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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Зенит
 
Позже
Краснодар
Прогнозы 182
Зенит 67.6% (123)
X 21.4% (39)
Краснодар 11% (20)
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Зенит
Краснодар

История личных встреч

Зенит
Краснодар

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70.6%
11.8%
17.6%
12 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед

24 матча

62.5%
25%
12.5%
15 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
10 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
12 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
5:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

27
22

Голов в среднем за матч

2.25
1.83

Среднее время на гол

40
49

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

39
34

Голов в среднем за матч

1.63
1.42

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

55
63

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассьерра Матео 11 0.79
Сергеев Иван 5 0.36
Вендел Маркус 4 0.29
Клаудиньо 3 (1) 0.21
Мантуан Густаво 2 0.14
Дуглас Сантос 1 0.07
Мостовой Андрей 1 0.07
Изидор Вильсон 1 0.07
Ерохин Александр 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Сутормин Алексей 0 0
Барриос Вильмар 0 0
Бакаев Зелимхан 0 0
Круговой Данил 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 7 0.5
Сперцян Эдуард 6 (4) 0.43
Олусегун Джуниор 2 0.14
Батчи Жоау 1 0.07
Кайо Панталеао 1 0.07
Ахметов Ильзат 1 0.07
Черников Александр 1 0.07
Кади 1 0.07
Ленини Пина 1 0.07
Алонсо Хуниор 0 0
Олаcа Лукас 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алип Нуралы 4 0
Эракович Страхинья 3 0
Барриос Вильмар 1 1
Родригао де Соуза 2 0
Дуглас Сантос 2 0
Сергеев Иван 2 0
Кассьерра Матео 2 0
Вендел Маркус 2 0
Караваев Вячеслав 1 0
Сутормин Алексей 1 0
Бакаев Зелимхан 1 0
Клаудиньо 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Мантуан Густаво 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 5 0
Кордоба Джон 3 0
Ахметов Ильзат 3 0
Батчи Жоау 3 0
Олаcа Лукас 2 0
Кади 2 0
Сперцян Эдуард 2 0
Кайо Панталеао 1 0
Ивич Владимир 1 0
Волков Сергей Евгеньевич 1 0
Олусегун Джуниор 1 0
Баньяц Михайло 1 0
Ленини Пина 1 0

Результаты матчей

Зенит
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Краснодар
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
3
Зенит
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Краснодар
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

14
11
Зенит
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Краснодар
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

16
14

Голы по времени матча

Забито

13
10
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
3
30%
16-30
3
23%
2
20%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
4
31%
2
20%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
25%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

15
11
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
4
27%
3
27%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
50%
76-90

Забито

28
21
13 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 9
0 Не забивали 2
4
14%
0
0%
1-15
4
14%
5
24%
16-30
5
18%
4
19%
31-45
4
14%
3
14%
46-60
3
11%
4
19%
61-75
8
29%
5
24%
76-90

Пропущено

14
11
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
4
29%
1
9%
1-15
2
14%
2
18%
16-30
2
14%
3
27%
31-45
1
7%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
5
36%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Балтика - Зенит 0:2 Зенит - Крылья Советов 1:0 Зенит - Ахмат 2:1 Зенит - Крылья Советов 3:1
Кайрат - Зенит 2:2 Сочи - Зенит 0:2 Зенит - Балтика 2:1 Оренбург - Зенит 3:1 Зенит - Локомотив Москва 1:2 Ахмат - Зенит 3:3 Рубин - Зенит 0:3 Зенит - Сепахан 4:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - Зенит 1:0 Зенит - Урал 4:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Зенит - Факел 2:0 Крылья Советов - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 2:3 Ростов - Зенит 1:1
Краснодар
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Краснодар - Крылья Советов 2:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Балтика - Краснодар 2:2
Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Пари НН 3:0 Рубин - Краснодар 0:2 Краснодар - Урал 2:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 1:1 Краснодар - Спартак Москва 2:0 Пари НН - Краснодар 0:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Краснодар 0:2 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Пари НН 1:0 Краснодар - Сочи 2:0 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Динамо Москва - Краснодар 1:3

Результаты матчей

Зенит
Краснодар

Точный счет

1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:0
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:2
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%
2
7 раз 50%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Зенит
Краснодар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
5
2
2
4
2.5
1
6
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
4
3
2
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
1.5
Больше Меньше
9
5
4
10
2.5
2
12
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 14 9 4 1 23 - 9 31
2.
Зенит
 Заявка 14 9 2 3 29 - 13 29
3.
Крылья Советов
 Заявка 15 7 4 4 31 - 21 25
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 15 6 7 2 27 - 20 25
5.
Локомотив Москва
 Заявка 15 6 6 3 21 - 19 24
6.
Динамо Москва
 Заявка 14 5 7 2 22 - 19 22
7.
Спартак Москва
 Заявка 14 6 3 5 19 - 21 21
8.
Пари НН
 Заявка 14 6 2 6 14 - 14 20
9.
Рубин
 Заявка 14 5 4 5 13 - 20 19
10.
Факел
 Заявка 15 5 4 6 14 - 17 19
11.
Ростов
 Заявка 14 4 5 5 22 - 25 17
12.
Урал
 Заявка 15 4 4 7 15 - 24 16
13.
Оренбург
 Заявка 14 3 4 7 16 - 22 13
14.
Ахмат
 Заявка 15 3 3 9 15 - 21 12
15.
Балтика
 Заявка 14 3 2 9 12 - 21 11
16.
Сочи
 Заявка 14 3 1 10 16 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 8 6 2 0 23 - 8 20
2.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 13 - 4 19
3.
Пари НН
 Заявка 7 6 0 1 11 - 4 18
4.
Спартак Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 5 2 0 15 - 7 17
6.
Ростов
 Заявка 8 4 3 1 16 - 9 15
7.
Локомотив Москва
 Заявка 8 3 4 1 10 - 9 13
8.
Зенит
 Заявка 6 4 0 2 14 - 7 12
9.
Динамо Москва
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
10.
Факел
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
11.
Балтика
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
12.
Урал
 Заявка 8 2 3 3 8 - 11 9
13.
Рубин
 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
14.
Оренбург
 Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
15.
Сочи
 Заявка 6 2 1 3 10 - 8 7
16.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 10 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
2.
Краснодар
 Заявка 7 3 3 1 10 - 5 12
3.
Локомотив Москва
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
4.
Динамо Москва
 Заявка 8 2 5 1 14 - 13 11
5.
Рубин
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
6.
Факел
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 1 5 2 12 - 13 8
8.
Урал
 Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
9.
Ахмат
 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
10.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
11.
Оренбург
 Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
12.
Спартак Москва
 Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
13.
Сочи
 Заявка 8 1 0 7 6 - 15 3
14.
Ростов
 Заявка 6 0 2 4 6 - 16 2
15.
Пари НН
 Заявка 7 0 2 5 3 - 10 2
16.
Балтика
 Заявка 7 0 0 7 4 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 11 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (1)
Краснодар Кордоба Джон 7 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 6 (2)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 6
Сочи Алвес Марсело 2 4
Пари НН Александров Виктор 2 4
Крылья Советов Бейл Гленн 1 5
Крылья Советов Костанца Фернандо 6
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие любители футбола! LiveResult.ru начинает текстовую трансляцию центрального матча 15 тура и всего первого круга сезона РПЛ! "Зенит" в многообещающем поединке принимает лидера турнирной таблицы - "Краснодар". До противостояния на "Газпром Арене" остаётся менее часа, следить за его событиями вместе с Вами буду я, Григорий Серёдкин. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 ноября 2023, осталось 26 минут.



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Прогнозы 182
Зенит 67.6% (123)
X 21.4% (39)
Краснодар 11% (20)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Зенит
Ничья
Краснодар
3.95
4.28
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Зенит - Краснодар

Исход игры
Зенит
66.8% (123)
Ничья
21.2% (39)
Краснодар
12% (22)
Тотал 2.5
Больше
75.21% (91)
Меньше
24.79% (30)
Обе команды забьют
Да
85.12% (103)
Нет
14.88% (18)
Популярный счёт
2:1 Зенит
33.2% (61)
1:1 Ничья
7.1% (13)
2:2 Ничья
6% (11)
1:0 Зенит
6% (11)
2:0 Зенит
3.3% (6)
3:2 Зенит
3.3% (6)
1:2 Краснодар
2.7% (5)
3:1 Зенит
1.6% (3)
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Краснодар
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