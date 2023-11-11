Тур: 13. Стадион: Олимпиаштадион. Зрители: 60000
0'
0:1
10' Гол в свои воротаЗефёйк Дейовайсио
1:1
29' ГолРезе Фабиан
2:1
42' ГолНидерлехнер Флориан
64' Желтая карточкаЙенсен Леон
73' Желтая карточкаХайзе Филип
2:2
81' ГолЙенсен Леон
90'+5
Ход матча
10'
29'
1:1
42'
64'
73'
81'
2:2
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 4
-
6 Угловые 9
-
2 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
327 Количество передач 495
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
12
Эрнст
Тьярк
11
Резе
Фабиан
32
Бормут
Робин
16
Хайзе
Филип
26
Небель
Пауль
13
Штиндль
Ларс
- Основной состав
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Бормут РобинЗащитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Полузащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Вейсc МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Eren Ozturk
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
История личных встреч
Герта
Карлсруэ
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
75%
25%
6 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
3.67
1.8
Среднее время на гол
24
50
Всего голов
9
1
Голов в среднем за матч
1.8
0.33
Среднее время на гол
50
270
Всего голов
20
10
Голов в среднем за матч
2.5
1.25
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
36
72
Бомбардиры внутри турнира
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Табакович Харис
|9 (1)
|0.69
|Резе Фабиан
|4 (1)
|0.31
|Превляк Смаил
|4
|0.31
|Marten Winkler
|2
|0.15
|Бухалакис Андреас
|1
|0.08
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0.08
|Кенни Джонджо
|1
|0.08
|Дардаи Палко
|1
|0.08
|Шерхант Дерри
|1
|0.08
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Дордой Мартон
|0
|0
|Кристенсен Густав
|0
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шлойзенер Фабиан
|4
|0.31
|Ванитцек Марвин
|4 (1)
|0.31
|Штиндль Ларс
|2
|0.15
|Матанович Игорь
|2
|0.15
|Йенсен Леон
|2
|0.15
|Зивзивадзе Буду
|1
|0.08
|Бурнич Дженис
|1
|0.08
|Бормут Робин
|1
|0.08
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Небель Пауль
|0
|0
|Хайзе Филип
|0
|0
|Гондорф Жером
|0
|0
Карточки
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляйстнер Тони
|3
|1
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|1
|Нидерлехнер Флориан
|2
|0
|Кенни Джонджо
|2
|0
|Дардаи Палко
|2
|0
|Дордой Мартон
|2
|0
|Marten Winkler
|2
|0
|Кристенсен Густав
|2
|0
|Bence Dardai
|2
|0
|Бухалакис Андреас
|1
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Табакович Харис
|1
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|0
|Хуссейн Билаль
|1
|0
|Карбовник Михал
|1
|0
|Гехтер Линус
|1
|0
|Клеменс Паскаль
|1
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванитцек Марвин
|4
|0
|Йенсен Леон
|4
|0
|Хайзе Филип
|3
|0
|Гондорф Жером
|2
|0
|Франке Марсель
|2
|0
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0
|Бурнич Дженис
|2
|0
|Бормут Робин
|2
|0
|Небель Пауль
|2
|0
|Штиндль Ларс
|1
|0
|Юнг Себастьян
|1
|0
|Тиеде Марко
|1
|0
Результаты матчей
Герта
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Карлсруэ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
4
8
Герта
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Карлсруэ
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
5
7
Герта
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Карлсруэ
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
9
15
Голы по времени матча
Забито
15
11
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
2
13%
4
36%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
5
33%
3
27%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
2
18%
76-90
Пропущено
5
15
1 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
0
0%
5
33%
1-15
1
20%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
20%
2
13%
46-60
1
20%
2
13%
61-75
2
40%
2
13%
76-90
Забито
11
7
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
2
18%
1
14%
1-15
2
18%
2
29%
16-30
3
27%
2
29%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
1
9%
1
14%
76-90
Пропущено
15
9
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
7%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
6
40%
0
0%
46-60
1
7%
4
44%
61-75
4
27%
1
11%
76-90
Забито
26
18
16 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
4
15%
5
28%
1-15
4
15%
3
17%
16-30
8
31%
5
28%
31-45
4
15%
1
6%
46-60
3
12%
1
6%
61-75
3
12%
3
17%
76-90
Пропущено
20
24
5 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
1
5%
6
25%
1-15
1
5%
5
21%
16-30
3
15%
2
8%
31-45
7
35%
2
8%
46-60
2
10%
6
25%
61-75
6
30%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Герта
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ганза - Герта 0:0 Герта - Майнц 3:0 Герта - Падерборн 3:1 Нюрнберг - Герта 3:1
Теннис Боруссия - Герта 1:6 Шальке 04 - Герта 1:2 Герта - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Герта Целендорф - Герта 1:4 Магдебург - Герта 6:4 Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гамбург - Герта 3:0 Карл Цейс - Герта 0:5 Герта - Веен Висбаден 0:1 Фортуна - Герта 1:0 Стандард - Герта 1:1 Антверпен - Герта 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Янг Бойз - Герта 4:2
Карлсруэ
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Карлсруэ - Падерборн 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0
Магдебург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Саарбрюккен - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Карлсруэ - Хомбург-08 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Карлсруэ - Балинген 4:0 Виктория Пльзень - Карлсруэ 3:0
Результаты матчей
Герта
Карлсруэ
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
6:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
3:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:4
1 раз 8%
2:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
Герта
Карлсруэ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
42
33
33
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
34
34
25
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
103
76
67
58
310
211
112
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|10 (2)
|Герта
|Табакович Харис
|9 (3)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|7 (5)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|6 (5)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 3
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4