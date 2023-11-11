Тур: 15. Стадион: Газпром Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Алип НуралыЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 КлаудиньоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Сергеев ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Адамов ДенисВратарь
-
77 Ренан РобертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Олаcа ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Батчи ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
73 Штепа МихаилВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Кобнан МозесНападающий
- Нападающий
-
20 КадиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ивич Владимир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Зенит
Краснодар
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
70.6%
11.8%
17.6%
12 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед
24 матча
62.5%
25%
12.5%
15 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
10 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
12 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
22
Голов в среднем за матч
2.25
1.83
Среднее время на гол
40
49
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
39
34
Голов в среднем за матч
1.63
1.42
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
55
63
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кассьерра Матео
|11
|0.79
|Сергеев Иван
|5
|0.36
|Вендел Маркус
|4
|0.29
|Клаудиньо
|3 (1)
|0.21
|Мантуан Густаво
|2
|0.14
|Дуглас Сантос
|1
|0.07
|Мостовой Андрей
|1
|0.07
|Изидор Вильсон
|1
|0.07
|Ерохин Александр
|0
|0
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Сутормин Алексей
|0
|0
|Барриос Вильмар
|0
|0
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
|Круговой Данил
|0
|0
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|7
|0.5
|Сперцян Эдуард
|6 (4)
|0.43
|Олусегун Джуниор
|2
|0.14
|Батчи Жоау
|1
|0.07
|Кайо Панталеао
|1
|0.07
|Ахметов Ильзат
|1
|0.07
|Черников Александр
|1
|0.07
|Кади
|1
|0.07
|Ленини Пина
|1
|0.07
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|Олаcа Лукас
|0
|0
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алип Нуралы
|4
|0
|Эракович Страхинья
|3
|0
|Барриос Вильмар
|1
|1
|Родригао де Соуза
|2
|0
|Дуглас Сантос
|2
|0
|Сергеев Иван
|2
|0
|Кассьерра Матео
|2
|0
|Вендел Маркус
|2
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Сутормин Алексей
|1
|0
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|Клаудиньо
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
|Мантуан Густаво
|1
|0
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Черников Александр
|5
|0
|Кордоба Джон
|3
|0
|Ахметов Ильзат
|3
|0
|Батчи Жоау
|3
|0
|Олаcа Лукас
|2
|0
|Кади
|2
|0
|Сперцян Эдуард
|2
|0
|Кайо Панталеао
|1
|0
|Ивич Владимир
|1
|0
|Волков Сергей Евгеньевич
|1
|0
|Олусегун Джуниор
|1
|0
|Баньяц Михайло
|1
|0
|Ленини Пина
|1
|0
Результаты матчей
Зенит
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Краснодар
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
3
Зенит
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Краснодар
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
14
11
Зенит
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Краснодар
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
16
14
Голы по времени матча
Забито
13
10
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
3
30%
16-30
3
23%
2
20%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
4
31%
2
20%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
25%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
15
11
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
4
27%
3
27%
76-90
Пропущено
6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
50%
76-90
Забито
28
21
13 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 9
0 Не забивали 2
4
14%
0
0%
1-15
4
14%
5
24%
16-30
5
18%
4
19%
31-45
4
14%
3
14%
46-60
3
11%
4
19%
61-75
8
29%
5
24%
76-90
Пропущено
14
11
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
4
29%
1
9%
1-15
2
14%
2
18%
16-30
2
14%
3
27%
31-45
1
7%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
5
36%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Балтика - Зенит 0:2 Зенит - Крылья Советов 1:0 Зенит - Ахмат 2:1 Зенит - Крылья Советов 3:1
Кайрат - Зенит 2:2 Сочи - Зенит 0:2 Зенит - Балтика 2:1 Оренбург - Зенит 3:1 Зенит - Локомотив Москва 1:2 Ахмат - Зенит 3:3 Рубин - Зенит 0:3 Зенит - Сепахан 4:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - Зенит 1:0 Зенит - Урал 4:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Зенит - Факел 2:0 Крылья Советов - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 2:3 Ростов - Зенит 1:1
Краснодар
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Краснодар - Крылья Советов 2:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Балтика - Краснодар 2:2
Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Пари НН 3:0 Рубин - Краснодар 0:2 Краснодар - Урал 2:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 1:1 Краснодар - Спартак Москва 2:0 Пари НН - Краснодар 0:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Краснодар 0:2 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Пари НН 1:0 Краснодар - Сочи 2:0 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Динамо Москва - Краснодар 1:3
Результаты матчей
Зенит
Краснодар
Точный счет
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:0
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:2
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%
2
7 раз 50%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Зенит
Краснодар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
52
24
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
43
26
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
95
410
212
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|23 - 9
|31
|2.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|29 - 13
|29
|3.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|31 - 21
|25
|4.
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|27 - 20
|25
|5.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|21 - 19
|24
|6.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|22 - 19
|22
|7.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 21
|21
|8.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|14 - 14
|20
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 20
|19
|10.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|14 - 17
|19
|11.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|22 - 25
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 24
|16
|13.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 22
|13
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 21
|12
|15.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|12 - 21
|11
|16.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|16 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|23 - 8
|20
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|13 - 4
|19
|3.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|11 - 4
|18
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|5.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 7
|17
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 9
|15
|7.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 9
|13
|8.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|15.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 8
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|2.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|4.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|14 - 13
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|6.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|7.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 13
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|9.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|10.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|11.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|13.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|6 - 15
|3
|14.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 16
|2
|15.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 10
|2
|16.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|4 - 13
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|11 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|7 (2)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|6 (2)
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|6 (1)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 6
|Сочи
|Алвес Марсело
|2 4
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|1 5
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Зенит - Краснодар
Исход игры
Зенит
66.8% (123)
Ничья
21.2% (39)
Краснодар
12% (22)
Тотал 2.5
Больше
75.21% (91)
Меньше
24.79% (30)
Обе команды забьют
Да
85.12% (103)
Нет
14.88% (18)
Популярный счёт
2:1 Зенит
33.2% (61)
1:1 Ничья
7.1% (13)
2:2 Ничья
6% (11)
1:0 Зенит
6% (11)
2:0 Зенит
3.3% (6)
3:2 Зенит
3.3% (6)
1:2 Краснодар
2.7% (5)
3:1 Зенит
1.6% (3)
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