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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Падерборн
0:1
Первый тайм: 36'
Нюрнберг
0'
0:1
8' Гол
Кастроп Йенс

Ход матча

8'
0:1
Кастроп Йенс
(Браун Натаниэль)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Падерборн
Ничья
Нюрнберг
4.50
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4.46
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3.15
Все Коэффициенты
21
Хут
Янник
17
Laurin
Curda
8
Кинсомби
Давид
16
Муслиу
Визар
23
Обермайр
Рафаэль
13
Лайпертц
Роберт
22
Mattes
Hansen
27
Kai
Klefisch
7
Бильбия
Филип
36
Платте
Феликс
39
Гримальди
Адриано
26
Матения
Кристиан
28
Гиамера
Ян
15
Маркес
Иван
38
Хорн
Яннес
27
Браун
Натаниэль
17
Кастроп
Йенс
6
Флик
Флориан
36
Шлаймер
Лукас
14
Голлер
Беньямин
42
Can
Uzun
11
Окунуки
Кандзи
Падерборн
3-4-1-2
Нюрнберг
4-3-3

История личных встреч

Падерборн
Нюрнберг

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

8 матчей

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

Б2
0:1
Б2
2:1
Б2
1:2
Б2
2:2
Б2
2:1
Б2
0:2
Б2
0:1
Б2
2:1

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.5
1.25

Среднее время на гол

180
72

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Среднее время на гол

51
60

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.13
1.38

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

80
65

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муслия Флоран 6 (1) 0.46
Платте Феликс 3 0.23
Бильбия Филип 2 0.15
Гримальди Адриано 2 0.15
Sirlord Conteh 1 0.08
Обермайр Рафаэль 1 0.08
Клаас Себастьян 1 0.08
Лайпертц Роберт 1 0.08
Niclas Nadj 1 0.08
Хеуэр Яннис 1 0.08
Mattes Hansen 1 0.08
Крузе Макс 0 0
Кинсомби Давид 0 0
Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Can Uzun 5 (2) 0.38
Шлаймер Лукас 2 0.15
Хандверкер Тим 2 (1) 0.15
Окунуки Кандзи 2 0.15
Голлер Беньямин 2 0.15
Кастроп Йенс 2 0.15
Лохкемпер Феликс 1 0.08
Гиамера Ян 1 0.08
Хаяси Даити 1 0.08
Флик Флориан 1 0.08
Браун Натаниэль 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Хорн Яннес 0 0

Карточки

Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеуэр Яннис 4 0
Гримальди Адриано 3 0
Kai Klefisch 2 0
Муслиу Визар 0 1
Кинсомби Давид 1 0
Платте Феликс 1 0
Tobias Mueller 1 0
Муслия Флоран 1 0
Marcel Hoffmeier 1 0
Бильбия Филип 1 0
Laurin Curda 1 0
Mattes Hansen 1 0
Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастроп Йенс 8 0
Матения Кристиан 2 1
Хорн Яннес 3 0
Маркес Иван 1 1
Гюрлеен Ахмет 1 1
Браун Натаниэль 2 0
Гиамера Ян 2 0
Дели Матс Мёллер 2 0
Хандверкер Тим 2 0
Окунуки Кандзи 2 0
Голлер Беньямин 2 0
Флик Флориан 2 0
Хунгбо Джозеф 2 0
Филь Кристиан 1 0
Гайс Йоханнес 1 0
Валентини Энрико 1 0
Думан Тайлан 1 0
Дафернер Кристоф 1 0
Шлаймер Лукас 1 0
Хаяси Даити 1 0
Лоун Али 1 0

Результаты матчей

Падерборн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Нюрнберг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
4
Падерборн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Нюрнберг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

9
8
Падерборн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Нюрнберг
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

13
12

Голы по времени матча

Забито

9
9
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
11%
4
44%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
2
22%
2
22%
76-90

Пропущено

7
14
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
1
14%
4
29%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
29%
3
21%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
3
43%
4
29%
76-90

Забито

11
9
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
2
18%
3
33%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
2
18%
3
33%
76-90

Пропущено

13
8
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
8%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
6
46%
1
13%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
2
15%
1
13%
76-90

Забито

20
18
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
4
20%
0
0%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
2
10%
5
28%
31-45
6
30%
3
17%
46-60
2
10%
4
22%
61-75
4
20%
5
28%
76-90

Пропущено

20
22
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
1
5%
4
18%
1-15
1
5%
5
23%
16-30
6
30%
2
9%
31-45
4
20%
4
18%
46-60
3
15%
2
9%
61-75
5
25%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Падерборн
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Карлсруэ - Падерборн 0:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Герта - Падерборн 3:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2
Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Падерборн - Шальке 04 3:1 Магдебург - Падерборн 1:1 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Фортуна - Падерборн 1:2 Энерги Коттбус - Падерборн 0:7 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Падерборн - Валвейк 3:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Падерборн - Динамо Дрезден 0:2 Падерборн - Гурник Забже 4:0 Падерборн - Вупперталь 2:1 Падерборн - Нюрнберг 0:1
Нюрнберг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Ганза 3:2 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Герта 3:1
Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Обернойланд - Нюрнберг 1:9 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Мюнхен-1860 3:0 Унтерахинг - Нюрнберг 1:2 Саарбрюккен - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Арсенал 1:1 Диошдьёр - Нюрнберг 1:3

Результаты матчей

Падерборн
Нюрнберг

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
3:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Падерборн
Нюрнберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
3
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
4
1.5
3
3
2
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
11
1
6
6
1.5
6
6
3
9
2.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 13 7 6 0 24 - 9 27
2.
Гамбург
 0:1 13 7 3 3 24 - 14 24
3.
Хольштайн Киль
 1:0 13 7 2 4 20 - 19 23
4.
Ганновер 96
 13 6 4 3 26 - 15 22
5.
Фортуна
 12 6 3 3 24 - 14 21
6.
Эльвeрсберг
 13 6 3 4 19 - 19 21
7.
Нюрнберг
 1:0 13 6 3 4 20 - 21 21
8.
Гройтер Фюрт
 12 5 3 4 20 - 17 18
9.
Веен Висбаден
 12 5 3 4 13 - 12 18
10.
Кайзерслаутерн
 12 5 3 4 24 - 23 18
11.
Падерборн
 0:1 13 5 3 5 20 - 21 18
12.
Герта
 12 5 1 6 22 - 20 16
13.
Ганза
 12 4 1 7 11 - 17 13
14.
Магдебург
 12 3 4 5 20 - 21 13
15.
Шальке 04
 13 4 1 8 20 - 28 13
16.
Карлсруэ
 12 3 3 6 17 - 21 12
17.
Айнтрахт Бр
 1:0 13 2 2 9 8 - 24 8
18.
Оснабрюк
 0:1 13 1 4 8 12 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 0:1 6 6 0 0 15 - 3 18
2.
Санкт-Паули
 7 4 3 0 15 - 4 15
3.
Ганновер 96
 6 4 1 1 15 - 4 13
4.
Гройтер Фюрт
 6 4 1 1 15 - 6 13
5.
Кайзерслаутерн
 7 4 1 2 16 - 12 13
6.
Нюрнберг
 1:0 6 3 2 1 10 - 7 11
7.
Фортуна
 7 3 2 2 12 - 11 11
8.
Ганза
 7 3 1 3 8 - 9 10
9.
Хольштайн Киль
 1:0 7 3 1 3 10 - 12 10
10.
Герта
 5 3 0 2 12 - 4 9
11.
Шальке 04
 6 3 0 3 12 - 11 9
12.
Веен Висбаден
 6 2 3 1 5 - 5 9
13.
Магдебург
 5 2 2 1 11 - 9 8
14.
Падерборн
 0:1 6 2 2 2 9 - 8 8
15.
Карлсруэ
 6 2 2 2 8 - 8 8
16.
Айнтрахт Бр
 1:0 7 2 2 3 7 - 11 8
17.
Эльвeрсберг
 6 2 1 3 7 - 11 7
18.
Оснабрюк
 0:1 7 1 2 4 9 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльвeрсберг
 7 4 2 1 12 - 8 14
2.
Хольштайн Киль
 1:0 6 4 1 1 10 - 7 13
3.
Санкт-Паули
 6 3 3 0 9 - 5 12
4.
Фортуна
 5 3 1 1 12 - 3 10
5.
Падерборн
 0:1 7 3 1 3 11 - 13 10
6.
Нюрнберг
 1:0 7 3 1 3 10 - 14 10
7.
Веен Висбаден
 6 3 0 3 8 - 7 9
8.
Ганновер 96
 7 2 3 2 11 - 11 9
9.
Герта
 7 2 1 4 10 - 16 7
10.
Гамбург
 0:1 7 1 3 3 9 - 11 6
11.
Кайзерслаутерн
 5 1 2 2 8 - 11 5
12.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 5 - 11 5
13.
Магдебург
 7 1 2 4 9 - 12 5
14.
Карлсруэ
 6 1 1 4 9 - 13 4
15.
Шальке 04
 7 1 1 5 8 - 17 4
16.
Ганза
 5 1 0 4 3 - 8 3
17.
Оснабрюк
 0:1 6 0 2 4 3 - 16 2
18.
Айнтрахт Бр
 1:0 6 0 0 6 1 - 13 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 9 (2)
Гамбург Глацель Роберт 8 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 7 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 8
Магдебург Атик Бариш 7
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 3
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 8'
    Браун Натаниэль сделал результативную передачу.
  • 8'
    Г О О О О Л - Кастроп Йенс бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 47% завершится ничьей.
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Падерборн
Ничья
Нюрнберг
4.50
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4.46
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3.15
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