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
17.
Марсель
 Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 10 (1)
Монпелье Адамс Акор 7
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Нант Мохамед Мостафа 5
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Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 5
Ренн Матич Неманья 4
Реймс Фоке Томас 4
Ланс Гради Жонатан 4
Монако Закария Денис 4
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 92'
      Тактическая замена. Него Лоик уходит с поля и его заменяет Эль-Хаджам Уалид
    • 92'
      Матч приостановлен из-за петард на поле
    • 91'
      Сиссоко Ибрагим I из команды Тулуза в офсайде
    • 91'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 90'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [10] минут(а)
    • 90'
      Бангре Мамади нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 90'
      Юте-Кинкуэ Этьенн из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 90'
      Контроль мяча: Тулуза: 50%, Гавр: 50%.
    • 90'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 89'
      Муса Диарра выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 89'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 89'
      Сальмье Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 89'
      Николайсен Расмус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 89'
      Сабби Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 88'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 88'
      Матч возобновлен
    • 88'
      Тактическая замена. Магри Франк уходит с поля и его заменяет Бангре Мамади
    • 88'
      Тактическая замена. Доннум Арон уходит с поля и его заменяет Сиссоко Ибрагим I
    • 88'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 87'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 86'
      Guillaume Restes делает важнейший сейв!
    • 86'
      Джуджу Антуан пробует нанести удар издали, но Guillaume Restes держит все под контролем
    • 86'
      Николайсен Расмус из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 86'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Гавр.
    • 86'
      Льорис Готье из команды Гавр в офсайде
    • 86'
      Кузяев Далер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 86'
      Guillaume Restes делает важнейший сейв!
    • 85'
      Джуджу Антуан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 85'
      Хорошую попытку сделал Сабби Эммануэль. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 85'
      Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 85'
      Контроль мяча: Тулуза: 50%, Гавр: 50%.
    • 85'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 85'
      Джуджу Антуан из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 84'
      Rassoul Ndiaye получил желтую карточку от судьи
    • 84'
      Судья свистит. Rassoul Ndiaye атаковал сзади соперника. Это Сьерро Венсан заработал своей команде штрафной
    • 83'
      Команда Гавр сравняла счет! Игра продолжается!
    • 83'
      Кечта Яссин сделал результативную передачу.
    • 83'
      Г О О О О Л - Байо Мохамед забивает с левой ноги!
    • 83'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 82'
      Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 82'
      Гавр контролирует мяч.
    • 81'
      Хорошую попытку сделал Беграуи Янис. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 81'
      Тактическая замена. Туре Абдулайе уходит с поля и его заменяет Rassoul Ndiaye
    • 80'
      Кассерес Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 80'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 80'
      Десма Артур взял и забрал мяч на выходе
    • 80'
      Тулуза начинает контратаку
    • 80'
      Суасо Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 80'
      Контроль мяча: Тулуза: 52%, Гавр: 48%.
    • 79'
      Юте-Кинкуэ Этьенн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 79'
      Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 79'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 78'
      Магри Франк из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 78'
      Кузяев Далер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 78'
      Кечта Яссин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 78'
      Джуджу Антуан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 77'
      Шанс! Байо Мохамед из команды Гавр пробил головой, но мимо
    • 77'
      Него Лоик из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 77'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 77'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 77'
      Туре Абдулайе нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 77'
      Кечта Яссин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 76'
      Судья сигнализирует, что Сальмье Йоанн из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Магри Франк
    • 76'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 76'
      Тактическая замена. Шмидт Никлас уходит с поля и его заменяет Сьерро Венсан
    • 76'
      Тактическая замена. Даллинга Тийс уходит с поля и его заменяет Беграуи Янис
    • 75'
      Шмидт Никлас из команды Тулуза получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Артур Десмас все предвидел и спас команду!
    • 75'
      Кассерес Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 75'
      Контроль мяча: Тулуза: 53%, Гавр: 47%.
    • 74'
      Гавр контролирует мяч.
    • 74'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 74'
      Суасо Габриэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 74'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 73'
      Деслер Миккел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 73'
      Гавр контролирует мяч.
    • 73'
      Деслер Миккел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 73'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 72'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 72'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 72'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 72'
      Тактическая замена. Касимир Хосуэ уходит с поля и его заменяет Сабби Эммануэль
    • 72'
      Тактическая замена. Алиуи Набиль уходит с поля и его заменяет Кечта Яссин
    • 71'
      Тактическая замена. Грандсир Самуэль уходит с поля и его заменяет Джуджу Антуан
    • 71'
      Магри Франк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 70'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 70'
      Контроль мяча: Тулуза: 55%, Гавр: 45%.
    • 70'
      Магри Франк нанес удар головой, но Артур Десмас спокойно отбил мяч.
    • 70'
      Деслер Миккел из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 70'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 69'
      Грандсир Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 69'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 69'
      Спирингс Стейн из команды Тулуза не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 69'
      Суасо Габриэль из команды Тулуза подал угловой справа.
    • 68'
      Юте-Кинкуэ Этьенн из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 68'
      Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 68'
      Николайсен Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 68'
      Гавр начинает контратаку
    • 68'
      Грандсир Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 68'
      Кассерес Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 67'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 67'
      Тактическая замена. Коста Логан уходит с поля и его заменяет Муса Диарра
    • 62'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 61'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 61'
      Даллинга Тийс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 61'
      Доннум Арон из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 61'
      Тулуза начинает контратаку
    • 61'
      Николайсен Расмус из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 60'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 60'
      Туре Абдулайе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 60'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 60'
      Контроль мяча: Тулуза: 56%, Гавр: 44%.
    • 60'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 59'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 59'
      Кузяев Далер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 59'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 59'
      Суасо Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 58'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 58'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 58'
      Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 58'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 57'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 57'
      Матч прерван
    • 56'
      Игра остановлена из-за технических проблем.
    • 56'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 56'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 56'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 55'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 55'
      Контроль мяча: Тулуза: 57%, Гавр: 43%.
    • 55'
      Судья сигнализирует, что Даллинга Тийс из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Сальмье Йоанн
    • 55'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 54'
      Него Лоик из команды Гавр в офсайде
    • 54'
      Туре Абдулайе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      Шмидт Никлас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 53'
      Сальмье Йоанн наказан за толчок Доннум Арон
    • 52'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 51'
      ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Тулуза!
    • 50'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Тулуза.
    • 50'
      Контроль мяча: Тулуза: 56%, Гавр: 44%.
    • 50'
      Даллинга Тийс из команды Тулуза в офсайде
    • 49'
      Даллинга Тийс удалось забить из легкой позиции.
    • 49'
      Магри Франк сделал ключевой пас для гола!
    • 49'
      Кассерес Кристиан сделал результативную передачу.
    • 49'
      Г О О О О О Л - Даллинга Тийс из команды Тулуза легко посылает мяч в пустые ворота правой! Даллинга Тийс легко с этим справился!
    • 49'
      Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 49'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 49'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 48'
      Доннум Арон задерживает мяч рукой
    • 48'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 48'
      Касимир Хосуэ наказан за толчок Спирингс Стейн
    • 47'
      Коста Логан из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Алиуи Набиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 47'
      Него Лоик пробует нанести удар издали, но Guillaume Restes держит все под контролем
    • 47'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 46'
      Гавр контролирует мяч.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Тулуза 70.1% (82)
    X 27.4% (32)
    Гавр 2.6% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Тулуза 1:2 Гавр онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тулуза 1:2 Гавр

    Исход игры
    Тулуза
    70.1% (82)
    Ничья
    27.4% (32)
    Гавр
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.57% (34)
    Меньше
    70.43% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    53.04% (61)
    Нет
    46.96% (54)
    Популярный счёт
    1:0 Тулуза
    35% (41)
    1:1 Ничья
    23.1% (27)
    2:1 Тулуза
    22.2% (26)
    2:0 Тулуза
    10.3% (12)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    1:2 Гавр
    2.6% (3)
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