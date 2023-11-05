Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Аблин Маттис нанес удар головой, но Йеванн Диуф спокойно отбил мяч.

90' Хаджам Жауэн из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

90' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Хаджам Жауэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Саймон Мозес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Матч возобновлен

88' Сильный дождь сегодня.

87' Ох, нехорошо это выглядит. Бамба Абдул-Кадер получил травму и медбригада забирает его с поля.

87' Бамба Абдул-Кадер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Дьяките Умар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Удар от ворот произведет Реймс

84' Паллуа Николя не смог попасть в створ ударом издали

83' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

82' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Чиривелья Педро пробует нанести удар издали, но Йеванн Диуф ловит мяч

81' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Мерлин Квентин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

78' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Г О О О О Л - Ито Дзюня забивает с левой ноги!

75' Дарами Мохаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Коко Маркус пробует нанести удар издали, но Йеванн Диуф держит все под контролем

71' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Теума Тедди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Теума Тедди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Удар от ворот произведет Реймс

63' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Удар от ворот произведет Реймс

62' Мерлин Квентин из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Удар от ворот произведет Реймс

60' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Матч возобновится спорным мячом

59' Ох, нехорошо это выглядит. Паллуа Николя получил травму и медбригада забирает его с поля.

58' Паллуа Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Мерлин Квентин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Удар от ворот произведет Реймс

53' Адсон из команды Нант не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

51' Фоке Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Кёмерт Эрай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Удар от ворот произведет Нант

48' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Фоке Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.