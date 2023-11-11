Тур: 13. Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг).
1:0
Первый тайм: 35'
0'
1:0
12' ГолJohan Gomez
21' Желтая карточкаИванов Роберт
22' Желтая карточкаДиаките Умар
33' Желтая карточкаКюизанс Микаэль
Ход матча
12'
1:0
21'
22'
33'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
19
Донкор
Антон
39
Краусе
Робин
44
Johan
Gomez
14
Диаките
Умар
33
Бирман
Тимо
26
Dave
Gnaase
10
Вридт
Квази
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Донкор АнтонЗащитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Johan GomezПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Касали ТиноВратарь
-
23 Виб ДанилоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Сиди АлассанПолузащитник
- Нападающий
-
11 Ихорст ЛукНападающий
-
Главный тренер: Шернинг Даниел
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Диаките УмарЗащитник
-
33 Бирман ТимоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Dave GnaaseЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Вридт КвазиНападающий
- Запасные игроки
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Кель ЛарсНападающий
-
23 Ферхук ЙонНападающий
-
13 Lukas Kunze
-
28 Florian Bahr
-
16 Henry Rorig
-
Главный тренер: Tobias Schweinsteiger
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Айнтрахт Бр
Оснабрюк
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
9 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
3
8
Голов в среднем за матч
0.6
2
Среднее время на гол
150
45
Всего голов
9
13
Голов в среднем за матч
1
1.44
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
90
62
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уджа Энтони
|3
|0.23
|Крюгер Флориан
|1
|0.08
|Johan Gomez
|1
|0.08
|Кауфманн Фабио
|1
|0.08
|Иванов Роберт
|1
|0.08
|Хельгасон Торир
|1
|0.08
|Декарли Сауло
|0
|0
|Мультауп Маурице
|0
|0
|Краусе Робин
|0
|0
|Донкор Антон
|0
|0
Оснабрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erik Engelhardt
|4
|0.31
|Dave Gnaase
|2
|0.15
|Конте Кристиан
|2
|0.15
|Florian Kleinhansl
|1
|0.08
|Теше Роберт
|1
|0.08
|Диаките Умар
|1
|0.08
|Кюизанс Микаэль
|1 (1)
|0.08
|Ферхук Йон
|0
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|0
|0
|Jannes Wulff
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Яннис
|3
|2
|Hasan Kurucay
|2
|1
|Декарли Сауло
|3
|0
|Иванов Роберт
|3
|0
|Берендт Бриан
|1
|1
|Johan Gomez
|2
|0
|Краусе Робин
|2
|0
|Кауфманн Фабио
|2
|0
|Виб Данило
|2
|0
|Бисакшич Эрмин
|1
|0
|Гризбек Себастьян
|1
|0
|Маркс Ян-Хендрик
|1
|0
|Хельгасон Торир
|1
|0
|Риттмюллер Марвин
|1
|0
Оснабрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айдини Басхким
|4
|1
|Dave Gnaase
|4
|0
|Гьямфи Максвелл
|3
|0
|Florian Kleinhansl
|3
|0
|Теше Роберт
|2
|0
|Вридт Квази
|2
|0
|Кюизанс Микаэль
|2
|0
|Виманн Никлас
|0
|1
|Ферхук Йон
|1
|0
|Конте Кристиан
|1
|0
|Ниманн Ноэль
|1
|0
|Jannes Wulff
|1
|0
|Henry Rorig
|1
|0
|Florian Bahr
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Оснабрюк
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
3
Айнтрахт Бр
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Оснабрюк
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
0
5
Айнтрахт Бр
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Оснабрюк
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
5
8
Голы по времени матча
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
67%
76-90
Пропущено
11
15
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
1
9%
4
27%
46-60
1
9%
5
33%
61-75
3
27%
2
13%
76-90
Забито
1
9
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
11 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
100%
2
22%
76-90
Пропущено
13
13
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
8%
3
23%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
5
38%
3
23%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
15%
2
15%
61-75
2
15%
5
38%
76-90
Забито
7
12
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
2
29%
2
17%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
2
29%
4
33%
76-90
Пропущено
24
28
15 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
4
17%
3
11%
1-15
4
17%
2
7%
16-30
7
29%
29%
5
18%
31-45
1
4%
4
14%
46-60
3
13%
7
25%
61-75
5
21%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2
Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Айнтрахт Бр - Рот-Вайсс Эссен 1:0 Айнтрахт Бр - Хапоэль Тель-Авив 0:0 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Пройссен Мюнстер - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0
Оснабрюк
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Эммен - Оснабрюк 2:4
Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Ганза - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Оснабрюк - Виктория Кельн 1:0 Оснабрюк - Милтон-Кейнс Донс 1:0 Оснабрюк - Эммен 5:0 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0 Лотте - Оснабрюк 0:5
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
Оснабрюк
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
5 раз 83%
1
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Бр
Оснабрюк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
52
15
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
15
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
84
111
48
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|6
|0
|24 - 9
|27
|2.
|0:1
|13
|7
|3
|3
|24 - 14
|24
|3.
|1:0
|13
|7
|2
|4
|20 - 19
|23
|4.
|13
|6
|4
|3
|26 - 15
|22
|5.
|12
|6
|3
|3
|24 - 14
|21
|6.
|13
|6
|3
|4
|19 - 19
|21
|7.
|1:0
|13
|6
|3
|4
|20 - 21
|21
|8.
|12
|5
|3
|4
|20 - 17
|18
|9.
|12
|5
|3
|4
|13 - 12
|18
|10.
|12
|5
|3
|4
|24 - 23
|18
|11.
|0:1
|13
|5
|3
|5
|20 - 21
|18
|12.
|12
|5
|1
|6
|22 - 20
|16
|13.
|12
|4
|1
|7
|11 - 17
|13
|14.
|12
|3
|4
|5
|20 - 21
|13
|15.
|13
|4
|1
|8
|20 - 28
|13
|16.
|12
|3
|3
|6
|17 - 21
|12
|17.
|1:0
|13
|2
|2
|9
|8 - 24
|8
|18.
|0:1
|13
|1
|4
|8
|12 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|6
|6
|0
|0
|15 - 3
|18
|2.
|7
|4
|3
|0
|15 - 4
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|15 - 4
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|5.
|7
|4
|1
|2
|16 - 12
|13
|6.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|8.
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|1:0
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|10.
|5
|3
|0
|2
|12 - 4
|9
|11.
|6
|3
|0
|3
|12 - 11
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|13.
|5
|2
|2
|1
|11 - 9
|8
|14.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|15.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|16.
|1:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|17.
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|18.
|0:1
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|2.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|3.
|6
|3
|3
|0
|9 - 5
|12
|4.
|5
|3
|1
|1
|12 - 3
|10
|5.
|0:1
|7
|3
|1
|3
|11 - 13
|10
|6.
|1:0
|7
|3
|1
|3
|10 - 14
|10
|7.
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|9.
|7
|2
|1
|4
|10 - 16
|7
|10.
|0:1
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|8 - 11
|5
|12.
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|13.
|7
|1
|2
|4
|9 - 12
|5
|14.
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
|15.
|7
|1
|1
|5
|8 - 17
|4
|16.
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|17.
|0:1
|6
|0
|2
|4
|3 - 16
|2
|18.
|1:0
|6
|0
|0
|6
|1 - 13
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|9 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|8 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|7 (5)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|6 (5)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|8
|Магдебург
|Атик Бариш
|7
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 5
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 3
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4