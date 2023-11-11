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Здравствуйте, дорогие любители футбола! LiveResult.ru начинает текстовую трансляцию центрального матча 15 тура и всего первого круга сезона РПЛ! "Зенит" в многообещающем поединке принимает лидера турнирной таблицы - "Краснодар". До противостояния на "Газпром Арене" остаётся менее часа, следить за его событиями вместе с Вами буду я, Григорий Серёдкин. Добро пожаловать!