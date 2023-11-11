Тур: 13. Стадион: Holstein Stadion.
1:0
Первый тайм: 36'
Ход матча
20'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
17
Беккер
Тимо
20
Арп
Янн-Фите
15
Шульц
Марвин
10
Холтби
Льюис
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Беккер ТимоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Арп Янн-ФитеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Роте ТомЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Меес ДжошуаПолузащитник
- Нападающий
-
13 Матино СютоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рапп Марсель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
46 Кран ЭлайджаПолузащитник
-
20 Немет ОндрашНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вальтер Тим
История личных встреч
Хольштайн Киль
Гамбург
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа
12 матчей
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
2
1.6
Среднее время на гол
45
56
Всего голов
5
11
Голов в среднем за матч
1
1.57
Среднее время на гол
90
57
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
1.58
1.58
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
56
56
Бомбардиры внутри турнира
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скрибски Стивен
|4 (2)
|0.31
|Пихлер Бенедикт
|4
|0.31
|Роте Том
|2
|0.15
|Матино Сюто
|2 (1)
|0.15
|Беккер Тимо
|2
|0.15
|Холтби Льюис
|1
|0.08
|Зандер Филипп
|1
|0.08
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0.08
|Арп Янн-Фите
|1
|0.08
|Стернер Йонас
|1
|0.08
|Nicolai Remberg
|1
|0.08
|Шульц Марвин
|0
|0
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|8
|0.62
|Бенеш Ласло
|7 (3)
|0.54
|Джатта Бейкери
|3
|0.23
|Мухайм Миро
|2
|0.15
|Жан-Люк Домпе
|1
|0.08
|Рейс Людовит
|1
|0.08
|Мефферт Йонас
|1
|0.08
|Хайер Моритц
|1
|0.08
|Ферай Иммануэль
|0
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|0
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|0
|0
Карточки
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холтби Льюис
|4
|0
|Порат Финн
|4
|0
|Зандер Филипп
|3
|0
|Роте Том
|3
|0
|Шульц Марвин
|1
|1
|Юханссон Карл II
|1
|1
|Симакала Ба-Муака
|2
|0
|Беккер Тимо
|2
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|Коменда Марко
|1
|0
|Пихлер Бенедикт
|1
|0
|Матино Сюто
|1
|0
|Стернер Йонас
|1
|0
|Nicolai Remberg
|1
|0
|Marko Ivezic
|1
|0
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайер Моритц
|4
|0
|Хаджикадунич Деннис
|4
|0
|Джатта Бейкери
|4
|0
|Рамос Гильерме
|2
|1
|Мефферт Йонас
|3
|0
|Мухайм Миро
|3
|0
|Бенеш Ласло
|2
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|2
|0
|Фернандеш Даниэль
|1
|0
|Глацель Роберт
|1
|0
|Озтунали Левин
|1
|0
|Жан-Люк Домпе
|1
|0
|Рейс Людовит
|1
|0
|Амброзиус Стефан
|1
|0
|Ферай Иммануэль
|1
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|0
|Микельбрансис Вильям
|1
|0
|Tim Walter
|1
|0
Результаты матчей
Хольштайн Киль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Гамбург
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
8
Хольштайн Киль
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Гамбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
9
15
Хольштайн Киль
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Гамбург
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
14
23
Голы по времени матча
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
3
33%
5
56%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
12
10
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
17%
3
30%
1-15
2
17%
2
20%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
3
25%
2
20%
76-90
Забито
10
15
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
6 Не забивали 6
1
10%
1
7%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
1
10%
4
27%
31-45
4
40%
3
20%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
20%
4
27%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
19
24
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 9
1 Не забивали 0
1
5%
3
13%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
4
21%
4
17%
31-45
7
37%
3
13%
46-60
3
16%
6
25%
61-75
2
11%
6
25%
76-90
Пропущено
19
13
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
4
21%
3
23%
1-15
3
16%
3
23%
16-30
2
11%
2
15%
31-45
1
5%
2
15%
46-60
5
26%
1
8%
61-75
4
21%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Хольштайн Киль
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Ганза - Хольштайн Киль 1:3
Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Карлсруэ - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Ротенбургер - Хольштайн Киль 0:5 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Гютерсло - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2 Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6 Хольштайн Киль - Словацко 1:0 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:2
Гамбург
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гамбург - Магдебург 2:0 Арминия - Гамбург 1:1 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0
Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Ганза 2:0 Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Гамбург - Герта 3:0 Рот-Вайсс Эссен - Гамбург 3:4 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Гамбург - Шальке 04 5:3 Рейнджерс - Гамбург 2:1 Зальцбург - Гамбург 4:1 Виктория Пльзень - Гамбург 3:3 Верден - Гамбург 2:3 Гамбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Гамбург 3:0
Результаты матчей
Хольштайн Киль
Гамбург
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
2:0
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
1
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Хольштайн Киль
Гамбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
75
75
111
39
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|6
|0
|24 - 9
|27
|2.
|0:1
|13
|7
|3
|3
|24 - 14
|24
|3.
|1:0
|13
|7
|2
|4
|20 - 19
|23
|4.
|13
|6
|4
|3
|26 - 15
|22
|5.
|12
|6
|3
|3
|24 - 14
|21
|6.
|13
|6
|3
|4
|19 - 19
|21
|7.
|1:0
|13
|6
|3
|4
|20 - 21
|21
|8.
|12
|5
|3
|4
|20 - 17
|18
|9.
|12
|5
|3
|4
|13 - 12
|18
|10.
|12
|5
|3
|4
|24 - 23
|18
|11.
|0:1
|13
|5
|3
|5
|20 - 21
|18
|12.
|12
|5
|1
|6
|22 - 20
|16
|13.
|12
|4
|1
|7
|11 - 17
|13
|14.
|12
|3
|4
|5
|20 - 21
|13
|15.
|13
|4
|1
|8
|20 - 28
|13
|16.
|12
|3
|3
|6
|17 - 21
|12
|17.
|1:0
|13
|2
|2
|9
|8 - 24
|8
|18.
|0:1
|13
|1
|4
|8
|12 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|6
|6
|0
|0
|15 - 3
|18
|2.
|7
|4
|3
|0
|15 - 4
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|15 - 4
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|5.
|7
|4
|1
|2
|16 - 12
|13
|6.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|8.
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|1:0
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|10.
|5
|3
|0
|2
|12 - 4
|9
|11.
|6
|3
|0
|3
|12 - 11
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|13.
|5
|2
|2
|1
|11 - 9
|8
|14.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|15.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|16.
|1:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|17.
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|18.
|0:1
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|2.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|3.
|6
|3
|3
|0
|9 - 5
|12
|4.
|5
|3
|1
|1
|12 - 3
|10
|5.
|0:1
|7
|3
|1
|3
|11 - 13
|10
|6.
|1:0
|7
|3
|1
|3
|10 - 14
|10
|7.
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|9.
|7
|2
|1
|4
|10 - 16
|7
|10.
|0:1
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|8 - 11
|5
|12.
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|13.
|7
|1
|2
|4
|9 - 12
|5
|14.
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
|15.
|7
|1
|1
|5
|8 - 17
|4
|16.
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|17.
|0:1
|6
|0
|2
|4
|3 - 16
|2
|18.
|1:0
|6
|0
|0
|6
|1 - 13
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|9 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|8 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|7 (5)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|6 (5)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|8
|Магдебург
|Атик Бариш
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 3
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4