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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 10196 Главный судья: Линдхут Аллард
Фортуна Ситтард
4:1
Конец матча
Хераклес
0'
1:0
6' Гол
Гут Родриго
2:0
25' Гол
Робберехт Милан
27' Желтая карточка
Энгельс Марио
3:0
32' Гол
Халилович Ален
4:0
40' Гол
Сирхейс Кай
43' Желтая карточка
Шеперман Сэм
53' Желтая карточка
Брюнс Томас
75' Желтая карточка
Виекхофф Яннес
4:1
89' Гол
Энгельс Марио
90'+4

Ход матча

6'
Гут Родриго
(Халилович Ален)
1:0
25'
Робберехт Милан
(Сирхейс Кай)
2:0
27'
 
Энгельс Марио
32'
Халилович Ален
3:0
40'
Сирхейс Кай
(Кордоба Иньиго)
4:0
43'
 
Шеперман Сэм
46'
 
Зонненберг Свен
Честич Сава-Арангел
46'
 
Виллемс Джетро
Шеперман Сэм
46'
 
Лимбомбе Брайан
Уахим Анас
53'
 
Брюнс Томас
69'
Ферати Арианит
Робберехт Милан
 
69'
Вита Реми
Кордоба Иньиго
 
75'
 
Виекхофф Яннес
77'
Бельхейр Мухамед
Сирхейс Кай
 
77'
Озьякуп Огузхан
Халилович Ален
 
84'
Фофана Садик
Пинту Иву
 
89'
4:1
Энгельс Марио
(Роскен Рубен)

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 7
  • 2 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 312 Количество передач 448
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Пандур
Ивор
14
Гут
Родриго
33
Сиовас
Димитрис
35
Дейкс
Митчелл
32
Розье
Лорейнц
12
Пинту
Иву
6
Дуарте
Дерой
10
Халилович
Ален
7
Кордоба
Иньиго
9
Сирхейс
Кай
39
Робберехт
Милан
1
Браувер
Микаэль
3
Виекхофф
Яннес
6
Честич
Сава-Арангел
35
Бультман
Стив
12
Роскен
Рубен
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
32
Шеперман
Сэм
10
Уахим
Анас
17
Брюнс
Томас
29
Ханссон
Эмиль
8
Энгельс
Марио
Фортуна Ситтард
3-1-4-2
Хераклес
4-2-3-1

История личных встреч

Фортуна Ситтард
Хераклес

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

Э
0:2
Э
3:1
Э
0:1
Э
1:2
Э
2:0
Э
1:1
Э
6:0
Э
3:0
ТМК
0:13

Голы

Всего голов

4
16

Голов в среднем за матч

0.8
3.2

Среднее время на гол

112
28

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

16
20

Голов в среднем за матч

1.78
2.22

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

50
40

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халилович Ален 2 0.17
Сирхейс Кай 2 (1) 0.17
Нослин Тейяни 1 0.08
Озьякуп Огузхан 1 0.08
Дуарте Дерой 1 0.08
Розье Лорейнц 1 0.08
Бельхейр Мухамед 1 0.08
Гут Родриго 1 0.08
Робберехт Милан 1 0.08
Кордоба Иньиго 0 0
Пинту Иву 0 0
Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ханссон Эмиль 4 (1) 0.33
Энгельс Марио 3 0.25
Уахим Анас 2 0.17
Хоогма Джастин 1 0.08
Де Кеерсмакер Брайан 1 0.08
Нанкиши Абденего 1 0.08
Лимбомбе Брайан 1 0.08
Зонненберг Свен 1 0.08
Санкох Мохамед 1 0.08
Брюнс Томас 0 0
Бакбоорд Навайо 0 0
Роскен Рубен 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гут Родриго 4 0
Сиовас Димитрис 3 0
Дейкс Митчелл 3 0
Дуарте Дерой 3 0
Розье Лорейнц 3 0
Бельхейр Мухамед 1 1
Озьякуп Огузхан 2 0
Сирхейс Кай 2 0
Бёйс Данни 1 0
Пинту Иву 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
Пандур Ивор 1 0
Лазетич Марко 1 0
Нослин Тейяни 1 0
Робберехт Милан 1 0
Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брюнс Томас 5 0
Энгельс Марио 3 0
Бакбоорд Навайо 3 0
Хоогма Джастин 1 1
Виллемс Джетро 2 0
Ханссон Эмиль 2 0
Уахим Анас 2 0
Де Кеерсмакер Брайан 2 0
Вейинович Марко 1 0
Лимбомбе Брайан 1 0
Виекхофф Яннес 1 0
Шеперман Сэм 1 0
Бультман Стив 1 0

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Хераклес
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
5
Фортуна Ситтард
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Хераклес
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

2
9
Фортуна Ситтард
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Хераклес
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

15
8

Упущенные победы

2
14

Голы по времени матча

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
1
13%
3
60%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Пропущено

7
18
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
14%
4
22%
1-15
1
14%
3
17%
16-30
2
29%
3
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
2
29%
4
22%
76-90

Забито

4
11
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 0
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
25%
5
45%
61-75
3
75%
4
36%
76-90

Пропущено

13
13
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
2
15%
3
23%
16-30
3
23%
3
23%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
5
38%
2
15%
76-90

Забито

12
16
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 15
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 3
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
1
8%
5
31%
46-60
2
17%
5
31%
61-75
4
33%
5
31%
76-90

Пропущено

20
31
9 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 12
1
5%
6
19%
1-15
3
15%
6
19%
16-30
5
25%
6
19%
31-45
3
15%
1
3%
46-60
1
5%
6
19%
61-75
7
35%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Спарта Нейкерк - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1
Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 ВВВ-Венло - Фортуна Ситтард 2:3 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 0:0 Миллуолл - Фортуна Ситтард 1:2 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Фортуна Ситтард - Эйндховен 1:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1
Хераклес
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хераклес - ПСВ 0:6 Харденберг - Хераклес 2:0 Херенвен - Хераклес 3:0 Хераклес - Твенте 2:2
Шальке 04 - Хераклес 4:1 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 Волендам - Хераклес 2:2 Хераклес - Утрехт 1:3 Хераклес - Эксельсиор 3:1 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 Аякс - Хераклес 4:1 Хераклес - Волендам 1:3 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Хераклес - Эммен 1:0 Камбюр - Хераклес 4:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 4:2 Алмелосе Селекти - Хераклес 1:5 Хераклес - Аякс-2 2:0

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
Хераклес

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:6
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Фортуна Ситтард
Хераклес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
4
2
2
4
2.5
1
5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
9
3
4
8
1.5
5
7
2
10
2.5
1
11
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 11 0 0 41 - 5 33
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 10 8 2 0 28 - 9 26
3.
Фейеноорд
 Заявка 11 8 2 1 38 - 9 26
4.
Твенте
 Заявка 11 8 2 1 22 - 8 26
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 11 5 3 3 22 - 16 18
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 11 4 3 4 13 - 15 15
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 11 4 2 5 14 - 17 14
8.
Эксельсиор
 Заявка 11 3 5 3 18 - 19 14
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 12 3 4 5 12 - 20 13
10.
Алмере Сити
 Заявка 11 3 3 5 10 - 20 12
11.
Хераклес
 Заявка 12 3 3 6 15 - 32 12
12.
Аякс
 Заявка 10 3 2 5 25 - 29 11
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 2 4 4 21 - 21 10
14.
Херенвен
 Заявка 11 3 1 7 14 - 25 10
15.
Валвейк
 Заявка 10 3 0 7 12 - 25 9
16.
Волендам
 Заявка 11 2 2 7 14 - 24 8
17.
Утрехт
 Заявка 11 2 2 7 9 - 21 8
18.
Витесс
 Заявка 11 2 2 7 8 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 20 - 4 18
2.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 5 1 0 19 - 4 16
3.
Твенте
 Заявка 5 5 0 0 10 - 3 15
4.
Фейеноорд
 Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 17 - 6 13
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
7.
Хераклес
 Заявка 6 3 1 2 10 - 14 10
8.
Аякс
 Заявка 5 3 0 2 11 - 11 9
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 2 2 14 - 11 8
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
11.
Волендам
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
12.
Херенвен
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
14.
Эксельсиор
 Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
15.
Валвейк
 Заявка 5 2 0 3 9 - 16 6
16.
Алмере Сити
 Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
17.
Утрехт
 Заявка 5 1 1 3 6 - 13 4
18.
Витесс
 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 21 - 1 15
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
3.
Фейеноорд
 Заявка 6 4 1 1 19 - 6 13
4.
Твенте
 Заявка 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Алмере Сити
 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
6.
Эксельсиор
 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
9.
Витесс
 Заявка 6 2 0 4 6 - 13 6
10.
Утрехт
 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
11.
Валвейк
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
12.
Херенвен
 Заявка 6 1 0 5 6 - 17 3
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 0 2 2 7 - 10 2
14.
Аякс
 Заявка 5 0 2 3 14 - 18 2
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
16.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 0 2 4 3 - 14 2
17.
Хераклес
 Заявка 6 0 2 4 5 - 18 2
18.
Волендам
 Заявка 6 0 1 5 7 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 15 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 9 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 8 (2)
Аякс Бергвейн Стевен 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Твенте Садилек Михал 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Хераклес Брюнс Томас 5
Валвейк Мейерс Арон 4
Эксельсиор Загре Артур 4
Весь список
  • 91'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Хераклес будет все-таки засчитан.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Контроль мяча: Фортуна Ситтард: 42%, Хераклес: 58%.
  • 90'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Хераклес.
  • 90'
    Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 89'
    Роскен Рубен сделал результативную передачу.
  • 89'
    Г О О О О Л - Энгельс Марио из команды Хераклес забил гол! Легко это для такого игрока, как Энгельс Марио
  • 89'
    Роскен Рубен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
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