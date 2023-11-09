Тур: 15. Стадион: Солидарность Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Крылья Советов
Урал
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
21 матч
28.6%
47.6%
23.8%
6 побед 10 ничьих 5 побед
Первый тайм
19%
52.4%
28.6%
4 победы 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
16
Голов в среднем за матч
1.27
1.6
Среднее время на гол
70
56
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.1
1.09
Среднее время на гол
81
82
Всего голов
25
28
Голов в среднем за матч
1.19
1.33
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
75
67
Бомбардиры внутри турнира
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарре Бенхамин
|5 (1)
|0.36
|Салтыков Никита
|4
|0.29
|Рассказов Николай
|2
|0.14
|Ежов Роман
|2 (1)
|0.14
|Рахманович Амар
|2
|0.14
|Горшков Юрий
|2
|0.14
|Бабкин Сергей
|2
|0.14
|Шитов Владислав
|2
|0.14
|Костанца Фернандо
|2 (1)
|0.14
|Зотов Георгий
|1
|0.07
|Бейл Гленн
|1
|0.07
|Карпицкий Егор
|1
|0.07
|Хубулов Владимир
|1
|0.07
|Писарский Владимир
|1
|0.07
|Солдатенков Александр
|0
|0
|Витюгов Максим
|0
|0
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Егорычев Андрей
|4
|0.29
|Бикфалви Эрик
|2
|0.14
|Мишкич Даниэль
|2 (1)
|0.14
|Каштанов Алексей
|2 (2)
|0.14
|Гильерме Шеттине
|1
|0.07
|Аюпов Тимур
|1
|0.07
|Бегич Сильвие
|1
|0.07
|Ишков Илья
|1
|0.07
|Кулаков Денис
|0
|0
|Юшин Александр
|0
|0
Карточки
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Костанца Фернандо
|6
|0
|Бейл Гленн
|4
|1
|Солдатенков Александр
|1
|1
|Ежов Роман
|2
|0
|Ломаев Иван
|2
|0
|Хубулов Владимир
|2
|0
|Рахманович Амар
|2
|0
|Рассказов Николай
|1
|0
|Евгеньев Роман
|1
|0
|Барач Матео
|1
|0
|Горшков Юрий
|1
|0
|Гарре Бенхамин
|1
|0
|Шитов Владислав
|1
|0
|Салтыков Никита
|1
|0
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бегич Сильвие
|4
|0
|Гильерме Шеттине
|2
|1
|Кулаков Денис
|3
|0
|Аюпов Тимур
|3
|0
|Помазун Илья
|2
|0
|Бевеев Мингиян
|2
|0
|Егорычев Андрей
|0
|1
|Сиссе Ибраима
|1
|0
|Мишкич Даниэль
|1
|0
|Юшин Александр
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Каштанов Алексей
|1
|0
|Ишков Илья
|1
|0
Результаты матчей
Крылья Советов
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Урал
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
4
Крылья Советов
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Урал
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
5
7
Крылья Советов
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Урал
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
9
11
Голы по времени матча
Забито
20
7
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
4
20%
1
14%
1-15
3
15%
2
29%
16-30
3
15%
1
14%
31-45
1
5%
2
29%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
5
25%
1
14%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
14%
1
11%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
1
14%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
3
38%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
2
25%
76-90
Пропущено
13
11
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
15%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
2
15%
2
18%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
2
15%
2
18%
61-75
5
38%
3
27%
76-90
Забито
28
15
14 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
1 Не забивали 5
7
25%
2
13%
1-15
4
14%
3
20%
16-30
3
11%
3
20%
31-45
1
4%
4
27%
46-60
4
14%
0
0%
61-75
9
32%
3
20%
76-90
Пропущено
20
20
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
3
15%
3
15%
1-15
3
15%
2
10%
16-30
3
15%
5
25%
31-45
1
5%
2
10%
46-60
3
15%
5
25%
61-75
7
35%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Крылья Советов
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Краснодар - Крылья Советов 2:1 Зенит - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Зенит - Крылья Советов 3:1
Пари НН - Крылья Советов 2:0 Крылья Советов - Ахмат 0:3 Крылья Советов - Спартак Москва 4:0 Крылья Советов - Сочи 2:1 Балтика - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Факел 3:0 Ахмат - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Балтика 2:1 Рубин - Крылья Советов 2:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Зенит 0:1 Крылья Советов - Ростов 5:1 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Крылья Советов - Балтика 2:3 Ахмат - Крылья Советов 1:2
Урал
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Урал - Рубин 0:1 Ростов - Урал 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Урал - Сочи 1:4
Урал - Локомотив Москва 2:2 Урал - Рубин 2:0 Ростов - Урал 2:2 Краснодар - Урал 2:0 Урал - Локомотив Москва 0:0 Урал - Факел 0:0 Урал - Ахмат 0:1 Рубин - Урал 2:1 Зенит - Урал 4:0 Балтика - Урал 0:1 Урал - Спартак Москва 3:2 Урал - Ростов 1:0 Оренбург - Урал 0:2 Урал - Пари НН 0:0 Локомотив Москва - Урал 2:1 Урал - ЦСКА Москва 2:1
Результаты матчей
Крылья Советов
Урал
Точный счет
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
3
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
2:1
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Крылья Советов
Урал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
35
43
17
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
42
25
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
86
86
59
410
113
212
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|23 - 9
|31
|2.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|29 - 13
|29
|3.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|26 - 19
|24
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|28 - 20
|22
|5.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|22 - 19
|22
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 21
|21
|7.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|19 - 18
|21
|8.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|14 - 14
|20
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 20
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|13 - 16
|18
|11.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|22 - 25
|17
|12.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 21
|16
|13.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 22
|13
|14.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 19
|12
|15.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|12 - 21
|11
|16.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|16 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|13 - 4
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|11 - 4
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|5.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 7
|17
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 9
|15
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|15.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 8
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|2.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|4.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|14 - 13
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|6.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|8.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 12
|7
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 9
|7
|10.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|11.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|13.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|6 - 15
|3
|14.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 16
|2
|15.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 10
|2
|16.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|4 - 13
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|11 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|7 (2)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|6 (2)
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|6 (1)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 6
|Сочи
|Алвес Марсело
|2 4
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|6
|Оренбург
|Перес Матиас
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Крылья Советов - Урал
Исход игры
Крылья Советов
77.2% (44)
Ничья
14% (8)
Урал
8.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
60.78% (31)
Меньше
39.22% (20)
Обе команды забьют
Да
70.59% (36)
Нет
29.41% (15)
Популярный счёт
2:1 Крылья Советов
43.9% (25)
1:0 Крылья Советов
17.5% (10)
1:1 Ничья
8.8% (5)
1:2 Урал
5.3% (3)
2:0 Крылья Советов
5.3% (3)
2:2 Ничья
3.5% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!