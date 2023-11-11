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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Герта
2:1
Второй тайм: 64'
Карлсруэ
0'
0:1
10' Гол в свои ворота
Зефёйк Дейовайсио
1:1
30' Гол
Резе Фабиан
2:1
42' Гол
Нидерлехнер Флориан
64' Желтая карточка
Йенсен Леон

Ход матча

10'
0:1
Зефёйк Дейовайсио
30'
Резе Фабиан
(Marten Winkler)
1:1
42'
Нидерлехнер Флориан
(Табакович Харис)
2:1
46'
 
Йенсен Леон
Небель Пауль
62'
 
Тиеде Марко
Брозински Даниэль
62'
 
Зивзивадзе Буду
Шлойзенер Фабиан
64'
 
Йенсен Леон

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Герта
Ничья
Карлсруэ
3.75
4.76
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3.60
Все Коэффициенты
12
Эрнст
Тьярк
16
Кенни
Джонджо
37
Ляйстнер
Тони
20
Кемпф
Марк-Оливер
34
Зефёйк
Дейовайсио
41
Клеменс
Паскаль
31
Дордой
Мартон
22
Marten
Winkler
7
Нидерлехнер
Флориан
11
Резе
Фабиан
25
Табакович
Харис
23
Древес
Патрик
18
Брозински
Даниэль
32
Бормут
Робин
28
Франке
Марсель
16
Хайзе
Филип
8
Гондорф
Жером
26
Небель
Пауль
10
Ванитцек
Марвин
13
Штиндль
Ларс
24
Шлойзенер
Фабиан
9
Матанович
Игорь
Герта
4-2-3-1
Карлсруэ
4-1-2-1-2

История личных встреч

Герта
Карлсруэ

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

75%
25%
6 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
1:1
ТМС
0:1
Б2
2:6
Б2
4:0
Б
4:0
Б
4:0
Б
3:1
Б
2:1

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

3.67
1.8

Среднее время на гол

24
50

Всего голов

9
1

Голов в среднем за матч

1.8
0.33

Среднее время на гол

50
270

Всего голов

20
10

Голов в среднем за матч

2.5
1.25

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

36
72

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табакович Харис 9 (1) 0.69
Резе Фабиан 4 (1) 0.31
Превляк Смаил 4 0.31
Marten Winkler 2 0.15
Бухалакис Андреас 1 0.08
Нидерлехнер Флориан 1 0.08
Кенни Джонджо 1 0.08
Дардаи Палко 1 0.08
Шерхант Дерри 1 0.08
Хуссейн Билаль 0 0
Дордой Мартон 0 0
Кристенсен Густав 0 0
Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шлойзенер Фабиан 4 0.31
Ванитцек Марвин 4 (1) 0.31
Штиндль Ларс 2 0.15
Матанович Игорь 2 0.15
Зивзивадзе Буду 1 0.08
Бурнич Дженис 1 0.08
Бормут Робин 1 0.08
Йенсен Леон 1 0.08
Юнг Себастьян 0 0
Небель Пауль 0 0
Хайзе Филип 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляйстнер Тони 3 1
Кемпф Марк-Оливер 1 1
Нидерлехнер Флориан 2 0
Кенни Джонджо 2 0
Дардаи Палко 2 0
Дордой Мартон 2 0
Marten Winkler 2 0
Кристенсен Густав 2 0
Bence Dardai 2 0
Бухалакис Андреас 1 0
Дуджак Джереми 1 0
Табакович Харис 1 0
Превляк Смаил 1 0
Рихтер Марко 1 0
Зефёйк Дейовайсио 1 0
Хуссейн Билаль 1 0
Карбовник Михал 1 0
Гехтер Линус 1 0
Клеменс Паскаль 1 0
Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванитцек Марвин 4 0
Йенсен Леон 3 0
Хайзе Филип 2 0
Гондорф Жером 2 0
Франке Марсель 2 0
Шлойзенер Фабиан 2 0
Бурнич Дженис 2 0
Бормут Робин 2 0
Небель Пауль 2 0
Штиндль Ларс 1 0
Юнг Себастьян 1 0
Тиеде Марко 1 0

Результаты матчей

Герта
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Карлсруэ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
7
Герта
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Карлсруэ
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

5
7
Герта
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Карлсруэ
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

6
14

Голы по времени матча

Забито

12
10
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
8%
4
40%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
4
33%
3
30%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
1
10%
76-90

Пропущено

4
12
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
0
0%
4
33%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
25%
2
17%
46-60
1
25%
2
17%
61-75
1
25%
2
17%
76-90

Забито

11
7
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
18%
1
14%
1-15
2
18%
2
29%
16-30
3
27%
2
29%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
1
9%
1
14%
76-90

Пропущено

15
9
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
7%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
6
40%
0
0%
46-60
1
7%
4
44%
61-75
4
27%
1
11%
76-90

Забито

23
17
13 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
3
13%
5
29%
29%
1-15
3
13%
3
18%
16-30
7
30%
5
29%
29%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
3
13%
1
6%
61-75
3
13%
2
12%
76-90

Пропущено

19
21
5 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
1
5%
5
24%
1-15
1
5%
4
19%
16-30
3
16%
1
5%
31-45
7
37%
2
10%
46-60
2
11%
6
29%
61-75
5
26%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ганза - Герта 0:0 Герта - Майнц 3:0 Герта - Падерборн 3:1 Нюрнберг - Герта 3:1
Теннис Боруссия - Герта 1:6 Шальке 04 - Герта 1:2 Герта - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Герта Целендорф - Герта 1:4 Магдебург - Герта 6:4 Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гамбург - Герта 3:0 Карл Цейс - Герта 0:5 Герта - Веен Висбаден 0:1 Фортуна - Герта 1:0 Стандард - Герта 1:1 Антверпен - Герта 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Янг Бойз - Герта 4:2
Карлсруэ
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Карлсруэ - Падерборн 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0
Магдебург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Саарбрюккен - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Карлсруэ - Хомбург-08 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Карлсруэ - Балинген 4:0 Виктория Пльзень - Карлсруэ 3:0

Результаты матчей

Герта
Карлсруэ

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
6:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:4
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Герта
Карлсруэ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
2
1.5
3
3
3
2
2.5
1
5
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
1
3
4
1.5
2
4
2
5
2.5
2
4
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
3
6
6
1.5
5
7
5
7
2.5
3
9
2
10
3.5
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 13 7 6 0 24 - 9 27
2.
Гамбург
 13 7 3 3 26 - 17 24
3.
Хольштайн Киль
 13 7 2 4 23 - 21 23
4.
Ганновер 96
 13 6 4 3 26 - 15 22
5.
Фортуна
 12 6 3 3 24 - 14 21
6.
Нюрнберг
 13 6 3 4 22 - 22 21
7.
Эльвeрсберг
 13 6 3 4 19 - 19 21
8.
Герта
 2:1 13 6 1 6 24 - 21 19
9.
Гройтер Фюрт
 12 5 3 4 20 - 17 18
10.
Веен Висбаден
 12 5 3 4 13 - 12 18
11.
Кайзерслаутерн
 12 5 3 4 24 - 23 18
12.
Падерборн
 13 5 3 5 21 - 23 18
13.
Ганза
 12 4 1 7 11 - 17 13
14.
Магдебург
 12 3 4 5 20 - 21 13
15.
Шальке 04
 13 4 1 8 20 - 28 13
16.
Карлсруэ
 1:2 13 3 3 7 18 - 23 12
17.
Айнтрахт Бр
 13 2 2 9 10 - 26 8
18.
Оснабрюк
 13 1 4 8 14 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 6 6 0 0 15 - 3 18
2.
Санкт-Паули
 7 4 3 0 15 - 4 15
3.
Ганновер 96
 6 4 1 1 15 - 4 13
4.
Гройтер Фюрт
 6 4 1 1 15 - 6 13
5.
Кайзерслаутерн
 7 4 1 2 16 - 12 13
6.
Герта
 2:1 6 4 0 2 14 - 5 12
7.
Нюрнберг
 6 3 2 1 10 - 7 11
8.
Фортуна
 7 3 2 2 12 - 11 11
9.
Хольштайн Киль
 7 3 1 3 13 - 14 10
10.
Ганза
 7 3 1 3 8 - 9 10
11.
Шальке 04
 6 3 0 3 12 - 11 9
12.
Веен Висбаден
 6 2 3 1 5 - 5 9
13.
Магдебург
 5 2 2 1 11 - 9 8
14.
Падерборн
 6 2 2 2 10 - 10 8
15.
Карлсруэ
 1:2 6 2 2 2 8 - 8 8
16.
Айнтрахт Бр
 7 2 2 3 9 - 13 8
17.
Эльвeрсберг
 6 2 1 3 7 - 11 7
18.
Оснабрюк
 7 1 2 4 9 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльвeрсберг
 7 4 2 1 12 - 8 14
2.
Хольштайн Киль
 6 4 1 1 10 - 7 13
3.
Санкт-Паули
 6 3 3 0 9 - 5 12
4.
Фортуна
 5 3 1 1 12 - 3 10
5.
Падерборн
 7 3 1 3 11 - 13 10
6.
Нюрнберг
 7 3 1 3 12 - 15 10
7.
Веен Висбаден
 6 3 0 3 8 - 7 9
8.
Ганновер 96
 7 2 3 2 11 - 11 9
9.
Герта
 2:1 7 2 1 4 10 - 16 7
10.
Гамбург
 7 1 3 3 11 - 14 6
11.
Кайзерслаутерн
 5 1 2 2 8 - 11 5
12.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 5 - 11 5
13.
Магдебург
 7 1 2 4 9 - 12 5
14.
Карлсруэ
 1:2 7 1 1 5 10 - 15 4
15.
Шальке 04
 7 1 1 5 8 - 17 4
16.
Ганза
 5 1 0 4 3 - 8 3
17.
Оснабрюк
 6 0 2 4 5 - 18 2
18.
Айнтрахт Бр
 6 0 0 6 1 - 13 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 10 (2)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 7 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 7
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 3
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Табакович Харис сделал результативную передачу.
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Герта
Ничья
Карлсруэ
3.75
4.76
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3.60
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