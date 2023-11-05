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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Gael Angoula
Нант
0:0
Первый тайм: 5'
Реймс
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 119
Нант 42.9% (51)
X 44.5% (53)
Реймс 12.6% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Нант
Ничья
Реймс
2.95
3.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лафон
Альбан
4
Паллуа
Николя
24
Кёмерт
Эрай
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
11
Коко
Маркус
5
Чиривелья
Педро
8
Мутуссами
Самуэль
29
Мерлин
Квентин
20
Адсон
31
Мохамед
Мостафа
27
Саймон
Мозес
94
Диуф
Йеванн
24
Агбаду
Эммануэль
2
Окуму
Джозеф
5
Абдельамид
Юнис
32
Фоке
Томас
19
Уилсон-Эсбранд
Джош
21
Матусива
Азор
8
Ричардсон
Амир
10
Теума
Тедди
7
Ито
Дзюня
11
Салама
Амин
Нант
3-4-3
Реймс
3-4-1-2

История личных встреч

Нант
Реймс

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

21 матч

23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

19%
57.1%
23.9%
4 победы 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.8%
33.3%
42.9%
5 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

Л1
0:3
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
1:2
Л1
3:2
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
0:0
Л2
2:0
Л2
3:1
КЛ
0:1
Л2
1:1
Л2
2:1
Л2
3:3

Голы

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

0.8
1

Среднее время на гол

112
90

Всего голов

21
7

Голов в среднем за матч

1.91
0.7

Среднее время на гол

47
128

Всего голов

29
18

Голов в среднем за матч

1.38
0.86

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

65
105

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 5 (2) 0.5
Саймон Мозес 2 (1) 0.2
Молле Флоран 2 0.2
Бамба Абдул-Кадер 1 0.1
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.1
Коко Маркус 1 0.1
Чиривелья Педро 1 0.1
Кёмерт Эрай 1 0.1
Мутуссами Самуэль 1 0.1
Аблин Маттис 1 0.1
Мерлин Квентин 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теума Тедди 4 (1) 0.4
Манетси Маршал 2 0.2
Дарами Мохаммед 2 0.2
Ричардсон Амир 2 0.2
Абдельамид Юнис 2 0.2
Ито Дзюня 1 0.1
Накамура Кейто 1 0.1
Дьяките Умар 1 0.1
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0.1

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастеллетто Жан-Шарль 3 0
Молле Флоран 3 0
Мохамед Мостафа 1 1
Паллуа Николя 2 0
Кёмерт Эрай 2 0
Мутуссами Самуэль 2 0
Мепийу Бастьен 0 1
Коко Маркус 1 0
Чиривелья Педро 1 0
Дуглас Гомес 1 0
Дескамп Реми 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Бамба Абдул-Кадер 1 0
Пьер Аристуи 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фоке Томас 3 0
Теума Тедди 3 0
Уильям Стилл 1 1
Ричардсон Амир 2 0
Дьяките Умар 1 0
Абдельамид Юнис 1 0
Де Смет Тибо 1 0
Манетси Маршал 1 0
Матусива Азор 1 0
Накамура Кейто 1 0
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0

Результаты матчей

Нант
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Реймс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

5
4
Нант
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Реймс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

3
5
Нант
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Реймс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

12
9
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
3
25%
3
33%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
25%
1
11%
31-45
3
25%
3
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
2
22%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
3
33%
1
14%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
3
75%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

10
5
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
10%
4
80%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Забито

16
16
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
2 Не забивали 0
3
19%
3
19%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
6
38%
4
25%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
2
13%
2
13%
76-90

Пропущено

19
12
5 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
3
16%
1
8%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
11%
5
42%
46-60
5
26%
2
17%
61-75
7
37%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ланс - Нант 4:0 Нант - Монпелье 2:0 Страсбург - Нант 1:2 Ренн - Нант 3:1
Нант - Лорьян 5:3 Клермон - Нант 0:1 Нант - Марсель 1:1 Нант - Монако 3:3 Лилль - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:2 Кёльн - Нант 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Халл Сити - Нант 1:1 Анже - Нант 0:1 Нант - Лаваль 0:3 Нант - Анже 1:0 Лилль - Нант 2:1 Нант - Монпелье 0:3 Тулуза - Нант 0:0 Нант - Страсбург 0:2
Реймс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Реймс - Лорьян 1:0 Тулуза - Реймс 1:1 Реймс - Монако 1:3 Реймс - Лион 2:0
Лилль - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:2 Мец - Реймс 2:2 Монпелье - Реймс 1:3 Реймс - Клермон 2:0 Марсель - Реймс 2:1 Реймс - Торино 2:1 Сарагоса - Реймс 1:2 Хетафе - Реймс 0:1 Реймс - Амьен 3:2 Реймс - Шарлеруа 3:1 Реймс - Эйпен 2:3 Реймс - Монпелье 1:3 Лион - Реймс 3:0 Реймс - Анже 2:2 Ланс - Реймс 2:1

Результаты матчей

Нант
Реймс

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Нант
Реймс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3
2
3
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
4
6
1.5
5
5
2
8
2.5
1
9
1
9
3.5
1
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 7 3 1 26 - 9 24
2.
Ницца
 Заявка 10 6 4 0 11 - 4 22
3.
Монако
 Заявка 10 6 2 2 23 - 14 20
4.
Лилль
 Заявка 11 5 4 2 14 - 10 19
5.
Реймс
 0:0 Заявка 11 5 3 3 16 - 12 18
6.
Брест
 Заявка 10 4 3 3 11 - 11 15
7.
Нант
 0:0 Заявка 11 4 3 4 16 - 19 15
8.
Марсель
 Заявка 10 3 4 3 12 - 12 13
9.
Ланс
 Заявка 11 3 4 4 12 - 13 13
10.
Монпелье
 Заявка 10 3 3 4 19 - 16 12
11.
Ренн
 Заявка 10 2 6 2 16 - 13 12
12.
Страсбург
 0:0 Заявка 11 3 3 5 9 - 15 12
13.
Тулуза
 0:0 Заявка 11 2 6 3 11 - 13 12
14.
Гавр
 0:0 Заявка 11 2 6 3 10 - 12 12
15.
Лорьян
 Заявка 11 2 5 4 15 - 20 11
16.
Мец
 Заявка 11 2 4 5 9 - 17 10
17.
Клермон
 0:0 Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
18.
Лион
 Заявка 10 0 4 6 8 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 4 1 1 15 - 4 13
2.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
3.
Лилль
 Заявка 5 4 0 1 7 - 2 12
4.
Марсель
 Заявка 5 3 2 0 7 - 1 11
5.
Реймс
 0:0 Заявка 5 3 0 2 7 - 5 9
6.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 4 - 1 9
7.
Ренн
 Заявка 6 2 3 1 14 - 10 9
8.
Нант
 0:0 Заявка 6 2 3 1 12 - 9 9
9.
Лорьян
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
10.
Ланс
 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
11.
Брест
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
12.
Страсбург
 0:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
13.
Гавр
 0:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
14.
Тулуза
 0:0 Заявка 5 1 4 0 7 - 4 7
15.
Монпелье
 Заявка 4 1 2 1 10 - 7 5
16.
Мец
 Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
17.
Лион
 Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
18.
Клермон
 0:0 Заявка 5 0 1 4 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 5 4 1 0 7 - 3 13
2.
ПСЖ
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
3.
Реймс
 0:0 Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
4.
Монако
 Заявка 5 2 2 1 12 - 10 8
5.
Брест
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
6.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
7.
Мец
 Заявка 6 2 1 3 5 - 11 7
8.
Лилль
 Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
9.
Нант
 0:0 Заявка 5 2 0 3 4 - 10 6
10.
Клермон
 0:0 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
11.
Ланс
 Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
12.
Тулуза
 0:0 Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
13.
Гавр
 0:0 Заявка 6 0 5 1 4 - 7 5
14.
Страсбург
 0:0 Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
15.
Ренн
 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
16.
Марсель
 Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
17.
Лорьян
 Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 10 (1)
Монпелье Адамс Акор 7
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Нант Мохамед Мостафа 5
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 5
Ренн Матич Неманья 4
Ланс Гради Жонатан 4
Монако Закария Денис 4
Лилль Языджи Юсуф 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 5'
    Ито Дзюня из команды Реймс в офсайде
  • 5'
    Контроль мяча: Нант: 38%, Реймс: 62%.
  • 4'
    Реймс контролирует мяч.
  • 4'
    Нант контролирует мяч.
  • 3'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 3'
    Салама Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 3'
    Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 3'
    Реймс начинает контратаку
  • 3'
    Мерлин Квентин из команды Нант разыграл угловой с правого угла.
  • 3'
    Матч возобновлен
  • 2'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 2'
    Фоке Томас из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 2'
    Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 2'
    Нант начинает контратаку
  • 2'
    Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 2'
      Теума Тедди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 1'
      Хорошую попытку сделал Ито Дзюня. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 1'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Реймс начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 38% завершится ничьей.
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    Прогнозы 119
    Нант 42.9% (51)
    X 44.5% (53)
    Реймс 12.6% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Нант
    Ничья
    Реймс
    2.95
    3.40
    Реклама, betcity.ru
    3.50
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нант 0:0 Реймс

    Исход игры
    Нант
    42.9% (51)
    Ничья
    44.5% (53)
    Реймс
    12.6% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.39% (43)
    Меньше
    62.61% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    79.13% (91)
    Нет
    20.87% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.3% (48)
    2:1 Нант
    26.9% (32)
    1:0 Нант
    10.1% (12)
    1:2 Реймс
    5% (6)
    0:1 Реймс
    4.2% (5)
    2:0 Нант
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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    Нант
    Реймс
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