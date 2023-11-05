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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Gael Angoula
Нант
0:1
Конец матча
Реймс
0'
53' Желтая карточка
Фоке Томас
71' Желтая карточка
Бузи Максим
0:1
75' Гол
Ито Дзюня
90' Желтая карточка
Пьер-Габриэль Ронаэль
90'+7

Ход матча

53'
 
Фоке Томас
66'
 
Бузи Максим
Фоке Томас
66'
 
Дьяките Умар
Салама Амин
66'
Аблин Маттис
Мохамед Мостафа
 
71'
 
Бузи Максим
73'
 
Дарами Мохаммед
Матусива Азор
73'
 
Де Смет Тибо
Уилсон-Эсбранд Джош
75'
0:1
Ито Дзюня
(Дарами Мохаммед)
77'
Ганаго Игнатиус
Адсон
 
77'
Пьер-Габриэль Ронаэль
Коко Маркус
 
84'
Бамба Абдул-Кадер
Кёмерт Эрай
 
84'
Хаджам Жауэн
Мерлин Квентин
 
88'
 
Amadou Kone
Ито Дзюня
90'
Пьер-Габриэль Ронаэль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 6
  • 0 Офсайды 6
  • 5 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 435 Количество передач 454
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Нант 42.9% (51)
X 44.5% (53)
Реймс 12.6% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лафон
Альбан
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
24
Кёмерт
Эрай
4
Паллуа
Николя
11
Коко
Маркус
5
Чиривелья
Педро
8
Мутуссами
Самуэль
29
Мерлин
Квентин
20
Адсон
31
Мохамед
Мостафа
27
Саймон
Мозес
94
Диуф
Йеванн
24
Агбаду
Эммануэль
2
Окуму
Джозеф
5
Абдельамид
Юнис
32
Фоке
Томас
19
Уилсон-Эсбранд
Джош
21
Матусива
Азор
8
Ричардсон
Амир
10
Теума
Тедди
7
Ито
Дзюня
11
Салама
Амин
Нант
3-4-3
Реймс
3-4-1-2

История личных встреч

Нант
Реймс

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

21 матч

23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

19%
57.1%
23.9%
4 победы 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.8%
33.3%
42.9%
5 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

Л1
0:3
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
1:2
Л1
3:2
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
0:0
Л2
2:0
Л2
3:1
КЛ
0:1
Л2
1:1
Л2
2:1
Л2
3:3

Голы

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

0.8
1

Среднее время на гол

112
90

Всего голов

21
7

Голов в среднем за матч

1.91
0.7

Среднее время на гол

47
128

Всего голов

29
18

Голов в среднем за матч

1.38
0.86

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

65
105

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 5 (2) 0.45
Саймон Мозес 2 (1) 0.18
Молле Флоран 2 0.18
Бамба Абдул-Кадер 1 0.09
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.09
Коко Маркус 1 0.09
Чиривелья Педро 1 0.09
Кёмерт Эрай 1 0.09
Мутуссами Самуэль 1 0.09
Аблин Маттис 1 0.09
Мерлин Квентин 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теума Тедди 4 (1) 0.36
Манетси Маршал 2 0.18
Дарами Мохаммед 2 0.18
Ито Дзюня 2 0.18
Ричардсон Амир 2 0.18
Абдельамид Юнис 2 0.18
Накамура Кейто 1 0.09
Дьяките Умар 1 0.09
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0.09

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастеллетто Жан-Шарль 3 0
Молле Флоран 3 0
Мохамед Мостафа 1 1
Паллуа Николя 2 0
Кёмерт Эрай 2 0
Мутуссами Самуэль 2 0
Мепийу Бастьен 0 1
Коко Маркус 1 0
Чиривелья Педро 1 0
Дуглас Гомес 1 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 1 0
Дескамп Реми 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Бамба Абдул-Кадер 1 0
Пьер Аристуи 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фоке Томас 4 0
Теума Тедди 3 0
Уильям Стилл 1 1
Ричардсон Амир 2 0
Дьяките Умар 1 0
Абдельамид Юнис 1 0
Де Смет Тибо 1 0
Манетси Маршал 1 0
Матусива Азор 1 0
Накамура Кейто 1 0
Бузи Максим 1 0
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0

Результаты матчей

Нант
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Реймс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

5
4
Нант
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Реймс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

3
5
Нант
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Реймс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

12
10
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
3
25%
3
30%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
25%
1
10%
31-45
3
25%
3
30%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

10
7
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
2
20%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
3
30%
2
29%
61-75
3
30%
1
14%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
3
75%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

10
5
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
10%
4
80%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Забито

16
17
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 9
3 Не забивали 0
3
19%
3
18%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
4
25%
2
12%
31-45
6
38%
4
24%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
2
13%
2
12%
76-90

Пропущено

20
12
5 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
3
15%
1
8%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
10%
5
42%
46-60
6
30%
2
17%
61-75
7
35%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ланс - Нант 4:0 Нант - Монпелье 2:0 Страсбург - Нант 1:2 Ренн - Нант 3:1
Нант - Лорьян 5:3 Клермон - Нант 0:1 Нант - Марсель 1:1 Нант - Монако 3:3 Лилль - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:2 Кёльн - Нант 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Халл Сити - Нант 1:1 Анже - Нант 0:1 Нант - Лаваль 0:3 Нант - Анже 1:0 Лилль - Нант 2:1 Нант - Монпелье 0:3 Тулуза - Нант 0:0 Нант - Страсбург 0:2
Реймс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Реймс - Лорьян 1:0 Тулуза - Реймс 1:1 Реймс - Монако 1:3 Реймс - Лион 2:0
Лилль - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:2 Мец - Реймс 2:2 Монпелье - Реймс 1:3 Реймс - Клермон 2:0 Марсель - Реймс 2:1 Реймс - Торино 2:1 Сарагоса - Реймс 1:2 Хетафе - Реймс 0:1 Реймс - Амьен 3:2 Реймс - Шарлеруа 3:1 Реймс - Эйпен 2:3 Реймс - Монпелье 1:3 Лион - Реймс 3:0 Реймс - Анже 2:2 Ланс - Реймс 2:1

Результаты матчей

Нант
Реймс

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
6 раз 55%
2
4 раза 36%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Нант
Реймс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
2
3
2
4
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
4
7
1.5
5
6
2
9
2.5
1
10
1
10
3.5
1
10
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 7 3 1 26 - 9 24
2.
Монако
 1:0 Заявка 11 7 2 2 24 - 14 23
3.
Ницца
 Заявка 10 6 4 0 11 - 4 22
4.
Реймс
 Заявка 11 6 2 3 17 - 12 20
5.
Лилль
 Заявка 11 5 4 2 14 - 10 19
6.
Брест
 0:1 Заявка 11 4 3 4 11 - 12 15
7.
Нант
 Заявка 11 4 2 5 16 - 20 14
8.
Гавр
 Заявка 11 3 5 3 12 - 13 14
9.
Марсель
 Заявка 10 3 4 3 12 - 12 13
10.
Ланс
 Заявка 11 3 4 4 12 - 13 13
11.
Монпелье
 Заявка 10 3 3 4 19 - 16 12
12.
Ренн
 Заявка 10 2 6 2 16 - 13 12
13.
Страсбург
 Заявка 11 3 3 5 9 - 15 12
14.
Тулуза
 Заявка 11 2 5 4 12 - 15 11
15.
Лорьян
 Заявка 11 2 5 4 15 - 20 11
16.
Мец
 Заявка 11 2 4 5 9 - 17 10
17.
Клермон
 Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
18.
Лион
 Заявка 10 0 4 6 8 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 1:0 Заявка 6 5 0 1 12 - 4 15
2.
ПСЖ
 Заявка 6 4 1 1 15 - 4 13
3.
Лилль
 Заявка 5 4 0 1 7 - 2 12
4.
Марсель
 Заявка 5 3 2 0 7 - 1 11
5.
Реймс
 Заявка 5 3 0 2 7 - 5 9
6.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 4 - 1 9
7.
Ренн
 Заявка 6 2 3 1 14 - 10 9
8.
Лорьян
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9.
Ланс
 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
10.
Брест
 0:1 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
11.
Нант
 Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
12.
Страсбург
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
13.
Гавр
 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
14.
Тулуза
 Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
15.
Монпелье
 Заявка 4 1 2 1 10 - 7 5
16.
Мец
 Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
17.
Лион
 Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
18.
Клермон
 Заявка 5 0 1 4 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 5 4 1 0 7 - 3 13
2.
ПСЖ
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
3.
Реймс
 Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
4.
Монако
 1:0 Заявка 5 2 2 1 12 - 10 8
5.
Монпелье
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
6.
Брест
 0:1 Заявка 6 2 1 3 4 - 6 7
7.
Мец
 Заявка 6 2 1 3 5 - 11 7
8.
Лилль
 Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
9.
Гавр
 Заявка 6 1 4 1 6 - 8 7
10.
Нант
 Заявка 5 2 0 3 4 - 10 6
11.
Клермон
 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
12.
Ланс
 Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
13.
Тулуза
 Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
14.
Страсбург
 Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
15.
Ренн
 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
16.
Лорьян
 Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
17.
Марсель
 Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 10 (1)
Монпелье Адамс Акор 7
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Нант Мохамед Мостафа 5
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 5
Ренн Матич Неманья 4
Реймс Фоке Томас 4
Ланс Гради Жонатан 4
Монако Закария Денис 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Реймс вырывает победу
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Нант: 50%, Реймс: 50%.
  • 97'
    Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 97'
    Бузи Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 96'
    Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Контроль мяча: Нант: 45%, Реймс: 55%.
    • 46'
      Уилсон-Эсбранд Джош из команды Реймс в офсайде
    • 45'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: Нант: 45%, Реймс: 55%.
    • 45'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 44'
      Шанс! Абдельамид Юнис из команды Реймс пробил головой, но мимо
    • 44'
      Теума Тедди из команды Реймс подал угловой слева.
    • 44'
      Паллуа Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 44'
      Коко Маркус из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Теума Тедди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 43'
      Коко Маркус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 42'
      Реймс контролирует мяч.
    • 42'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 42'
      Саймон Мозес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 41'
      Агбаду Эммануэль из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Саймон Мозес пострадал.
    • 40'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      Контроль мяча: Нант: 46%, Реймс: 54%.
    • 40'
      Нант пытается что-то создать.
    • 40'
      Кастеллетто Жан-Шарль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Реймс контролирует мяч.
    • 39'
      Матусива Азор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Агбаду Эммануэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Паллуа Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 38'
      Ито Дзюня выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Ито Дзюня из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Мерлин Квентин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 37'
      Абдельамид Юнис успешно блокирует удар.
    • 37'
      Мутуссами Самуэль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 37'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 37'
      Нант начинает контратаку
    • 37'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • 36'
      Ито Дзюня навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 36'
      Паллуа Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Уилсон-Эсбранд Джош создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 35'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 35'
      Контроль мяча: Нант: 43%, Реймс: 57%.
    • 35'
      Реймс контролирует мяч.
    • 35'
      Окуму Джозеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Нант пытается что-то создать.
    • 34'
      Агбаду Эммануэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 34'
      Нант контролирует мяч.
    • 34'
      Паллуа Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Реймс контролирует мяч.
    • 33'
      Уилсон-Эсбранд Джош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Ито Дзюня из команды Реймс в офсайде
    • 32'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 32'
      Кастеллетто Жан-Шарль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 31'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 31'
      Ито Дзюня выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Нант пытается что-то создать.
    • 30'
      Мутуссами Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Контроль мяча: Нант: 46%, Реймс: 54%.
    • 30'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Кёмерт Эрай из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 29'
      Реймс контролирует мяч.
    • 29'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Реймс контролирует мяч.
    • 28'
      Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Нант пытается что-то создать.
    • 27'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 26'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Нант контролирует мяч.
    • 25'
      Мутуссами Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Коко Маркус наказан за толчок Уилсон-Эсбранд Джош
    • 25'
      Контроль мяча: Нант: 48%, Реймс: 52%.
    • 25'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Реймс контролирует мяч.
    • 24'
      Матусива Азор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Адсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 24'
      Нант пытается что-то создать.
    • 23'
      Саймон Мозес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Судья сигнализирует, что Фоке Томас из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Мерлин Квентин
    • 22'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 21'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Контроль мяча: Нант: 51%, Реймс: 49%.
    • 20'
      Реймс контролирует мяч.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 19'
      Мохамед Мостафа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 19'
      Мутуссами Самуэль из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 19'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      Чиривелья Педро пробует нанести удар издали, но Йеванн Диуф держит все под контролем
    • 18'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Нант пытается что-то создать.
    • 18'
      Саймон Мозес из команды Нант разыграл угловой с правого угла.
    • 17'
      Теума Тедди из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Нант пытается что-то создать.
    • 17'
      Матусива Азор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Судья сигнализирует, что Матусива Азор из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Коко Маркус
    • 16'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 16'
      Мохамед Мостафа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 16'
      Коко Маркус создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 15'
      Контроль мяча: Нант: 49%, Реймс: 51%.
    • 15'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 15'
      Нант начинает контратаку
    • 14'
      Нант пытается что-то создать.
    • 13'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 13'
      Нант пытается что-то создать.
    • 13'
      Реймс контролирует мяч.
    • 12'
      Фоке Томас из команды Реймс в офсайде
    • 12'
      Реймс контролирует мяч.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 11'
      Саймон Мозес не смог попасть в створ ударом издали
    • 11'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 11'
      Саймон Мозес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Агбаду Эммануэль ошибается в защите.
    • 10'
      Саймон Мозес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 10'
      Контроль мяча: Нант: 35%, Реймс: 65%.
    • 10'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Теума Тедди из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Мутуссами Самуэль пострадал.
    • 8'
      Хорошую попытку сделал Теума Тедди. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 8'
      Ито Дзюня создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 8'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Теума Тедди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 7'
      Реймс контролирует мяч.
    • 7'
      Коко Маркус нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 7'
      Мерлин Квентин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Фоке Томас успешно блокирует удар.
    • 6'
      Мерлин Квентин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 6'
      Мохамед Мостафа из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 6'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      Ито Дзюня из команды Реймс в офсайде
    • 5'
      Контроль мяча: Нант: 38%, Реймс: 62%.
    • 4'
      Реймс контролирует мяч.
    • 4'
      Нант контролирует мяч.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 3'
      Салама Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 3'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Реймс начинает контратаку
    • 3'
      Мерлин Квентин из команды Нант разыграл угловой с правого угла.
    • 3'
      Матч возобновлен
    • 2'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 2'
      Фоке Томас из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Нант начинает контратаку
    • 2'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • 2'
      Теума Тедди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 1'
      Хорошую попытку сделал Ито Дзюня. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 1'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Реймс начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Нант 42.9% (51)
    X 44.5% (53)
    Реймс 12.6% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Нант 0:1 Реймс онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нант 0:1 Реймс

    Исход игры
    Нант
    42.9% (51)
    Ничья
    44.5% (53)
    Реймс
    12.6% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.39% (43)
    Меньше
    62.61% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    79.13% (91)
    Нет
    20.87% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.3% (48)
    2:1 Нант
    26.9% (32)
    1:0 Нант
    10.1% (12)
    1:2 Реймс
    5% (6)
    0:1 Реймс
    4.2% (5)
    2:0 Нант
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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