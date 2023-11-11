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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Хольштайн Киль
1:0
Первый тайм: 36'
Гамбург
0'
1:0
20' Пенальти
Скрибски Стивен
31' Желтая карточка
Хаджикадунич Деннис

Ход матча

20'
Скрибски Стивен
1:0
31'
 
Хаджикадунич Деннис

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хольштайн Киль
Ничья
Гамбург
4.05
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4.20
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4.12
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Все Коэффициенты
1
Вайнер
Тимон
17
Беккер
Тимо
34
Colin
Kleine-Bekel
6
Marko
Ivezic
20
Арп
Янн-Фите
3
Коменда
Марко
16
Зандер
Филипп
15
Шульц
Марвин
10
Холтби
Льюис
7
Скрибски
Стивен
9
Пихлер
Бенедикт
1
Фернандеш
Даниэль
2
Микельбрансис
Вильям
13
Рамос
Гильерме
5
Хаджикадунич
Деннис
28
Мухайм
Миро
10
Ферай
Иммануэль
23
Мефферт
Йонас
8
Бенеш
Ласло
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
27
Жан-Люк
Домпе
Хольштайн Киль
3-4-2-1
Гамбург
4-3-3

История личных встреч

Хольштайн Киль
Гамбург

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа

12 матчей

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

Б2
0:0
Б2
2:3
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
3:3
Б2
1:1
Б2
3:1
Б2
0:3
ТМК
5:3
ТМК
1:2

Голы

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

2
1.6

Среднее время на гол

45
56

Всего голов

5
11

Голов в среднем за матч

1
1.57

Среднее время на гол

90
57

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.58
1.58

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

56
56

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скрибски Стивен 4 (2) 0.31
Пихлер Бенедикт 4 0.31
Роте Том 2 0.15
Матино Сюто 2 (1) 0.15
Беккер Тимо 2 0.15
Холтби Льюис 1 0.08
Зандер Филипп 1 0.08
Фридьонссон Хольмберт 1 0.08
Арп Янн-Фите 1 0.08
Стернер Йонас 1 0.08
Nicolai Remberg 1 0.08
Шульц Марвин 0 0
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 8 0.62
Бенеш Ласло 7 (3) 0.54
Джатта Бейкери 3 0.23
Мухайм Миро 2 0.15
Жан-Люк Домпе 1 0.08
Рейс Людовит 1 0.08
Мефферт Йонас 1 0.08
Хайер Моритц 1 0.08
Ферай Иммануэль 0 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 0 0
Ван дер Бремпт Игнасе 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холтби Льюис 4 0
Порат Финн 4 0
Зандер Филипп 3 0
Роте Том 3 0
Шульц Марвин 1 1
Юханссон Карл II 1 1
Симакала Ба-Муака 2 0
Беккер Тимо 2 0
Фридьонссон Хольмберт 1 0
Коменда Марко 1 0
Пихлер Бенедикт 1 0
Матино Сюто 1 0
Стернер Йонас 1 0
Nicolai Remberg 1 0
Marko Ivezic 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайер Моритц 4 0
Хаджикадунич Деннис 4 0
Джатта Бейкери 4 0
Рамос Гильерме 2 1
Мефферт Йонас 3 0
Мухайм Миро 3 0
Бенеш Ласло 2 0
Ван дер Бремпт Игнасе 2 0
Фернандеш Даниэль 1 0
Глацель Роберт 1 0
Озтунали Левин 1 0
Жан-Люк Домпе 1 0
Рейс Людовит 1 0
Амброзиус Стефан 1 0
Ферай Иммануэль 1 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 0
Микельбрансис Вильям 1 0
Tim Walter 1 0

Результаты матчей

Хольштайн Киль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Гамбург
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
8
Хольштайн Киль
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Гамбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

9
15
Хольштайн Киль
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Гамбург
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

14
23

Голы по времени матча

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
3
33%
5
56%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

12
10
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
17%
3
30%
1-15
2
17%
2
20%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
3
25%
2
20%
76-90

Забито

10
15
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
6 Не забивали 6
1
10%
1
7%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
1
10%
4
27%
31-45
4
40%
3
20%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
20%
4
27%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

19
24
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 9
1 Не забивали 0
1
5%
3
13%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
4
21%
4
17%
31-45
7
37%
3
13%
46-60
3
16%
6
25%
61-75
2
11%
6
25%
76-90

Пропущено

19
13
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
4
21%
3
23%
1-15
3
16%
3
23%
16-30
2
11%
2
15%
31-45
1
5%
2
15%
46-60
5
26%
1
8%
61-75
4
21%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Ганза - Хольштайн Киль 1:3
Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Ротенбургер - Хольштайн Киль 0:5 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Гютерсло - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2 Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6 Хольштайн Киль - Словацко 1:0 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:2
Гамбург
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гамбург - Магдебург 2:0 Арминия - Гамбург 1:1 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0
Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Ганза 2:0 Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Гамбург - Герта 3:0 Рот-Вайсс Эссен - Гамбург 3:4 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Гамбург - Шальке 04 5:3 Рейнджерс - Гамбург 2:1 Зальцбург - Гамбург 4:1 Виктория Пльзень - Гамбург 3:3 Верден - Гамбург 2:3 Гамбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Гамбург 3:0

Результаты матчей

Хольштайн Киль
Гамбург

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
2:0
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
1
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Хольштайн Киль
Гамбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
2
4
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
7
5
1.5
7
5
1
11
2.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 13 7 6 0 24 - 9 27
2.
Гамбург
 0:1 13 7 3 3 24 - 14 24
3.
Хольштайн Киль
 1:0 13 7 2 4 20 - 19 23
4.
Ганновер 96
 13 6 4 3 26 - 15 22
5.
Фортуна
 12 6 3 3 24 - 14 21
6.
Эльвeрсберг
 13 6 3 4 19 - 19 21
7.
Нюрнберг
 1:0 13 6 3 4 20 - 21 21
8.
Гройтер Фюрт
 12 5 3 4 20 - 17 18
9.
Веен Висбаден
 12 5 3 4 13 - 12 18
10.
Кайзерслаутерн
 12 5 3 4 24 - 23 18
11.
Падерборн
 0:1 13 5 3 5 20 - 21 18
12.
Герта
 12 5 1 6 22 - 20 16
13.
Ганза
 12 4 1 7 11 - 17 13
14.
Магдебург
 12 3 4 5 20 - 21 13
15.
Шальке 04
 13 4 1 8 20 - 28 13
16.
Карлсруэ
 12 3 3 6 17 - 21 12
17.
Айнтрахт Бр
 1:0 13 2 2 9 8 - 24 8
18.
Оснабрюк
 0:1 13 1 4 8 12 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 0:1 6 6 0 0 15 - 3 18
2.
Санкт-Паули
 7 4 3 0 15 - 4 15
3.
Ганновер 96
 6 4 1 1 15 - 4 13
4.
Гройтер Фюрт
 6 4 1 1 15 - 6 13
5.
Кайзерслаутерн
 7 4 1 2 16 - 12 13
6.
Нюрнберг
 1:0 6 3 2 1 10 - 7 11
7.
Фортуна
 7 3 2 2 12 - 11 11
8.
Ганза
 7 3 1 3 8 - 9 10
9.
Хольштайн Киль
 1:0 7 3 1 3 10 - 12 10
10.
Герта
 5 3 0 2 12 - 4 9
11.
Шальке 04
 6 3 0 3 12 - 11 9
12.
Веен Висбаден
 6 2 3 1 5 - 5 9
13.
Магдебург
 5 2 2 1 11 - 9 8
14.
Падерборн
 0:1 6 2 2 2 9 - 8 8
15.
Карлсруэ
 6 2 2 2 8 - 8 8
16.
Айнтрахт Бр
 1:0 7 2 2 3 7 - 11 8
17.
Эльвeрсберг
 6 2 1 3 7 - 11 7
18.
Оснабрюк
 0:1 7 1 2 4 9 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльвeрсберг
 7 4 2 1 12 - 8 14
2.
Хольштайн Киль
 1:0 6 4 1 1 10 - 7 13
3.
Санкт-Паули
 6 3 3 0 9 - 5 12
4.
Фортуна
 5 3 1 1 12 - 3 10
5.
Падерборн
 0:1 7 3 1 3 11 - 13 10
6.
Нюрнберг
 1:0 7 3 1 3 10 - 14 10
7.
Веен Висбаден
 6 3 0 3 8 - 7 9
8.
Ганновер 96
 7 2 3 2 11 - 11 9
9.
Герта
 7 2 1 4 10 - 16 7
10.
Гамбург
 0:1 7 1 3 3 9 - 11 6
11.
Кайзерслаутерн
 5 1 2 2 8 - 11 5
12.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 5 - 11 5
13.
Магдебург
 7 1 2 4 9 - 12 5
14.
Карлсруэ
 6 1 1 4 9 - 13 4
15.
Шальке 04
 7 1 1 5 8 - 17 4
16.
Ганза
 5 1 0 4 3 - 8 3
17.
Оснабрюк
 0:1 6 0 2 4 3 - 16 2
18.
Айнтрахт Бр
 1:0 6 0 0 6 1 - 13 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 9 (2)
Гамбург Глацель Роберт 8 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 7 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 6 (5)
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Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 8
Магдебург Атик Бариш 7
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 3
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хольштайн Киль
Ничья
Гамбург
4.05
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Хольштайн Киль
Гамбург
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