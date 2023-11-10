Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Brian De Keersmaecker пробует нанести удар издали, но Ивор Пандур держит все под контролем

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Brian De Keersmaecker не смог попасть в створ ударом издали

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

49' Команда Фортуна Ситтард играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Удар от ворот произведет Хераклес

46' Сирхейс Кай пробил со штрафного прямо в стенку

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Удар от ворот произведет Хераклес

43' Шеперман Сэм тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

42' Брюнс Томас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Кордоба Иньиго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

40' Brian De Keersmaecker из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

38' Честич Сава-Арангел нанес удар головой, но Ивор Пандур спокойно отбил мяч.

36' Браувер Микаэль взял и забрал мяч на выходе

36' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Гут Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Г О О О О Л - Халилович Ален забивает ударом с правой ноги!

32' Хорошую попытку сделал Дуарте Дерой . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Сирхейс Кай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Робберехт Милан пробует нанести удар издали, но Майкл Броувер держит все под контролем

30' Хорошую попытку сделал Розье Лорейнц . Удар в створ, но вратарь начеку

29' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

28' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Хераклес

27' Энгельс Марио получает желтую карточку за неспортивное поведение

27' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Фортуна Ситтард будет все-таки засчитан.

26' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Фортуна Ситтард

25' Г О О О О Л - Робберехт Милан забивает с левой ноги!

25' Сирхейс Кай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Удар от ворот произведет Хераклес

23' Пандур Ивор взял и забрал мяч на выходе

22' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Брюнс Томас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Brian De Keersmaecker выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Идет дождь, трудные условия для игроков.

17' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Ханссон Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Гут Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Честич Сава-Арангел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Брюнс Томас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Пинту Иву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Пандур Ивор взял и забрал мяч на выходе

10' Brian De Keersmaecker выиграл воздушное противоборство у Дуарте Дерой

9' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Халилович Ален создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Сирхейс Кай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Брюнс Томас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру