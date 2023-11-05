Тур: 11. Стадион: Стад де ля Божуар. Главный судья: Gael Angoula
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Кёмерт
Эрай
11
Коко
Маркус
20
Адсон
27
Саймон
Мозес
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
10
Теума
Тедди
11
Салама
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кёмерт ЭрайЗащитник
- Защитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 АдсонНападающий
- Нападающий
-
27 Саймон МозесНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
- Защитник
-
26 Хаджам ЖауэнЗащитник
-
44 Зезе НатанЗащитник
- Полузащитник
-
14 Дьяк ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Аблин МаттисНападающий
-
Главный тренер: Пьер Аристуи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Фоке ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
- Нападающий
-
11 Салама АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Де Смет ТибоЗащитник
-
14 Хадра РедаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Дьяките УмарНападающий
-
27 Боянг АдамаНападающий
-
72 Amadou Kone
-
Главный тренер: Стилл Уильям
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Нант
Реймс
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
21 матч
23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
19%
57.1%
23.9%
4 победы 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.8%
33.3%
42.9%
5 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
0.8
1
Среднее время на гол
112
90
Всего голов
21
7
Голов в среднем за матч
1.91
0.7
Среднее время на гол
47
128
Всего голов
29
18
Голов в среднем за матч
1.38
0.86
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
65
105
Бомбардиры внутри турнира
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мохамед Мостафа
|5 (2)
|0.5
|Саймон Мозес
|2 (1)
|0.2
|Молле Флоран
|2
|0.2
|Бамба Абдул-Кадер
|1
|0.1
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.1
|Коко Маркус
|1
|0.1
|Чиривелья Педро
|1
|0.1
|Кёмерт Эрай
|1
|0.1
|Мутуссами Самуэль
|1
|0.1
|Аблин Маттис
|1
|0.1
|Мерлин Квентин
|0
|0
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теума Тедди
|4 (1)
|0.4
|Манетси Маршал
|2
|0.2
|Дарами Мохаммед
|2
|0.2
|Ричардсон Амир
|2
|0.2
|Абдельамид Юнис
|2
|0.2
|Ито Дзюня
|1
|0.1
|Накамура Кейто
|1
|0.1
|Дьяките Умар
|1
|0.1
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0.1
Карточки
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастеллетто Жан-Шарль
|3
|0
|Молле Флоран
|3
|0
|Мохамед Мостафа
|1
|1
|Паллуа Николя
|2
|0
|Кёмерт Эрай
|2
|0
|Мутуссами Самуэль
|2
|0
|Мепийу Бастьен
|0
|1
|Коко Маркус
|1
|0
|Чиривелья Педро
|1
|0
|Дуглас Гомес
|1
|0
|Дескамп Реми
|1
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|Бамба Абдул-Кадер
|1
|0
|Пьер Аристуи
|1
|0
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фоке Томас
|3
|0
|Теума Тедди
|3
|0
|Уильям Стилл
|1
|1
|Ричардсон Амир
|2
|0
|Дьяките Умар
|1
|0
|Абдельамид Юнис
|1
|0
|Де Смет Тибо
|1
|0
|Манетси Маршал
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Накамура Кейто
|1
|0
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0
Результаты матчей
Нант
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Реймс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
5
4
Нант
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Реймс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
3
5
Нант
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Реймс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
8
9
Голы по времени матча
Забито
12
9
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
3
25%
3
33%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
25%
1
11%
31-45
3
25%
3
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
2
22%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
3
33%
1
14%
76-90
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
3
75%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
10
5
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
10%
4
80%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Забито
16
16
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
2 Не забивали 0
3
19%
3
19%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
6
38%
4
25%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
2
13%
2
13%
76-90
Пропущено
19
12
5 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
3
16%
1
8%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
11%
5
42%
46-60
5
26%
2
17%
61-75
7
37%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Нант
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ланс - Нант 4:0 Нант - Монпелье 2:0 Страсбург - Нант 1:2 Ренн - Нант 3:1
Нант - Лорьян 5:3 Клермон - Нант 0:1 Нант - Марсель 1:1 Нант - Монако 3:3 Лилль - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:2 Кёльн - Нант 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Халл Сити - Нант 1:1 Анже - Нант 0:1 Нант - Лаваль 0:3 Нант - Анже 1:0 Лилль - Нант 2:1 Нант - Монпелье 0:3 Тулуза - Нант 0:0 Нант - Страсбург 0:2
Реймс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Реймс - Лорьян 1:0 Тулуза - Реймс 1:1 Реймс - Монако 1:3 Реймс - Лион 2:0
Лилль - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:2 Мец - Реймс 2:2 Монпелье - Реймс 1:3 Реймс - Клермон 2:0 Марсель - Реймс 2:1 Реймс - Торино 2:1 Сарагоса - Реймс 1:2 Хетафе - Реймс 0:1 Реймс - Амьен 3:2 Реймс - Шарлеруа 3:1 Реймс - Эйпен 2:3 Реймс - Монпелье 1:3 Лион - Реймс 3:0 Реймс - Анже 2:2 Ланс - Реймс 2:1
Результаты матчей
Нант
Реймс
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Нант
Реймс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
46
55
28
19
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 9
|24
|2.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|11 - 4
|22
|3.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|23 - 14
|20
|4.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|14 - 10
|19
|5.
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 12
|18
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 11
|15
|7.
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 19
|15
|8.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 12
|13
|9.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 13
|13
|10.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|19 - 16
|12
|11.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|16 - 13
|12
|12.
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|13.
|0:0 Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 13
|12
|14.
|0:0 Заявка
|11
|2
|6
|3
|10 - 12
|12
|15.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|15 - 20
|11
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 17
|10
|17.
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|18.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|8 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 4
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 2
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|5.
|0:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|14 - 10
|9
|8.
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 9
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|12.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|13.
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|14.
|0:0 Заявка
|5
|1
|4
|0
|7 - 4
|7
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 7
|5
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|18.
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|3.
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 10
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|6.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 11
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|9.
|0:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 10
|6
|10.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|12.
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|13.
|0:0 Заявка
|6
|0
|5
|1
|4 - 7
|5
|14.
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|10 (1)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монпелье
|Аль-Тамари Мусса
|5 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|Нант
|Мохамед Мостафа
|5
|Ланс
|Медина Факундо
|5
|Ренн
|Матич Неманья
|4
|Ланс
|Гради Жонатан
|4
|Монако
|Закария Денис
|4
|Лилль
|Языджи Юсуф
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Нант 0:0 Реймс
Исход игры
Нант
42.9% (51)
Ничья
44.5% (53)
Реймс
12.6% (15)
Тотал 2.5
Больше
37.39% (43)
Меньше
62.61% (72)
Обе команды забьют
Да
79.13% (91)
Нет
20.87% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.3% (48)
2:1 Нант
26.9% (32)
1:0 Нант
10.1% (12)
1:2 Реймс
5% (6)
0:1 Реймс
4.2% (5)
2:0 Нант
3.4% (4)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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