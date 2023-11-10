Тур: 12. Стадион: Фортуна Ситтард. Зрители: 10196 Главный судья: Линдхут Аллард
4:1
Конец матча
0'
1:0
6' ГолГут Родриго
2:0
25' ГолРобберехт Милан
27' Желтая карточкаЭнгельс Марио
3:0
32' ГолХалилович Ален
4:0
40' ГолСирхейс Кай
43' Желтая карточкаШеперман Сэм
53' Желтая карточкаБрюнс Томас
75' Желтая карточкаВиекхофф Яннес
4:1
89' ГолЭнгельс Марио
90'+4
Ход матча
6'
1:0
25'
2:0
27'
32'
3:0
40'
4:0
43'
53'
75'
89'
4:1
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 3
-
9 Угловые 7
-
2 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
312 Количество передач 448
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Пандур
Ивор
14
Гут
Родриго
12
Пинту
Иву
12
Роскен
Рубен
32
Шеперман
Сэм
10
Уахим
Анас
17
Брюнс
Томас
- Основной состав
-
31 Пандур ИворВратарь
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Пинту ИвуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хендрикс ТомВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
61 Вита РемиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гриффит ИманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Роскен РубенЗащитник
- Полузащитник
-
32 Шеперман СэмПолузащитник
-
10 Уахим АнасПолузащитник
-
17 Брюнс ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Ялвинг РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ламмерс Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фортуна Ситтард
Хераклес
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
16
Голов в среднем за матч
0.8
3.2
Среднее время на гол
112
28
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
16
20
Голов в среднем за матч
1.78
2.22
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
50
40
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халилович Ален
|2
|0.17
|Сирхейс Кай
|2 (1)
|0.17
|Нослин Тейяни
|1
|0.08
|Озьякуп Огузхан
|1
|0.08
|Дуарте Дерой
|1
|0.08
|Розье Лорейнц
|1
|0.08
|Бельхейр Мухамед
|1
|0.08
|Гут Родриго
|1
|0.08
|Робберехт Милан
|1
|0.08
|Кордоба Иньиго
|0
|0
|Пинту Иву
|0
|0
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ханссон Эмиль
|4 (1)
|0.33
|Энгельс Марио
|3
|0.25
|Уахим Анас
|2
|0.17
|Хоогма Джастин
|1
|0.08
|Де Кеерсмакер Брайан
|1
|0.08
|Нанкиши Абденего
|1
|0.08
|Лимбомбе Брайан
|1
|0.08
|Зонненберг Свен
|1
|0.08
|Санкох Мохамед
|1
|0.08
|Брюнс Томас
|0
|0
|Бакбоорд Навайо
|0
|0
|Роскен Рубен
|0
|0
Карточки
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гут Родриго
|4
|0
|Сиовас Димитрис
|3
|0
|Дейкс Митчелл
|3
|0
|Дуарте Дерой
|3
|0
|Розье Лорейнц
|3
|0
|Бельхейр Мухамед
|1
|1
|Озьякуп Огузхан
|2
|0
|Сирхейс Кай
|2
|0
|Бёйс Данни
|1
|0
|Пинту Иву
|1
|0
|Оратмангун Рагнар
|1
|0
|Пандур Ивор
|1
|0
|Лазетич Марко
|1
|0
|Нослин Тейяни
|1
|0
|Робберехт Милан
|1
|0
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брюнс Томас
|5
|0
|Энгельс Марио
|3
|0
|Бакбоорд Навайо
|3
|0
|Хоогма Джастин
|1
|1
|Виллемс Джетро
|2
|0
|Ханссон Эмиль
|2
|0
|Уахим Анас
|2
|0
|Де Кеерсмакер Брайан
|2
|0
|Вейинович Марко
|1
|0
|Лимбомбе Брайан
|1
|0
|Виекхофф Яннес
|1
|0
|Шеперман Сэм
|1
|0
|Бультман Стив
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Хераклес
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
5
Фортуна Ситтард
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Хераклес
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
2
9
Фортуна Ситтард
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Хераклес
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
15
8
Упущенные победы
2
14
Голы по времени матча
Забито
8
5
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
1
13%
3
60%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Пропущено
7
18
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
14%
4
22%
1-15
1
14%
3
17%
16-30
2
29%
3
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
2
29%
4
22%
76-90
Забито
4
11
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 0
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
25%
5
45%
61-75
3
75%
4
36%
76-90
Пропущено
13
13
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
2
15%
3
23%
16-30
3
23%
3
23%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
5
38%
2
15%
76-90
Забито
12
16
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 15
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 3
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
1
8%
5
31%
46-60
2
17%
5
31%
61-75
4
33%
5
31%
76-90
Пропущено
20
31
9 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 12
1
5%
6
19%
1-15
3
15%
6
19%
16-30
5
25%
6
19%
31-45
3
15%
1
3%
46-60
1
5%
6
19%
61-75
7
35%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Спарта Нейкерк - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1
Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 ВВВ-Венло - Фортуна Ситтард 2:3 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 0:0 Миллуолл - Фортуна Ситтард 1:2 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Фортуна Ситтард - Эйндховен 1:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1
Хераклес
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хераклес - ПСВ 0:6 Харденберг - Хераклес 2:0 Херенвен - Хераклес 3:0 Хераклес - Твенте 2:2
Шальке 04 - Хераклес 4:1 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 Волендам - Хераклес 2:2 Хераклес - Утрехт 1:3 Хераклес - Эксельсиор 3:1 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 Аякс - Хераклес 4:1 Хераклес - Волендам 1:3 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Хераклес - Эммен 1:0 Камбюр - Хераклес 4:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 4:2 Алмелосе Селекти - Хераклес 1:5 Хераклес - Аякс-2 2:0
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
Хераклес
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:6
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Фортуна Ситтард
Хераклес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
33
42
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
42
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
93
48
57
210
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|41 - 5
|33
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|28 - 9
|26
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|38 - 9
|26
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|22 - 8
|26
|5.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 16
|18
|6.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 15
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|8.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|18 - 19
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 20
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 20
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 32
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|25 - 29
|11
|13.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|21 - 21
|10
|14.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 25
|10
|15.
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|12 - 25
|9
|16.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 24
|8
|17.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 21
|8
|18.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|20 - 4
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 4
|16
|3.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|19 - 3
|13
|5.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|17 - 6
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 14
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 11
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 11
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|14.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|15.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 16
|6
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|21 - 1
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|19 - 6
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|10.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|11.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|12.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 17
|3
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 10
|2
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|14 - 18
|2
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|16.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 14
|2
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 18
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|7 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|15 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|9 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|8 (2)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|7 (1)
|Твенте
|Садилек Михал
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Хераклес
|Брюнс Томас
|5
|Валвейк
|Мейерс Арон
|4
|Эксельсиор
|Загре Артур
|4