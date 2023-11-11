  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Айнтрахт Бр
3:2
Конец матча
Оснабрюк
0'
1:0
11' Гол
Johan Gomez
20' Желтая карточка
Иванов Роберт
22' Желтая карточка
Диаките Умар
33' Желтая карточка
Кюизанс Микаэль
1:1
45' Пенальти
Кюизанс Микаэль
52' Желтая карточка
Бисакшич Эрмин
60' Вторая желтая карточка
Кюизанс Микаэль
62' Желтая карточка
Теше Роберт
65' Желтая карточка
Краусе Робин
2:1
71' Гол
Донкор Антон
79' Желтая карточка
Dave Gnaase
2:2
87' Пенальти
Erik Engelhardt
3:2
90' Гол
Бисакшич Эрмин
90'+14

Ход матча

10'
 
Гьямфи Максвелл
Бирман Тимо
11'
Johan Gomez
(Краусе Робин)
1:0
20'
Иванов Роберт
 
22'
 
Диаките Умар
33'
 
Кюизанс Микаэль
41'
Гризбек Себастьян
Иванов Роберт
 
45'
1:1
Кюизанс Микаэль
52'
Бисакшич Эрмин
 
58'
 
Ферхук Йон
Вридт Квази
58'
 
Тальхаммер Максимилиан
Диаките Умар
60'
 
Кюизанс Микаэль
62'
 
Теше Роберт
65'
Краусе Робин
 
65'
Виб Данило
Хельгасон Торир
 
65'
Ихорст Лук
Крюгер Флориан
 
71'
Донкор Антон
2:1
79'
 
Dave Gnaase
80'
 
Lukas Kunze
Теше Роберт
80'
 
Кель Ларс
Dave Gnaase
87'
2:2
Erik Engelhardt
88'
Маркс Ян-Хендрик
Кауфманн Фабио
 
88'
Сиди Алассан
Риттмюллер Марвин
 
90'
Бисакшич Эрмин
3:2

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 18 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 295 Количество передач 502
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
1
Хофманн
Роб-Торбен
5
Иванов
Роберт
3
Декарли
Сауло
6
Бисакшич
Эрмин
18
Риттмюллер
Марвин
19
Донкор
Антон
39
Краусе
Робин
20
Хельгасон
Торир
37
Кауфманн
Фабио
44
Johan
Gomez
10
Крюгер
Флориан
1
Грилль
Леннарт
14
Диаките
Умар
33
Бирман
Тимо
25
Виманн
Никлас
5
Айдини
Басхким
26
Dave
Gnaase
3
Florian
Kleinhansl
27
Кюизанс
Микаэль
8
Теше
Роберт
9
Erik
Engelhardt
10
Вридт
Квази
Айнтрахт Бр
3-4-2-1
Оснабрюк
3-3-2-2

История личных встреч

Айнтрахт Бр
Оснабрюк

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
0:0
Б3
1:1
Б3
2:2
Б2
0:4
Б2
0:2
Б3
1:0
Б3
3:4
Б3
1:0
Б3
1:0

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

0.6
2

Среднее время на гол

150
45

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

1
1.44

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

90
62

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уджа Энтони 3 0.23
Донкор Антон 1 0.08
Крюгер Флориан 1 0.08
Бисакшич Эрмин 1 0.08
Johan Gomez 1 0.08
Кауфманн Фабио 1 0.08
Иванов Роберт 1 0.08
Хельгасон Торир 1 0.08
Краусе Робин 0 0
Декарли Сауло 0 0
Мультауп Маурице 0 0
Оснабрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erik Engelhardt 5 (1) 0.38
Dave Gnaase 2 0.15
Конте Кристиан 2 0.15
Кюизанс Микаэль 2 (2) 0.15
Florian Kleinhansl 1 0.08
Теше Роберт 1 0.08
Диаките Умар 1 0.08
Ферхук Йон 0 0
Тальхаммер Максимилиан 0 0
Jannes Wulff 0 0

Карточки

Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Яннис 3 2
Иванов Роберт 4 0
Hasan Kurucay 2 1
Декарли Сауло 3 0
Краусе Робин 3 0
Берендт Бриан 1 1
Бисакшич Эрмин 2 0
Johan Gomez 2 0
Кауфманн Фабио 2 0
Виб Данило 2 0
Гризбек Себастьян 1 0
Маркс Ян-Хендрик 1 0
Хельгасон Торир 1 0
Риттмюллер Марвин 1 0
Оснабрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айдини Басхким 4 1
Dave Gnaase 5 0
Кюизанс Микаэль 3 1
Теше Роберт 3 0
Гьямфи Максвелл 3 0
Florian Kleinhansl 3 0
Вридт Квази 2 0
Виманн Никлас 0 1
Ферхук Йон 1 0
Диаките Умар 1 0
Конте Кристиан 1 0
Ниманн Ноэль 1 0
Jannes Wulff 1 0
Henry Rorig 1 0
Florian Bahr 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Оснабрюк
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
3
Айнтрахт Бр
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Оснабрюк
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

0
5
Айнтрахт Бр
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Оснабрюк
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
67%
76-90

Пропущено

11
15
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
1
9%
4
27%
46-60
1
9%
5
33%
61-75
3
27%
2
13%
76-90

Забито

1
9
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
11 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
100%
2
22%
76-90

Пропущено

13
13
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
8%
3
23%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
5
38%
3
23%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
15%
2
15%
61-75
2
15%
5
38%
76-90

Забито

7
12
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
2
29%
2
17%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
2
29%
4
33%
76-90

Пропущено

24
28
15 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
4
17%
3
11%
1-15
4
17%
2
7%
16-30
7
29%
29%
5
18%
31-45
1
4%
4
14%
46-60
3
13%
7
25%
61-75
5
21%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Бр
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2
Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Айнтрахт Бр - Рот-Вайсс Эссен 1:0 Айнтрахт Бр - Хапоэль Тель-Авив 0:0 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Пройссен Мюнстер - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0
Оснабрюк
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Эммен - Оснабрюк 2:4
Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Ганза - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Оснабрюк - Виктория Кельн 1:0 Оснабрюк - Милтон-Кейнс Донс 1:0 Оснабрюк - Эммен 5:0 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0 Лотте - Оснабрюк 0:5

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
Оснабрюк

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
5 раз 83%
1
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Бр
Оснабрюк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
2
1
5
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
8
4
1
11
1.5
4
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 13 7 6 0 24 - 9 27
2.
Гамбург
 13 7 3 3 26 - 17 24
3.
Хольштайн Киль
 13 7 2 4 23 - 21 23
4.
Ганновер 96
 13 6 4 3 26 - 15 22
5.
Фортуна
 12 6 3 3 24 - 14 21
6.
Нюрнберг
 13 6 3 4 22 - 22 21
7.
Эльвeрсберг
 13 6 3 4 19 - 19 21
8.
Гройтер Фюрт
 12 5 3 4 20 - 17 18
9.
Веен Висбаден
 12 5 3 4 13 - 12 18
10.
Кайзерслаутерн
 12 5 3 4 24 - 23 18
11.
Падерборн
 13 5 3 5 21 - 23 18
12.
Герта
 12 5 1 6 22 - 20 16
13.
Ганза
 12 4 1 7 11 - 17 13
14.
Магдебург
 12 3 4 5 20 - 21 13
15.
Шальке 04
 13 4 1 8 20 - 28 13
16.
Карлсруэ
 12 3 3 6 17 - 21 12
17.
Айнтрахт Бр
 13 2 2 9 10 - 26 8
18.
Оснабрюк
 13 1 4 8 14 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 6 6 0 0 15 - 3 18
2.
Санкт-Паули
 7 4 3 0 15 - 4 15
3.
Ганновер 96
 6 4 1 1 15 - 4 13
4.
Гройтер Фюрт
 6 4 1 1 15 - 6 13
5.
Кайзерслаутерн
 7 4 1 2 16 - 12 13
6.
Нюрнберг
 6 3 2 1 10 - 7 11
7.
Фортуна
 7 3 2 2 12 - 11 11
8.
Ганза
 7 3 1 3 8 - 9 10
9.
Хольштайн Киль
 7 3 1 3 13 - 14 10
10.
Герта
 5 3 0 2 12 - 4 9
11.
Шальке 04
 6 3 0 3 12 - 11 9
12.
Веен Висбаден
 6 2 3 1 5 - 5 9
13.
Магдебург
 5 2 2 1 11 - 9 8
14.
Падерборн
 6 2 2 2 10 - 10 8
15.
Карлсруэ
 6 2 2 2 8 - 8 8
16.
Айнтрахт Бр
 7 2 2 3 9 - 13 8
17.
Эльвeрсберг
 6 2 1 3 7 - 11 7
18.
Оснабрюк
 7 1 2 4 9 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльвeрсберг
 7 4 2 1 12 - 8 14
2.
Хольштайн Киль
 6 4 1 1 10 - 7 13
3.
Санкт-Паули
 6 3 3 0 9 - 5 12
4.
Фортуна
 5 3 1 1 12 - 3 10
5.
Падерборн
 7 3 1 3 11 - 13 10
6.
Нюрнберг
 7 3 1 3 12 - 15 10
7.
Веен Висбаден
 6 3 0 3 8 - 7 9
8.
Ганновер 96
 7 2 3 2 11 - 11 9
9.
Герта
 7 2 1 4 10 - 16 7
10.
Гамбург
 7 1 3 3 11 - 14 6
11.
Кайзерслаутерн
 5 1 2 2 8 - 11 5
12.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 5 - 11 5
13.
Магдебург
 7 1 2 4 9 - 12 5
14.
Карлсруэ
 6 1 1 4 9 - 13 4
15.
Шальке 04
 7 1 1 5 8 - 17 4
16.
Ганза
 5 1 0 4 3 - 8 3
17.
Оснабрюк
 6 0 2 4 5 - 18 2
18.
Айнтрахт Бр
 6 0 0 6 1 - 13 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 10 (2)
Герта Табакович Харис 9 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 7 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 7
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 5
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 3
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Айнтрахт Бр 3:2 Оснабрюк онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     