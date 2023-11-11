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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 60000
Герта
2:2
Конец матча
Карлсруэ
0'
0:1
10' Гол в свои ворота
Зефёйк Дейовайсио
1:1
29' Гол
Резе Фабиан
2:1
42' Гол
Нидерлехнер Флориан
64' Желтая карточка
Йенсен Леон
73' Желтая карточка
Хайзе Филип
2:2
81' Гол
Йенсен Леон
90'+5

Ход матча

10'
0:1
Зефёйк Дейовайсио
29'
Резе Фабиан
(Marten Winkler)
1:1
42'
Нидерлехнер Флориан
(Табакович Харис)
2:1
46'
 
Йенсен Леон
Небель Пауль
62'
 
Тиеде Марко
Брозински Даниэль
62'
 
Зивзивадзе Буду
Шлойзенер Фабиан
64'
 
Йенсен Леон
69'
Превляк Смаил
Нидерлехнер Флориан
 
70'
Бухалакис Андреас
Дордой Мартон
 
73'
 
Хайзе Филип
81'
2:2
Йенсен Леон
(Гондорф Жером)
85'
Шерхант Дерри
Marten Winkler
 
85'
 
Херольд Дэвид
Хайзе Филип
90'
 
Бурнич Дженис
Ванитцек Марвин

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 9
  • 2 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 327 Количество передач 495
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
12
Эрнст
Тьярк
16
Кенни
Джонджо
37
Ляйстнер
Тони
20
Кемпф
Марк-Оливер
34
Зефёйк
Дейовайсио
41
Клеменс
Паскаль
31
Дордой
Мартон
22
Marten
Winkler
7
Нидерлехнер
Флориан
11
Резе
Фабиан
25
Табакович
Харис
23
Древес
Патрик
18
Брозински
Даниэль
32
Бормут
Робин
28
Франке
Марсель
16
Хайзе
Филип
8
Гондорф
Жером
26
Небель
Пауль
10
Ванитцек
Марвин
13
Штиндль
Ларс
24
Шлойзенер
Фабиан
9
Матанович
Игорь
Герта
4-2-3-1
Карлсруэ
4-1-2-1-2

История личных встреч

Герта
Карлсруэ

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

75%
25%
6 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
1:1
ТМС
0:1
Б2
2:6
Б2
4:0
Б
4:0
Б
4:0
Б
3:1
Б
2:1

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

3.67
1.8

Среднее время на гол

24
50

Всего голов

9
1

Голов в среднем за матч

1.8
0.33

Среднее время на гол

50
270

Всего голов

20
10

Голов в среднем за матч

2.5
1.25

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

36
72

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табакович Харис 9 (1) 0.69
Резе Фабиан 4 (1) 0.31
Превляк Смаил 4 0.31
Marten Winkler 2 0.15
Бухалакис Андреас 1 0.08
Нидерлехнер Флориан 1 0.08
Кенни Джонджо 1 0.08
Дардаи Палко 1 0.08
Шерхант Дерри 1 0.08
Хуссейн Билаль 0 0
Дордой Мартон 0 0
Кристенсен Густав 0 0
Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шлойзенер Фабиан 4 0.31
Ванитцек Марвин 4 (1) 0.31
Штиндль Ларс 2 0.15
Матанович Игорь 2 0.15
Йенсен Леон 2 0.15
Зивзивадзе Буду 1 0.08
Бурнич Дженис 1 0.08
Бормут Робин 1 0.08
Юнг Себастьян 0 0
Небель Пауль 0 0
Хайзе Филип 0 0
Гондорф Жером 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляйстнер Тони 3 1
Кемпф Марк-Оливер 1 1
Нидерлехнер Флориан 2 0
Кенни Джонджо 2 0
Дардаи Палко 2 0
Дордой Мартон 2 0
Marten Winkler 2 0
Кристенсен Густав 2 0
Bence Dardai 2 0
Бухалакис Андреас 1 0
Дуджак Джереми 1 0
Табакович Харис 1 0
Превляк Смаил 1 0
Рихтер Марко 1 0
Зефёйк Дейовайсио 1 0
Хуссейн Билаль 1 0
Карбовник Михал 1 0
Гехтер Линус 1 0
Клеменс Паскаль 1 0
Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванитцек Марвин 4 0
Йенсен Леон 4 0
Хайзе Филип 3 0
Гондорф Жером 2 0
Франке Марсель 2 0
Шлойзенер Фабиан 2 0
Бурнич Дженис 2 0
Бормут Робин 2 0
Небель Пауль 2 0
Штиндль Ларс 1 0
Юнг Себастьян 1 0
Тиеде Марко 1 0

Результаты матчей

Герта
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Карлсруэ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
8
Герта
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Карлсруэ
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

5
7
Герта
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Карлсруэ
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

9
15

Голы по времени матча

Забито

15
11
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
2
13%
4
36%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
5
33%
3
27%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
2
18%
76-90

Пропущено

5
15
1 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
0
0%
5
33%
1-15
1
20%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
20%
2
13%
46-60
1
20%
2
13%
61-75
2
40%
2
13%
76-90

Забито

11
7
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
2
18%
1
14%
1-15
2
18%
2
29%
16-30
3
27%
2
29%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
1
9%
1
14%
76-90

Пропущено

15
9
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
7%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
6
40%
0
0%
46-60
1
7%
4
44%
61-75
4
27%
1
11%
76-90

Забито

26
18
16 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
4
15%
5
28%
1-15
4
15%
3
17%
16-30
8
31%
5
28%
31-45
4
15%
1
6%
46-60
3
12%
1
6%
61-75
3
12%
3
17%
76-90

Пропущено

20
24
5 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
1
5%
6
25%
1-15
1
5%
5
21%
16-30
3
15%
2
8%
31-45
7
35%
2
8%
46-60
2
10%
6
25%
61-75
6
30%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ганза - Герта 0:0 Герта - Майнц 3:0 Герта - Падерборн 3:1 Нюрнберг - Герта 3:1
Теннис Боруссия - Герта 1:6 Шальке 04 - Герта 1:2 Герта - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Герта Целендорф - Герта 1:4 Магдебург - Герта 6:4 Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гамбург - Герта 3:0 Карл Цейс - Герта 0:5 Герта - Веен Висбаден 0:1 Фортуна - Герта 1:0 Стандард - Герта 1:1 Антверпен - Герта 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Янг Бойз - Герта 4:2
Карлсруэ
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Карлсруэ - Падерборн 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0
Магдебург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Саарбрюккен - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Карлсруэ - Хомбург-08 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Карлсруэ - Балинген 4:0 Виктория Пльзень - Карлсруэ 3:0

Результаты матчей

Герта
Карлсруэ

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
6:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

3:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:4
1 раз 8%
2:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Герта
Карлсруэ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
2
1.5
3
3
3
3
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
3
4
2
5
2.5
2
5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
3
7
6
1.5
6
7
5
8
2.5
3
10
2
11
3.5
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 13 7 6 0 24 - 9 27
2.
Гамбург
 13 7 3 3 26 - 17 24
3.
Хольштайн Киль
 13 7 2 4 23 - 21 23
4.
Ганновер 96
 13 6 4 3 26 - 15 22
5.
Фортуна
 12 6 3 3 24 - 14 21
6.
Нюрнберг
 13 6 3 4 22 - 22 21
7.
Эльвeрсберг
 13 6 3 4 19 - 19 21
8.
Гройтер Фюрт
 12 5 3 4 20 - 17 18
9.
Веен Висбаден
 12 5 3 4 13 - 12 18
10.
Кайзерслаутерн
 12 5 3 4 24 - 23 18
11.
Падерборн
 13 5 3 5 21 - 23 18
12.
Герта
 13 5 2 6 24 - 22 17
13.
Ганза
 12 4 1 7 11 - 17 13
14.
Магдебург
 12 3 4 5 20 - 21 13
15.
Шальке 04
 13 4 1 8 20 - 28 13
16.
Карлсруэ
 13 3 4 6 19 - 23 13
17.
Айнтрахт Бр
 13 2 2 9 10 - 26 8
18.
Оснабрюк
 13 1 4 8 14 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 6 6 0 0 15 - 3 18
2.
Санкт-Паули
 7 4 3 0 15 - 4 15
3.
Ганновер 96
 6 4 1 1 15 - 4 13
4.
Гройтер Фюрт
 6 4 1 1 15 - 6 13
5.
Кайзерслаутерн
 7 4 1 2 16 - 12 13
6.
Нюрнберг
 6 3 2 1 10 - 7 11
7.
Фортуна
 7 3 2 2 12 - 11 11
8.
Герта
 6 3 1 2 14 - 6 10
9.
Ганза
 7 3 1 3 8 - 9 10
10.
Хольштайн Киль
 7 3 1 3 13 - 14 10
11.
Шальке 04
 6 3 0 3 12 - 11 9
12.
Веен Висбаден
 6 2 3 1 5 - 5 9
13.
Магдебург
 5 2 2 1 11 - 9 8
14.
Падерборн
 6 2 2 2 10 - 10 8
15.
Карлсруэ
 6 2 2 2 8 - 8 8
16.
Айнтрахт Бр
 7 2 2 3 9 - 13 8
17.
Эльвeрсберг
 6 2 1 3 7 - 11 7
18.
Оснабрюк
 7 1 2 4 9 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльвeрсберг
 7 4 2 1 12 - 8 14
2.
Хольштайн Киль
 6 4 1 1 10 - 7 13
3.
Санкт-Паули
 6 3 3 0 9 - 5 12
4.
Фортуна
 5 3 1 1 12 - 3 10
5.
Падерборн
 7 3 1 3 11 - 13 10
6.
Нюрнберг
 7 3 1 3 12 - 15 10
7.
Веен Висбаден
 6 3 0 3 8 - 7 9
8.
Ганновер 96
 7 2 3 2 11 - 11 9
9.
Герта
 7 2 1 4 10 - 16 7
10.
Гамбург
 7 1 3 3 11 - 14 6
11.
Кайзерслаутерн
 5 1 2 2 8 - 11 5
12.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 5 - 11 5
13.
Магдебург
 7 1 2 4 9 - 12 5
14.
Карлсруэ
 7 1 2 4 11 - 15 5
15.
Шальке 04
 7 1 1 5 8 - 17 4
16.
Ганза
 5 1 0 4 3 - 8 3
17.
Оснабрюк
 6 0 2 4 5 - 18 2
18.
Айнтрахт Бр
 6 0 0 6 1 - 13 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 10 (2)
Герта Табакович Харис 9 (3)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 7 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 7
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 3
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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