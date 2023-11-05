Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Муса Диарра выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [10] минут(а)

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Удар от ворот произведет Тулуза

50' Матч возобновлен

49' Шмидт Никлас получает желтую карточку за неспортивное поведение

49' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

49' Удар от ворот произведет Гавр

48' ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Даллинга Тийс бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот

48' Матч возобновлен

48' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

47' Рефери не любит споров - именно за это Касимир Хосуэ сейчас получил желтую

47' После проверки VAR судья изменил решение - Тулуза пробьет пенальти!

44' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Тулуза

44' Спирингс Стейн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Тулуза

39' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Удар от ворот произведет Тулуза

38' Грандсир Самуэль не смог попасть в створ ударом издали

37' Алиуи Набиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Хорошую попытку сделал Байо Мохамед . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Алиуи Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Туре Абдулайе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Хорошую попытку сделал Грандсир Самуэль . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Матч возобновлен

30' Байо Мохамед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Коста Логан получил желтую карточку от судьи

29' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Тулуза

25' Алиуи Набиль не смог попасть в створ ударом издали

24' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Удар от ворот произведет Тулуза

20' Него Лоик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Касимир Хосуэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Туре Абдулайе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Удар от ворот произведет Гавр

17' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Доннум Арон пробует нанести удар издали, но Артур Десмас держит все под контролем

16' Николайсен Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Кузяев Далер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Удар от ворот произведет Гавр

13' ШТАНГА! Пробил головой Коста Логан прямо в каркас ворот!

12' Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Алиуи Набиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Туре Абдулайе пробует нанести удар издали, но Guillaume Restes держит все под контролем

11' Суасо Габриэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Кузяев Далер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Кассерес Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Матч возобновится спорным мячом

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Guillaume Restes ослабляет давление, выбив мяч.

6' Десма Артур взял и забрал мяч на выходе

5' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Деслер Миккел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Тулуза начинает с центра поля