Тур: 13. Стадион: Олимпиаштадион.
0'
0:1
10' Гол в свои воротаЗефёйк Дейовайсио
1:1
30' ГолРезе Фабиан
2:1
42' ГолНидерлехнер Флориан
64' Желтая карточкаЙенсен Леон
Ход матча
10'
30'
1:1
42'
64'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 2
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
12
Эрнст
Тьярк
11
Резе
Фабиан
32
Бормут
Робин
16
Хайзе
Филип
26
Небель
Пауль
13
Штиндль
Ларс
- Основной состав
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Бормут РобинЗащитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Полузащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Вейсc МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Eren Ozturk
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
История личных встреч
Герта
Карлсруэ
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
75%
25%
6 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
3.67
1.8
Среднее время на гол
24
50
Всего голов
9
1
Голов в среднем за матч
1.8
0.33
Среднее время на гол
50
270
Всего голов
20
10
Голов в среднем за матч
2.5
1.25
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
36
72
Бомбардиры внутри турнира
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Табакович Харис
|9 (1)
|0.69
|Резе Фабиан
|4 (1)
|0.31
|Превляк Смаил
|4
|0.31
|Marten Winkler
|2
|0.15
|Бухалакис Андреас
|1
|0.08
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0.08
|Кенни Джонджо
|1
|0.08
|Дардаи Палко
|1
|0.08
|Шерхант Дерри
|1
|0.08
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Дордой Мартон
|0
|0
|Кристенсен Густав
|0
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шлойзенер Фабиан
|4
|0.31
|Ванитцек Марвин
|4 (1)
|0.31
|Штиндль Ларс
|2
|0.15
|Матанович Игорь
|2
|0.15
|Зивзивадзе Буду
|1
|0.08
|Бурнич Дженис
|1
|0.08
|Бормут Робин
|1
|0.08
|Йенсен Леон
|1
|0.08
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Небель Пауль
|0
|0
|Хайзе Филип
|0
|0
Карточки
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляйстнер Тони
|3
|1
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|1
|Нидерлехнер Флориан
|2
|0
|Кенни Джонджо
|2
|0
|Дардаи Палко
|2
|0
|Дордой Мартон
|2
|0
|Marten Winkler
|2
|0
|Кристенсен Густав
|2
|0
|Bence Dardai
|2
|0
|Бухалакис Андреас
|1
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Табакович Харис
|1
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|0
|Хуссейн Билаль
|1
|0
|Карбовник Михал
|1
|0
|Гехтер Линус
|1
|0
|Клеменс Паскаль
|1
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванитцек Марвин
|4
|0
|Йенсен Леон
|3
|0
|Хайзе Филип
|2
|0
|Гондорф Жером
|2
|0
|Франке Марсель
|2
|0
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0
|Бурнич Дженис
|2
|0
|Бормут Робин
|2
|0
|Небель Пауль
|2
|0
|Штиндль Ларс
|1
|0
|Юнг Себастьян
|1
|0
|Тиеде Марко
|1
|0
Результаты матчей
Герта
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Карлсруэ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
7
Герта
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Карлсруэ
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
5
7
Герта
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Карлсруэ
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
6
14
Голы по времени матча
Забито
12
10
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
8%
4
40%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
4
33%
3
30%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
1
10%
76-90
Пропущено
4
12
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
0
0%
4
33%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
25%
2
17%
46-60
1
25%
2
17%
61-75
1
25%
2
17%
76-90
Забито
11
7
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
18%
1
14%
1-15
2
18%
2
29%
16-30
3
27%
2
29%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
1
9%
1
14%
76-90
Пропущено
15
9
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
7%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
6
40%
0
0%
46-60
1
7%
4
44%
61-75
4
27%
1
11%
76-90
Забито
23
17
13 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
3
13%
5
29%
29%
1-15
3
13%
3
18%
16-30
7
30%
5
29%
29%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
3
13%
1
6%
61-75
3
13%
2
12%
76-90
Пропущено
19
21
5 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
1
5%
5
24%
1-15
1
5%
4
19%
16-30
3
16%
1
5%
31-45
7
37%
2
10%
46-60
2
11%
6
29%
61-75
5
26%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Герта
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ганза - Герта 0:0 Герта - Майнц 3:0 Герта - Падерборн 3:1 Нюрнберг - Герта 3:1
Теннис Боруссия - Герта 1:6 Шальке 04 - Герта 1:2 Герта - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Герта Целендорф - Герта 1:4 Магдебург - Герта 6:4 Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гамбург - Герта 3:0 Карл Цейс - Герта 0:5 Герта - Веен Висбаден 0:1 Фортуна - Герта 1:0 Стандард - Герта 1:1 Антверпен - Герта 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Янг Бойз - Герта 4:2
Карлсруэ
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Карлсруэ - Падерборн 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0
Магдебург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Саарбрюккен - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Карлсруэ - Хомбург-08 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Карлсруэ - Балинген 4:0 Виктория Пльзень - Карлсруэ 3:0
Результаты матчей
Герта
Карлсруэ
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
6:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:4
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Герта
Карлсруэ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
32
33
32
15
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
51
34
24
25
24
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
93
66
57
57
39
210
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|6
|0
|24 - 9
|27
|2.
|13
|7
|3
|3
|26 - 17
|24
|3.
|13
|7
|2
|4
|23 - 21
|23
|4.
|13
|6
|4
|3
|26 - 15
|22
|5.
|12
|6
|3
|3
|24 - 14
|21
|6.
|13
|6
|3
|4
|22 - 22
|21
|7.
|13
|6
|3
|4
|19 - 19
|21
|8.
|2:1
|13
|6
|1
|6
|24 - 21
|19
|9.
|12
|5
|3
|4
|20 - 17
|18
|10.
|12
|5
|3
|4
|13 - 12
|18
|11.
|12
|5
|3
|4
|24 - 23
|18
|12.
|13
|5
|3
|5
|21 - 23
|18
|13.
|12
|4
|1
|7
|11 - 17
|13
|14.
|12
|3
|4
|5
|20 - 21
|13
|15.
|13
|4
|1
|8
|20 - 28
|13
|16.
|1:2
|13
|3
|3
|7
|18 - 23
|12
|17.
|13
|2
|2
|9
|10 - 26
|8
|18.
|13
|1
|4
|8
|14 - 31
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|15 - 3
|18
|2.
|7
|4
|3
|0
|15 - 4
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|15 - 4
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|5.
|7
|4
|1
|2
|16 - 12
|13
|6.
|2:1
|6
|4
|0
|2
|14 - 5
|12
|7.
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|9.
|7
|3
|1
|3
|13 - 14
|10
|10.
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|11.
|6
|3
|0
|3
|12 - 11
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|13.
|5
|2
|2
|1
|11 - 9
|8
|14.
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|15.
|1:2
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|16.
|7
|2
|2
|3
|9 - 13
|8
|17.
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|18.
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|2.
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|3.
|6
|3
|3
|0
|9 - 5
|12
|4.
|5
|3
|1
|1
|12 - 3
|10
|5.
|7
|3
|1
|3
|11 - 13
|10
|6.
|7
|3
|1
|3
|12 - 15
|10
|7.
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|9.
|2:1
|7
|2
|1
|4
|10 - 16
|7
|10.
|7
|1
|3
|3
|11 - 14
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|8 - 11
|5
|12.
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|13.
|7
|1
|2
|4
|9 - 12
|5
|14.
|1:2
|7
|1
|1
|5
|10 - 15
|4
|15.
|7
|1
|1
|5
|8 - 17
|4
|16.
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|17.
|6
|0
|2
|4
|5 - 18
|2
|18.
|6
|0
|0
|6
|1 - 13
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|10 (2)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|7 (5)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|6 (5)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 3
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4