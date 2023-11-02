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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Ваттеллье Эрик
Монако
 
Позже
Брест
Прогнозы 44
Монако 100% (44)
X 0% (0)
Брест 0% (0)
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Монако
Ничья
Брест
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Брест

История личных встреч

Монако
Брест

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

60%
40%
6 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
4:2
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
4:1
Л1
2:0
Л1
0:1
К
1:3

Голы

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

2.2
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
0.8

Среднее время на гол

64
112

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

1.8
0.9

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

50
100

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 5 0.5
Головин Александр 4 0.4
Минамино Такуми 3 0.3
Балогун Фоларин 3 0.3
Аклиуш Манес 3 0.3
Скардовелли Вандерсон 1 0.1
Якобс Исмаил 1 0.1
Марипан Гильермо 1 0.1
Боаду Мирон 1 0.1
Синго Вилфред 1 0.1
Кайо Энрике 0 0
Фофана Юссуф 0 0
Матсима Крислен 0 0
Матазо Элио 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 3 (2) 0.3
Мунье Стив 2 0.2
Лала Кенни 1 0.1
Лис-Мелу Пьерр 1 0.1
Камара Махди 1 0.1
Брассье Лилиан 1 0.1
Ле Дуарон Жереми 1 0.1
Сатриано Мартин 1 0.1
Локо Брэдли 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Закария Денис 4 0
Головин Александр 3 0
Камара Мохамед 3 0
Магасса Сунгуту 3 0
Синго Вилфред 2 0
Матсима Крислен 2 0
Матазо Элио 2 0
Скардовелли Вандерсон 1 0
Дьятта Крепен 1 0
Фофана Юссуф 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Аклиуш Манес 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Махди 4 0
Брассье Лилиан 4 0
Бизот Марко 2 0
Мартен Жонас 2 0
Шардонне Брендан 2 0
Мунье Стив 2 0
Лис-Мелу Пьерр 2 0
Камблан Аксель 2 0
Лала Кенни 1 0
Дель Кастильо Ромен 1 0
Маньетти Уго 1 0
Ле Дуарон Жереми 1 0
Сатриано Мартин 1 0
Браими Билаль 1 0
Эрик Рой 1 0

Результаты матчей

Монако
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Брест
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
0
Монако
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Брест
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

12
5
Монако
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Брест
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

12
5

Голы по времени матча

Забито

11
4
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
25%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
4
36%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
50%
2
40%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

12
7
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
2
29%
31-45
3
25%
2
29%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
3
43%
76-90

Пропущено

10
6
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
4
40%
1
17%
1-15
0
0%
4
67%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
1
17%
76-90

Забито

23
11
12 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
4%
0
0%
1-15
6
26%
1
9%
16-30
5
22%
2
18%
31-45
7
30%
5
45%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
2
9%
3
27%
76-90

Пропущено

14
11
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
6
43%
3
27%
1-15
1
7%
5
45%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
14%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лилль - Монако 2:0 Монако - Мец 2:1 Реймс - Монако 1:3 Монако - Марсель 3:2
Монако - Ницца 0:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Ланс 3:0 Нант - Монако 3:3 Монако - Страсбург 3:0 Клермон - Монако 2:4 Бавария - Монако 4:2 Арсенал - Монако 1:1 Дженоа - Монако 1:0 Болонья - Монако 2:3 Лидс - Монако 0:2 Бетис - Монако 1:3 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Монако - Тулуза 1:2 Ренн - Монако 2:0
Брест
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Брест - ПСЖ 2:3 Лилль - Брест 1:0 Брест - Тулуза 1:1 Ницца - Брест 0:0
Брест - Лион 1:0 Реймс - Брест 1:2 Брест - Ренн 0:0 Марсель - Брест 2:0 Гавр - Брест 1:2 Брест - Ланс 3:2 Брест - Кальяри 1:1 Генгам - Брест 0:1 Брест - Ренн 0:1 Брест - Конкарно 2:1 Брест - Авранш 2:0 Брест - Ренн 1:2 Марсель - Брест 1:2 Брест - Клермон 2:1 Брест - Осер 1:0 Лорьян - Брест 2:1

Результаты матчей

Монако
Брест

Точный счет

3:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

3
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Монако
Брест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
4
1
1.5
2
3
3
2
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
4
1
1.5
2
3
3
2
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
4
8
2
1.5
4
6
6
4
2.5
1
9
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 10 6 4 0 11 - 4 22
2.
ПСЖ
 Заявка 10 6 3 1 23 - 9 21
3.
Монако
 Заявка 10 6 2 2 23 - 14 20
4.
Лилль
 Заявка 10 5 3 2 14 - 10 18
5.
Реймс
 Заявка 10 5 2 3 16 - 12 17
6.
Брест
 Заявка 10 4 3 3 11 - 11 15
7.
Нант
 Заявка 10 4 2 4 16 - 19 14
8.
Монпелье
 Заявка 9 3 3 3 19 - 13 12
9.
Марсель
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
10.
Ланс
 Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
11.
Ренн
 Заявка 10 2 6 2 16 - 13 12
12.
Страсбург
 Заявка 10 3 2 5 9 - 15 11
13.
Тулуза
 Заявка 10 2 5 3 11 - 13 11
14.
Гавр
 Заявка 10 2 5 3 10 - 12 11
15.
Лорьян
 Заявка 10 2 4 4 15 - 20 10
16.
Мец
 Заявка 10 2 3 5 8 - 16 9
17.
Клермон
 Заявка 9 1 2 6 9 - 18 5
18.
Лион
 Заявка 9 0 3 6 7 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
2.
Лилль
 Заявка 5 4 0 1 7 - 2 12
3.
Марсель
 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
4.
ПСЖ
 Заявка 5 3 1 1 12 - 4 10
5.
Реймс
 Заявка 5 3 0 2 7 - 5 9
6.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 4 - 1 9
7.
Ренн
 Заявка 6 2 3 1 14 - 10 9
8.
Ланс
 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
9.
Нант
 Заявка 5 2 2 1 12 - 9 8
10.
Брест
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
11.
Лорьян
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
12.
Гавр
 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
13.
Страсбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
14.
Тулуза
 Заявка 4 1 3 0 7 - 4 6
15.
Монпелье
 Заявка 4 1 2 1 10 - 7 5
16.
Мец
 Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
17.
Лион
 Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
18.
Клермон
 Заявка 5 0 1 4 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 5 4 1 0 7 - 3 13
2.
ПСЖ
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
3.
Монако
 Заявка 5 2 2 1 12 - 10 8
4.
Реймс
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Монпелье
 Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
6.
Брест
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
7.
Мец
 Заявка 5 2 0 3 4 - 10 6
8.
Нант
 Заявка 5 2 0 3 4 - 10 6
9.
Лилль
 Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
10.
Тулуза
 Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
11.
Клермон
 Заявка 4 1 1 2 7 - 11 4
12.
Ланс
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
13.
Страсбург
 Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
14.
Гавр
 Заявка 5 0 4 1 4 - 7 4
15.
Ренн
 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
16.
Лорьян
 Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
17.
Марсель
 Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 10 (1)
Монпелье Адамс Акор 7
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Нант Мохамед Мостафа 5
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 5
Ренн Матич Неманья 4
Ланс Гради Жонатан 4
Монако Закария Денис 4
Брест Камара Махди 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Брест от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 ноября 2023, осталось 2 дня 11 часов 21 минуту.

    Главный судья: Ваттеллье Эрик

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    • Прогнозы 44
    Монако 100% (44)
    X 0% (0)
    Брест 0% (0)
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    Лучшие коэффициенты
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    Ничья
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    Прогнозы на матч Монако - Брест

    Исход игры
    Монако
    100% (44)
    Ничья
    0% (0)
    Брест
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.81% (24)
    Меньше
    44.19% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    51.16% (22)
    Нет
    48.84% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    45.5% (20)
    2:0 Монако
    29.5% (13)
    1:0 Монако
    13.6% (6)
    3:0 Монако
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