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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Айнтрахт Бр
1:0
Первый тайм: 35'
Оснабрюк
0'
1:0
12' Гол
Johan Gomez
21' Желтая карточка
Иванов Роберт
22' Желтая карточка
Диаките Умар
33' Желтая карточка
Кюизанс Микаэль

Ход матча

10'
 
Гьямфи Максвелл
Бирман Тимо
12'
Johan Gomez
1:0
21'
Иванов Роберт
 
22'
 
Диаките Умар
33'
 
Кюизанс Микаэль

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Бр
Ничья
Оснабрюк
3.45
4.17
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6.80
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Все Коэффициенты
1
Хофманн
Роб-Торбен
5
Иванов
Роберт
3
Декарли
Сауло
6
Бисакшич
Эрмин
18
Риттмюллер
Марвин
19
Донкор
Антон
39
Краусе
Робин
20
Хельгасон
Торир
37
Кауфманн
Фабио
44
Johan
Gomez
10
Крюгер
Флориан
1
Грилль
Леннарт
14
Диаките
Умар
33
Бирман
Тимо
25
Виманн
Никлас
5
Айдини
Басхким
26
Dave
Gnaase
3
Florian
Kleinhansl
27
Кюизанс
Микаэль
8
Теше
Роберт
9
Erik
Engelhardt
10
Вридт
Квази
Айнтрахт Бр
3-4-2-1
Оснабрюк
3-3-2-2

История личных встреч

Айнтрахт Бр
Оснабрюк

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
0:0
Б3
1:1
Б3
2:2
Б2
0:4
Б2
0:2
Б3
1:0
Б3
3:4
Б3
1:0
Б3
1:0

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

0.6
2

Среднее время на гол

150
45

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

1
1.44

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

90
62

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уджа Энтони 3 0.23
Крюгер Флориан 1 0.08
Johan Gomez 1 0.08
Кауфманн Фабио 1 0.08
Иванов Роберт 1 0.08
Хельгасон Торир 1 0.08
Декарли Сауло 0 0
Мультауп Маурице 0 0
Краусе Робин 0 0
Донкор Антон 0 0
Оснабрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erik Engelhardt 4 0.31
Dave Gnaase 2 0.15
Конте Кристиан 2 0.15
Florian Kleinhansl 1 0.08
Теше Роберт 1 0.08
Диаките Умар 1 0.08
Кюизанс Микаэль 1 (1) 0.08
Ферхук Йон 0 0
Тальхаммер Максимилиан 0 0
Jannes Wulff 0 0

Карточки

Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Яннис 3 2
Hasan Kurucay 2 1
Декарли Сауло 3 0
Иванов Роберт 3 0
Берендт Бриан 1 1
Johan Gomez 2 0
Краусе Робин 2 0
Кауфманн Фабио 2 0
Виб Данило 2 0
Бисакшич Эрмин 1 0
Гризбек Себастьян 1 0
Маркс Ян-Хендрик 1 0
Хельгасон Торир 1 0
Риттмюллер Марвин 1 0
Оснабрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айдини Басхким 4 1
Dave Gnaase 4 0
Гьямфи Максвелл 3 0
Florian Kleinhansl 3 0
Теше Роберт 2 0
Вридт Квази 2 0
Кюизанс Микаэль 2 0
Виманн Никлас 0 1
Ферхук Йон 1 0
Конте Кристиан 1 0
Ниманн Ноэль 1 0
Jannes Wulff 1 0
Henry Rorig 1 0
Florian Bahr 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Оснабрюк
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
3
Айнтрахт Бр
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Оснабрюк
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

0
5
Айнтрахт Бр
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Оснабрюк
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
67%
76-90

Пропущено

11
15
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
1
9%
4
27%
46-60
1
9%
5
33%
61-75
3
27%
2
13%
76-90

Забито

1
9
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
11 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
100%
2
22%
76-90

Пропущено

13
13
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
8%
3
23%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
5
38%
3
23%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
15%
2
15%
61-75
2
15%
5
38%
76-90

Забито

7
12
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
2
29%
2
17%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
2
29%
4
33%
76-90

Пропущено

24
28
15 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
4
17%
3
11%
1-15
4
17%
2
7%
16-30
7
29%
29%
5
18%
31-45
1
4%
4
14%
46-60
3
13%
7
25%
61-75
5
21%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Бр
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2
Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Айнтрахт Бр - Рот-Вайсс Эссен 1:0 Айнтрахт Бр - Хапоэль Тель-Авив 0:0 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Пройссен Мюнстер - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0
Оснабрюк
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Эммен - Оснабрюк 2:4
Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Ганза - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Оснабрюк - Виктория Кельн 1:0 Оснабрюк - Милтон-Кейнс Донс 1:0 Оснабрюк - Эммен 5:0 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0 Лотте - Оснабрюк 0:5

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
Оснабрюк

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
5 раз 83%
1
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Бр
Оснабрюк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
2
1
5
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
8
4
1
11
1.5
4
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 13 7 6 0 24 - 9 27
2.
Гамбург
 0:1 13 7 3 3 24 - 14 24
3.
Хольштайн Киль
 1:0 13 7 2 4 20 - 19 23
4.
Ганновер 96
 13 6 4 3 26 - 15 22
5.
Фортуна
 12 6 3 3 24 - 14 21
6.
Эльвeрсберг
 13 6 3 4 19 - 19 21
7.
Нюрнберг
 1:0 13 6 3 4 20 - 21 21
8.
Гройтер Фюрт
 12 5 3 4 20 - 17 18
9.
Веен Висбаден
 12 5 3 4 13 - 12 18
10.
Кайзерслаутерн
 12 5 3 4 24 - 23 18
11.
Падерборн
 0:1 13 5 3 5 20 - 21 18
12.
Герта
 12 5 1 6 22 - 20 16
13.
Ганза
 12 4 1 7 11 - 17 13
14.
Магдебург
 12 3 4 5 20 - 21 13
15.
Шальке 04
 13 4 1 8 20 - 28 13
16.
Карлсруэ
 12 3 3 6 17 - 21 12
17.
Айнтрахт Бр
 1:0 13 2 2 9 8 - 24 8
18.
Оснабрюк
 0:1 13 1 4 8 12 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 0:1 6 6 0 0 15 - 3 18
2.
Санкт-Паули
 7 4 3 0 15 - 4 15
3.
Ганновер 96
 6 4 1 1 15 - 4 13
4.
Гройтер Фюрт
 6 4 1 1 15 - 6 13
5.
Кайзерслаутерн
 7 4 1 2 16 - 12 13
6.
Нюрнберг
 1:0 6 3 2 1 10 - 7 11
7.
Фортуна
 7 3 2 2 12 - 11 11
8.
Ганза
 7 3 1 3 8 - 9 10
9.
Хольштайн Киль
 1:0 7 3 1 3 10 - 12 10
10.
Герта
 5 3 0 2 12 - 4 9
11.
Шальке 04
 6 3 0 3 12 - 11 9
12.
Веен Висбаден
 6 2 3 1 5 - 5 9
13.
Магдебург
 5 2 2 1 11 - 9 8
14.
Падерборн
 0:1 6 2 2 2 9 - 8 8
15.
Карлсруэ
 6 2 2 2 8 - 8 8
16.
Айнтрахт Бр
 1:0 7 2 2 3 7 - 11 8
17.
Эльвeрсберг
 6 2 1 3 7 - 11 7
18.
Оснабрюк
 0:1 7 1 2 4 9 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльвeрсберг
 7 4 2 1 12 - 8 14
2.
Хольштайн Киль
 1:0 6 4 1 1 10 - 7 13
3.
Санкт-Паули
 6 3 3 0 9 - 5 12
4.
Фортуна
 5 3 1 1 12 - 3 10
5.
Падерборн
 0:1 7 3 1 3 11 - 13 10
6.
Нюрнберг
 1:0 7 3 1 3 10 - 14 10
7.
Веен Висбаден
 6 3 0 3 8 - 7 9
8.
Ганновер 96
 7 2 3 2 11 - 11 9
9.
Герта
 7 2 1 4 10 - 16 7
10.
Гамбург
 0:1 7 1 3 3 9 - 11 6
11.
Кайзерслаутерн
 5 1 2 2 8 - 11 5
12.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 5 - 11 5
13.
Магдебург
 7 1 2 4 9 - 12 5
14.
Карлсруэ
 6 1 1 4 9 - 13 4
15.
Шальке 04
 7 1 1 5 8 - 17 4
16.
Ганза
 5 1 0 4 3 - 8 3
17.
Оснабрюк
 0:1 6 0 2 4 3 - 16 2
18.
Айнтрахт Бр
 1:0 6 0 0 6 1 - 13 0
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Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 9 (2)
Гамбург Глацель Роберт 8 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 7 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 6 (5)
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Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 8
Магдебург Атик Бариш 7
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 3
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Бр
Ничья
Оснабрюк
3.45
4.17
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6.80
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Айнтрахт Бр
Оснабрюк
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