Тур: 13. Стадион: Home Deluxe Arena.
Ход матча
8'
0:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 3
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
21
Хут
Янник
17
Laurin
Curda
16
Муслиу
Визар
27
Kai
Klefisch
28
Гиамера
Ян
15
Маркес
Иван
38
Хорн
Яннес
17
Кастроп
Йенс
42
Can
Uzun
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
-
17 Laurin CurdaЗащитник
- Защитник
-
16 Муслиу ВизарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Kai KlefischПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Ilyas Ansah
-
-
40 Niclas Nadj
-
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Гиамера ЯнЗащитник
-
15 Маркес ИванЗащитник
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
- Защитник
-
17 Кастроп ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
42 Can UzunНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cristian Fiel
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Падерборн
Нюрнберг
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
8 матчей
12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.5
1.25
Среднее время на гол
180
72
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.75
1.5
Среднее время на гол
51
60
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1.13
1.38
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
80
65
Бомбардиры внутри турнира
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муслия Флоран
|6 (1)
|0.46
|Платте Феликс
|3
|0.23
|Бильбия Филип
|2
|0.15
|Гримальди Адриано
|2
|0.15
|Sirlord Conteh
|1
|0.08
|Обермайр Рафаэль
|1
|0.08
|Клаас Себастьян
|1
|0.08
|Лайпертц Роберт
|1
|0.08
|Niclas Nadj
|1
|0.08
|Хеуэр Яннис
|1
|0.08
|Mattes Hansen
|1
|0.08
|Крузе Макс
|0
|0
|Кинсомби Давид
|0
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Can Uzun
|5 (2)
|0.38
|Шлаймер Лукас
|2
|0.15
|Хандверкер Тим
|2 (1)
|0.15
|Окунуки Кандзи
|2
|0.15
|Голлер Беньямин
|2
|0.15
|Кастроп Йенс
|2
|0.15
|Лохкемпер Феликс
|1
|0.08
|Гиамера Ян
|1
|0.08
|Хаяси Даити
|1
|0.08
|Флик Флориан
|1
|0.08
|Браун Натаниэль
|0
|0
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Хорн Яннес
|0
|0
Карточки
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеуэр Яннис
|4
|0
|Гримальди Адриано
|3
|0
|Kai Klefisch
|2
|0
|Муслиу Визар
|0
|1
|Кинсомби Давид
|1
|0
|Платте Феликс
|1
|0
|Tobias Mueller
|1
|0
|Муслия Флоран
|1
|0
|Marcel Hoffmeier
|1
|0
|Бильбия Филип
|1
|0
|Laurin Curda
|1
|0
|Mattes Hansen
|1
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастроп Йенс
|8
|0
|Матения Кристиан
|2
|1
|Хорн Яннес
|3
|0
|Маркес Иван
|1
|1
|Гюрлеен Ахмет
|1
|1
|Браун Натаниэль
|2
|0
|Гиамера Ян
|2
|0
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Хандверкер Тим
|2
|0
|Окунуки Кандзи
|2
|0
|Голлер Беньямин
|2
|0
|Флик Флориан
|2
|0
|Хунгбо Джозеф
|2
|0
|Филь Кристиан
|1
|0
|Гайс Йоханнес
|1
|0
|Валентини Энрико
|1
|0
|Думан Тайлан
|1
|0
|Дафернер Кристоф
|1
|0
|Шлаймер Лукас
|1
|0
|Хаяси Даити
|1
|0
|Лоун Али
|1
|0
Результаты матчей
Падерборн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Нюрнберг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
4
Падерборн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Нюрнберг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
9
8
Падерборн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Нюрнберг
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
13
12
Голы по времени матча
Забито
9
9
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
11%
4
44%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
2
22%
2
22%
76-90
Пропущено
7
14
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
1
14%
4
29%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
29%
3
21%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
3
43%
4
29%
76-90
Забито
11
9
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
2
18%
3
33%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
2
18%
3
33%
76-90
Пропущено
13
8
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
8%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
6
46%
1
13%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
2
15%
1
13%
76-90
Забито
20
18
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
4
20%
0
0%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
2
10%
5
28%
31-45
6
30%
3
17%
46-60
2
10%
4
22%
61-75
4
20%
5
28%
76-90
Пропущено
20
22
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
1
5%
4
18%
1-15
1
5%
5
23%
16-30
6
30%
2
9%
31-45
4
20%
4
18%
46-60
3
15%
2
9%
61-75
5
25%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Падерборн
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Карлсруэ - Падерборн 0:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Герта - Падерборн 3:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2
Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Падерборн - Шальке 04 3:1 Магдебург - Падерборн 1:1 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Фортуна - Падерборн 1:2 Энерги Коттбус - Падерборн 0:7 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Падерборн - Валвейк 3:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Падерборн - Динамо Дрезден 0:2 Падерборн - Гурник Забже 4:0 Падерборн - Вупперталь 2:1 Падерборн - Нюрнберг 0:1
Нюрнберг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Ганза 3:2 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Герта 3:1
Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Обернойланд - Нюрнберг 1:9 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Мюнхен-1860 3:0 Унтерахинг - Нюрнберг 1:2 Саарбрюккен - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Арсенал 1:1 Диошдьёр - Нюрнберг 1:3
Результаты матчей
Падерборн
Нюрнберг
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
3:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Падерборн
Нюрнберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
33
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
34
33
25
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
111
66
66
39
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|6
|0
|24 - 9
|27
|2.
|0:1
|13
|7
|3
|3
|24 - 14
|24
|3.
|1:0
|13
|7
|2
|4
|20 - 19
|23
|4.
|13
|6
|4
|3
|26 - 15
|22
|5.
|12
|6
|3
|3
|24 - 14
|21
|6.
|13
|6
|3
|4
|19 - 19
|21
|7.
|1:0
|13
|6
|3
|4
|20 - 21
|21
|8.
|12
|5
|3
|4
|20 - 17
|18
|9.
|12
|5
|3
|4
|13 - 12
|18
|10.
|12
|5
|3
|4
|24 - 23
|18
|11.
|0:1
|13
|5
|3
|5
|20 - 21
|18
|12.
|12
|5
|1
|6
|22 - 20
|16
|13.
|12
|4
|1
|7
|11 - 17
|13
|14.
|12
|3
|4
|5
|20 - 21
|13
|15.
|13
|4
|1
|8
|20 - 28
|13
|16.
|12
|3
|3
|6
|17 - 21
|12
|17.
|1:0
|13
|2
|2
|9
|8 - 24
|8
|18.
|0:1
|13
|1
|4
|8
|12 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|6
|6
|0
|0
|15 - 3
|18
|2.
|7
|4
|3
|0
|15 - 4
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|15 - 4
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|5.
|7
|4
|1
|2
|16 - 12
|13
|6.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|8.
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|1:0
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|10.
|5
|3
|0
|2
|12 - 4
|9
|11.
|6
|3
|0
|3
|12 - 11
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|13.
|5
|2
|2
|1
|11 - 9
|8
|14.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|15.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|16.
|1:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|17.
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|18.
|0:1
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|2.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|3.
|6
|3
|3
|0
|9 - 5
|12
|4.
|5
|3
|1
|1
|12 - 3
|10
|5.
|0:1
|7
|3
|1
|3
|11 - 13
|10
|6.
|1:0
|7
|3
|1
|3
|10 - 14
|10
|7.
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|9.
|7
|2
|1
|4
|10 - 16
|7
|10.
|0:1
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|8 - 11
|5
|12.
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|13.
|7
|1
|2
|4
|9 - 12
|5
|14.
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
|15.
|7
|1
|1
|5
|8 - 17
|4
|16.
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|17.
|0:1
|6
|0
|2
|4
|3 - 16
|2
|18.
|1:0
|6
|0
|0
|6
|1 - 13
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|9 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|8 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|7 (5)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|6 (5)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|8
|Магдебург
|Атик Бариш
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 3
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4