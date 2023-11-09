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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Крылья Советов
 
Позже
Урал
Прогнозы 57
Крылья Советов 77.2% (44)
X 14% (8)
Урал 8.8% (5)
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Урал

История личных встреч

Крылья Советов
Урал

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

21 матч

28.6%
47.6%
23.8%
6 побед 10 ничьих 5 побед

Первый тайм

19%
52.4%
28.6%
4 победы 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ТМК
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ТМК
1:1
ТМК
0:1
ТМК
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

1.27
1.6

Среднее время на гол

70
56

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.1
1.09

Среднее время на гол

81
82

Всего голов

25
28

Голов в среднем за матч

1.19
1.33

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

75
67

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарре Бенхамин 5 (1) 0.36
Салтыков Никита 4 0.29
Рассказов Николай 2 0.14
Ежов Роман 2 (1) 0.14
Рахманович Амар 2 0.14
Горшков Юрий 2 0.14
Бабкин Сергей 2 0.14
Шитов Владислав 2 0.14
Костанца Фернандо 2 (1) 0.14
Зотов Георгий 1 0.07
Бейл Гленн 1 0.07
Карпицкий Егор 1 0.07
Хубулов Владимир 1 0.07
Писарский Владимир 1 0.07
Солдатенков Александр 0 0
Витюгов Максим 0 0
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Егорычев Андрей 4 0.29
Бикфалви Эрик 2 0.14
Мишкич Даниэль 2 (1) 0.14
Каштанов Алексей 2 (2) 0.14
Гильерме Шеттине 1 0.07
Аюпов Тимур 1 0.07
Бегич Сильвие 1 0.07
Ишков Илья 1 0.07
Кулаков Денис 0 0
Юшин Александр 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костанца Фернандо 6 0
Бейл Гленн 4 1
Солдатенков Александр 1 1
Ежов Роман 2 0
Ломаев Иван 2 0
Хубулов Владимир 2 0
Рахманович Амар 2 0
Рассказов Николай 1 0
Евгеньев Роман 1 0
Барач Матео 1 0
Горшков Юрий 1 0
Гарре Бенхамин 1 0
Шитов Владислав 1 0
Салтыков Никита 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бегич Сильвие 4 0
Гильерме Шеттине 2 1
Кулаков Денис 3 0
Аюпов Тимур 3 0
Помазун Илья 2 0
Бевеев Мингиян 2 0
Егорычев Андрей 0 1
Сиссе Ибраима 1 0
Мишкич Даниэль 1 0
Юшин Александр 1 0
Мамин Артём 1 0
Каштанов Алексей 1 0
Ишков Илья 1 0

Результаты матчей

Крылья Советов
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Урал
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
4
Крылья Советов
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Урал
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

5
7
Крылья Советов
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Урал
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

9
11

Голы по времени матча

Забито

20
7
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
4
20%
1
14%
1-15
3
15%
2
29%
16-30
3
15%
1
14%
31-45
1
5%
2
29%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
5
25%
1
14%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
14%
1
11%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
1
14%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
3
38%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
2
25%
76-90

Пропущено

13
11
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
15%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
2
15%
2
18%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
2
15%
2
18%
61-75
5
38%
3
27%
76-90

Забито

28
15
14 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
1 Не забивали 5
7
25%
2
13%
1-15
4
14%
3
20%
16-30
3
11%
3
20%
31-45
1
4%
4
27%
46-60
4
14%
0
0%
61-75
9
32%
3
20%
76-90

Пропущено

20
20
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
3
15%
3
15%
1-15
3
15%
2
10%
16-30
3
15%
5
25%
31-45
1
5%
2
10%
46-60
3
15%
5
25%
61-75
7
35%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Краснодар - Крылья Советов 2:1 Зенит - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Зенит - Крылья Советов 3:1
Пари НН - Крылья Советов 2:0 Крылья Советов - Ахмат 0:3 Крылья Советов - Спартак Москва 4:0 Крылья Советов - Сочи 2:1 Балтика - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Факел 3:0 Ахмат - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Балтика 2:1 Рубин - Крылья Советов 2:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Зенит 0:1 Крылья Советов - Ростов 5:1 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Крылья Советов - Балтика 2:3 Ахмат - Крылья Советов 1:2
Урал
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Урал - Рубин 0:1 Ростов - Урал 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Урал - Сочи 1:4
Урал - Локомотив Москва 2:2 Урал - Рубин 2:0 Ростов - Урал 2:2 Краснодар - Урал 2:0 Урал - Локомотив Москва 0:0 Урал - Факел 0:0 Урал - Ахмат 0:1 Рубин - Урал 2:1 Зенит - Урал 4:0 Балтика - Урал 0:1 Урал - Спартак Москва 3:2 Урал - Ростов 1:0 Оренбург - Урал 0:2 Урал - Пари НН 0:0 Локомотив Москва - Урал 2:1 Урал - ЦСКА Москва 2:1

Результаты матчей

Крылья Советов
Урал

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

3
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

2:1
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Крылья Советов
Урал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
3
5
4
3
2.5
1
7
2
5
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
8
6
8
6
1.5
5
9
4
10
2.5
1
13
2
12
3.5
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 14 9 4 1 23 - 9 31
2.
Зенит
 Заявка 14 9 2 3 29 - 13 29
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 6 6 2 26 - 19 24
4.
Крылья Советов
 Заявка 14 6 4 4 28 - 20 22
5.
Динамо Москва
 Заявка 14 5 7 2 22 - 19 22
6.
Спартак Москва
 Заявка 14 6 3 5 19 - 21 21
7.
Локомотив Москва
 Заявка 14 5 6 3 19 - 18 21
8.
Пари НН
 Заявка 14 6 2 6 14 - 14 20
9.
Рубин
 Заявка 14 5 4 5 13 - 20 19
10.
Факел
 Заявка 14 5 3 6 13 - 16 18
11.
Ростов
 Заявка 14 4 5 5 22 - 25 17
12.
Урал
 Заявка 14 4 4 6 14 - 21 16
13.
Оренбург
 Заявка 14 3 4 7 16 - 22 13
14.
Ахмат
 Заявка 14 3 3 8 14 - 19 12
15.
Балтика
 Заявка 14 3 2 9 12 - 21 11
16.
Сочи
 Заявка 14 3 1 10 16 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 13 - 4 19
2.
Пари НН
 Заявка 7 6 0 1 11 - 4 18
3.
Крылья Советов
 Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
4.
Спартак Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 5 2 0 15 - 7 17
6.
Ростов
 Заявка 8 4 3 1 16 - 9 15
7.
Зенит
 Заявка 6 4 0 2 14 - 7 12
8.
Динамо Москва
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
9.
Балтика
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
10.
Факел
 Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
11.
Локомотив Москва
 Заявка 7 2 4 1 8 - 8 10
12.
Урал
 Заявка 8 2 3 3 8 - 11 9
13.
Рубин
 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
14.
Оренбург
 Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
15.
Сочи
 Заявка 6 2 1 3 10 - 8 7
16.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 10 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
2.
Краснодар
 Заявка 7 3 3 1 10 - 5 12
3.
Локомотив Москва
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
4.
Динамо Москва
 Заявка 8 2 5 1 14 - 13 11
5.
Рубин
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
6.
Факел
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
7.
Урал
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 1 4 2 11 - 12 7
9.
Ахмат
 Заявка 7 2 1 4 4 - 9 7
10.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
11.
Оренбург
 Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
12.
Спартак Москва
 Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
13.
Сочи
 Заявка 8 1 0 7 6 - 15 3
14.
Ростов
 Заявка 6 0 2 4 6 - 16 2
15.
Пари НН
 Заявка 7 0 2 5 3 - 10 2
16.
Балтика
 Заявка 7 0 0 7 4 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 11 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (1)
Краснодар Кордоба Джон 7 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 6 (2)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 6
Сочи Алвес Марсело 2 4
Пари НН Александров Виктор 2 4
Крылья Советов Костанца Фернандо 6
Оренбург Перес Матиас 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 ноября 2023, осталось 2 дня 5 часов 21 минуту.



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    • Прогнозы 57
    Крылья Советов 77.2% (44)
    X 14% (8)
    Урал 8.8% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Крылья Советов
    Ничья
    Урал
    3.45
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Крылья Советов - Урал

    Исход игры
    Крылья Советов
    77.2% (44)
    Ничья
    14% (8)
    Урал
    8.8% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.78% (31)
    Меньше
    39.22% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    70.59% (36)
    Нет
    29.41% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Крылья Советов
    43.9% (25)
    1:0 Крылья Советов
    17.5% (10)
    1:1 Ничья
    8.8% (5)
    1:2 Урал
    5.3% (3)
    2:0 Крылья Советов
    5.3% (3)
    2:2 Ничья
    3.5% (2)
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