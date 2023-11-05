Тур: 11. Стадион: Луи II. Главный судья: Ваттеллье Эрик
16
Кён
Филипп
14
Якобс
Исмаил
19
Фофана
Юссуф
21
Аклиуш
Манес
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
45
Камара
Махди
- Основной состав
-
16 Кён ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Якобс ИсмаилЗащитник
- Полузащитник
-
19 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Аклиуш МанесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Диоп ЭденПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Амави ЖорданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руа Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Монако
Брест
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
60%
40%
6 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
2.2
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
0.8
Среднее время на гол
64
112
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
1.8
0.9
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
50
100
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|0.5
|Головин Александр
|4
|0.4
|Минамино Такуми
|3
|0.3
|Балогун Фоларин
|3
|0.3
|Аклиуш Манес
|3
|0.3
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0.1
|Якобс Исмаил
|1
|0.1
|Марипан Гильермо
|1
|0.1
|Боаду Мирон
|1
|0.1
|Синго Вилфред
|1
|0.1
|Кайо Энрике
|0
|0
|Фофана Юссуф
|0
|0
|Матсима Крислен
|0
|0
|Матазо Элио
|0
|0
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дель Кастильо Ромен
|3 (2)
|0.3
|Мунье Стив
|2
|0.2
|Лала Кенни
|1
|0.1
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0.1
|Камара Махди
|1
|0.1
|Брассье Лилиан
|1
|0.1
|Ле Дуарон Жереми
|1
|0.1
|Сатриано Мартин
|1
|0.1
|Локо Брэдли
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Закария Денис
|4
|0
|Головин Александр
|3
|0
|Камара Мохамед
|3
|0
|Магасса Сунгуту
|3
|0
|Синго Вилфред
|2
|0
|Матсима Крислен
|2
|0
|Матазо Элио
|2
|0
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0
|Дьятта Крепен
|1
|0
|Фофана Юссуф
|1
|0
|Балогун Фоларин
|1
|0
|Аклиуш Манес
|1
|0
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Махди
|4
|0
|Брассье Лилиан
|4
|0
|Бизот Марко
|2
|0
|Мартен Жонас
|2
|0
|Шардонне Брендан
|2
|0
|Мунье Стив
|2
|0
|Лис-Мелу Пьерр
|2
|0
|Камблан Аксель
|2
|0
|Лала Кенни
|1
|0
|Дель Кастильо Ромен
|1
|0
|Маньетти Уго
|1
|0
|Ле Дуарон Жереми
|1
|0
|Сатриано Мартин
|1
|0
|Браими Билаль
|1
|0
|Эрик Рой
|1
|0
Результаты матчей
Монако
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Брест
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
0
0
Монако
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Брест
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
12
5
Монако
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Брест
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
12
5
Голы по времени матча
Забито
11
4
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
25%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
4
36%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
50%
2
40%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
12
7
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
2
29%
31-45
3
25%
2
29%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
3
43%
76-90
Пропущено
10
6
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
4
40%
1
17%
1-15
0
0%
4
67%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
1
17%
76-90
Забито
23
11
12 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
4%
0
0%
1-15
6
26%
1
9%
16-30
5
22%
2
18%
31-45
7
30%
5
45%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
2
9%
3
27%
76-90
Пропущено
14
11
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
6
43%
3
27%
1-15
1
7%
5
45%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
14%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лилль - Монако 2:0 Монако - Мец 2:1 Реймс - Монако 1:3 Монако - Марсель 3:2
Монако - Ницца 0:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Ланс 3:0 Нант - Монако 3:3 Монако - Страсбург 3:0 Клермон - Монако 2:4 Бавария - Монако 4:2 Арсенал - Монако 1:1 Дженоа - Монако 1:0 Болонья - Монако 2:3 Лидс - Монако 0:2 Бетис - Монако 1:3 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Монако - Тулуза 1:2 Ренн - Монако 2:0
Брест
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Брест - ПСЖ 2:3 Лилль - Брест 1:0 Брест - Тулуза 1:1 Ницца - Брест 0:0
Брест - Лион 1:0 Реймс - Брест 1:2 Брест - Ренн 0:0 Марсель - Брест 2:0 Гавр - Брест 1:2 Брест - Ланс 3:2 Брест - Кальяри 1:1 Генгам - Брест 0:1 Брест - Ренн 0:1 Брест - Конкарно 2:1 Брест - Авранш 2:0 Брест - Ренн 1:2 Марсель - Брест 1:2 Брест - Клермон 2:1 Брест - Осер 1:0 Лорьян - Брест 2:1
Результаты матчей
Монако
Брест
Точный счет
3:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
3
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Монако
Брест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
41
23
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
41
23
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
82
46
64
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 9
|24
|2.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|11 - 4
|22
|3.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|23 - 14
|20
|4.
|1:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 12
|20
|5.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|14 - 10
|19
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 11
|15
|7.
|0:1 Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 20
|14
|8.
|1:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 13
|14
|9.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 12
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 13
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|19 - 16
|12
|12.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|16 - 13
|12
|13.
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|14.
|0:1 Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 13
|11
|15.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|15 - 20
|11
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 17
|10
|17.
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|18.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|8 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 4
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 2
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|5.
|1:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|6.
|1:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|14 - 10
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|12.
|0:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|13.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|14.
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 7
|5
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|18.
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|3.
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 10
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|6.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 11
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|9.
|0:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 10
|6
|10.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|11.
|1:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|13.
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|14.
|0:1 Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 8
|4
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|10 (1)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монпелье
|Аль-Тамари Мусса
|5 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|Нант
|Мохамед Мостафа
|5
|Ланс
|Медина Факундо
|5
|Ренн
|Матич Неманья
|4
|Реймс
|Фоке Томас
|4
|Ланс
|Гради Жонатан
|4
|Монако
|Закария Денис
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монако - Брест
Исход игры
Монако
99.2% (120)
Ничья
0.8% (1)
Брест
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
56.14% (64)
Меньше
43.86% (50)
Обе команды забьют
Да
55.26% (63)
Нет
44.74% (51)
Популярный счёт
2:1 Монако
45.5% (55)
2:0 Монако
27.3% (33)
1:0 Монако
13.2% (16)
3:1 Монако
5% (6)
3:0 Монако
1.7% (2)
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